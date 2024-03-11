Склад топлива и семь пунктов управления БПЛА ВСУ уничтожены за прошедшие сутки - Минобороны

20
Склад топлива и семь пунктов управления БПЛА ВСУ уничтожены за прошедшие сутки - Минобороны

Спецоперация российской армии продолжается, значительных изменений на линии боевого соприкосновения за минувшие сутки не произошло. Между тем, российские войска по-прежнему владеют инициативой, заставляя противника вводить в бой резервы, которые не бесконечны. Отмечается переброска подразделений ВСУ не только с каких-то направлений ЛБС, но из глубокого тыла. Наши также атакуют под Авдеевкой, Артемовском, сюда же можно добавить и Угледар, там тоже активизировались российские войска. Будем надеяться, что это не временная акция.

На Купянском направлении продолжаются позиционные бои, противник стянул сюда резервы, теперь наши не дают их перебросить на другие направления. ВСУ атакуют в районе Синьковки, российские войска отразили четыре контратаки. На Донецком штурмовые группы группировки войск "Юг" продвинулись вперед в районах Красногоровки, Раздоловки и Белогоровки. В направлении Часова Яра бои в Ивановском, Богдановке и у Клещеевки. Противник пытался атаковать в районе Новомихайловки.



На Авдеевском бои на прежних рубежах. В Орловке наши немного продвинулись вперед, в остальном все по-прежнему. На данный момент активно работает артиллерия и авиация, множа на ноль переброшенные сюда резервы.

На Южно-Донецком направлении отмечается активизация российских войск западнее Угледара, но в основном идут позиционные бои. На Херсонском направлении имеется небольшое движение вперед в районе Работно, но оно замедлилось. Очень большое количество мин, в том числе противопехотных, а также дронов.

За сутки потери ВСУ по всем направлениям составили: по личному составу - 910 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - два танка, в том числе один Abrams на Авдеевском направлении, четыре бронемашины, две БМП; по артиллерии - три САУ "Акация", две гаубицы Д-20, одна Д-30, орудие М119. Уничтожены три полевых склада боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: шесть гаубиц Д-30, одна Д-20, орудие М101, САУ "Гвоздика", САУ М109 Paladin, две САУ Caesar. РСЗО "Град", РСЗО RM-70 "Vampire".

Также уничтожены: склад топлива и семь пунктов управления БпЛА ВСУ, поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников. Средствами ПВО перехвачено 10 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и уничтожено 95 украинских беспилотников.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    20 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 15:05
      «Семь пунктов управления БПЛА ВСУ уничтожены за прошедшие сутки» —

      ***
      — "Пункты управления " хорошо,а "центры принятия решений" лучше ...
      ***
    2. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      -2
      Сегодня, 15:05
      Это всё хорошо_ перемалывание ресов противника, но как ответим, когда лягушатники войдут в Молдавию и Одессу? Ведь в Румынии для них уже строят базу.
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +3
        Сегодня, 15:18
        Цитата: Фаталист
        но как ответим

        Для Ланцета и Герани национальность не важна ! Бьют по морде, а не по паспорту !
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          -4
          Сегодня, 15:21
          Согласен.) Как? ) По Молдавии или войдя в неё? По Одессе или войдя в неё? По СМИ это 4000 легионеров и 50 танков.
          1. Uncle Lee Ранг пользователя
            Uncle Lee
            +3
            Сегодня, 15:26
            Цитата: Фаталист
            Как?

            А так же, как и остальных майданутых. Натовцы давно воюют на Украине. Обслуга на Пэтриотов была из штатников. И ИЛ-76 они же и сбили.
            1. Фаталист Ранг пользователя
              Фаталист
              0
              Сегодня, 15:31
              Так я об этом давно говорю, меня жёстко минусуют ( не обращаю внимания на рейтинги, ВООБЩЕ). Просто когда без полемики, минусуют, типа ты лишь тем виновен, что хочется мне есть.)) Вот говорю ж, есть чёткие планы по аннексии Молдавии и Преднестровья, аннексии Одессы. У ВС РФ планов в ближайшем будущем по черноморской операции нет. Единственная дорога в Приднестровье через Одессу. Можно и через север из Белоруссии, но это ещё более невероятно. Вот и спрашиваю защитить Приднестровье как?
              1. Uncle Lee Ранг пользователя
                Uncle Lee
                +2
                Сегодня, 15:35
                Цитата: Фаталист
                У ВС РФ планов в ближайшем будущем по черноморской операции нет

                Ну этого мы не знаем...У Умных людей должен быть.
                1. Фаталист Ранг пользователя
                  Фаталист
                  0
                  Сегодня, 15:36
                  Надеюсь.) (Короткий комментарий).
          2. Canecat Ранг пользователя
            Canecat
            0
            Сегодня, 15:32
            Цитата: Фаталист
            По СМИ это 4000 легионеров и 50 танков.

            4000 человек еще можно перекинуть через границу, а вот 50 танков надо умудриться сделать незаметными.
            1. Фаталист Ранг пользователя
              Фаталист
              0
              Сегодня, 15:34
              Ну а как просочились Челленджера, Лео с Абрашами?
              1. Uncle Lee Ранг пользователя
                Uncle Lee
                +1
                Сегодня, 15:38
                Цитата: Фаталист
                Ну а как просочились Челленджера, Лео с Абрашами?

                Это меня свербит и беспокоит с начала СВО !
                1. Фаталист Ранг пользователя
                  Фаталист
                  0
                  Сегодня, 15:40
                  Поверьте, не вас одного. За одно лишь упоминание о таких проколах разведки, меня жёстко третируют. ))
                  1. Uncle Lee Ранг пользователя
                    Uncle Lee
                    +1
                    Сегодня, 15:41
                    Цитата: Фаталист
                    меня жёстко третируют. ))

                    Вон прошелся минусатор и всех отметил
                    1. Фаталист Ранг пользователя
                      Фаталист
                      0
                      Сегодня, 15:42
                      Уже заметил.)) (Короткий комент.)
              2. Монтесума Ранг пользователя
                Монтесума
                0
                Сегодня, 16:17
                Цитата: Фаталист
                Ну а как просочились Челленджера, Лео с Абрашами?

                Уже не раз писали, что по железной дороге, малыми партиями. В ночное время и с полной маскировкой. Не всегда, видимо, можно засечь такой поезд.
              3. Canecat Ранг пользователя
                Canecat
                0
                Сегодня, 17:36
                Цитата: Фаталист
                Ну а как просочились

                Что удобнее? Потратить на уничтожение 1-2танков, из десятка, Искандер или Калибр, или гарантированно потратить на уничтожение одного танка один ПТУР?
    3. popul
      popul
      -3
      Сегодня, 15:16
      Это всё хорошо, замечательно. А война когда кончится ?
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        0
        Сегодня, 15:25
        Не скоро. Пока не угомоним все буйные головы на западе.)
    4. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      0
      Сегодня, 15:40
      Хмм.Что то много САУ и арты наколотили. Сегодня день борьбы с артой ВСУ? Особенно интересно про 2-х цезарей.
    5. old64 Ранг пользователя
      old64
      +3
      Сегодня, 15:44
      Забыли ещё упомянуть разгром бандформирования СпН «Артан» на границе с Белгородской областью. Около 5 танков, три САУ, бронемашины и до 70 жмуров.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»