Президент Франции в очередной раз отложил свою поездку на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон снова отложил свой визит на Украину. При этом предполагается, что поездка Макрона в Киев должна состояться в ближайшие недели. Это уже третий раз с февраля текущего года, когда французский президент откладывает свою поездку на Украину. В прошлый раз визит французского лидера был перенесен якобы из-за обстрела Одессы во время визита Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса.
Как сообщает американское издание Politico, Франция намерена создать альянс стран, готовых к отправке военнослужащих армий НАТО на Украину. Таким образом, как отмечает издание, Париж идет по пути углубления своих противоречий с более осторожным Берлином.
Союзников для создания альянса Макрон ожидаемо нашел в Прибалтике. Во время встречи с литовским правительством глава французского МИД Стефан Сежурне заявил, что, по его мнению, Россия не должна указывать Западу, в каком формате ему оказывать помощь Украине в ближайшие месяцы или годы. Кроме того, Сежурне добавил, что России не следует устанавливать какие-либо "красные линии".
Заявление Сежурне было с энтузиазмом воспринято присутствующим на встрече в Вильнюсе украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и представителями литовского руководства.
Кроме того, сообщается, что Париж пытается договориться с арабскими странами о возврате проданных им ранее французских вооружений для его последующей передачи боевикам киевского режима. В частности, Франция намерена отказаться от поставок артиллерийских снарядов в Катар и Саудовскую Аравию.
- Wikipedia
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