Минобороны РФ: при ударе ВС России по позициям ВСУ на Запорожском направлении враг потерял 40 человек
При ударе ВС России по позициям ВСУ на Запорожском направлении враг потерял 40 человек убитыми и ранеными. Также наши военные уничтожили три вражеские автомашины и одно артиллерийское орудие.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Согласно сообщению, наши подразделения нанесли удар по двум позиционным районам, которые были выявлены российскими разведчиками.
- заявили в оборонном ведомстве России.
Данные разведки тщательно проанализировали и приняли решение об ударе в двух местах, где было отмечено скопление врага. Против подразделений ВСУ были применены реактивные установки БМ-21 «Град».
Разведчики, обеспечившие успешную атаку, действуют в составе группировки «Днепр». Они выполняют боевые задачи вблизи позиций противника. Бойцы отслеживают перемещение техники и личного состава украинских войск, применяя для этого беспилотные летательные аппараты. Они обнаруживают новые позиции врага, замаскированную технику, места дислокации артиллерии, вражеские склады вооружения и боеприпасов.
На данный момент одним из самых горячих участков Запорожского направления является село Работино и его окрестности, где противник пытается укреплять оборону и проводить контратаки. Российские военные контролируют центр и восточную часть населенного пункта. Само село практически полностью разрушено.
- Минобороны РФ
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