Американский сенатор: Украина должна будет вернуть США полученные ранее деньги

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Американский сенатор: Украина должна будет вернуть США полученные ранее деньги

Американский сенатор Линдси Грэм* (*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) подчеркнул, что Украина должна отдать США полученные деньги. Грэм* напомнил, что внешний долг США превышает 34 триллиона долларов и Вашингтон не может себе позволить прощать долги своим союзникам.

Грэм отметил, что требование возврата денег, выделенных США своим союзникам, является проявлением заботы о нуждах американцев. По словам сенатора, он планирует поехать на Украину, чтобы поставить киевский режим перед новыми условиями предоставления финансовой поддержки в формате заемных средств, которые должны будут возвращены США.



В 2023 году прославившийся благодаря своим русофобским высказываниям Грэм приезжал в Киев, чтобы поддержать главу киевского режима Владимира Зеленского, однако, несмотря на это проголосовал против выделения Украине очередного пакета помощи. Перемена позиции сенатора связана с нарастанием среди республиканцев изоляционистских настроений.

Грэм также предложил американскому руководству передавать Киеву финансовую поддержку исключительно в виде кредитов или в обмен на природные ресурсы. Ранее американский сенатор утверждал, что украинский кризис является выгодным вложением американских денег.

МВД РФ объявило Грэма в розыск по уголовной статье после возбуждения нового уголовного дела в отношении него. Поводом для уголовного дела стали высказывания сенатора про убийства русских на встрече с Зеленским.
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30 комментариев
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  1. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +2
    Сегодня, 14:33
    . Украина должна отдать США полученные деньги.

    Три раза- ха!
    . или в обмен на природные ресурсы.

    Очевидно... не всё ещё высосали......
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 14:40
      Американский сенатор: Украина должна будет вернуть США полученные ранее деньги

      То ли наивный, то ли просто глупый... А может просто притворяется... Как говоря на Украине - "Долги возвращают только трусы", а к ним они себя не причисляют... Нет у них долгов - им что не дай всё в халяву превращается... laughing
    2. Silver99 Ранг пользователя
      Silver99
      +1
      Сегодня, 14:54
      Ни чего не ново, янки за каждый ржавый автомобиль спросят и потребуют вернуть деньги, надеялись в виде бонуса Крым получить, а не вышло.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        0
        Сегодня, 15:01
        Хрен ты угадал, сенатор. laughing ...холы никогда никому ничего не должны laughing
    3. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 15:00
      Да, пока ещё не всё.) Самый актуальный ресурс на данный момент_ пресная вода, далее чернозём 40% мирового запаса. Далее по списку полезных ископаемых включая, редкоземельные.
    4. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      0
      Сегодня, 15:02
      Вот поэтому от сегодняшней Окраины ничего не должно остаться и одна из причин вернуть русские земли которые уже заложены или проданы нацистким режимом вопреки народа говорящего на русском языке. Короче не только денацификация и демилитаризация, но и деколонизация и дедолговизация с декредитацией.
      Согнать всех нациков в западную Окраину со столицей во Львове, а потом этого должника отдать Польше и соседним странам со всеми долгами.
  2. Романенко Ранг пользователя
    Романенко
    +3
    Сегодня, 14:33
    Украина должна будет вернуть США полученные ранее деньги

    ШО???? laughing
  3. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 14:33
    Ээ.Это юмор такой,или он не знает с кем связались?К сыну Байдена все претензии
    1. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +3
      Сегодня, 14:35
      Цитата: dmi.pris1
      Это юмор такой,или он не знает с кем связались?

      Похоже, что "или"... Обе стороны этого не знают.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 14:36
        Нет,если америкосы решили до кона выжать сухое полотенце,то я их понимаю..
        1. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          +1
          Сегодня, 14:44
          Цитата: dmi.pris1
          Нет,если америкосы решили до кона выжать сухое полотенце,то я их понимаю..

