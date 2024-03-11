Очередной инцидент произошёл с самолётом марки Boeing - 50 человек пострадали

Очередное происшествие зафиксировано в полёте на самолёте марки Boeing. На этот раз речь идёт о борте, который следовал рейсом LA800 из австралийского Сиднея в новозеландский Окленд.По последним данным, экипаж самолёта Boeing 787 Dreamliner во время полёта «зафиксировал технические неполадки». Эти технические неполадки привели к «сильному движению» (strong movement) на борту авиалайнера, что привело к получению травм 50-ю пассажирами и членами экипажа. Уточняется, что лётчики не пострадали, а пострадавшие из состава экипажа – стюардессы.Известно, что самолёт принадлежит южноамериканской компании LATAM. Пока официальных комментариев о том, что вообще означает термин «сильное движение» на борту, авиакомпания не даёт. Эксперты предполагают, что имел место очередной случай разгерметизации салона.Австралийская пресса сообщает, что большинству пассажиров помощь была оказана медицинскими бригадами сразу после приземления в аэропорту Окленда, а 10 человек, включая троих бортпроводников, были госпитализированы в клинику Миддлмор.Официальное заявление компании «Боинг» (той самой, многие сотрудники которой в ходе анонимного опроса в США заявили, что не хотели бы летать на тех самолётах, которые они производят):Это уже как минимум 5-й инцидент с самолётами «Боинг» с начала года. В январе у самолёта авиакомпании Alaska Airlines в полёте оторвалась дверь. На днях у самолёта Boeing 737-900, который выполнял рейс из Техаса во Флориду, в полёте из двигателя начало вырываться пламя, в связи с чем экипажу пришлось совершать экстренную посадку. Ранее у самолётов марки «Боинг» пассажиры обнаруживали нарушение целостности крыла.

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