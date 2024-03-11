Глава ГУР МО Украины Буданов анонсировал «серьёзную операцию» на территории Крыма

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Глава ГУР МО Украины Буданов анонсировал «серьёзную операцию» на территории Крыма

Военная разведка Украины готовит "серьезную операцию" в Крыму, об этом заявил любитель пообщаться с прессой, глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* (внесен в России в списки экстремистов и террористов).

Буданов* назвал все миссии боевых подразделений в Черном море подготовкой новой "серьезной операции" в Крыму. По его словам, сейчас украинские военные и спецслужбы отрабатывают пути подхода к полуострову и ухода оттуда. Не забыл он и добавить, что Киев непременно "освободит" Крым, потому что жители якобы уже 10 лет ждут прихода украинской армии.



Это все - подготовительные мероприятия к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда. Кроме того, это хорошее послание для населения, которое живет в оккупации уже 10 лет

- завил глава ГУР МО Украины.

Также Буданов заявил, что никакого преимущества у России в Черном море нет, украинские спецподразделения действуют свободно, в прошлом году несколько раз высаживались на побережье Крыма. Кроме того, Киев вернул под свой контроль остров "Змеиный" и нефтедобывающую платформу "Украина". Если с островом все понятно, то вышки Киев не контролирует, украинских военных там нет. Впрочем, как и российских.

У врага не будет господства в море никогда, что бы они там себе не придумывали. Это наше Черное море, это наши “вышки”, наш Крым, наш Змеиный остров

- добавил Буданов*.

Со своей стороны отметим, что глава военной разведки Украины всегда отличался тягой к громким заявлениям. Все его последние миссии оказались провальными. Это и попытка высадки десанта на Тендровской косе, где ради пиара был положен элитный спецназ, а также операция с участием спецназа ГУР в Белгородской области, пресеченная нашими войсками. Так что пусть больше говорит, это для нас гораздо лучше, чем молчащий противник, занимающийся делом.
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    42 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 13:21
      «По его словам, сейчас украинские военные и спецслужбы отрабатывают пути подхода к полуострову и ухода ...» —

      ***
      — На тот свет ...
      ***
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +8
        Сегодня, 13:25
        Буданова в пору награждать за подставы.Буданов отправил в Белгородскую область серьёзные силы: спецназ, у которого в арсенале были танки, САУ, РСЗО и другое оружие.

