Американский десантник, ранее пойманный при попытке побега с военной базы в Италии, пропал без вести

Мы можем подтвердить, что подразделение сообщило о пропаже солдата во время учений в Авиано. Командование пытается с ним связаться и найти его. Мы ценим поддержку, оказываемую нашими итальянскими партнерами и местными правоохранительными органами

Рядовой первого класса ВС США, приписанный к 173-й воздушно-десантной бригаде, исчез рано утром в пятницу, 8 марта, во время учений на авиабазе в городе Авиано, расположенном на севере Италии. Более трех суток спустя он остается пропавшим без вести, а его сослуживцы ведут поиски по всему населенному пункту, пишет портал Task & Purpose.В материале говорится, что на прошлой неделе американский солдат самовольно покинул свой пост, выбросив телефон. Однако в тот раз его побег не удался.Военнослужащего задержали и поместили под круглосуточное наблюдение на авиабазе Авиано. Десантника охраняли двое часовых, которые менялись по нескольку раз в сутки.Между тем позднее стало известно, что рядовой первого класса, приписанный к 173-й воздушно-десантной бригаде – тактическому подразделению ВС США, расквартированному в Европе, каким-то образом пропал без вести.По информации, попавшей в распоряжение Task & Purpose, американский военный пропал в пятницу примерно около 2 часов ночи по местному времени. С того момента военные и правоохранители непрестанно осматривают различные места в окрестностях Авиано, включая церкви, больницы и железнодорожные вокзалы. Поиски продолжались и этой ночью, но так ни к чему и не привели. Согласно внутренним сообщениям, была разослана тревога BOLO (быть начеку).- приводит издание слова представителя европейского командования США полковника Майкла Вайсмана.