Польский обозреватель: броня натовских танков лучше брони танков ВС РФ, а потери бронетехники ВСУ невелики

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Польский обозреватель: броня натовских танков лучше брони танков ВС РФ, а потери бронетехники ВСУ невелики

После ряда сообщений о потерях ВСУ танков Abrams американского производства, а также о потере пусковых установок батареи Patriot, в польской прессе решили попытаться проанализировать ситуацию. В своём стиле.

Польский обозреватель Славек Загорский (SŁAWEK ZAGÓRSKI) пишет о том, что Россия «использует уничтожение западной техники в ВСУ в своих информационных целях». Видимо, по польской логике, только у Украины есть исключительная возможность рассказывать о подбитой российской военной технике, а вот если об уничтожении техники стран НАТО в ходе украинского вооружённого конфликта сообщает Минобороны РФ, то это уже «российская пропаганда»…

Загорский, находясь за тысячу километров от линии фронта, пытается заявлять , что потери ВСУ в военной технике, поставленной странами НАТО, «не такие уже крупные».

Из материала в издании Wirtualna Polska:

Большинство единиц (западной) бронетехники были повреждены минами. После замены гусениц и элементов ходовой части они вернулись на фронт. Однако потери техники не превышают 19%, что приемлемо, учитывая условия, в которых пришлось воевать украинским солдатам.

Отмечается, что, по мнению польского генералитета, потери техники в наступлении могут достигать 30 процентов, и «это тоже вполне приемлемо».

В целом польский автор пытается убедить своих читателей, а, вероятно, и самого себя в том, что «броня натовской техники лучше, чем броня техники российского/советского образца», а также в том, что украинские потери западной техники «совсем невелики».

Однако все эти рассуждения сталкиваются с суровой для киевского режима реальностью: если броня «Леопардов»», «Челленджеров» и «Абрамсов» великолепна, а потери низки, то почему же «неимоверное» украинское контрнаступление не достигло и 10 процентов заявленных Киевом целей? И если, опять-таки, потери в бронетехнике ВСУ невелики, то зачем же Зеленский снова просит увеличения поставок военной техники и оружия от стран НАТО?
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    56 комментариев
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    1. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +32
      Сегодня, 15:06
      Пшеки закупили у полосатых танки, ЗРК и вы хотите услышать от них, что им впарили фуфло? Лох никогда не признается, что он лох.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 15:12
        Пшеку соврать, что в урну наплевать... Самая подлая нация после креаклов... Впрочем, по менталитету они очень похожи и каждая из этих наций считает себя "вяликой", а кроме спеси ничего у них нет!!! Поэтому и ненавидят друг друга... Впрочем, танковая Польша у меня ассоциируется только с "Четырьмя танкистами и собакой"... Был такой польский сериал... Так там они по моему на Т-34 воевали и не жаловались...am
        1. владимир 290 Ранг пользователя
          владимир 290
          +4
          Сегодня, 15:23
          Да у них там только танк и Шарик русские были
        2. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +4
          Сегодня, 15:29
          Мнение британской The Sun про танк Challenger 2 .Не оправдал ожиданий.

          Британский танк Challenger 2 оказался бесполезным в ходе украинского конфликта. Он максимально оторван от реальности. Об этом пишет газета The Sun.

          Главным и единственным плюсом Challenger 2 украинские военные называют его нарезную 120-мм пушку L30A1. Она единственная в своем роде, на всех остальных танках мира стоят гладкоствольные. Пушка способна точно отправить снаряд на 4,5 км. Правда, есть нюанс. Она сугубо противотанковая, также для неё нет фугасных снарядов. И танковые дуэли в зоне спецоперации крайне редки. Здесь доминируют FPV-дроны, мины и ПТРК. Хорошая пушка, вот только стрелять нечем и не в кого.Из 14 переданных Киеву танков в строю остались семь. Challenger 2 постоянно ломается – от элементов башни до системы прицеливания. Это приводит к тому, что британские танки используются для рытья окопов.


          https://dzen.ru/a/Ze7uYAFJ2HLvITD2
          1. Попуас Ранг пользователя
            Попуас
            0
            Сегодня, 15:45
            Вместо трактора используют... laughing
          2. Гнусный скептик Ранг пользователя
            Гнусный скептик
            +1
            Сегодня, 15:55
            Мнение британской The Sun про танк Challenger 2 .Не оправдал ожиданий.

