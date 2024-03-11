Президент Франции в очередной раз отложил свою поездку на Украину

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Президент Франции в очередной раз отложил свою поездку на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон снова отложил свой визит на Украину. При этом предполагается, что поездка Макрона в Киев должна состояться в ближайшие недели. Это уже третий раз с февраля текущего года, когда французский президент откладывает свою поездку на Украину. В прошлый раз визит французского лидера был перенесен якобы из-за обстрела Одессы во время визита Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса.

Как сообщает американское издание Politico, Франция намерена создать альянс стран, готовых к отправке военнослужащих армий НАТО на Украину. Таким образом, как отмечает издание, Париж идет по пути углубления своих противоречий с более осторожным Берлином.



Союзников для создания альянса Макрон ожидаемо нашел в Прибалтике. Во время встречи с литовским правительством глава французского МИД Стефан Сежурне заявил, что, по его мнению, Россия не должна указывать Западу, в каком формате ему оказывать помощь Украине в ближайшие месяцы или годы. Кроме того, Сежурне добавил, что России не следует устанавливать какие-либо "красные линии".

Заявление Сежурне было с энтузиазмом воспринято присутствующим на встрече в Вильнюсе украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и представителями литовского руководства.

Кроме того, сообщается, что Париж пытается договориться с арабскими странами о возврате проданных им ранее французских вооружений для его последующей передачи боевикам киевского режима. В частности, Франция намерена отказаться от поставок артиллерийских снарядов в Катар и Саудовскую Аравию.
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33 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 15:53
    «Макрон снова отложил свой визит на Украину» —

    ***
    — Ему греческий премьер отсоветовал ...
    ***
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 16:06
      Если написать реальную причину почему он отказался ехать, то админ меня забанит!)))
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 16:48
        «Макрон снова отложил свой визит на Украину»

        Ну так он же собирается послать себя воевать за Украину, да там навсегда и остаться... Нужно к чернозёму подготовиться... laughing
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 16:51
      Там закончились лягушачьи лапки,а без них мозги макрона не функционируют wassat
    3. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      0
      Сегодня, 16:57
      Неужели продемонстрировал свои испорченные брюки?
    4. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      0
      Сегодня, 17:31
      Таких персон,как Зеленский лучше "любить" издалека.
      Ему(и не только) давно пора заняться СВОЕЙ страной
  2. Pharmacist Ранг пользователя
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 15:54
    Влюбился что ли фюрер французов в вождя украинского рейха? Так и рвётся на свидание, держи его трое! laughing
    1. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +5
      Сегодня, 16:23
      Цитата: Pharmacist
      Влюбился что ли фюрер французов в вождя украинского рейха? Так и рвётся на свидание, держи его трое! laughing

      Ну если посмотреть на то чудо с каким живёт макарон, то всё может быть... feel
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        0
        Сегодня, 17:05
        Цитата: Лешак
        Ну если посмотреть на то чудо с каким живёт макарон, то всё может быть.

        Это чудо недовольно Макроном, поэтому, наверное, тоже тормозит его поездку. То фермеры нервы треплют, то рисковая поездка в укрорейх предстоит, а проблема серьёзная. Французы троллят Макрошу. laughing
        Перевод текста под граффити - Чертовы фермеры! Из-за вас у Эмануэля стресс и проблемы с эрекцией!.
  3. Тарелка Ранг пользователя
    Тарелка
    +1
    Сегодня, 15:56
    А помните, как тут рассуждали на сайте, что вот начнутся проблемы у Украины на ЛБС, и тогда оружие ей давать перестанут? Ну, потому что Запад деньги считать умеет и любит, и вкладываться в заведомо проигрышное мероприятие не станет. А вот-таки какие итоги проблем у Украины на фронте...
  4. Романенко Ранг пользователя
    Романенко
    +4
    Сегодня, 15:58
    Президент Франции в очередной раз отложил свою поездку на Украину

    Со временем французы не меняются. Кейтель, вручая Г. К. Жукову документ о капитуляции Германии, увидел в зале представителей Франции. Фельдмаршал не удержался и спросил: «А что, эти тоже нас победили?».
    Последний решительный политик и военный во Франции был Наполеон, да и тот не француз.
  5. German Titov Ранг пользователя
    German Titov
    +5
    Сегодня, 16:01
    Значит съемки "кина Эмануэль" откладываются. То-то любители "клубнички" огорчатся.
  6. Кот Александрович Ранг пользователя
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 16:02
    Новость - только первый абзац.
    Остальные четыре - изложение того, о чём ВО уже тут писало. Ну и зачем ТАК работать? wassat
  7. KukuRuzvelt Ранг пользователя
    KukuRuzvelt
    +1
    Сегодня, 16:02
    А чего не поехал то? Надо было ехать и сразу на передовую. Он же там хотел своих бойцов официально отправить, так на своем примере бы и показал...но видать бабуля не пустила
  8. Alex777 Ранг пользователя
    Alex777
    +3
    Сегодня, 16:02
    Франция намерена отказаться от поставок артиллерийских снарядов в Катар и Саудовскую Аравию.

