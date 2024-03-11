Генсек НАТО заявил об отсутствии у альянса планов по расширению числа стран с ядерным оружием

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Генсек НАТО заявил об отсутствии у альянса планов по расширению числа стран с ядерным оружием

7 марта, спустя почти два года после подачи заявки на вступление в НАТО, Швеция официально стала членом альянса. Сегодня состоялась торжественная церемония поднятия флага новой страны-участницы в штаб-квартире блока в Брюсселе.

В свою очередь, в ходе совместной со шведским премьером пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует расширять число стран, на территории которых размещено ядерное оружие, в том числе и за счет новых участников. Кроме того, глава «миролюбивого блока» добавил, что военное руководство НАТО регулярно оценивает имеющийся боевой потенциал и на данный момент не видит необходимости формировать новые группировки войск на территории Швеции.



Стоит отметить, что в подобном ключе высказался и глава шведского правительства Ульф Кристерссон. С его слов, власти страны не считают целесообразным размещение у себя ядерного оружия или баз НАТО в мирное время.

В то же время в ходе своего выступления Столтенберг уже традиционно не обошел стороной конфликт на Украине. Глава альянса подчеркнул, что Запад продолжает оказывать поддержку Киеву и должен продолжать укреплять украинскую армию, чтобы не дать России добиться поставленной цели.

Напоследок генсек НАТО добавил, что двери альянса по-прежнему открыты для других стран, и "не РФ решать, кто к нему может присоединится".
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    18 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 16:28
      Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует расширять число стран, на территории которых размещено ядерное оружие...

      Как будто сейчас страны, разрабатывая или приобретая ЯО, у кого то на это спрашивают разрешения... Тут и размещать ничего не нужно - своё будет...
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +4
        Сегодня, 16:38
        Я тут уже писал, что пора перестать ретранслировать этих чудил. Они сами с трудом понимают о чем говорят. Нам надо свои дела двигать, в том числе и на Украине, какая нам разница что он там сказал?
        1. Комментарий был удален.
        2. Татьяна Ранг пользователя
          Татьяна
          +1
          Сегодня, 16:58
          Генсек НАТО заявил об отсутствии у альянса планов по расширению числа стран с ядерным оружием
          Только не Столтенбергу - с его "скелетом в шкафу" - об этом говорить! Веры ему нет НИКАКОЙ! А именно..

          Столтенберг – не простая политическая фигура.
          Во-первых, он отпрыск одного из самых влиятельных семейств Норвегии, которых в прессе уже много десятилетий именуют как "норвежские Кеннеди".
          Отец Йенса — Торвалд Столтенберг — был лидером правящей Народной РАБОЧЕЙ партии Норвегии, входил в парламент, несколько раз получал министерские посты — от министра обороны до шефа МИД. Его мать Карин тоже работала в правительстве и одно время руководила внешней торговлей Норвегии, потом курировала работу Министерства по социальной политике. Другой член клана — министр-многостаночник Йохан Хольст, руководивший и военным ведомством, и полицией, и внешней политикой.
          Но главный секрет могущества "норвежских Кеннеди" кроется в их жёнах: сёстры Карина (мать Йенса Столтенберга) и Марианна являются представителями богатейшего в стране семейства Хейберг, банкиров и промышленников.

          Звезда Хейбергов взошла во время ВМВ, когда в Норвегии установился лояльный Третьему рейху режим Видкуна Квислинга. Аксель Хейберг Стенг, один из ближайших советников Квислинга. Именно благодаря Квислингу с внешностью типичного арийского аристократа все заводы, шахты и рудники, принадлежавшие членам клана, были обеспечены бесплатной рабочей силой — узниками норвежских концентрационных лагерей, как правило советскими военнопленными.

          Норвежские шахты в годы ВМВ работали в 3 смены, ведь военной машине вермахта позарез были нужны железная руда, медь, никель, цветные металлы, сера. И цена бесперебойной работы шахт — 13 тысяч погибших от непосильной работы пленных красноармейцев (всего же, по данным наших историков, в нацистских концлагерях Норвегии содержалось до 75 тысяч советских военнопленных).

          Во-вторых, несмотря на всё это богатство «Норвежских Кеннедм», Йенс Столтенберг - по примеру папочки тоже по молодости сначала связался в политике с левым движением и по собственной инициативе предложил свои услуги КГБ – и в результате оказался бывшим агентом КГБ по кличке «Стеклов», которого выдал, в частности, советский предатель Родины и перебежчик Гордиевский, но Йенс - в отличие от своих сторонников и последователей – категорически отказался от своих лево-пролетарских политических взглядов и с лёгкостью вышел в этой разоблачительно-разведывательной заварушке перебежчика Гордиевского, как и положено богатеньким отпрыскам, «сухим из воды».

          И теперь Йонс Столтенберг (со своим скелетом в шкафу) верой и правдой служит не просто своему семейному клану ВПК в Норвегии, но и своим новым хозяевам в США.
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +1
            Сегодня, 17:46
            Они там почти все сейчас леваки у власти. Причем не просто леваки, а переобувшиеся.
            Добавлю, что эта семейка входит в Бильдербергский клуб!
      2. Комментарий был удален.
      3. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +2
        Сегодня, 16:57
        Кто этих новичков будет спрашивать?Один грозный рык из сшы,и их позиция по неимению ядерного оружия сменится на диаметрально противоположную!
      4. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 17:06
        "Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли." Никколо Макиавелли.
    2. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +5
      Сегодня, 16:32
      Обещать не значит жениться. request
      Россия прекрасно знает чего стоят слова гейропы и заокеании.
    3. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +1
      Сегодня, 16:38
      Генсек НАТО заявил об отсутствии у альянса планов

      К гадалке не ходи - планы есть.
    4. ЧеловекИздалека Ранг пользователя
      ЧеловекИздалека
      +3
      Сегодня, 16:39
      Значит уже доставлено и размещено.
    5. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      0
      Сегодня, 16:42
      Ещё одной мишенью для Сарматов стало больше. Сами напросились.
    6. Эльдорадо Ранг пользователя
      Эльдорадо
      -1
      Сегодня, 16:42
      Надеемся на этот раз Наши не будут настолько доверчивы, чтобы верить их словам, будь то хоть президент!
    7. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +1
      Сегодня, 16:44
      Все, кому надо, с ЯО вошли в НАТО в момент основания
    8. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 16:45
      НАТО в принципе любители заявить, что у них нету планов, такая, получается, не плановая организация. Но складывается ощущение, что говорящие головы у них точно под планом.
    9. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +2
      Сегодня, 16:45
      Напоследок генсек НАТО добавил, что двери альянса по-прежнему открыты для других стран, и "не РФ решать, кто к нему может присоединится"
      .В таком случае не ему считать, что нам делать с окраиной, и как нам реагировать на дальнейшее расширение НАТО.
    10. Комментарий был удален.
    11. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 16:47
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Генсек НАТО заявил об отсутствии у альянса планов по расширению числа стран с ядерным оружием

      ничего общего с правдой или вам верить,себя не уважать
    12. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 16:50
      ""Напоследок генсек НАТО добавил, что двери альянса по-прежнему открыты для других стран, и "не РФ решать, кто к нему может присоединится".""

      Ну РФ может решать кто к НАТО точно не присоединится.
    13. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      0
      Сегодня, 17:16
      Почему же? НАТО приложило все усилия, чтобы те страны где "мало демократии" обзаводились ЯО.
      А кто не обзавелся, как Каддафи - так ната не виновата, ведь так?
    14. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:45
      А то тебя убогого спросят-когда-надумают размещать tongue

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