            С каких пор Дзен стал The Sun?
            https://dzen.ru/a/Ze7uYAFJ2HLvITD2

            Статью в The Sun найти не трудно. Трудно найти там выводы про "не оправдал ожиданий и оторван от реальности"
            https://www.thesun.co.uk/news/26509818/ukrainian-soldiers-brit-challenger-2-tanks-russia/
            1. blackGRAIL Ранг пользователя
              blackGRAIL
              -1
              Сегодня, 17:39
              На ВО вообще любят перевирать иносми. В статье про застрявший в грязи Челленджер куча отсебятины. В оригинале всу-шники ругают только вес и подвижность, но очень хвалят оптику, точность, дальнобойность и урановые снаряды. Но здесь все это записали в недостатки.
        3. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          +1
          Сегодня, 15:31
          Нет. Самая подлая нация евреи.
          Или армяне.
          Или болгары.
        4. kroskar99 Ранг пользователя
          kroskar99
          +3
          Сегодня, 15:46
          Русский лев - В 1980-е годы, когда я служил в Войске Польском, я встречал на полигонах солдат Советской Армии. Хорошие были ребята, особенно русские и белорусы. Так называемое Я плохо помню украинцев. Что касается тебя, то, читая твои записи, я вижу, что ты очередной интернет-воин. Может быть, вы могли бы записаться в армию и пойти воевать, чтобы защищать свою Родину? Потому что пока ты только лаешь!
          1. Эдик Ранг пользователя
            Эдик
            +2
            Сегодня, 15:52
            Цитата: kroskar99
            Русский лев

            А не обращайте внимания,нормальные люди понимают что у любой нации хватает дураков.
            1. kroskar99 Ранг пользователя
              kroskar99
              +3
              Сегодня, 16:01
              Спасибо. Я надеюсь, что вы победите нацистов НАТО как можно скорее.
              1. Эдик Ранг пользователя
                Эдик
                +1
                Сегодня, 16:16
                Вы как Поляк можете нам ответить.У вас там народ понимает что всё что сейчас происходит может до Польши докатится из за действий Польши связанное с Украиной?
              2. Эдик Ранг пользователя
                Эдик
                0
                Сегодня, 16:36
                [media=https://dzen.ru/video/watch/63c01bcfdb1e4317af7456bd?share_to=link]
                Там гремучая смесь сатанизма и нацизма.
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +4
        Сегодня, 15:19
        Хуже диванного эксперта может быть только диванный генерал.
      3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 15:34
        Почему в прошедшем времени, они и сейчас их охотно берут!)))
    2. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 15:07
      Ну это такой же аналитик как и БиБиСишные аналитики вещали о БД в Сирии из лондонских кабинетов.))
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 15:08
      Так пусть этот полях на натовском танке выйдет в поле,на бой. Или,своя шкура в те 19 или 30 процентов "неважных боевых потерь "не вписывается?Второй жизни не будет..
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +5
        Сегодня, 15:14
        Цитата: Бережливый
        30 процентов "неважных боевых потерь

        Согласно наших СМИ, Абрашу подбил наш Т-72 с первого выстрела на дистанции 5 км !
        Каково ?
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +4
          Сегодня, 15:18
          Я ещё помню времена, когда на ВО хаяли 72ки, да что там и 90ые как недостатки.)) А выстрелы наших танков вообще считали непробивными.))
          1. Uncle Lee Ранг пользователя
            Uncle Lee
            +2
            Сегодня, 15:21
            Цитата: Фаталист
            как недостатки.))

