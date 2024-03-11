Пресса США: «Новая Украина» в границах по линии фронта может появиться уже осенью этого года

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Пресса США: «Новая Украина» в границах по линии фронта может появиться уже осенью этого года

Прежней Украины, о возвращении к которой постоянно твердит Зеленский, уже не будет. Киеву следует согласиться с территориальными изменениями, поскольку раздел страны уже произошел де-факто, осталось его признать его де-юре. Об этом пишет The American Spectator.

Автор статьи Самир Тата, вышедшей в американском консервативном журнале считает, что возвращения к прежней Украине в границах 1991 года уже не будет. И миру нужно привыкнуть к этой мысли, а также к тому, что скоро появится "новая Украина", у которой будут отсутствовать несколько восточных регионов. По его мнению, новая страна может возникнуть уже осенью этого года после того, как об этом объявят власти, сидящие в Киеве, приурочив к выборам президента США. И эта "новая Украина" сможет уйти из-под влияния России, пожертвовав частью территории.



(...) Новая Украина будет компактной, сплоченной и хорошо интегрированной политически, экономически и социально. Она получит стратегическую автономию, позволяющую уйти из сферы влияния России, не присоединяясь к ЕС и НАТО

- пишет Тата.

По его убеждению, Россия уже добилась поставленных целей, поскольку Крым, Донбасс и еще два региона бывшей Украины присоединились к ее территории, а дальнейшая основная ее задача - это защитить свои приобретения. Если Киев объявит о создании нового государства в сегодняшних границах, то Москва не будет против. На Западе также не будут выступать против появления Украины в новых границах, об этом высшее руководство НАТО заявляло еще в прошлом году, пока неофициально.
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    45 комментариев
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    1. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +8
      Сегодня, 15:45
      к осени фронт может растянуться и могут открыться еще 3 фронта
      тогда и нынешней Украины уже не будет
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +9
        Сегодня, 16:04
        Раньше следующего года границы Украины не установятся. Нам надо Николаев и Одессу вернуть.
        1. Ломастер Ранг пользователя
          Ломастер
          +9
          Сегодня, 16:19
          Тогда обязательно Херсон и Запорожье. А лучше всего освободить всю бывшую УССР от бандеровцев. И взять все регионы в состав России. Несогласным оставить открытой границу на месяц. Пущай сваливают.
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +2
            Сегодня, 16:23
            Это я чтобы скрыть наши планы!) Если говорить серьезно, то сейчас уже всем очевидно - Украина войну проиграла и дальше будет только хуже для хохла и Запада. Поэтому они сейчас и стараются урвать хоть клок шерсти с дохлой собаки...
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +13
          Сегодня, 16:21
          Если Киев объявит о создании нового государства в сегодняшних границах, то Москва не будет против.

          А вы уверены...??? А потом СВО -2, СВО-3 и так далее... Если креаклов сейчас полностью не разгромить вплоть до капитуляции, они никогда не успокоятся и эти "СВО" с той же западной помощью будут продолжаться до бесконечности... Уж мы то их знаем... Они никогда не были договороспособными... Кто больше даст, тот и пользует... am
      2. ААК Ранг пользователя
        ААК
        0
        Сегодня, 17:43
        Новый бандеростан, но всего лишь без ЛДНР и левобережных территорий херсонщины и запорожчины - это позор для России и гвоздь в крышку Гаранту как главе государства....
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +16
      Сегодня, 15:45
      Глупость,нам надо забрать всю ук-роину,иначе нашим детям придётся доделывать с огромными потерями то что кремль вдруг решит отложить "на потом "!Вообще то,не сделаем сегодня,второго шанса у России больше не будет никогда!
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +4
        Сегодня, 15:49
        Каждый день боёв на Украине - новые потери среди бойцов ВС РФ. Я не против ваших слов, но, мне кажется, вслух их имеют право произносить лишь те, кто находится на ЛБС, поскольку их жизни ставятся под угрозу от "надо забрать всю Украину", а не наши.
        1. Громовик Ранг пользователя
          Громовик
          +3
          Сегодня, 16:22
          Путин видимо похожим образом рассуждал, когда подписывал ̶И̶у̶д̶и̶н̶ы̶ Минские соглашения. Теперь приходится ещё больше терять наших солдат, чем могли бы в 2014-2015, от беспилотников и крылатых ракет отбиваться. Принижать невоюющих граждан относительно фронтовиков не правильно, т.к. воюют солдаты за безопасность всей страны и народа.
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            0
            Сегодня, 17:11
            Цитата: Громовик
            Принижать невоюющих граждан относительно фронтовиков не правильно, т.к. воюют солдаты за безопасность всей страны и народа.

