В НАТО считают, что РФ может сохранять текущие темпы производства оружия до 5 лет
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Недавнее поражение ВСУ в Авдеевке, которая ранее казалась «неприступной крепостью», западные эксперты связывают с дефицитом боеприпасов в украинской армии. Между тем союзников киевского режима в последнее время беспокоит не столько нехватка снарядов и вооружения у своих прокси, сколько объемы его производства в России.
В частности, ранее сообщалось, что в эстонской разведке серьезно обеспокоены тем фактом, что российский ВПК сегодня способен выпускать артиллерийских снарядов больше, чем США и ЕС вместе взятые. Кроме того, аналогичная ситуация наблюдается не только в производстве боеприпасов, но и другого вооружения, такого, как танки, ракеты, дроны и пр.
В свою очередь, The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО, который пожелал остаться анонимным, пишет, что российский ВПК сможет сохранять текущие темпы производства в течение ближайших 2-5 лет. Именно такими данными, со слов собеседника издания, сегодня располагают в двух европейских разведках Североатлантического альянса.
Наконец, в материале говорится, что способность РФ производить столько вооружения стала неожиданным для Запада фактором в текущем конфликте, что ставит Киев в еще более затруднительное положение.
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