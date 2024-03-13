Разве у войны не женское лицо? И пусть все они уходят
Где киндер, где кюхе, где кирхе?
Накануне 8 марта, вряд ли ориентируясь на календарь, не сказать чтобы очень неожиданно, с большой западной политической арены сошли сразу две дамы. Весьма солидные на вид и, быть может, даже не самые агрессивные.
По крайней мере, в той нынешней тусовке, что правит бал в Европе, и в Штатах, и Канаде с Японией, и Австралией с Новой Зеландией в придачу, и на Украине, а теперь, похоже, и в Аргентине.
Напомнить их имена?
Виктория Нуланд, почти, поскольку только исполняла обязанности, заместитель госсекретаря США и Ники Хейли, реальный губернатор штата Южная Каролина. Персонально о них – в завершение, а пока о тех, кому бы тоже не помешало удалиться по известному у немцев адресу – киндер, кюхе, кирхе.
Хотя бы ради того, чтобы не наворотили чего-то пострашнее нынешних фронтов прокси-третьей мировой. Ведь ради опыта было бы вполне достаточно революций, как «цветных», так и настоящих, и войн – особенно гражданских и первых двух мировых. Но, как видно, оказалось недостаточно.
Жертвы Болонской системы
Представлю, точнее – напомню, для начала только тех, о которых уже писал. А заодно и ещё нескольких из этой своры озлобленных шавок, нахватавшихся в своих прогнивших университетах менеджмента и политологии.
Эти «предметы» иначе как лженауками не только мне, а очень многим и называть-то не хочется. Однако Болонская система, что с неё возьмёшь. Не зря мы от неё решили отказаться – самое время.
Ведь и в те времена, когда Болонский университет был первым на Старом континенте эпохи Возрождения, умение морочить головы и зубы заговаривать ценилось куда больше математики с физикой и естественных наук.
Плоды такого «просвещения» мир пожинает вот уже половину тысячелетия с бесчисленными войнами – Тридцатилетней и Семилетней, Наполеоновскими и мировыми, и нынешними квази, прокси, псевдо или как там ещё.
С миллионами жертв, с десятками миллионов беженцев и иных обделённых судьбой. И сколько же столетий ушло у мира, точнее – у стран, записавшихся в цивилизованные, на то, чтобы во всю эту кутерьму затянуть и слабый пол.
Впрочем, почему обязательно затянуть – амазонки сражались не хуже мужчин ещё в те времена, когда ни о просвещении, ни о феминизме никто и не слышал. Сегодня среди нас – тысячи, даже миллионы «новых амазонок».
И ведь сами же они рвались, как на войну, так и к власти. Не все, разумеется, только «лучшие» представительницы слабого пола, и нынешние наши героини – из их числа.
На первый-второй
Это не рейтинг и не расстрельный список – просто обзор. Хотя какому-то своему порядку автор, конечно, будет следовать. Национальности и должности при этом в расчёт приниматься не будут. Принципиально.
Итак, вот-вот возглавит НАТО Урсула фон дер Ляйен, так и не ставшая преемницей Ангелы Меркель (Не промахнись, Урсула!). Но разве не лучше было бы ей уйти вовсе в какое-нибудь политическое небытие?
Зато не сегодня-завтра уйдёт в отставку другая немка – министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, в последние недели вдруг сменившая свои злобные гримасы на обворожительные улыбки. Неужели верит в то, что будет не отставка, а взлёт в кресло канцлера или же вице, как минимум?
Пример, как уходить незаметно, почти по-английски, уже показали две американские кудесницы. Как слишком старая, пардон, за прямоту – Нэнси Пелоси, так и «вечно молодая», не по возрасту, а по уму и завидному кругозору, и уже подзабытая – Джейн Псаки.
Так вот, было бы совсем неплохо, если бы их примеру последовала не менее чудесная из соратниц нынешнего хозяина Белого дома Карин Жан-Пьер. Пресс-секретутка, опять же, прошу извинить за вульгаризм, но как тут иначе. Прямо из Белого дома. Уже почти сорокалетняя, но мультяшная просто до неприличия.