            Ну вот ! А все познается в сравнении !
            Нетленка: Броня крепка и танки наши быстры....
            1. Romario_Argo Ранг пользователя
              Romario_Argo
              +1
              Сегодня, 15:50
              согласен,
              новые реалии таковы что нужна защита от ПТУРов, ФПВ дронов и УАСов по темечку
              Т-72Б3М/-80БВМ/-90М броня борта = 80 мм + ДЗ, крыша башни = 40 мм + ДЗ
              Абрамс, Леопард, броня борта = 30-40 мм, крыша башни = 20-30 мм - голая
            2. Disant Ранг пользователя
              Disant
              0
              Сегодня, 16:14
              Фаталист
              Я ещё помню времена, когда на ВО хаяли 72ки, да что там и 90ые как недостатки.))
              Uncle Lee(Владимир)
              Ну вот ! А все познается в сравнении !
              Нетленка: Броня крепка и танки наши быстры....

              уберя авиацию и зрк,
              так и сравнили в Кувейте, где "Буря в пустыне" - отдельно наступающие отряды абрамс+бредли с тепловизорами и птурами расстреливали т-72 с обычной оптикой с безопасных дистанций.
              уточню, я даже не говорю про крепость брони, выучку экипажа и сравнение боеприпасов.

              чтож, надо было радоваться таким танкам т-72?
          2. владимир 290 Ранг пользователя
            владимир 290
            0
            Сегодня, 15:30
            Еще в 80-е при изучении курса боеприпасов в училище, нам говорили что наши новые (тогда) подкалиберные бп работают лучше чем с сердечником из обедненного урана (которые тогда уже были на вооружении) и сильнее кумулятивных.
            1. Фаталист Ранг пользователя
              Фаталист
              0
              Сегодня, 15:36
              Родной, где вы были, когда на ВО громили наши танки в пух и прах.))
          3. Бюрер Ранг пользователя
            Бюрер
            -1
            Сегодня, 16:00
            Как Вы считаете, сколько 72-ек и 90-х потеряно в текущем конфликте, хотя бы приблизительно?
        2. тлауикол Ранг пользователя
          тлауикол
          +2
          Сегодня, 15:30
          Цитата: Uncle Lee
          Цитата: Бережливый
          30 процентов "неважных боевых потерь

          Согласно наших СМИ, Абрашу подбил наш Т-72 с первого выстрела на дистанции 5 км !
          Каково ?

          На Авиабазе разбирали. Тот Абрамс наехал на мину, потом ПТУР, потом т72, потом дрон
          1. Alexey RA Ранг пользователя
            Alexey RA
            0
            Сегодня, 16:23
            Цитата: тлауикол
            На Авиабазе разбирали. Тот Абрамс наехал на мину, потом ПТУР, потом т72, потом дрон

            В общем, ситуация как с Т-90М и "Брэдли".
            1. тлауикол Ранг пользователя
              тлауикол
              0
              Сегодня, 16:24
              Цитата: Alexey RA
              Цитата: тлауикол
              На Авиабазе разбирали. Тот Абрамс наехал на мину, потом ПТУР, потом т72, потом дрон

              В общем, ситуация как с Т-90М и "Брэдли".

              А что там?
              1. Alexey RA Ранг пользователя
                Alexey RA
                0
                Сегодня, 16:39
                Цитата: тлауикол
                А что там?

