Израиль поставит Азербайджану разведывательные аэростаты Sky Dew

Азербайджан закупит разведывательные аэростаты производства американской компании TCOM и израильской Israel Aerospace Industries. Аппарат способен оставаться в воздухе на протяжении нескольких суток и отслеживать до 500 целей на расстоянии более 250 километров.Отмечается, что израильские высотные аэростаты Sky Dew, оснащенные системами дальнего обнаружения воздушных объектов, предназначены для обнаружения воздушных угроз, перемещающихся на малых высотах, и обеспечения раннего предупреждения. Передача данных между аэростатом Sky Dew и его наземной станцией осуществляется посредством защищенных оптоволоконных каналов. Кроме того, Азербайджан намерен приобрести у Израиля дополнительные системы противовоздушной обороны Barak MX.Также сообщается, что Баку требует от Еревана немедленного освобождения четырех приграничных неэксклавных сел (Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы), в настоящее время находящихся под контролем Армении. Руководство Азербайджана предполагает, что этот вопрос должен быть решен в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы. Таким образом, утрата Арменией Карабаха может стать далеко не последней территориальной потерей режима Пашинян. Хотя Ереван ведь даже не признавал Нагорный Карабах в качестве независимой республики.Тогда как Азербайджан в настоящее время находится в позиции силы, Баку постарается воспользоваться ситуацией с максимальной выгодой для своей страны.

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