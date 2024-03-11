Американский сенатор: Украина должна будет вернуть США полученные ранее деньги
Американский сенатор Линдси Грэм* (*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) подчеркнул, что Украина должна отдать США полученные деньги. Грэм* напомнил, что внешний долг США превышает 34 триллиона долларов и Вашингтон не может себе позволить прощать долги своим союзникам.
Грэм отметил, что требование возврата денег, выделенных США своим союзникам, является проявлением заботы о нуждах американцев. По словам сенатора, он планирует поехать на Украину, чтобы поставить киевский режим перед новыми условиями предоставления финансовой поддержки в формате заемных средств, которые должны будут возвращены США.
В 2023 году прославившийся благодаря своим русофобским высказываниям Грэм приезжал в Киев, чтобы поддержать главу киевского режима Владимира Зеленского, однако, несмотря на это проголосовал против выделения Украине очередного пакета помощи. Перемена позиции сенатора связана с нарастанием среди республиканцев изоляционистских настроений.
Грэм также предложил американскому руководству передавать Киеву финансовую поддержку исключительно в виде кредитов или в обмен на природные ресурсы. Ранее американский сенатор утверждал, что украинский кризис является выгодным вложением американских денег.
МВД РФ объявило Грэма в розыск по уголовной статье после возбуждения нового уголовного дела в отношении него. Поводом для уголовного дела стали высказывания сенатора про убийства русских на встрече с Зеленским.
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