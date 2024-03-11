Это все - подготовительные мероприятия к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда. Кроме того, это хорошее послание для населения, которое живет в оккупации уже 10 лет

У врага не будет господства в море никогда, что бы они там себе не придумывали. Это наше Черное море, это наши “вышки”, наш Крым, наш Змеиный остров

Военная разведка Украины готовит "серьезную операцию" в Крыму, об этом заявил любитель пообщаться с прессой, глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* (внесен в России в списки экстремистов и террористов).Буданов* назвал все миссии боевых подразделений в Черном море подготовкой новой "серьезной операции" в Крыму. По его словам, сейчас украинские военные и спецслужбы отрабатывают пути подхода к полуострову и ухода оттуда. Не забыл он и добавить, что Киев непременно "освободит" Крым, потому что жители якобы уже 10 лет ждут прихода украинской армии.- завил глава ГУР МО Украины.Также Буданов заявил, что никакого преимущества у России в Черном море нет, украинские спецподразделения действуют свободно, в прошлом году несколько раз высаживались на побережье Крыма. Кроме того, Киев вернул под свой контроль остров "Змеиный" и нефтедобывающую платформу "Украина". Если с островом все понятно, то вышки Киев не контролирует, украинских военных там нет. Впрочем, как и российских.- добавил Буданов*.Со своей стороны отметим, что глава военной разведки Украины всегда отличался тягой к громким заявлениям. Все его последние миссии оказались провальными. Это и попытка высадки десанта на Тендровской косе, где ради пиара был положен элитный спецназ, а также операция с участием спецназа ГУР в Белгородской области, пресеченная нашими войсками. Так что пусть больше говорит, это для нас гораздо лучше, чем молчащий противник, занимающийся делом.