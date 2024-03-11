Группировка «Север» ВСУ приведена в боевую готовность на фоне начавшейся в Белоруссии комплексной проверки ВС

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Группировка «Север» ВСУ приведена в боевую готовность на фоне начавшейся в Белоруссии комплексной проверки ВС

Командование группировки войск "Север" ВСУ привело войска в боевую готовность на фоне начавшейся в Белоруссии проверки боевой готовности соединений и частей ВС республики, объявленной сегодня утром.

Белорусское военное руководства начало комплексную проверку, в рамках которой личному составу подразделений и частей армии предстоит выдвинуться в заданные районы и провести там ряд учений, в том числе и с боевой стрельбой. Также будет перебрасываться и боевая техника, в том числе и по дорогам общественного пользования. В Минобороны РБ уже предупредили, что на некоторых направлениях движение автотранспорта будет ограничено.



Хотя никаких предпосылок к тому, что с территории республики может последовать удар на Киев нет, силы и средства группировки "Север" ВСУ приведены в боевую готовность. По имеющимся данным, часть подразделений группировки была переброшена на основной фронт в качестве резервов, но оставшихся сил должно хватить для отражения потенциального нападения.

Между тем, по данным украинской разведки, на территории Белоруссии на сегодняшний день нет необходимого для организации "вторжения" количества российских военных. Также значительные силы отсутствуют и на границе с Черниговской и Сумской областями Украины, но в Киеве не торопятся убирать возведенные укрепления и перекидывать собранные силы на другой направление, поскольку не хотят получить второе наступление на столицу Украины.
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    15 комментариев
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    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +2
      Сегодня, 13:58
      Привели это хорошо. Скорее всего не перекинут войска под Авдеевку или ещё куда ни будь. И пусть держат свои резервы подальше от фронта.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 14:02
        Вообще то уже частично перекинули.А поддержание боеготовности белорусам необходимо.У врагов есть цель-отхряпать кусок территории и посадить там "правительство домохозяйки"
        1. ВАМ Ранг пользователя
          ВАМ
          +1
          Сегодня, 14:04
          Частично не все. Так, что это всё равно приносит нам пользу.
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 14:07
            Не спорю.Хорошо бы иметь там еще группировку,нависающую над Киевской,Черниговской областями..Хотя настпать сейчас через ту местность весьма проблемно.Создана линия обороны и лесные массивы
            1. ВАМ Ранг пользователя
              ВАМ
              0
              Сегодня, 14:25
              Наступать там действительно сложно. По крайней мере пока. В будущем возможно, когда и если , а я думаю рано или поздно это случиться, войска оттуда будут убраны, на затычку других дыр. Тогда при соответствующей инженерной подготовке, это возможно. Сейчас это слишком большие жертвы. Главное чтобы не заменили их там, каким ни будь международным контингентиком. Слышал я версию, что демарш лягушатника, имеет возможно именно такую много ходовочъку. Ввести какие ни будь войска, и разместить их на различных границах, где нет сейчас боевых действий. Тем самым дать возможность перебросить войска в зону боевых действий
      2. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        0
        Сегодня, 14:10
        Пора этот "север" за вымя потрогать, а то третий год ненька напрягается, а эти жируют в тылу и пороха не нюхали.
    2. Степняк Ранг пользователя
      Степняк
      -3
      Сегодня, 14:04
      Зеленский звонит Путину по телефону.
      Зеленский:
      -"Владимирыч, ты говоришь, что не начинал ещё. Когда начнёшь?"
      Путин:
      -"Пока не могу и на это у меня есть отмазка."
      Зеленский:
      -"От Маска есть у меня. У тебя скорее отдерипаска. Начинай уже, дядя Володя! Сил больше нет! Хочу на Канары - писать мемуары."
    3. Громовик Ранг пользователя
      Громовик
      -2
      Сегодня, 14:11
      У нас на 9 млн населения 87 000 ментов. Это самый высокий показатель на душу населения на континенте (выше только у карликовых стран типа Монако, но там уже вынужденный перекос количества госслужащих), при том, что проблем в Белоруссии с преступностью нет. Зачем их тут столько? Их можно было бы отправить на Донбасс хотя бы на 3ю линию охранять склады и объекты инфраструктуры, чтобы высвободить военнослужащих РФ для фронта. Но нет, союзничество в понимании лукашистов в том, чтобы их Россия содержала, а они за это только не перебегали активно во вражеский лагерь. Ну и устраивали всякие показушные "манёвры".
      1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 14:25
        Не переживайте, скоро придут НАТОвцы и БЧБ, перебьют сатрапов и отцивилизуют вас по-полной. Это если Россия не вмешается, а это - сложно. Так что учите польский - новый государственный.
        Спасибо Лукашенко, игра в национализм подготовила польское нашествие.
        1. Громовик Ранг пользователя
          Громовик
          +1
          Сегодня, 14:34
          Спасибо Лукашенко, игра в национализм подготовила польское нашествие.
          Верно. Вот я и переживаю, что прозападную оппозицию на словах шельмовали-шельмовали, но она годами вполне себе существовала и развивалась. А пророссийской не было и нет даже в виде отдельных политиков, не то, что партий. Есть правда некая "Союз" С. Луща, но это пустышка вроде "оппозиционной" ОПЗЖ на "украине". Так что рано или поздно придётся России вмешиваться. А ещё больше бесят российские фанаты нашей власти, которые тут не живут, реалий не знают, максимум приезжают раз в год с родственниками в бане попариться, но хотят верить в некий уцелевший "осколок настоящего СССР".
          1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
            Виктор Ленинградец
            +1
            Сегодня, 14:48
            А ещё больше бесят российские фанаты нашей власти, которые тут не живут, реалий не знают, максимум приезжают раз в год с родственниками в бане попариться, но хотят верить в некий уцелевший "осколок настоящего СССР"