                А там был расстрел из "Бушмастеров" уже повреждённого танка. Но его поражение записали исключительно на "Брэдли".
                1. тлауикол Ранг пользователя
                  тлауикол
                  0
                  Сегодня, 16:48
                  Там т90 вёл огонь из пушки, ДО того, как подключился Бредли. Видео же есть
        3. Владимир80 Ранг пользователя
          Владимир80
          +2
          Сегодня, 15:36
          Согласно наших СМИ,

          ну согласно нашим сми "европа устала от конфликта", "европа замерзнет", а "доллар вот-вот превратится в фантик" wink
    4. мазута Ранг пользователя
      мазута
      +2
      Сегодня, 15:09
      "Славик,чё то я очкую...Да Ты успакойся,я Тебе говорю!"Нетленка из "Нашей Раши" для польского Славека.
    5. Комментарий был удален.
      1. Angestyr Ранг пользователя
        Angestyr
        +2
        Сегодня, 15:18
        Впрочем, танковая Польша у меня ассоциируется только с "Четырьмя танкистами и собакой"

        В народе этот фильм именовался как "Три поляка грузин и собака"
        1. tolancop Ранг пользователя
          tolancop
          +1
          Сегодня, 15:47
          "В народе этот фильм именовался как "Три поляка грузин и собака"
          Было такое. Хотя по факту поляков было только 2. Командир - русский, мехвод - грузин. Костяк экипажа. Ну и 2 поляка на подхвате - заряжающий и стрелок-радист. "Это жжжжжжж неспроста...". Видимо, только так от поляков можно было получить хоть какой-то прок.
          1. Angestyr Ранг пользователя
            Angestyr
            0
            Сегодня, 16:53
            Вычитал в вики:
            Ольгерд Ярош (роль исполняет Роман Вильгельми) — поляк (в книге — советский офицер Василий Семен (польск. Wasyl Semen, в русском переводе — Семёнов), первый командир «Рыжего», до войны бывший метеорологом. Изначально попал в 1-ю танковую бригаду Войска Польского в качестве инструктора примерно в 1944 году (командиры танков и механики-водители первых экипажей Войска Польского из-за более высоких требований к подготовке по сравнению с другими членами экипажа были в основном приданы из Красной Армии). Мужественный и рассудительный офицер, уважаемый всем экипажем. Погиб весной 1945 года неподалёку от Гданьска. (Уже тогда в 1966 поляков бесило что командовал танком советский офицер)
            Ян Кос (Янек; роль исполняет Януш Гайос) — поляк, первый стрелок-радист, после смерти Ольгерда — второй командир «Рыжего»
            Густав Елень (Густлик; роль исполняет Францишек Печка) — поляк, сначала башнёр (заряжающий), потом наводчик
            Григорий Саакашвили (так в книге, в фильме эта фамилия произносится с удвоением второй «а» — Сакаашвили), на польский манер его называют Гжесь, уменьшительное от Гжегож (роль исполняет Влодзимеж Пресс) — грузин, механик-водитель. По фильму, единственный неполяк в экипаже. (По книге — уроженец с. Квирикети Махарадзевского р-на Грузии
            Томаш Черешняк (Томусь, Томек; роль исполняет Веслав Голас) — поляк, второй стрелок-радист, заменивший на этой позиции Янека, позже заряжающий
            Шарик (собака) — крайне смышлёная немецкая овчарка (в главе 3 «Эшелоны идут на запад» Янек говорит, что Шарик — чистых кровей сибирская овчарка), выращенная Янеком на Дальнем Востоке и ставшая его другом
    6. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      0
      Сегодня, 15:12
      Отрабатывает заказ ВПК США. Пускают пыль.
      1. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        +1
        Сегодня, 15:27
        Цитата: Ломастер
        Отрабатывает заказ ВПК США. Пускают пыль.

        Отправили все старье на Украину , а теперь с умным видом его рекламируют . hi
    7. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 15:13
      Польский оборзеватель что то шарит в броне? Он работал на произдствах броневых листов? Знает состав и технологии производства броне листов? Что то шарит в многослойных "бронебутербродах" , системах ДЗ?
    8. Костадинов Ранг пользователя
      Костадинов
      +1
      Сегодня, 15:13
      украинские потери западной техники «совсем невелики».

      Количество западной бронетехники тоже невелико, а то что достигает до поле боя "совсем невелико".
      Нельзя из 14 Челенджеров потерят 20.
      1. Alexey RA Ранг пользователя
        Alexey RA
        0
        Сегодня, 16:34
        Цитата: Костадинов
        Нельзя из 14 Челенджеров потерят 20.