        Но что-то пошло не так, сообщает блогер Сергей Колясников в своём телеграм-канале.
        Сначала на запах соляры и свастик прилетел "Искандер". Затем потянулись стайки "Ланцетов". Вечеринка явно становилась популярной, специальными гостями стали ФАБ-500 с УМПК. И это под аккомпанемент артиллерии, миномётов и нашей РСЗО. Короче, летело всё,- сообщает Колясников.        Украинцам эта вылазка обошлась в пять танков, несколько самоходок, РСЗО, пикапов и 70 убитых и раненых боевиков.
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +16
          Сегодня, 13:31
          Не стоит сейчас над ним смеяться. Он озвучивает не свои идеи! Это план англичан, они хотят перед выборами в России сделать ряд серьезных провокаций и террактов. Цель номер один - Крымский мост. Они могут совершить комбинированную атаку на объект и достичь успеха. Могут еще какое-то судно атаковать, это отработанная тактика.
          Нам было бы неплохо нанести им удар первыми, снести здание ГУР, например.
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +10
            Сегодня, 13:32
            Было бы неплохо.Но увы,говорят что до сих пор это не наши методы. А что ещё должно произойти,чтобы эти методы стали нашими фиг его знает.
            1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
              Михаил-Иванов
              +3
              Сегодня, 13:42
              Я уже писал. ЕС должен отказаться покупать газ и нефть, идущие через территорию Украины. Тогда начнется война и закончится СВО!
              Говорят, ЕС выделил пакет помощи Украине под расклад с транзитом газа. Интересен дпругой момент, украинцы получат пять ярдов евро, а по долгам должны заплатить 4,8. Выходит, что им считай ничего не дали...
              1. Попуас Ранг пользователя
                Попуас
                +3
                Сегодня, 13:46
                В декабре контракт заканчивается по прокачке газа через ук... Европа вроде как не хочет продлевать... Так что будем посмотреть
                1. Lev_Russia Ранг пользователя
                  Lev_Russia
                  +2
                  Сегодня, 14:16
                  Да подавись ты своим "Змеиным" - перевези на него Украину!!! Оборонять его невозможно, зато умирать запросто можно... Мы уже столько подобных прогнозов пережили, переживём и эти...
                  Ну а самого Буданова заждались на том свете!!! am
                2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
                  Михаил-Иванов
                  +1
                  Сегодня, 14:26
                  Леня Ройтман (телохранитель Япончика), когда вышел из тюрьмы в США, рассказал в интервью о существовании фирмы СП, которая работала при всех Президентах Украины и никто из них даже не пытался ее тронуть. Фирма гнала российский газ на Запад. Там руки грели все - и наши, и украинцы... Транзит продлят, если только Путин Макрона на обнулит)))
                  1. Попуас Ранг пользователя
                    Попуас
                    +1
                    Сегодня, 14:28
                    Европа не хочет продлевать. request .. Куда его гнать в воздух выпускать на границе?
            2. ВАМ Ранг пользователя
              ВАМ
              +7
              Сегодня, 13:46
              Вообще то когда готовят разведывательную, или диверсионно-террористическую, акцию, да ещё крупного масштаба об этом не трубят на весь мир. Интересно когда он дал интервью. Возможно он имел в виду акцию в Белгородской области. Ещё не зная, что им приготовили очень "тёплую" встречу. Ведь на Кинбурнскую косу недавно высаживались, но ни чего хорошего для десанта не получилось.
          2. Ломастер Ранг пользователя
            Ломастер
            0
            Сегодня, 14:15
            Да он давно уже не в здании сидит. Где-то в бункере прячется. Вот где искать надо.
      2. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        +3
        Сегодня, 13:45
        С удовольствием посмотрел воскресный обзор с Арестовичем (открыто говорит, что пора переобуваться) smile Он там таких Будановых и Подоляков (не путать с Юрой) называет даунами 80-го уровня с их прогнозами про "окопы Пьхеньяна и Тегерана", и прогнозирует развал Украины к осени 2024 года на фоне снарядного голода и апатии в обществе, приходит горькое разочарование и оно будет только нарастать. США в помощи отказало, а Европа ни на что не способна, только фантазировать и блеять что "будем до конца с Украиной", но слово "конец" в русском языке имеет вполне конкретный смысл.
        1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
          Владимир Владимирович Воронцов
          +5
          Сегодня, 13:48
          «Будем до конца с Украиной» —

          ***
    2. nobody75 Ранг пользователя
      nobody75
      +3
      Сегодня, 13:22
      Думаю, попытается высадить роту морпехов с использованием переданных "партнерами" катеров. Цель - захват заложников.
      С Уважением
    3. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:24
      Имею сказать, таки- очередной гурман, предпочитающий кофЭ в Ялте?
      Сколько их уже было, начиная с Люсьена, ныне скрывающегося в тайном мировом
      пространстве.
      Подоляка и Ермак на подходе, давно не излагали мудрые мысли вместе с мыслителем нижних и 5х конечностей!Дремлет талая заря над полями грустными.
      Не будите лиха зря,-
      Не воюйте с русскими!!!
    4. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 13:24
      Ну раз говорит и живой, и дает интервью в украине, значит не представляет угрозы для России. иначе это бред полный ! враг войну ведет а его не уничтожают ! мало ли заменяемый или нет придет другой и его уничтожат !
    5. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 13:26
      Военная разведка Украины готовит "серьезную операцию" в Крыму

