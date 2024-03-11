Завтра стартуют военно-морские учения России, КНР и Ирана в Индийском океане

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Завтра стартуют военно-морские учения России, КНР и Ирана в Индийском океане

Завтра, 12 марта, в северной части Индийского океана стартует основной этап военно-морских учений «Морской пояс безопасности – 2024» с участием флотов РФ, КНР и Ирана, сообщает агентство Tasnim.

Авторы материала напоминают, что страны уже проводили аналогичные маневры в прошлом году в Аравийском море, близ порта Чахбехар (Иран).



Сообщается, что в этом году помимо флотов трех вышеупомянутых государств, в маневрах также примут участие представители таких стран, как Оман, Пакистан, ЮАР, Казахстан и Азербайджан.

Целью текущих учений является отработка взаимодействия, нацеленная на укрепление общей безопасности в регионе, противостояние терроризму и пиратству, защиту морской торговли, а также, в целом, обмен опытом.

К слову, о морской торговле. Обеспечение безопасности в данной сфере сегодня является особенно актуальным. Из-за действий йеменских хуситов, направленных против операции израильской армии в секторе Газа, гражданское судоходство в регионе оказалось под угрозой.

Повстанцы контролируют Аденский залив, атакуя суда, так или иначе связанные с Израилем и его союзниками. В итоге, практически парализован трафик через Суэцкий канал, а сухогрузы и нефтяные танкеры из разных стран теперь выбирают более длинный и затратный путь, огибая Африку.
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    20 комментариев
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    1. ASAD Ранг пользователя
      ASAD
      0
      Сегодня, 16:00
      А какими кораблями представлен Российский флот?
      1. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 16:31
        ASAD
        Сегодня, 16:00
        А какими кораблями представлен Российский флот?

        Боевыми и вспомогательными. Но Цирконы и испытания новых типов, пока ещё незнакомых лже-недо- западу тоже будут присутствовать!

        В качестве наблюдателей за учениями приглашены представители Йемена и других
        соседних территорий Ближнего Востока, Латинской Америки и Ю- В Азии! - не для разглашения!
        Выводы делать только нам!
      2. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 16:37
        ASAD
        Сегодня, 16:00
        А какими кораблями представлен Российский флот?
        Отрезвляющими и вдохновляющими, способными наносить стратегические удары по вражеским кораблям, включая авианосцы и прочую мелкоту!

        Обещаются прямые репортажи с регионов учений ВМФ , ВКС и Стратегических Сил Быстрого реагирования передавать по каналам БЧ связи на ресурсы ВО в том числе. Следим за новостями к выборам Президента РФ, как мощный сигнал лже-недо- западу отвечать за свои
        слова и действия перед мировой цивилизацией!
      3. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 16:54
        Туда бы ещё флот северокорейцев взять на эти маневры hi
        1. ZovSailor Ранг пользователя
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 17:57
          Бережливый
          Сегодня, 16:54
          Туда бы ещё флот северокорейцев взять на эти маневры
          В ответ на запросы партнёров по оружию на ВО информирую, не исключено присутствие лидера КНДР, как наблюдающего союзника и партнёра РФ и КНР.
          После проведения учений в Индийском океане планируется продолжение учений другими
          видами кораблей союзников в акваториях Восточно-Китайского и Японского морей с присоединением ПЛАРБ ТОФ!
          Ожидается по окончании учений ВМФлотов в Юго-Восточном регионе в целях охраны
          гос границ РФ и КНДР присутствие кораблей и ПЛАРБ в международных водах.
          Доклад закончен.
    2. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 16:05
      Флот Казахстана! Флот Азербайджана! Из Каспия по Волге в Дон и далее?
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        Сегодня, 16:13
        Речь о представителях этих стран:

