Склад топлива и семь пунктов управления БПЛА ВСУ уничтожены за прошедшие сутки - Минобороны
Спецоперация российской армии продолжается, значительных изменений на линии боевого соприкосновения за минувшие сутки не произошло. Между тем, российские войска по-прежнему владеют инициативой, заставляя противника вводить в бой резервы, которые не бесконечны. Отмечается переброска подразделений ВСУ не только с каких-то направлений ЛБС, но из глубокого тыла. Наши также атакуют под Авдеевкой, Артемовском, сюда же можно добавить и Угледар, там тоже активизировались российские войска. Будем надеяться, что это не временная акция.
На Купянском направлении продолжаются позиционные бои, противник стянул сюда резервы, теперь наши не дают их перебросить на другие направления. ВСУ атакуют в районе Синьковки, российские войска отразили четыре контратаки. На Донецком штурмовые группы группировки войск "Юг" продвинулись вперед в районах Красногоровки, Раздоловки и Белогоровки. В направлении Часова Яра бои в Ивановском, Богдановке и у Клещеевки. Противник пытался атаковать в районе Новомихайловки.
На Авдеевском бои на прежних рубежах. В Орловке наши немного продвинулись вперед, в остальном все по-прежнему. На данный момент активно работает артиллерия и авиация, множа на ноль переброшенные сюда резервы.
На Южно-Донецком направлении отмечается активизация российских войск западнее Угледара, но в основном идут позиционные бои. На Херсонском направлении имеется небольшое движение вперед в районе Работно, но оно замедлилось. Очень большое количество мин, в том числе противопехотных, а также дронов.
За сутки потери ВСУ по всем направлениям составили: по личному составу - 910 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - два танка, в том числе один Abrams на Авдеевском направлении, четыре бронемашины, две БМП; по артиллерии - три САУ "Акация", две гаубицы Д-20, одна Д-30, орудие М119. Уничтожены три полевых склада боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: шесть гаубиц Д-30, одна Д-20, орудие М101, САУ "Гвоздика", САУ М109 Paladin, две САУ Caesar. РСЗО "Град", РСЗО RM-70 "Vampire".
Также уничтожены: склад топлива и семь пунктов управления БпЛА ВСУ, поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников. Средствами ПВО перехвачено 10 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и уничтожено 95 украинских беспилотников.
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