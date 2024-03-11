Группировка «Север» ВСУ приведена в боевую готовность на фоне начавшейся в Белоруссии комплексной проверки ВС

Командование группировки войск "Север" ВСУ привело войска в боевую готовность на фоне начавшейся в Белоруссии проверки боевой готовности соединений и частей ВС республики, объявленной сегодня утром.Белорусское военное руководства начало комплексную проверку, в рамках которой личному составу подразделений и частей армии предстоит выдвинуться в заданные районы и провести там ряд учений, в том числе и с боевой стрельбой. Также будет перебрасываться и боевая техника, в том числе и по дорогам общественного пользования. В Минобороны РБ уже предупредили, что на некоторых направлениях движение автотранспорта будет ограничено.Хотя никаких предпосылок к тому, что с территории республики может последовать удар на Киев нет, силы и средства группировки "Север" ВСУ приведены в боевую готовность. По имеющимся данным, часть подразделений группировки была переброшена на основной фронт в качестве резервов, но оставшихся сил должно хватить для отражения потенциального нападения.Между тем, по данным украинской разведки, на территории Белоруссии на сегодняшний день нет необходимого для организации "вторжения" количества российских военных. Также значительные силы отсутствуют и на границе с Черниговской и Сумской областями Украины, но в Киеве не торопятся убирать возведенные укрепления и перекидывать собранные силы на другой направление, поскольку не хотят получить второе наступление на столицу Украины.

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