Минобороны РФ: при ударе ВС России по позициям ВСУ на Запорожском направлении враг потерял 40 человек

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Минобороны РФ: при ударе ВС России по позициям ВСУ на Запорожском направлении враг потерял 40 человек

При ударе ВС России по позициям ВСУ на Запорожском направлении враг потерял 40 человек убитыми и ранеными. Также наши военные уничтожили три вражеские автомашины и одно артиллерийское орудие.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Согласно сообщению, наши подразделения нанесли удар по двум позиционным районам, которые были выявлены российскими разведчиками.

Накануне, благодаря разведчикам, вплотную приблизившимся к противнику, были выявлены перемещения личного состава и техники ВСУ

- заявили в оборонном ведомстве России.

Данные разведки тщательно проанализировали и приняли решение об ударе в двух местах, где было отмечено скопление врага. Против подразделений ВСУ были применены реактивные установки БМ-21 «Град».

Разведчики, обеспечившие успешную атаку, действуют в составе группировки «Днепр». Они выполняют боевые задачи вблизи позиций противника. Бойцы отслеживают перемещение техники и личного состава украинских войск, применяя для этого беспилотные летательные аппараты. Они обнаруживают новые позиции врага, замаскированную технику, места дислокации артиллерии, вражеские склады вооружения и боеприпасов.

На данный момент одним из самых горячих участков Запорожского направления является село Работино и его окрестности, где противник пытается укреплять оборону и проводить контратаки. Российские военные контролируют центр и восточную часть населенного пункта. Само село практически полностью разрушено.
  • Минобороны РФ
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5 комментариев
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  1. Silver99 Ранг пользователя
    Silver99
    +4
    Сегодня, 13:51
    ВКС России стали активно "щекотать " ВСУ ФАБами-1500, они просто визжат в экстазе.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 14:23
      ВКС России стали активно "щекотать " ВСУ ФАБами-1500, они просто визжат в экстазе.

      Ну так может им ФАБы 3000-ки добавить... Пусть парятся в аду с удовольствием!!! am
  2. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 13:55
    Ну и хорошо. Бить надо ещё на подходе.
  3. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    0
    Сегодня, 14:17
    Всех в рай.
    Или в ад.
    Кажлому свой кусок неба и недр
  4. Single-n Ранг пользователя
    Single-n
    0
    Сегодня, 14:34
    И так мы вернулись к позиционным боданиям. Тот рывок на несколько км, что совершили после взятия Авдеевки, походу все? Зато сколько вопили об "обрушении фронта". Прошло уж пол месяца и чет ничего не рухнуло. Господа урякалы может хватит шапками кидаться и пора осознать глубину нашей пятой точки? Решение проблемы начинается с ее осознания. А все эти ураприотичные вопли и ждунство "что вот вот ВСУ само рухнет" только вредят?

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