    Мда... Репутация Франции, как надежного поставщика, растет на глазах. bully
    1. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +3
      Сегодня, 16:10
      Обратно пропорционально...... winked
  9. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +3
    Сегодня, 16:05
    Ну да, греков напугали до... изрядно, а макарон совсем не герой.
  10. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +1
    Сегодня, 16:07
    Боисся.... bully
    . Союзников для создания альянса Макрон ожидаемо нашел в Прибалтике

    Пусть охранников с триебалтов наберет.... wassat
  11. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +1
    Сегодня, 16:07
    Макрон вполне может накликать себе импичмент из-за своего пренебрежительного отношения к законам страны и неуважения ее конституции. И оснований для этого вполне достаточно. А он как-никак гарант.
    Многим уже не нравится его "тяготение" к английскому языку, на который он переходит где надо и не надо. А теперь еще заметили, что он стал высказываться не иврите. laughing
  12. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 16:08
    Президент Франции в очередной раз отложил свою поездку на Украину
    Стесняюсь спросить...
    И как это ему поможет?..
    Ведь Аннушка уже разлила масло. (с)
  13. Замкадыш Ранг пользователя
    Замкадыш
    +2
    Сегодня, 16:09
    Манюня, хочешь жить - лучше не езди вна эту украину. Они тебя не любят, не верь им, денег у них нет, а вот мочкануть тебя в качестве сакральной жертвы - это завсегда пожалуйста. А ля гер, он и в Африке а ля гер, как говорится.
  14. Скобаристан Ранг пользователя
    Скобаристан
    +1
    Сегодня, 16:25
    Цитата: Тарелка
    А помните, как тут рассуждали на сайте, что вот начнутся проблемы у Украины на ЛБС, и тогда оружие ей давать перестанут?

    А как к этому прицепить что говорится в статье ? Макрон не поехал...поставки оружия...Макрон выдает на гора то будет свои войска посылать то не будет то опять будет. И опять не связать. Или может быть свежий транш из Франции поступил ? Тоже вроде нет.
  15. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 16:25
    ""Стефан Сежурне заявил, что, по его мнению, Россия не должна указывать Западу, в каком формате ему оказывать помощь Украине в ближайшие месяцы или годы.""

    Ну так и России никто не будет указывать какие цели на территории окраины уничтожать. Так что никак не получится зайти на окраину войскам НАТО, для высвобождения укропа для ЛБС, и не попасть под удары самим.
  16. Gomunkul Ранг пользователя
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 16:27
    Президент Франции Эммануэль Макрон снова отложил свой визит на Украину.
    Могу предположить, что Кремль ему не даёт ни каких гарантий безопасности при посещении Украины. bully
  17. юрий Л Ранг пользователя
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 16:27
    По имеющимся сведениям а стане Искандеров царит глубокое огорчение, они так хотели чисто случайно встретиться со своим Героем, да и Бонапартий вместе с дядей Адольфом также хотели увидеть своего прилежного ученичка. Там. А этот .... опять отложил свидание, всех на... обманывал. Так когда наконец встретятся два одиночества?Глубокий бункер у ст. м. "Арсенальная" г. Киев по той же информации очень давно готов к приему гостей в самом широком смысле.
  18. Uprun Ранг пользователя
    Uprun
    +1
    Сегодня, 16:44
    "Я не трус, но я боюсь", не силен в переводы на французский.
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      0
      Сегодня, 17:19
      Цитата: Uprun
      "Я не трус, но я боюсь", не силен в переводы на французский.

      Петуха... видно по полёту winked
    2. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      0
      Сегодня, 17:19
      Цитата: Uprun
      "Я не трус, но я боюсь", не силен в переводы на французский.

      Французского Петуха... видно по полёту winked
  19. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
    Себастьян Аристархович Перейра
    +1
    Сегодня, 16:57
    Бабуля не пустила ?!
    Негры не водятся ?!
  20. ShDE Ранг пользователя
    ShDE
    0
    Сегодня, 17:01
    После угроз покушения, Макарон ездить на украину побаивается. Вот для чего ему там воска нужны. А то шлёпнут бриты
  21. Ясная Ранг пользователя
    Ясная
    0
    Сегодня, 17:16
    Заявление Сежурне было с энтузиазмом воспринято присутствующим на встрече в Вильнюсе украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и представителями литовского руководства.

    Кукушка хвалит Петуха, за то, что хвалит он Кукушку.
  22. МятныйПряник Ранг пользователя
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 17:16
    Опасается француз. А могли бы попытаться, если не убить, то ранить. Сказали бы что русские. Какой резонанс был бы во всех западных СМИ. request
  23. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:46
    Типа-очко то не железное-может и прилететь за гнилой базар? tongue

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