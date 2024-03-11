В НАТО считают, что РФ может сохранять текущие темпы производства оружия до 5 лет

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В НАТО считают, что РФ может сохранять текущие темпы производства оружия до 5 лет

Недавнее поражение ВСУ в Авдеевке, которая ранее казалась «неприступной крепостью», западные эксперты связывают с дефицитом боеприпасов в украинской армии. Между тем союзников киевского режима в последнее время беспокоит не столько нехватка снарядов и вооружения у своих прокси, сколько объемы его производства в России.

В частности, ранее сообщалось, что в эстонской разведке серьезно обеспокоены тем фактом, что российский ВПК сегодня способен выпускать артиллерийских снарядов больше, чем США и ЕС вместе взятые. Кроме того, аналогичная ситуация наблюдается не только в производстве боеприпасов, но и другого вооружения, такого, как танки, ракеты, дроны и пр.



В свою очередь, The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО, который пожелал остаться анонимным, пишет, что российский ВПК сможет сохранять текущие темпы производства в течение ближайших 2-5 лет. Именно такими данными, со слов собеседника издания, сегодня располагают в двух европейских разведках Североатлантического альянса.

Наконец, в материале говорится, что способность РФ производить столько вооружения стала неожиданным для Запада фактором в текущем конфликте, что ставит Киев в еще более затруднительное положение.
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    14 комментариев
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -4
      Сегодня, 14:07
      Уже обделались, а мы ещё не начинали!!
      Поступило встречное предложение от имени и по поручению от РФ к ВПК недружественнных стран!
      Переходите на сторону ВС РФ в СВО! Мы дадим вам расширенные территории
      для производства востребованной техники, высокоценной на мировом рынке продукции!
      Этим вы спасёте себя и производство от кризиса!
      Зарплата и оплата продукции в рублях!
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 14:28
        Переходите на сторону ВС РФ в СВО! Мы дадим вам расширенные территории
        для производства востребованной техники

        Ни хрена мы им ничего не дадим... Сегодня они сюда перейдут, а завтра туда назад побегут... У нас и для своих производств места и технологий вполне хватает...
    2. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +1
      Сегодня, 14:12
      Помня свой родной завод, 1х1 км-не удивлен их отставанием, да нашими объёмом производства.
      А еще неск производств представления есть.


      Плакат из 40гг действовал и действует сейчас: не болтай.
    3. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 14:17
      А через 5 лет удвоить или утроить? Бог не д... , любит пятак.)). Вообще то это народная русская поговорка. Уже и поговорки надо точками рассказывать, админы?
    4. ВитаминBF3mg Ранг пользователя
      ВитаминBF3mg
      0
      Сегодня, 14:20
      а чему удивлятса-то,достали старые запасы со складов попутно обновляя новыми.всё предусмотренно-работа в 3-и смены
    5. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 14:26
      Что-то скромно прикинули. Лет на 15 производства хватит, не учитывая рост темпов производства и развития взаимодействия с другими странами. request
    6. Харитon Ранг пользователя
      Харитon
      0
      Сегодня, 14:28
      Молодец автор, что назло иудушке Кейт Вторыгиной так потроллил ее статью « Россия закупает оружие — но может ли она продолжать в том же духе?»
    7. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 14:30
      Опять они считают. Один раз уже считали, что экономика в клочья разорвана. Теперь считают на сколько далее хватит. Они бы лучше посчитали, что у низ в текущем году будет. Бастуют по всей гейропе.
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 14:36
      Зачем загадывать на столь далеко... у зелебобиков скакуасы и нацики закончатся гораздо раньше...
    9. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 14:37
      А после 5 лет , что случится ? Напьемся?
      Единственно, что близко к правде - бронетехника. Сейчас часть ее(какая то ) поступает с хранения и капиталится...лет через пять ее запасы подойдут к концу и на войну будут работать только заводы. Но где будет через 5лет 404?
    10. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 14:40
      "L'OTAN estime que la Fédération de Russie peut maintenir le rythme actuel de production d'armes pendant 5 ans."
      Et l'augmenter par la suite ? :-)


      "НАТО считает, что Российская Федерация может поддерживать нынешние темпы производства вооружений в течение 5 лет".
      И увеличить его впоследствии?: -)
    11. yo-yo Ранг пользователя
      yo-yo
      0
      Сегодня, 14:41
      Впредь, никаких договорённостей. Только уничтожение нацизма на всей территории Украины.
    12. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 14:43
      В НАТО считают, что РФ может сохранять текущие темпы производства оружия до 5 лет
    13. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 14:55
      ну нато говорит что выведут свое производство на уровень РФ до 2025 года ! по боеприпасом и технике

      российский ВПК сможет сохранять текущие темпы производства в течение ближайших 2-5 лет
      это как они закроются через 5 лет ????

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