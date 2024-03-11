Польский обозреватель: броня натовских танков лучше брони танков ВС РФ, а потери бронетехники ВСУ невелики
После ряда сообщений о потерях ВСУ танков Abrams американского производства, а также о потере пусковых установок батареи Patriot, в польской прессе решили попытаться проанализировать ситуацию. В своём стиле.
Польский обозреватель Славек Загорский (SŁAWEK ZAGÓRSKI) пишет о том, что Россия «использует уничтожение западной техники в ВСУ в своих информационных целях». Видимо, по польской логике, только у Украины есть исключительная возможность рассказывать о подбитой российской военной технике, а вот если об уничтожении техники стран НАТО в ходе украинского вооружённого конфликта сообщает Минобороны РФ, то это уже «российская пропаганда»…
Загорский, находясь за тысячу километров от линии фронта, пытается заявлять , что потери ВСУ в военной технике, поставленной странами НАТО, «не такие уже крупные».
Из материала в издании Wirtualna Polska:
Отмечается, что, по мнению польского генералитета, потери техники в наступлении могут достигать 30 процентов, и «это тоже вполне приемлемо».
В целом польский автор пытается убедить своих читателей, а, вероятно, и самого себя в том, что «броня натовской техники лучше, чем броня техники российского/советского образца», а также в том, что украинские потери западной техники «совсем невелики».
Однако все эти рассуждения сталкиваются с суровой для киевского режима реальностью: если броня «Леопардов»», «Челленджеров» и «Абрамсов» великолепна, а потери низки, то почему же «неимоверное» украинское контрнаступление не достигло и 10 процентов заявленных Киевом целей? И если, опять-таки, потери в бронетехнике ВСУ невелики, то зачем же Зеленский снова просит увеличения поставок военной техники и оружия от стран НАТО?
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