Из-за забастовки работников портов в Финляндии остановлены грузоперевозки

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Из-за забастовки работников портов в Финляндии остановлены грузоперевозки

Грузоперевозки во многих портах Финляндии прекращены вследствие забастовки работников против предлагаемых правительством Петтери Орпо изменений на рынке труда.

Как сообщает финское информационное агентство Yle, забастовка началась в понедельник, 11 марта и продлится в течение двух недель. Протесты вызваны предлагаемыми правительством Финляндии реформами, которые затронут пенсионное обеспечение, выплаты по больничным листам, безработицу, упрощение увольнений, запрет забастовок, а также ряд других сфер, связанных с трудовым законодательством.



В масштабной забастовке принимают участие Индустриальный профсоюз, профсоюзы работников автотранспорта, сферы социального обеспечения и публичного сектора, а также профсоюз электриков.

Вследствие забастовки часть скоропортящихся товаров, разгрузка которых была приостановлена, предполагается перевезти грузовым автотранспортом, а также на пассажирских судах, которые продолжают курсировать в прежнем режиме.

Ранее сообщалось, что Финляндия столкнулась со сложностями из-за закрытия границы с Россией. Закрытие пограничных пунктов пропуска усложнило жизнь многих жителей Финляндии, однако правительство этой страны готово пренебречь интересами своих граждан, отказываясь идти на какие-либо компромиссы в вопросах открытия границы, вследствие чего были нарушены многие логистические цепочки.
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20 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 13:16
    Интересно, а они сейчас что-то кому-то отгружают? Их основной торговый партнер была Россия...
    1. Victal Ранг пользователя
      Victal
      0
      Сегодня, 13:36
      Теперь отгружают оружие для ВСУ
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 13:43
        Им самим бы вооружиться...
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 14:04
          Наплачется ещё Финляндия от этого премьера дьявола под маской с благостной рожей католического священника... Ну не везёт Европе на премьерш и на премьеров... То ведьму изберут, то мелкого беса... Впрочем, может там других и не осталось...??? Пора экзорцизмом начинать заниматься...am
          1. Олаф Уксимае Ранг пользователя
            Олаф Уксимае
            +1
            Сегодня, 14:28
            Вбить серебряный искандер с ядерной БЧ в сердце каждому вурдалаку.
            1. Голландец Михель Ранг пользователя
              Голландец Михель
              0
              Сегодня, 14:51
              Цитата: Олаф Уксимае
              Вбить серебряный искандер с ядерной БЧ в сердце каждому вурдалаку.
              Дорого обойдется. Лучше арматурой башку проломить wink
    2. Silver99 Ранг пользователя
      Silver99
      0
      Сегодня, 14:08
      Этак с такой финансовой дырой финны стену с Россией не достроят
  2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    +2
    Сегодня, 13:17
    упс...вот и финики в пропорции когда низы не хотят а верхи не могут...замечательно...просто радуюсь
  3. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 13:19
    Как же так, а высокое звание страны целой НАТО - не надо?
    А что будет с ядрёным оружием к отгрузке в контейнерах из
    саксо- наглии и янке ср- ии в случае таких забаст овок?
    Неужели не стыдно перед всем народом этим ушлёпкам- политикам,
    назначенным по указяве и баблу из Фашингтона?
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:20
    Зато у скандинавских стран радости полные штаны,раньше только Норвегия была под прицелом СЯС России - теперь вся Скандинавия.
  5. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +2
    Сегодня, 13:22
    Жили себе спокойно, торговали с Россией так нет же захотелось быть как весь задвинутый запад. Абсолютно не логичное поведение. Ну это их выбор - пусть разгребают сами.
  6. kosmozoo Ранг пользователя
    kosmozoo
    -1
    Сегодня, 13:37
    Финляндия возглавляет рейтинг счастья, т.е. самая счастливая страна. Мы являемся свидетелями выражения счастливых чувств финских транспортников. Счастливей транспортников могут быть только работники деревоперерабатывающих предприятий, доходы которых рухнули на 50% из за прекращения поставок древесины из России. Куда нам до финнов с нашего 70го места?
  7. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:39
    Не жилось им спокойно и вот оно пришло!
    Здрассте, получите и распишитесь.
    Вопрос... а кто такое оное выбирал??? Или не понятно было, как оно будет....
  8. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 13:50
    Грузоперевозки во многих портах Финляндии прекращены вследствие забастовки работников
    В связи с тем, что Финляндия вошла в НАТО и пустилась во се тяжкие по отношению к России, то если даже мор на них нападет переживать в нашей стране мало кто будет. Ну, а двух недельная забастовка пойдет им только на пользу - говорят на "голодный желудок" голова лучше работает.
  9. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:51
    Жили-не тужили, добра наживали на переклеивании шильдиков на товарах, импорт которых был запрещен в СССР. Делали отличную бумагу и мебель из дармовой российской древесины.
    Никогда не было и вот опять

    Добровольно вступили в ̶к̶а̶к̶а̶ш̶к̶и̶ НАТО.
  10. Владимир - USSR Ранг пользователя
    Владимир - USSR
    -1
    Сегодня, 14:01
    зато можно мяса заготовить из безработных для НАТО
  11. Артем савин Ранг пользователя
    Артем савин
    0
    Сегодня, 14:16
    Последний абзац смело можно игнорить. Гайки начало затягивать ещё предыдущее правительство (коалиция правых + центристы, до премьерства С.Марин). Где-то после кризиса 2008 и особенно кризиса еврозоны в 2014. Режут социалку, режут здравоохранение, режут права профсоюзов, все последние 10 лет.
  12. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:18
    усложнило жизнь многих жителей Финляндии, однако правительство этой страны готово пренебречь интересами своих граждан


    а, в других странах разве - не так?
  13. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:22
    Цитата: rotmistr60
    Ну, а двух недельная забастовка пойдет им только на пользу - говорят на "голодный желудок" голова лучше работает.


    проблема сегодняшнего истаблишмента - полное игнорирование объективной реальности(противопоставление лояльности)- если нет головы(собственной) то работать, тем более лучше - нечему
  14. курвиметр Ранг пользователя
    курвиметр
    0
    Сегодня, 14:22
    Пусть добавят требование референдума и "добро пожаловать в родную гавань" smile

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