      Шо? Опять? fool
      Уже ж топили ваших "морских котов", снова топить придётся. request
      1. KukuRuzvelt Ранг пользователя
        KukuRuzvelt
        +2
        Сегодня, 13:39
        У них же не Коты а Киты вроде. А киты по суше не передвигаются
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 13:29
      Глава ГУР МО Украины Буданов анонсировал «серьёзную операцию» на территории Крыма
      В какой еще стране "главный военный разведчик" анонсирует подготовленные его ведомством операции? Исключительно работа на публику, причем западную, т.к. свои еще не могут прийти в себя от "операции" в Белгородской области.
      1. 30 вис Ранг пользователя
        30 вис
        +2
        Сегодня, 14:09
        Цитата: rotmistr60
        Глава ГУР МО Украины Буданов анонсировал «серьёзную операцию» на территории Крыма
        В какой еще стране "главный военный разведчик" анонсирует подготовленные его ведомством операции? Исключительно работа на публику, причем западную, т.к. свои еще не могут прийти в себя от "операции" в Белгородской области.

        Всё так . Но !!!! Я бы не стал к этим заявлениям относиться с иронией .. Будет какая то террористическая операция против граждан России живущих в Русском Крыму -Севастополе . А значит необходимо быть на чеку , вахте , посту и быть бдительным гражданам Крыма . На фоне доминирования их БЭКов в северо западной части Чёрного моря , могут потопить гражданский корабль везущий зерно . Взорвать в каком нибудь порту Южного берега Крыма причал .. У них изощрённый- извращённый мозг ... Нормальным людям не понятный ... Могут сделать , что угодно . Им своих людей не жалко. Наших тем более . И да . Ждунов в Крыму и Севастополе много . Могут их активировать ...
        1. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          +2
          Сегодня, 14:13
          Я бы не стал к этим заявлениям относиться с иронией
          А я с иронией и не отношусь, т.к. отлично понимаю всю сволочность киевской власти. Я констатирую факт анонсирования операции главой ГУР, что не принято в таких ведомствах.
          1. 30 вис Ранг пользователя
            30 вис
            +1
            Сегодня, 14:16
            Цитата: rotmistr60
            Я констатирую факт анонсирования операции главой ГУР, что не принято в таких ведомствах.

            Да там психопаты и неадекваты .. Потому и анонсируют все свои операции . Президент артист, комик, режиссёр . под стать ему и остальные . По ним принудительная лоботомия плачет в психиатрическом заведении . .. Из этого и нужно нашим спец . службам исходить .
          2. Single-n Ранг пользователя
            Single-n
            0
            Сегодня, 14:45
            С чего вы взяли? Дезинформация это первым делом. Просто обыватели впервые попали на этот фронт. Ну так времена меняются. А его заявления имеют минимум 2 цели. Подбодрить своих. Плюс напугать население противника. Да и руководство ФСБ один овощ будет нервничать, а значит риск ошибки возрастает. А если забить на эти сообщения то можно реальную атаку прозевать. Которую раздуют до вселенского масштаба в СМИ. Что опять поднимет рейтинг Украины. Хватит считать противника идиотами.
    7. Новик225 Ранг пользователя
      Новик225
      0
      Сегодня, 13:31
      Цитата: nobody75
      Думаю, попытается высадить роту морпехов с использованием переданных "партнерами" катеров. Цель - захват заложников.
      С Уважением

      или захват ядерного оружия.
    8. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 13:33
      У них этого элитного спецназа как у дурака махорки. В том смысле, что берут чувака, красиво наряжают как в кино и назначают элитным спецназером.
      1. Громовик Ранг пользователя
        Громовик
        +2
        Сегодня, 14:03
        Это да, видел несколько недель назад видео допроса пленного: "схватили ТЦКшники, приволокли в часть, сказали "сделаем из тебя крутого штурмовика", две недели на полигоне поучили непонятно чему и отправили под Авдеевку". Ещё он там наших благодарил, что не пристрелили, а взяли в плен и накормили.
    9. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      +3
      Сегодня, 13:35
      Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда.
      ...во млин...от этих слов любого психиатра можно в тупик поставить...генеральный экземпляр...да ровно как и все там в хунте
    10. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +6
      Сегодня, 13:39
      Отменная наглость и самоуверенность. Как бы хотелось увидеть его в наручниках на скамье подсудимых, где нибудь в Крыму , где, по его словам, так ждут бандеровскую армию.
      1. Третий район Ранг пользователя
        Третий район
        0
        Сегодня, 14:21
        Цитата: Вольноопределяющийся Марек
        Отменная наглость и самоуверенность. Как бы хотелось увидеть его в наручниках на скамье подсудимых, где нибудь в Крыму