            Ну, это в мой огород. После Площади 2010 у меня работали двое инженеров белорусов. Вот уж они-то Батьку ненавидели. Только вот поездив в командировки по российской провинции в значительной мере изменили свои взгляды. Вплоть до того, что стали меня критиковать за отрицательное отношение к повсеместному внедрению белорусского языка.
            На самом деле сегодня у Белоруссии два пути: или возращение в Россию в лапы олигархов, или в Польшу до Днепра, а может и далее. Лидер вашей оппозиции реально озвучила половину программы грядущей полонизации.
            Остальное, в том числе и "сильная, независимая Беларусь (в союзе с Россией или вступившая в ЕС - подчеркнуть на выбор) - наивные мечтания.
            1. Громовик Ранг пользователя
              Громовик
              0
              Сегодня, 15:03
              Значит ваши 2 инженера не большого ума или сделали выводы на основе маленькой выборки. Я по своей работе постоянно бываю в сельской местности, на объектах с/х и тяжёлой промышленности. И бывал на таких-же в российской провинции, хоть и меньше. И там и там есть неухоженные, полуразвалившиеся населённые пункты, где живут одни бичи и доживают старики. Но у нас бардака, вранья и развалившихся производств больше, некоторым районам Минска в плане чистоты и удобства далеко даже до российских райцентров. И российская экономика, даже олигархическая, 30 лет содержит белорусскую, а не наоборот.
              Вот уж они-то Батьку ненавидели.
              А я вот пока учился в школе и университете и жил только в городе не видел в нём ничего такого плохого. Вот когда пошёл работать в госорганизацию да стал ездить по командировкам ... см. выше.
      2. g_ae Ранг пользователя
        g_ae
        -1
        Сегодня, 14:38
        Пропольский подсвинок? Подплинтусный змагар? Дочь офицера? Смени методичку, чубаноид.
        1. Громовик Ранг пользователя
          Громовик
          -1
          Сегодня, 14:44
          Обоснуй. Я написал что-то русофобское или прозападное? Или с чем конкретно ты не согласен?
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 14:18
      Имею сказать, таки: кто в теме, не намечаются ли проверки и боевой готовности ВС РФ в регионах
      Балтики, Северного, Норвежского морей, а также прилегающей территории и акватории Баренцева моря с учебными стрельбами и закрытием районов от полётов, плавания и присутствия посторонних
      видов войск недружественных стран.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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