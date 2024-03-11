Охранник дома в Киеве осуждён за предупреждения жильцов о визитах сотрудников военкомата

19
Охранник дома в Киеве осуждён за предупреждения жильцов о визитах сотрудников военкомата

Поводом для возбуждения уголовного дела на Украине стали сообщения в домовом чате. В результате охранник дома на Софиевской Борщаговке в Киеве был осужден за предупреждения жильцов о визитах сотрудников военкомата.

Мужчина получил пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года за сотрудничество со следствием.

Правоохранители выяснили, что охранник как минимум пять раз предупреждал в Telegram-чате обитателе жилищного комплекса «Софиевский квартал» о посещении его сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы). Сообщения были короткими: «адресная раздача повесток», «у нас опять ТЦК» и тому подобное. В общей сложности в чате зарегистрировано 818 человек, проживающих в доме.

Сотрудники украинской прокуратуры расценили действия мужчины как препятствование деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Приговор ему вынес Киево-Святошинский районный суд. Зачитывая его, судья заявил, что у подсудимого возникло устойчивое «преступное намерение» помешать работе ВСУ, которое и подтолкнуло его к отправке сообщений жильцам дома.

Сейчас на Украине действует режим всеобщей мобилизации. Он проходит крайне сложно, так как украинские граждане «почему-то» не спешат оказаться на передовой. Поэтому правоохранители выявляют не только лиц, уклоняющихся от призыва, но и тех, кто им в этом содействует. К примеру, недавно в Черкасской области сотрудники СБУ раскрыли деятельность админов нескольких групп в мессенджерах, где появлялись предупреждения об «облавах» украинских военкомов и раздаче ими повесток.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    19 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 15:36
      Там еще двух гуцулов закрыли, которые на коне и с топором ТЦКашников гоняли...
      1. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        +3
        Сегодня, 15:44
        Цитата: Михаил-Иванов
        Там еще двух гуцулов закрыли, которые на коне и с топором ТЦКашников гоняли...

        Ну это отец с сыном... второго то сына ТЦК ранее призвали и он уже вернулся домой в "цинке"... сейчас и этих призовут
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 16:09
          Видео знатное! Один мужик на коне с нагайкой, а второй на желтой Ниве с топором бус ТЦКашникам лупит))) Сегодня вторую часть выложили, где их жены и сестры рассказывают как дело было...
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +3
        Сегодня, 15:57
        Военкоматы ликвидированы еще при Ющенко.ТЦК - .это не госорган, как раньше были военкоматы, а коммерческая структура, с кодом ЄДРПОУ(которого нет у госструктур) целью которой есть получение прибыли.
        И заниматься мобилизацией,ВЗЯВ НА СЕБЯ ФУНКЦИИ ВОЕНКОМАТА,не имеют права,от слова вообще.
        64 ст. Конституции Украины , гласит ,что во время чрезвычайного и военного положения нельзя нарушать права граждан, Мобилизацию объявляют ТОЛЬКО во время войны.
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +2
          Сегодня, 16:08
          Я давно ожидал что это случится, и вот оно и произошло - на Украине арестовали команду, которая под видом ТЦКашников ловила людей на улицах и вымогала деньги)))
    2. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 15:37
      "Охранник дома на Софиевской Борщаговке в Киеве был осужден за предупреждения жильцов о визитах сотрудников военкомата."
      ... И тем самым сам избежал призыва. Пока.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 15:39
      Инициатива наказуема... притом любая.
      В принципе везде так.
    4. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      +6
      Сегодня, 15:39
      Среди жильцов дома нашлись настоящие украинские "патриоты" и сдали добродетеля правосудию. Вот и верь после этого людям!
      Украинскими "патриотами" пробито очередное дно.
      1. al3x Ранг пользователя
        al3x
        +2
        Сегодня, 15:41
        Тоже так подумал, слили мужика эти же чатовские
    5. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 15:41
      Он хоть бесплатно информировал,или за бабло инфу сливал? laughing
      1. СергейАлександрович Ранг пользователя
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 17:49
        Если бы за бабло, то кто бы его сдал, пошли бы соучастниками.
    6. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 15:42
      Поводом для возбуждения уголовного дела на Украине стали сообщения в домовом чате. В результате охранник дома на Софиевской Борщаговке в Киеве был осужден за предупреждения жильцов о визитах сотрудников военкомата.
      Круто... Да, нынешняя влада уже не перед чем не останавливается, что красноречиво говорит о том, что дела у неё не очень то хороши
    7. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      +2
      Сегодня, 15:51
      У-у-у гадина. Людинам по 200 тыс гривен обещают. А он их заработка лишал.
      1. СергейАлександрович Ранг пользователя
        СергейАлександрович
        +1
        Сегодня, 16:03
        Это ТЦКашникам столько дают за каждого пойманного?
        И ещё вопрос, что делают с теми, кого поймают? Их бьют, пока не подпишутся добровольцами или вкалывают что-то для смирения? Вот не понимаю происходящего. Крутят их, они сопротивляются, а потом ожесточенно воюют. Как это?
        1. Single-n Ранг пользователя
          Single-n
          0
          Сегодня, 16:11
          Не. Это на бойцам на передовой хотят столько платить.
          А что делают с поймаными точно не отвечу. . Но вариантов немало. Кого на хоз работы. Кого на штурм. Одно дело бегать дома , а другое удрать из прифронтовой зоны. Без документов, штатской одежки и где куча патрулей.. Да и статьи разные. Одно дело бегать, а тут дезертирство.
    8. German Titov Ранг пользователя
      German Titov
      0
      Сегодня, 16:05
      "Мужчина получил пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года за сотрудничество со следствием".

      Где-то у Педалика Кличко учились?
    9. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 16:38
      По какой статье его осудили интересно .Что там УК Украины есть такая ?
      1. СергейАлександрович Ранг пользователя
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 17:47
        Был бы человек хороший, а статья всегда найдётся. Там проступком считается даже просмотр российских каналов и уже не только у них. Нация живет мифами из прошлого и мифом собственного превосходства и величия.
        Уже приводил в пример то, что радиопрёмники в СССР с 1941-года изымали для разбора на лампы. Сын директора тогдашнего радиозавода подтвердил. А в народной молве, чтобы вражеские голоса не слушали. Сейчас тогдашний народный миф там возвели в ранг закона и давай карать всех наотмашь.
    10. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:50
      Не понял смысла предупреждения-те за кем приходили-сбегут, что ли, из многоквартирного то дома?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»