Куда до неё англичанке Лиз Трасс, которая только одно сделала действительно по-английски красиво. Ушла! Но как раз её-то долго держать в верхах никто, как видно, и не планировал. Взяли как «бомбистку», чтобы дала команду на взрыв «Северных потоков», да и отпустили с миром.
Не будем спешить со списанием Камалы Харрис, про которую за пределами Штатов сегодня почти никто и не вспоминает. Не выходит, как видно, что-то с её пересадкой в кресло усталого Байдена.
Хотя внутри страны, как утверждают многие наши её обитатели, эта госпожа как-то справляется. Не станем спорить – не всё же там, в Америках, так плохо, как видится с российских телеэкранов. Даже космонавты наши с НАСА летать не перестали. Однако речь не о том.
Двое не из ларца
Самое время вспомнить о тех, кто и дал повод к написанию этого подобия политического эссе. О Виктории Нуланд – уже бывшей исполняющей обязанности заместителя госсекретаря США, отвечавшей в госдепартаменте за так называемый третий мир.
Кстати, интересно, как там, в Вашингтоне, считают ли Россию таковым? Впрочем, как раз об этом ещё вполне можно будет написать. Специально для ВО.
Нельзя не вспомнить и о Никки Хейли, которая, кажется, не без какого-то мазохистского удовлетворения снялась с праймериз в предвыборной гонке республиканцев. Снялась в пользу Дональда Трампа, которому на будущее кто-то явно пророчит уникальное достижение – стать американским президентом не просто дважды, а с разрывом по времени.
Первая из двух, В. Нуланд, так и не дослужилась до персонального портрета на страницах ВО, хотя в чём-то она куда ярче своего шефа – госсекретаря Энтони Блинкена, которого автор успел просклонять дважды (Никто не обидит крошку Тони и Настоящий секретарь).
Не дослужилась Нуланд и до прямого назначения заместителем Блинкена. Тот, по всей видимости, не напрасно держал её полгода в и. о., чтобы при угрозе потери поста было кого сдать. Вряд ли безболезненно и без последствий, но Курта Кемпбелла вместо Нуланд американский Сенат утвердил почти триумфально.
О Кемпбелле писать в России пока рано, упомянем лишь, что он чему-то учился Ереване и считается специалистом по Азии и Китаю. Каким – время покажет. Если успеет.
У Виктории Нуланд в биографии тоже есть русский след, даже более отчётливый, чем у её преемника. Она из еврейской семьи, давно покинувшей Россию, но сама была переводчиком на советском рыболовецком судне, а до этого – и вовсе пионервожатой в Одессе.
Нуланд запомнилась прежде всего грубостью на букву «F» в адрес Евросоюза в дни украинского майдана, а Блинкен напоследок ограничился тем, что отметил её «яростную страстность, с которой она отстаивает то, во что верит больше всего».
Теперь о другой соскочившей с подножки – Ники Хейли, довольно молодой для политика конкурентки Трампа из стана республиканцев. Она не из старой американской элиты, откуда приходили едва ли не все президенты США, у неё индийские корни.
Причём неглубокие, в США эмигрировали её родители. В не самой богатой биографии Хейли – и шитьё, и работа с отходами, но ещё совсем молодой она прошла школу торговых палат и бизнес-объединений. В тридцать лет стала членом палаты представителей Южной Каролины, а в 36 – губернатором этого штата.
Блестящая политическая карьера Хейли не мешает критикам республиканской партии отмечать острый кадровый дефицит у слонов. Другие же говорят, что это Трамп буквально «всех республиканцев затмил».
Начиная со своего вице-президента – Майка Пенса (Последнее дело Трампа. Промежуточный Пенс), про которого сказал, что его «просто не будет в команде». И кончая Роном Десантисом, даже не рискнувшим всерьёз побороться с 45-м президентом США за пост 47-го.
Вернувшись напоследок к Ники Хейли, отмечу лишь одно – в отличие от иных героинь этого небольшого обзора, она не отличается агрессивной риторикой. Во время праймериз, с которых Хейли снялась, она, как и Трамп, обещала мир на Украине и на Ближнем Востоке. В таком случае эта может далеко и не уходить.
- Алексей Подымов
- bustle.com, upi.com, inosmi.ru, newsmax.com
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