        Можно. Если каждый, попавший в танк, запишет его на свой счёт. smile
        Ну и плюс ремонт, конечно же. ЕМНИП, в СФВ общие потери бронетехники в несколько раз перекрыли её наличие на фронте.
    9. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 15:21
      Без Вас никому неведомых идиотов из инетика в ленте новостей, хоть плач.
    10. bar Ранг пользователя
      bar
      +2
      Сегодня, 15:24
      Обязательно постить сюда бред "польского обозревателя"?
    11. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 15:25
      Цитата: lukash66
      Польский оборзеватель что то шарит в броне? Он работал на произдствах броневых листов? Знает состав и технологии производства броне листов? Что то шарит в многослойных "бронебутербродах" , системах ДЗ?


      для "пипла" понятие "броня" и "бронирование" - тождественны
    12. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      0
      Сегодня, 15:27
      Польский обозреватель: броня натовских танков лучше брони танков ВС РФ, а потери бронетехники ВСУ невелики

      На себе испытал и выжил после попадания ПТУРа или дрона-камикадзе??? wassat
      Вот сказочник, блин! fool
    13. Roma-1977 Ранг пользователя
      Roma-1977
      0
      Сегодня, 15:33
      "...потери ВСУ в военной технике, поставленной странами НАТО, не такие уже крупные, по сравнению с потерями ВСУ в живой силе...". Наверное так.
    14. kroskar99 Ранг пользователя
      kroskar99
      +1
      Сегодня, 15:37
      Согласно польской Википедии, СЛАВЕК ЗАГУРСКИЙ (Славко Заґорскій) — лемковский историк и журналист. Так он украинец, а не поляк.
    15. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 15:37
      Кулик - болото! И никакими методами его не переубедить... разве зарядом дроби в энное место. Очень убедительно и фатально.
    16. lirik Ранг пользователя
      lirik
      0
      Сегодня, 15:48
      laughing Скажите об этом своей бабушке, польке.
    17. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      +1
      Сегодня, 15:54
      Польский обозреватель: броня натовских танков лучше брони танков ВС РФ, а потери бронетехники ВСУ невелики

      Так, а кто бы сомневался. Русские, москали воюют на картонных танках и самолетиках с ружом времен осады Крыма турками, французами и британцами. Да, и потери, действительно не так невелики.... Что там 10-50-100 танков...Это разве потери!?... Вот когда хлопнут за раз 1000 танков, тогда можно будет и поправиться.
    18. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      +1
      Сегодня, 16:04
      броня натовских танков лучше брони танков ВС РФ, а потери бронетехники ВСУ невелики

      Не один облапошенный лох, а особенно такой гордый как пОляк, никогда не признается в том, что его тупо развели и кинули. Вот и нахваливает, сквозь слезы.
    19. Atlant83 Ранг пользователя
      Atlant83
      0
      Сегодня, 16:08
      Фильм"Четыре танкиста и собака" бы то польским. И показывали его по каникулам. И смотрели его все с удовольствием и во дворах обсуждали.
    20. 16112014nk Ранг пользователя
      16112014nk
      0
      Сегодня, 16:32
      Польскому обозревателю надо знать :
    21. pva1964 Ранг пользователя
      pva1964
      0
      Сегодня, 16:35
      очередной бумагомаратель
    22. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 16:48
      броня «Леопардов»», «Челленджеров» и «Абрамсов» великолепна

      А проекция башни с верху - великолепная мишень для дронов. Причем офигенно увеличенного размера. Так, чтобы невозможно было промазать.
    23. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:51
      Если "потери невелики"-надо нам-увеличить laughing
    24. Макsim
      Макsim
      0
      Сегодня, 18:01
      надо процент считать потерь. Как понимаю и количество танков запада не такое уж великое и применение их крайне осторожное

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