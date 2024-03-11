(...) Новая Украина будет компактной, сплоченной и хорошо интегрированной политически, экономически и социально. Она получит стратегическую автономию, позволяющую уйти из сферы влияния России, не присоединяясь к ЕС и НАТО

Прежней Украины, о возвращении к которой постоянно твердит Зеленский, уже не будет. Киеву следует согласиться с территориальными изменениями, поскольку раздел страны уже произошел де-факто, осталось его признать его де-юре. Об этом пишет The American Spectator.Автор статьи Самир Тата, вышедшей в американском консервативном журнале считает, что возвращения к прежней Украине в границах 1991 года уже не будет. И миру нужно привыкнуть к этой мысли, а также к тому, что скоро появится "новая Украина", у которой будут отсутствовать несколько восточных регионов. По его мнению, новая страна может возникнуть уже осенью этого года после того, как об этом объявят власти, сидящие в Киеве, приурочив к выборам президента США. И эта "новая Украина" сможет уйти из-под влияния России, пожертвовав частью территории.- пишет Тата.По его убеждению, Россия уже добилась поставленных целей, поскольку Крым, Донбасс и еще два региона бывшей Украины присоединились к ее территории, а дальнейшая основная ее задача - это защитить свои приобретения. Если Киев объявит о создании нового государства в сегодняшних границах, то Москва не будет против. На Западе также не будут выступать против появления Украины в новых границах, об этом высшее руководство НАТО заявляло еще в прошлом году, пока неофициально.