        Только не надо ни каких наручников и скамейки . А то может получится как с азовцами. И полетит он из Крыма на курорт в Турцию , с Айфоном в кармане. Лучше всего большая воронка на месте мамкиного пирожка и никаких наручников и уголовных дел.
    11. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +3
      Сегодня, 13:42
      Буданов занимается медийными пропагандистскими акциями, не имеющими военного значения. На фоне неудачной фотосессии на тендровской косе, вчера его служба провалила в ходе подготовки другую фотосессию на границе с белгородской областью. Понесла лютые потери. Несостоявшаяся фотосессия должна была отвлечь внимание украинцев от первой неудачной фотосессии. Но сейчас после неудачи в харьковской области ему надо делать новые информ. вбросы чтобы заглушить новую боль.
    12. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 13:42
      Это не пацан и за пустые слова ему ещё прилетит.
    13. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +3
      Сегодня, 13:44
      ".... Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда...."

      Как показывает практика об уходе думается меньше всего....главное--красивая шумиха и хайп в СМИ:пришёл ,нагадил,сдох......а "мамкин пирожок" в героях...
    14. ЗлойКоммунист Ранг пользователя
      ЗлойКоммунист
      +4
      Сегодня, 13:53
      на 3 вещи можно смотреть долго:
      Огонь
      Воду
      Плачущего хохраинца протерявшего Крым
    15. Громовик Ранг пользователя
      Громовик
      +1
      Сегодня, 13:53
      - Тарас, ти що, вправду насрав москалям прямо на майдани в цэнтрi Сiвастопiля?
      - Да! - гордо.
      - И вони тоби нiчогi нi зробыли?
      - Так я ж потихеньку - у шаровары!
      Я не сторонник преуменьшения опасности врага и шапокзакидательства, но когда хотят ударить - бьют, а не рассказывают по 10 раз, как собираются ударить.
    16. убей фашиста Ранг пользователя
      убей фашиста
      +2
      Сегодня, 13:58
      Все что они могут - это попытаться нагадить. Никаких серьезных операций на территории Крыма они провести не смогут. Только обстрелы, теракты, на высадки на берег с фотосессией на фоне желто-синей тряпки. все никак не могут перестроиться. Думают, что сейчас подорвем мост, ударим по мирному городу, подорвем корабль и Россия даст заднюю.
    17. Комментарий был удален.
    18. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 14:01
      Шо опять? Опять ССО СС? Он не глава разведки, а дебиловатый болтун - находка для шпиона. Какой разведчик будет давать анонс своей операции? Дурдом на выезде.))
      1. Single-n Ранг пользователя
        Single-n
        0
        Сегодня, 14:46
        Умный будет. И так и постоянно делали и делают. Просто другими методами.
    19. Earl Ранг пользователя
      Earl
      +1
      Сегодня, 14:03
      Давненько что-то не было попыток прихлопнуть этого жирного таракана.
    20. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      0
      Сегодня, 14:14
      Не говори гоп... Взяли моду побеждать в интернете.
    21. axren1
      axren1
      0
      Сегодня, 14:43
      надеюсь Искандер искал и найдет Буданова
    22. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      -1
      Сегодня, 14:49
      Давно его прихлопнуть надо, как Литвиненко или Скриппля
    23. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 15:02
      У него две аудитории, наша - напугать, своя - обнадежить. На западе давно уже смотрят их выступления в разделе камеди-клаб.

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