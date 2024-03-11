Генсек НАТО заявил об отсутствии у альянса планов по расширению числа стран с ядерным оружием
7 марта, спустя почти два года после подачи заявки на вступление в НАТО, Швеция официально стала членом альянса. Сегодня состоялась торжественная церемония поднятия флага новой страны-участницы в штаб-квартире блока в Брюсселе.
В свою очередь, в ходе совместной со шведским премьером пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует расширять число стран, на территории которых размещено ядерное оружие, в том числе и за счет новых участников. Кроме того, глава «миролюбивого блока» добавил, что военное руководство НАТО регулярно оценивает имеющийся боевой потенциал и на данный момент не видит необходимости формировать новые группировки войск на территории Швеции.
Стоит отметить, что в подобном ключе высказался и глава шведского правительства Ульф Кристерссон. С его слов, власти страны не считают целесообразным размещение у себя ядерного оружия или баз НАТО в мирное время.
В то же время в ходе своего выступления Столтенберг уже традиционно не обошел стороной конфликт на Украине. Глава альянса подчеркнул, что Запад продолжает оказывать поддержку Киеву и должен продолжать укреплять украинскую армию, чтобы не дать России добиться поставленной цели.
Напоследок генсек НАТО добавил, что двери альянса по-прежнему открыты для других стран, и "не РФ решать, кто к нему может присоединится".
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