            Ну... странно видеть, как люди с диванов призывают продлить чужое сидение в окопах, хотя сами в эти окопы не собираются. Мне кажется, это нехорошо по отношению к тем, кто реально там сидит и рискует собой. Если бы там только контрактники и добровольцы были - тогда да, можно было бы рассуждать в ключе: "Они сами подписались, это их работа, которая им наверняка нравится". Но ведь там и мобилизованные есть. Это усложняет.
            Цитата: Громовик
            Путин видимо похожим образом рассуждал, когда подписывал ̶И̶у̶д̶и̶н̶ы̶ Минские соглашения.

            Если так, то весьма странно ставить ему в вину стремление сохранить человеческие жизни. Обычно ведь политиков, наоборот, обвиняют в том, что им наплевать на всех.
        2. alystan Ранг пользователя
          alystan
          +6
          Сегодня, 16:24
          А если бы не прислушивались к таким заявлениям,то не было бы переговоров в Стамбуле и Киев давно был бы освобожден от этих упырей. И главное, как ответ на ваши слова, не было бы года с лишним ожесточенных боев и больших потерь.

          Бережливый однозначно прав. Не закончим с этим образованием сейчас, будем иметь проблемы на долгие годы вперед. Запад уж точно постарается и в данной ситуации он именно к этому и стремится.
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            0
            Сегодня, 17:14
            Цитата: alystan
            И главное, как ответ на ваши слова, не было бы года с лишним ожесточенных боев и больших потерь.

            Не было бы больших потерь, если бы наши сухопутные войска вообще на Украину не заходили до её тотальной аннигиляции ракетами, снарядами и бомбами. Но для этого надо иметь соответствующие объёмы ВПК...
            1. alystan Ранг пользователя
              alystan
              +1
              Сегодня, 17:18
              Я бы предпочел вообще не допускать майдан, "убив" его в зародыше еще в конце 2013 года.
              1. Тарелка Ранг пользователя
                Тарелка
                0
                Сегодня, 17:24
                Ну, по такой линии можно дойти вплоть до "Я бы предпочёл ещё к середине 20-го века объединить всю Евразию под русским флагом, и тогда бы никакой Украины никогда не появилось: надо было просто ещё хотя бы в 1780-х годах...".
                1. alystan Ранг пользователя
                  alystan
                  +1
                  Сегодня, 17:32
                  Ну вы сами ведь предлагаете действовать "аккуратно и без потерь".
                  Но так не получится. Вернее не позволят. И неприятель не будет сидеть сложа руки. Даже сейчас он стремится всячески навредить и нанести урон, как военным объектам, так и гражданскому населению. Поэтому и видится предпочтительным вариантом уничтожение укронацистов вместе с их кураторами и наймитами до самых Карпат.
        3. seregatara1969 Ранг пользователя
          seregatara1969
          0
          Сегодня, 17:14
          А мы имеем право так писать- надо искоренить всю заразу,наши деды не доделали,мы доделаем. Вот поэтому мы отправили своих детей доделывать,нам своих детей жалко,мы их родили и вырастили. Оставим хоть метр- история повторится!
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            0
            Сегодня, 17:22
            Цитата: seregatara1969
            Оставим хоть метр- история повторится!

