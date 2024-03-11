Поводом для возбуждения уголовного дела на Украине стали сообщения в домовом чате. В результате охранник дома на Софиевской Борщаговке в Киеве был осужден за предупреждения жильцов о визитах сотрудников военкомата.Мужчина получил пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года за сотрудничество со следствием.Правоохранители выяснили, что охранник как минимум пять раз предупреждал в Telegram-чате обитателе жилищного комплекса «Софиевский квартал» о посещении его сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы). Сообщения были короткими: «адресная раздача повесток», «у нас опять ТЦК» и тому подобное. В общей сложности в чате зарегистрировано 818 человек, проживающих в доме.Сотрудники украинской прокуратуры расценили действия мужчины как препятствование деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Приговор ему вынес Киево-Святошинский районный суд. Зачитывая его, судья заявил, что у подсудимого возникло устойчивое «преступное намерение» помешать работе ВСУ, которое и подтолкнуло его к отправке сообщений жильцам дома.Сейчас на Украине действует режим всеобщей мобилизации. Он проходит крайне сложно, так как украинские граждане «почему-то» не спешат оказаться на передовой. Поэтому правоохранители выявляют не только лиц, уклоняющихся от призыва, но и тех, кто им в этом содействует. К примеру, недавно в Черкасской области сотрудники СБУ раскрыли деятельность админов нескольких групп в мессенджерах, где появлялись предупреждения об «облавах» украинских военкомов и раздаче ими повесток.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»