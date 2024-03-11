Из-за забастовки работников портов в Финляндии остановлены грузоперевозки
Грузоперевозки во многих портах Финляндии прекращены вследствие забастовки работников против предлагаемых правительством Петтери Орпо изменений на рынке труда.
Как сообщает финское информационное агентство Yle, забастовка началась в понедельник, 11 марта и продлится в течение двух недель. Протесты вызваны предлагаемыми правительством Финляндии реформами, которые затронут пенсионное обеспечение, выплаты по больничным листам, безработицу, упрощение увольнений, запрет забастовок, а также ряд других сфер, связанных с трудовым законодательством.
В масштабной забастовке принимают участие Индустриальный профсоюз, профсоюзы работников автотранспорта, сферы социального обеспечения и публичного сектора, а также профсоюз электриков.
Вследствие забастовки часть скоропортящихся товаров, разгрузка которых была приостановлена, предполагается перевезти грузовым автотранспортом, а также на пассажирских судах, которые продолжают курсировать в прежнем режиме.
Ранее сообщалось, что Финляндия столкнулась со сложностями из-за закрытия границы с Россией. Закрытие пограничных пунктов пропуска усложнило жизнь многих жителей Финляндии, однако правительство этой страны готово пренебречь интересами своих граждан, отказываясь идти на какие-либо компромиссы в вопросах открытия границы, вследствие чего были нарушены многие логистические цепочки.
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