            Это всё понятно, можете даже не упоминать лишний раз.
            Цитата: seregatara1969
            мы доделаем. Вот поэтому мы отправили

            Так Вы доделаете или кого-то другого отправите доделывать?
            Несерьёзно это как-то. Мне тоже иногда хочется пожелать, чтоб уничтожили как можно больше бойцов ВСУ, чтоб взяли больше территорий, написать, как и почему это нужно... А потом я вспоминаю, что пишу я это с условного дивана, а не из окопа, и лучше мне свою лавочку прикрыть. По-моему, максимум, что мы можем себе позволить - выступать за дистанционные удары по Украине, которые не несут никаких рисков нашим людям.
      2. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +16
        Сегодня, 15:52
        Чтобы забрать всю окраину, без всеобщей мобилизации вряд ли обойтись. А так, по минимуму, надо забирать прибрежные зоны Черного моря, чтобы выхода к Черному морю у укропа не было. А остатки окраины оккупировать и оставить их без армии вообще. Только так может быть хоть какое-то подобие гарантии, что НАТО им не видать и восстановиться зализав раны у укропа уже не получится.
      3. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        0
        Сегодня, 16:21
        Абсолютно верно! Жаль, этого не понимают обманутые многажды в верхах.
    3. Тарелка Ранг пользователя
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 15:45
      Даже такой вариант будет значить, что кто-то, кроме США, может менять государственные границы посредством вооружённой силы. Интересно, сколько желающих найдётся попробовать провернуть тот же трюк?
    4. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +6
      Сегодня, 15:46
      Если Киев объявит о создании нового государства в сегодняшних границах, то Москва не будет против.
      Да как бы сказать...в обще то Херсонская и Запорожская области еще разделены...
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        0
        Сегодня, 16:32
        Да как бы сказать...

        а если, ВСРФ возьмут Житомир, Винницу, войдут в Приднестровье и возьмут Одессу
        то большая половина ВСУ перейдет на сторону ВСРФ
        НО (!) пока, задача проредить военный потенциал всего блока НАТО
        1. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          0
          Сегодня, 17:37
          Цитата: Romario_Argo
          а если, ВСРФ возьмут Житомир, Винницу, войдут в Приднестровье и возьмут Одессу то большая половина ВСУ перейдет на сторону ВСРФ

          По-моему, после марта 2022-го верить в сказку о переходе ВСУ на сторону ВС РФ не стоит. Никто там на нашу сторону не перейдёт: большинство украинцев настроено враждебно по отношению к нам.
    5. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 15:46
      Неужели начали готовить общественное мнение?
    6. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +3
      Сегодня, 15:47
      Новая Украина будет компактной, сплоченной и хорошо интегрированной политически, экономически и социально

      А потом, как и положено по научной теории, появится сверхновая Украина. С последующим коллапсом в черную дыру, либо полным разрушением с образованием диффузной туманности.
      1. Пензяк Ранг пользователя
        Пензяк
        0
        Сегодня, 16:50
        Цитата: nik-mazur
        А потом, как и положено по научной теории, появится сверхновая Украина. С последующим коллапсом в черную дыру, либо полным разрушением с образованием диффузной туманности.

        После шароварников может оставаться только профузная субстанция
    7. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      +8
      Сегодня, 15:48
      По его убеждению, Россия уже добилась поставленных целей,
      Россия еще не добилась поставленных целей: денацификация, демилитаризация и нейтральный статус остатков Украины.
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 15:49
      А нас спросили? Дадим мы - добро,на победу запада?
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 16:39
        А у них мозги не работают на предмет того, что кто-то еще, кроме них, на что-то может давать добро. Что бы не происходило, они всегда будут себя считать хозяевами положения. Даже если их будут закапывать, они и из ямы будут пытаться ставить свои условия и искренне недоумевать, почему же с ними никто не считается? Это же не правильно и такого не может быть никогда.
    9. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 15:49
      "Новая Украина будет компактной, сплоченной и хорошо интегрированной политически, экономически и социально. Она получит стратегическую автономию, позволяющую уйти из сферы влияния России, не присоединяясь к ЕС и НАТО"

      "компактная" = меньше по размеру
      "сплоченная" = меньше по населению
      "хорошо интегрированная политически, экономически и социально" = без активных скакунов-западенцев, без экономики, без бюджетников
      "получит стратегическую автономию" = уже даром не нужна

      блин, а все правильно человек пишет, хороший специалист
    10. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      +5
      Сегодня, 15:49
      ...основная ее (России) задача - это защитить свои приобретения.