          Да где ж они те полотенца на Украине найдут то? Там одни рушники
  4. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    +4
    Сегодня, 14:33
    передавать Киеву финансовую поддержку исключительно в виде кредитов или в обмен на природные ресурсы.
    belay А разве там еще что то осталось? Все уже давно продано.... request
  5. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +3
    Сегодня, 14:34
    Американский сенатор: Украина должна будет вернуть США полученные ранее деньги
    . Что за фигня у них творится???
    Бывший радетель за все хорошее, против всего плохого, какие то предьявы кукуевским кидает?
    Ведь из самых воинственных стервятников, совсем недавно???
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 14:37
      Я вот тоже удивлен.Этот Грэм должен бвл по идее каждый день отгружать туда вагон баксов...А оно вон как,Михалыч (с)
  6. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 14:37
    глядя на картинку с коллектором...
    Не. Не так.
    Во как!
  7. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +2
    Сегодня, 14:38
    Интересно а чем отдавать то. Землю продали, промышленность угробили. Вечные рабы, в европейских труселях, правда думаю и на них не хватит. Только секонд хенд.
    1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 14:56
      В эуропе КИТАЙСКИЕ труселя! Впрочем как и в америке.
  8. knn54 Ранг пользователя
    knn54
    +3
    Сегодня, 14:39
    --Вашингтон не может себе позволить прощать долги своим союзникам.
    "Если вы устали, то вы не наши союзники"(Елена Зеленская)
  9. Громовик Ранг пользователя
    Громовик
    +1
    Сегодня, 14:39
    прославившийся благодаря своим русофобским высказываниям Грэм приезжал в Киев, чтобы поддержать главу киевского режима Владимира Зеленского, однако, несмотря на это проголосовал против выделения Украине очередного пакета помощи. Перемена позиции сенатора связана с нарастанием среди республиканцев изоляционистских настроений...финансовую поддержку исключительно в виде кредитов или в обмен на природные ресурсы
    Ахаха, свинья думала, что волки рычат на человека, чтобы спасти её от него, а они оказывается спорили, кому достанется самый вкусный кусок laughing
  10. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 14:39
    «Украина должна вернуть США полученные ранее деньги» —

    ***
    — «З глузду з'їхав, чи що?»...
    ***
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 14:47
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Украина должна вернуть США полученные ранее деньги» —

      Самый короткий анекдот.
  11. Андрей Николаевич Ранг пользователя
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 14:40
    .... и за печенюшки, тоже прийдется вернуть. У США халявы- нет.
  12. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 14:43
    украинский кризис является выгодным вложением американских денег
    Все понятно?
  13. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    0
    Сегодня, 14:44
    А мордань у сенатора такая добрая добрая. И указательный пальчик такой многозначительный. Денежки счёт любят. Придётся украинцам свои простые труселя из хб продать чтобы рассчитаться. Будут как истинные протоукры бродить прикрывшись лопухами спереди. Сзади не обязательно, все равно нагнут. Кружевных они уже точно не увидят в ближайшей перспективе.))
  14. Uprun Ранг пользователя
    Uprun
    0
    Сегодня, 14:50
    Не удивлю, если вместо окраины бабки возьмут с немчуры.....
  15. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    0
    Сегодня, 14:50
    Где хох.ол побывал, там еврею делать нечего
  16. Rand-76
    Rand-76
    0
    Сегодня, 14:53
    250 миллиардов дали Украине! Кто же вернет такие деньги?
  17. михаил3 Ранг пользователя
    михаил3
    0
    Сегодня, 14:53
    Началась подготовка к полному сливу проекта " Украина" со стороны США. Как можно расценить эти слова? Имеется ли у Украины хотя бы гипотетическая возможность отдать эти чудовищные долги? Даже при массовой распродаже земли и полезных ископаемых таких сумм не набрать. Исключено)
    О чем тогда речь? Все просто. Россия побеждает. Американцы немедленно вешают на нас украинский долг. Такая вот идея. Никакого иного смысла этим заявлениям придать попросту невозможно. Идея безумная, конечно... а вдруг прокатит?!
    Русские известны своим диким легковерием и приверженностью каким то бессмысленным идеям "честной игры", в которую кроме них никто не верит ни на цент. Может и прокатить...
  18. мазута Ранг пользователя
    мазута
    0
    Сегодня, 15:01
    Добро пожаловать в "Камеди клаб"неуважаемый сенатор.Хоть подзаработаете немного.
  19. Dym71 Ранг пользователя
    Dym71
    0
    Сегодня, 15:04
    Цитата: ВО
    Грэм приезжал в Киев, чтобы поддержать главу киевского режима Владимира Зеленского, однако, несмотря на это проголосовал против выделения Украине очередного пакета помощи. Перемена позиции сенатора связана с нарастанием среди республиканцев изоляционистских настроений.

    Так и запишем:
    - Всегда колебался ВМЕСТЕ С ЛИНИЕЙ ПАРТИИ!
    yes

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