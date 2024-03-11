Президент Франции в очередной раз отложил свою поездку на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон снова отложил свой визит на Украину. При этом предполагается, что поездка Макрона в Киев должна состояться в ближайшие недели. Это уже третий раз с февраля текущего года, когда французский президент откладывает свою поездку на Украину. В прошлый раз визит французского лидера был перенесен якобы из-за обстрела Одессы во время визита Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса.Как сообщает американское издание Politico, Франция намерена создать альянс стран, готовых к отправке военнослужащих армий НАТО на Украину. Таким образом, как отмечает издание, Париж идет по пути углубления своих противоречий с более осторожным Берлином.Союзников для создания альянса Макрон ожидаемо нашел в Прибалтике. Во время встречи с литовским правительством глава французского МИД Стефан Сежурне заявил, что, по его мнению, Россия не должна указывать Западу, в каком формате ему оказывать помощь Украине в ближайшие месяцы или годы. Кроме того, Сежурне добавил, что России не следует устанавливать какие-либо "красные линии".Заявление Сежурне было с энтузиазмом воспринято присутствующим на встрече в Вильнюсе украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и представителями литовского руководства.Кроме того, сообщается, что Париж пытается договориться с арабскими странами о возврате проданных им ранее французских вооружений для его последующей передачи боевикам киевского режима. В частности, Франция намерена отказаться от поставок артиллерийских снарядов в Катар и Саудовскую Аравию.

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