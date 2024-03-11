Завтра стартуют военно-морские учения России, КНР и Ирана в Индийском океане
Завтра, 12 марта, в северной части Индийского океана стартует основной этап военно-морских учений «Морской пояс безопасности – 2024» с участием флотов РФ, КНР и Ирана, сообщает агентство Tasnim.
Авторы материала напоминают, что страны уже проводили аналогичные маневры в прошлом году в Аравийском море, близ порта Чахбехар (Иран).
Сообщается, что в этом году помимо флотов трех вышеупомянутых государств, в маневрах также примут участие представители таких стран, как Оман, Пакистан, ЮАР, Казахстан и Азербайджан.
Целью текущих учений является отработка взаимодействия, нацеленная на укрепление общей безопасности в регионе, противостояние терроризму и пиратству, защиту морской торговли, а также, в целом, обмен опытом.
К слову, о морской торговле. Обеспечение безопасности в данной сфере сегодня является особенно актуальным. Из-за действий йеменских хуситов, направленных против операции израильской армии в секторе Газа, гражданское судоходство в регионе оказалось под угрозой.
Повстанцы контролируют Аденский залив, атакуя суда, так или иначе связанные с Израилем и его союзниками. В итоге, практически парализован трафик через Суэцкий канал, а сухогрузы и нефтяные танкеры из разных стран теперь выбирают более длинный и затратный путь, огибая Африку.
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