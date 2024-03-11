Израиль поставит Азербайджану разведывательные аэростаты Sky Dew

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Израиль поставит Азербайджану разведывательные аэростаты Sky Dew

Азербайджан закупит разведывательные аэростаты производства американской компании TCOM и израильской Israel Aerospace Industries. Аппарат способен оставаться в воздухе на протяжении нескольких суток и отслеживать до 500 целей на расстоянии более 250 километров.

Отмечается, что израильские высотные аэростаты Sky Dew, оснащенные системами дальнего обнаружения воздушных объектов, предназначены для обнаружения воздушных угроз, перемещающихся на малых высотах, и обеспечения раннего предупреждения. Передача данных между аэростатом Sky Dew и его наземной станцией осуществляется посредством защищенных оптоволоконных каналов. Кроме того, Азербайджан намерен приобрести у Израиля дополнительные системы противовоздушной обороны Barak MX.



Также сообщается, что Баку требует от Еревана немедленного освобождения четырех приграничных неэксклавных сел (Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы), в настоящее время находящихся под контролем Армении. Руководство Азербайджана предполагает, что этот вопрос должен быть решен в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы. Таким образом, утрата Арменией Карабаха может стать далеко не последней территориальной потерей режима Пашинян. Хотя Ереван ведь даже не признавал Нагорный Карабах в качестве независимой республики.

Тогда как Азербайджан в настоящее время находится в позиции силы, Баку постарается воспользоваться ситуацией с максимальной выгодой для своей страны.
  • Минобороны Израиля
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7 комментариев
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  1. Yujanin Ранг пользователя
    Yujanin
    0
    Сегодня, 17:35
    Они уже состоят на вооружении ВВС Азербайджана

    Источник
    https://t.me/military_az/39078
    https://t.me/military_az/39127
  2. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 17:36
    Таким образом, утрата Арменией Карабаха может стать далеко не последней территориальной потерей режима Пашинян
    Кажется, на постсоветском пространстве появился ещё один специалист по утрате территорий. Первым был Саакашвили wink
  3. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 17:39
    А у нас то такие есть-или мы не додумались? winked
    1. Yujanin Ранг пользователя
      Yujanin
      0
      Сегодня, 17:42
      А у нас то такие есть-или мы не додумались? winked

      Самолет ДРЛО А-50У. У Азербайджана территория маленькая, поэтому закупили аэростаты
      1. костя1 Ранг пользователя
        костя1
        0
        Сегодня, 17:43
        подобного могли бы и не говорить-не позорится tongue
        1. Yujanin Ранг пользователя
          Yujanin
          0
          Сегодня, 17:51
          Проясните пожалуйста недалекому человеку!
  4. Макsim
    Макsim
    0
    Сегодня, 17:55
    вопрос как евреи проспали удар бородатых в тапочках?

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