        помимо флотов трех вышеупомянутых государств, в маневрах также примут участие представители таких стран, как Оман, Пакистан, ЮАР, Казахстан и Азербайджан.
        1. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 17:56
          Лучший представитель - капитан боевого судна! laughing
      2. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 16:49
        Кот Александрович
        Сегодня, 16:05
        Флот Казахстана! Флот Азербайджана! Из Каспия по Волге в Дон и далее?
        Калибры, они и в Каспии- Калибры, памятуя боевиков в Сирии и прочих горячих точках планеты! а Цирконии им в помощь!
        Ну и следите за вишенкой под тортом, пока не для разглашения!
    3. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      -1
      Сегодня, 16:07
      Вот чего чего, а названиям, так сказать неймингу нашим бы поучиться...у них там всякие "решительные ответы", "бури в пустынях", "железные мечи". Надо тоже как то круто называть... пусть тоже бояться))))либо так же как с оружием нашим типа "герань", "гиацинт", "пион". Так же тогда тролить НАТО "Вечерняя прогулка по индийскому океану с друзьями"
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        0
        Сегодня, 16:17
        А СВО назвать: "генеральная уборка свинарника". wink
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 16:14
      Вот и дождались, родимых на военно морском театре пока небоевых действий!
      А мне, памятуя прошлые смелые комменты пророчили назначение
      вице- адмиралом за наблюдение совместных ВМФ и ВКС и др родов войск
      в акваториях Атлантики, Тихого , Арктического побережья с обхватом острова
      чаё хлёбов, Гавайских, Бермудских и проч мелки акваторий мира!
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 16:34
        Цитата: ZovSailor
        Вот и дождались, родимых на военно морском театре пока небоевых действий!

        Ну почему же "дождались"? В марте 2023 года уже были похожие совместные учения, о чём коротко упомянуто в публикации. Если желаете подробностей, то вот они:
        "В 2023 году трехсторонние учения России, Китая и Ирана "Морской пояс безопасности - 2023" прошли с 16 по 17 марта в акватории Аравийского моря в районе иранского порта Чахбехар. Как сообщали в пресс-службе Северного флота ВМФ РФ, участники отработали формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах. Кроме того, они выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели днем, в ночное время огнем артиллерии поразили воздушные цели, а также провели тренировку по освобождению судна с заложниками и оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие на море." (с)
        1. ZovSailor Ранг пользователя
          ZovSailor
          -1
          Сегодня, 16:45
          Жалоба
          Монтесума
          Монтесума

          Сегодня, 16:34
          Цитата: ZovSailor
          Вот и дождались, родимых на военно морском театре пока небоевых действий!

          Ну почему же "дождались"? В марте 2023 года уже были похожие совместные учения, о чём коротко упомянуто в публикации. Если желаете подробностей, то вот они:
          "В 2023 году трехсторонние учения России, Китая и Ирана "Морской пояс безопасности - 2023" прошли с 16 по 17 марта в акватории Аравийского моря в районе иранского порта Чахбехар. Как сообщали в пресс-службе Северного флота ВМФ РФ, участники отработали формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах. Кроме того, они выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели днем, в ночное время огнем артиллерии поразили воздушные цели, а также провели тренировку по освобождению судна с заложниками и оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие на море."
          Ждите продолжения главных событий и новостей на всех театрах боевых и небоевых действий, а также следите за реакцией лже-недо- запада и вна 404 к выборам
          Президента Великой России!
    5. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      0
      Сегодня, 16:18
      Основные три силы в регионе, остальные ненадёжные товарищи только для массовки
    6. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 16:21
      Имею сказать, таки, не раскрывая других будущих подарков НАТО не надо! Разве не предупреждал
      МО и Минздрав РФ вместе с Верховным Главнокомандующим год и два назад - мы ещё не начинали по настоящему в СВО!
      Есть у нас ещё дома дела, а пока ждите следующих сюпризов к выборам
      Президента Великой России!Снова нечисть тут и там напрягает мускулы.
      Значит новым быть котлам,-
      Не воюйте с русскими!!!
    7. Игорь Викторович Ранг пользователя
      Игорь Викторович
      0
      Сегодня, 16:49
      Пару БПК и корвет? Пятая ОПЭск некогда держащая флот НАТО в средиземке тихо плачит в небытие!
    8. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 16:58
      Уверен, - это продолжение начала- начал конца лже- недо- запада!
      Готовимся к Выборам Президента РФ, поручено провести очередную генеральную проверку готовности всех стратегических сил быстрого реагирования и сдерживания вражеских стран и возможных действий противника на упреждение!
      Для начала производится проверка боеготовности и проведение слаживания союзнических сил ВМФ в Южной акватории мирового океана.
    9. Atlant83 Ранг пользователя
      Atlant83
      0
      Сегодня, 17:20
      Суэцкий канал, а сухогрузы и нефтяные танкеры из разных стран теперь выбирают более длинный и затратный путь, огибая Африку. СМП, вставайте в очередь.
    10. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 17:31
      Завтра стартуют военно-морские учения России, КНР и Ирана в Индийском океане

      США и GB отправили корабли в район Персидского залива, а Россия, Китай и Иран - в Индийский океан...А слабо было прогуляться в Средиземное море или прошерстить какой Мексиканский залив?

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