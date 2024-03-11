Охранник дома в Киеве осуждён за предупреждения жильцов о визитах сотрудников военкомата
Поводом для возбуждения уголовного дела на Украине стали сообщения в домовом чате. В результате охранник дома на Софиевской Борщаговке в Киеве был осужден за предупреждения жильцов о визитах сотрудников военкомата.
Мужчина получил пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года за сотрудничество со следствием.
Правоохранители выяснили, что охранник как минимум пять раз предупреждал в Telegram-чате обитателе жилищного комплекса «Софиевский квартал» о посещении его сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы). Сообщения были короткими: «адресная раздача повесток», «у нас опять ТЦК» и тому подобное. В общей сложности в чате зарегистрировано 818 человек, проживающих в доме.
Сотрудники украинской прокуратуры расценили действия мужчины как препятствование деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Приговор ему вынес Киево-Святошинский районный суд. Зачитывая его, судья заявил, что у подсудимого возникло устойчивое «преступное намерение» помешать работе ВСУ, которое и подтолкнуло его к отправке сообщений жильцам дома.
Сейчас на Украине действует режим всеобщей мобилизации. Он проходит крайне сложно, так как украинские граждане «почему-то» не спешат оказаться на передовой. Поэтому правоохранители выявляют не только лиц, уклоняющихся от призыва, но и тех, кто им в этом содействует. К примеру, недавно в Черкасской области сотрудники СБУ раскрыли деятельность админов нескольких групп в мессенджерах, где появлялись предупреждения об «облавах» украинских военкомов и раздаче ими повесток.
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