      Наглосаксы как всегда блефуют. Так и здесь с основной задачей России.
      Россия действительно должна защитить свою территорию, но эта защита не возможна без полной демилитаризации и денацификации всей Украины. Если останется хоть часть фашистско-бандеровской Украины, то России придется вновь проводить демилитаризацию и денацификацию. Поэтому только вся Украина и никаких временных территорий, провозглашаемых наглосаксами.
    11. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 15:50
      По его мнению, новая страна может возникнуть уже осенью этого года после того, как об этом объявят власти, сидящие в Киеве, приурочив к выборам президента США. И эта "новая Украина" сможет уйти из-под влияния России, пожертвовав частью территории.
      . Вопрос... а кто и где будет решать на счёт "новой укропии"?
    12. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 15:55
      Ну вот опять заволокли на сайт мнение никому не известного "эксперта". Опять будем обсуждать новые бредовые мысли? О, пардон, уже обсуждаем! wassat
    13. Громовик Ранг пользователя
      Громовик
      0
      Сегодня, 16:03
      Новая Украина будет компактной, сплоченной и хорошо интегрированной политически
      Главное - компактной. Очень компактной wink
    14. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      +4
      Сегодня, 16:09
      Матрасы, как наивные нанайские мальчики думают так, что Россия согласиться закончить СВО на их условиях. Однако поезд ушёл и никакой украины, тем более имеющей свой выход к Чёрному морю уже не будет.
    15. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      +3
      Сегодня, 16:10
      Новая Украина будет компактной, сплоченной и хорошо интегрированной политически

      Главное чтобы площадь её стремилась к нулю, абсолютному нулю
    16. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      0
      Сегодня, 16:11
      Подожди! А как же отдать ляхам Львов и область? Они уже почти его забрали.
      А как же отдать Мадьярам Закарпатье? Там у многих венгерские паспорта.
      А как же Харьков и Одесса? Мы ещё не освободили!
      Не торопитесь границы чертить, делёжка только начата ;)
      1. Березин Ранг пользователя
        Березин
        0
        Сегодня, 17:08
        В том то и дело, что дележки нет. Если бы она была, только теневая естественно, то те же румыны и, особенно поляки, уже сейчас бы себя совершенно по другому вели. Динамили бы не поставки зерна на Украину, а поставки оружия Украине. Вот тогда бы о Черновцах и даже Львове можно было бы поговорить.
    17. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 16:12
      .Новая Украина будет компактной,

      И ровна нулю........
    18. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:32
      По его убеждению, Россия уже добилась поставленных целей, поскольку Крым, Донбасс и еще два региона бывшей Украины присоединились к ее территории
      Но фашизм в Киеве, цветет и пахнет и цвести он будет, пока с корнем на вырвать.
    19. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 16:38
      "Математиков" там развелось, делителей, да умножателей, больше, меньше, да все на чужой каравай.
    20. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 16:45
      «Новая Украина» в границах по линии фронта может появиться уже осенью этого года

      Она уже в этих границах. С дальнейшей перспективой на ежедневное скукоживание
    21. Maluck Ранг пользователя
      Maluck
      0
      Сегодня, 16:59
      И миру нужно привыкнуть к этой мысли, а также к тому, что скоро появится "новая Украина", у которой будут отсутствовать несколько восточных регионов.


      У новой украины (это я очень оптимистично) будет отсутствовать всё, что восточнее Львова именно к этому нужно будет привыкать.
    22. klev72 Ранг пользователя
      klev72
      0
      Сегодня, 17:02
      По факту на окраине правят евреи, и только приняв этот факт за основу, можно постепенно обеззараживать историческое русское пространство.
    23. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:47
      А кто сказал что мы остановимся на этих границах? winked

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