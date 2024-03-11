Очередной инцидент произошёл с самолётом марки Boeing - 50 человек пострадали

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Очередной инцидент произошёл с самолётом марки Boeing - 50 человек пострадали

Очередное происшествие зафиксировано в полёте на самолёте марки Boeing. На этот раз речь идёт о борте, который следовал рейсом LA800 из австралийского Сиднея в новозеландский Окленд.

По последним данным, экипаж самолёта Boeing 787 Dreamliner во время полёта «зафиксировал технические неполадки». Эти технические неполадки привели к «сильному движению» (strong movement) на борту авиалайнера, что привело к получению травм 50-ю пассажирами и членами экипажа. Уточняется, что лётчики не пострадали, а пострадавшие из состава экипажа – стюардессы.



Известно, что самолёт принадлежит южноамериканской компании LATAM. Пока официальных комментариев о том, что вообще означает термин «сильное движение» на борту, авиакомпания не даёт. Эксперты предполагают, что имел место очередной случай разгерметизации салона.

Австралийская пресса сообщает, что большинству пассажиров помощь была оказана медицинскими бригадами сразу после приземления в аэропорту Окленда, а 10 человек, включая троих бортпроводников, были госпитализированы в клинику Миддлмор.

Официальное заявление компании «Боинг» (той самой, многие сотрудники которой в ходе анонимного опроса в США заявили, что не хотели бы летать на тех самолётах, которые они производят):

Мы работаем над сбором дополнительной информации о рейсе и предоставим любую поддержку, необходимую нашим клиентам.

Это уже как минимум 5-й инцидент с самолётами «Боинг» с начала года. В январе у самолёта авиакомпании Alaska Airlines в полёте оторвалась дверь. На днях у самолёта Boeing 737-900, который выполнял рейс из Техаса во Флориду, в полёте из двигателя начало вырываться пламя, в связи с чем экипажу пришлось совершать экстренную посадку. Ранее у самолётов марки «Боинг» пассажиры обнаруживали нарушение целостности крыла.
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    14 комментариев
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +5
      Сегодня, 16:59
      "Сильное движение "-всем первым классом пассажиры ломанулись в туалет??? wassat
      1. dzvero Ранг пользователя
        dzvero
        -1
        Сегодня, 17:49
        Скорее всего издержки перевода термина "mid-air drop"; ближайшее на мой взгляд - "внезапная потеря высоты". Что вообще не айс.
    2. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +3
      Сегодня, 17:04
      Ранее у самолётов марки «Боинг» пассажиры обнаруживали нарушение целостности крыла.
      Даже не знаю как такое прокомментировать , это что за повреждения которые пассажиры видят. А при этом наземные службы выпускают, а экипаж готов лететь??? request
      1. al3x Ранг пользователя
        al3x
        +1
        Сегодня, 17:16
        Недавно часть обшивки фюзеляжа оторвало в полёте, наверное, подобное имеется ввиду
        1. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 18:02
          БОльшая часть обшивки...
    3. советник 2 уровня Ранг пользователя
      советник 2 уровня
      +5
      Сегодня, 17:05
      очень интересная новость.. но при учете того, что Боинг- самый распространенный самолет в мире, вангую- происшествия будут продолжаться.. однозначно..
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        0
        Сегодня, 17:15
        Да в своё время были корабли класса "Либерти". Они строились в годы войны и имели довольно простую конструкцию. И в определённое время начали пользоваться дурной славой, из за большого количества катастроф. Но надо учитывать, что после ВОВ, до 70 % мирового торгового флота были "Либерти". Правда с учётом сроков эксплуатации, а встречались еще в конце 60-ти десятых, начало 70-х, и упрощенной постройки, в этот период это конечно были уже весьма опасные, ржавые корыта.
    4. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +2
      Сегодня, 17:08
      Эти самолётики обслуживают негры по кайфом , вот и результат.
      1. ВадимЖивов Ранг пользователя
        ВадимЖивов
        +2
        Сегодня, 17:15
        Нарушение целостности крыла пассажиры видят, а негры нет. Даже не смешно.
      2. astepanov Ранг пользователя
        astepanov
        +1
        Сегодня, 17:42
        Цитата: Ирек
        Эти самолётики обслуживают негры по кайфом , вот и результат.
        Нет. Только с 2013 по конец 2016 года "Boeing" произвела без малого 3000 самолетов. Всего же в мире их количество, вероятно, не менее 10000 штук. Несколько летных происшествий в год, причем без без катастроф при таком количестве машин (и еще большем количестве рейсов) - это прекрасные показатели.
        Тем кто злорадствует: да, у отечественной авиации происшествия редки. Но как-то не радует, что скоро они станут невозможны по причине отсутствия родных пассажирских самолетов. В 2022 не было продано перевозчикам ни одного... Да здравствует наш авиапром, самый безопасный в мире?
    5. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 17:24
      ...А потом, после "движения", перефразируя Задорнова, не пострадавшие почему-то лётчики, радостно высунулись из кабины и спросили: "Everybody's seen sharks?" laughing
    6. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 17:27
      Более 1000 проданых 787. Похоже, ресурс отделных деталей далек от расчетного. Или квалификация перснала далека от расчетной.
    7. dzvero Ранг пользователя
      dzvero
      -1
      Сегодня, 17:36
      ...компании «Боинг» (той самой, многие сотрудники которой в ходе анонимного опроса в США заявили, что не хотели бы летать на тех самолётах, которые они производят)...

      Неудивительно:
      Управление гражданской авиации США приняло повестку «разнообразия, равенства и инклюзивности» и активно набирает сотрудников с умственной отсталостью и психическими нарушениями. Об этом пишет в своем телеграм-канале политолог Малек Дудаков.
      Это многое объясняет в том, как проходила сертификация проблемного Boeing 737 Max. Ту же самую повестку проталкивает и сама корпорация Boeing. Причем ее руководству прямо выдают бонусы в зависимости от того, как много взяли на работу людей с «правильным» цветом кожи, гендером или инвалидностью. В 2022 году число таких назначений выросло на 47%.
      https://www.warandpeace.ru/ru/news/view/183801/

      Только законченный либераст согласится лететь на самолете, собранном умственно отсталыми трансгендерами.
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:41
      "Сильное движение"-это всем, скопом, захотелось домой? lol

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