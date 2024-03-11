Американский десантник, ранее пойманный при попытке побега с военной базы в Италии, пропал без вести

7
Американский десантник, ранее пойманный при попытке побега с военной базы в Италии, пропал без вести

Рядовой первого класса ВС США, приписанный к 173-й воздушно-десантной бригаде, исчез рано утром в пятницу, 8 марта, во время учений на авиабазе в городе Авиано, расположенном на севере Италии. Более трех суток спустя он остается пропавшим без вести, а его сослуживцы ведут поиски по всему населенному пункту, пишет портал Task & Purpose.

В материале говорится, что на прошлой неделе американский солдат самовольно покинул свой пост, выбросив телефон. Однако в тот раз его побег не удался.



Военнослужащего задержали и поместили под круглосуточное наблюдение на авиабазе Авиано. Десантника охраняли двое часовых, которые менялись по нескольку раз в сутки.

Между тем позднее стало известно, что рядовой первого класса, приписанный к 173-й воздушно-десантной бригаде – тактическому подразделению ВС США, расквартированному в Европе, каким-то образом пропал без вести.

По информации, попавшей в распоряжение Task & Purpose, американский военный пропал в пятницу примерно около 2 часов ночи по местному времени. С того момента военные и правоохранители непрестанно осматривают различные места в окрестностях Авиано, включая церкви, больницы и железнодорожные вокзалы. Поиски продолжались и этой ночью, но так ни к чему и не привели. Согласно внутренним сообщениям, была разослана тревога BOLO (быть начеку).

Мы можем подтвердить, что подразделение сообщило о пропаже солдата во время учений в Авиано. Командование пытается с ним связаться и найти его. Мы ценим поддержку, оказываемую нашими итальянскими партнерами и местными правоохранительными органами

- приводит издание слова представителя европейского командования США полковника Майкла Вайсмана.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    7 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      0
      Сегодня, 14:11
      Пропал Максим, да и господь с ним! Прозрел, видно.
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 14:29
        -Десантника охраняли двое часовых, которые менялись по нескольку раз в сутки.
        Караул устал...
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 14:36
          Его могли и свои замочить, у них там сейчас в армии и не такое практикуется...
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 14:33
        Ну пошел мужик давно не траханный местных тёток в бордель с 8 марта поздравлять, так нет же, нужно было ему всю "малину" испортить... Ну а разве молодого и здорового при таком то спермотоксикозе в камере удержишь...??? Весна пришла... laughing
    2. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 14:14
      Его пригласили 8 марта отмечать. Итальянки?


      И так до 1 апреля. День дураков
    3. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 14:22
      Как говориться- шерше ля фам?
    4. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 14:37
      Мы ценим поддержку, оказываемую нашими итальянскими партнерами и местными правоохранительными органами
      Типа собачек дали и разрешили городок на уши поставить?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»