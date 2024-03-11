В МИД Литвы считают, что настало подходящее время для обсуждения отправки западных войск на Украину

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В МИД Литвы считают, что настало подходящее время для обсуждения отправки западных войск на Украину

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о вероятной отправке войск Североатлантического альянса, хоть и были встречены резкой критикой со стороны некоторых участников блока, но все же, судя по всему, приоткрыли пресловутое «окно Овертона».

Сегодня все больше западных экспертов и политиков рассуждают о том, что может произойти в случае реализации подобного сценария. Более того, некоторые из них уверены, что предложение французского лидера вполне обосновано и актуально.



Например, президент Чехии Петр Павел в открытую заявил, что присутствие сил альянса никак не нарушит международное право. Правда, он сделал поправку, что отправлять на Украину нужно консультативный контингент, который не будет непосредственно участвовать в боевых действиях.

В свою очередь, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе интервью изданию Ouest France отметил, что сегодня настало подходящее время для обсуждения отправки войск НАТО на Украину. С его слов, тем самым западные лидеры смогут упразднить «красные линии», которые сами же на себя и наложили.

Кроме того, литовский дипломат добавил, что слишком долгие дебаты лишь ослабят Европу. Видимо тем самым он намекнул, что обсуждение должно завершиться вполне конкретным решением.

Напомним, что ранее французские власти сообщали о намерении создать альянс, в который смогут войти страны, выразившие готовность отправить своих военных на Украину.

В свою очередь, в России предупредили западных политиков о том, что реализация подобного сценария непременно приведет к прямому столкновению ВС РФ с армиями стран НАТО.
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    16 комментариев
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    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +3
      Сегодня, 17:28
      В свою очередь, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе интервью изданию Ouest France отметил, что сегодня настало подходящее время для обсуждения отправки войск НАТО на Украину. С его слов, тем самым западные лидеры смогут упразднить «красные линии», которые сами же на себя и наложили.

      Кроме того, литовский дипломат добавил, что слишком долгие дебаты лишь ослабят Европу.

      Сказал великий лидер могучей гейропейской державы. При этом не могущий спокойно спать, если на его "могучей родине", нет войск других стран. Ещё один клоун, желающий отсидеться дома, не ему же на фронт ехать. Да и самое главное какой процент войск в состав гейропейского контингента, готова выделить могучая Литва.
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 17:42
        -для обсуждения отправки западных войск на Украину
        А так как Литва, это Восточная Европа...
        И какое может отношение к Чехии-стране,возникшей благодаря украденному золоту из казны РИ.
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 17:49
        Пусть отправят! Мы их потом мирным путем присоединим или выселим в их любимую Европу...
    2. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +7
      Сегодня, 17:28
      Например, президент Чехии Петр Павел в открытую заявил, что присутствие сил альянса никак не нарушит международное право.

      Прибалты, как всегда - тяв, тяв... из-за угла.
      Как в песне Высоцкого " .. но виновен не Жираф, а тот кто крикнул из ветвей"Жираф большой, ему видней!"
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +4
        Сегодня, 17:34
        Мал клоп да вонюч. (с) народная мудрость
    3. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +1
      Сегодня, 17:30
      свою очередь, в России предупредили западных политиков о том, что реализация подобного сценария непременно приведет к прямому столкновению ВС РФ с армиями стран НАТО.


      Сколько будет стоит авиабилет из вост европы, если вдруг нечаянно нежданно( из маминой из спальни кривоногий и хромой)войска рхбз начнут менять наши штурмовые части на лбс по днепру и запорож участке? .
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 17:51
        Нужно правильно понимать, они будут заходить не как члены НАТО, а как независимые государства на основании договоров о взаимной безопасноти с Украиной. Кстати, хитрые поляки такой договор не подписали!
    4. fiv Ранг пользователя
      fiv
      +1
      Сегодня, 17:31
      Вот этот косорылый, в начале статьи, пусть идет первым. А остальные будущие вояки начнут срочно покидать прибалтийское болотце
    5. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 17:33
      Какое-то знакомое слово "Литва". На всякий случай посмотрел на глобус. Не нашел.
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        0
        Сегодня, 17:53
        Когда-то она была Великой. Но это было русское государство.
    6. бухач Ранг пользователя
      бухач
      +1
      Сегодня, 17:34
      Судя по морде лица этот сопляк продукт чисто независимой Литвы и не мог хлебнуть горя от "советской/русской оккупации",так чего же молодые прибалты так жаждут войны с нами,сами стремятся и других призывают,видать хороший заряд ненависти родители им передали,хотят поквитаться за исторические обиды с помощью всей Европы но о последствиях,очевидно,не думают.
    7. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +1
      Сегодня, 17:35
      Только есть один нюанс:нато не считает необходимым отправлять войска на краину,но не препятствует желающим странам сделать это.Получается эти страны не подпадают под пункт 5,а следовательно являются законной целью,без вселенских последствий...
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 17:37
      Настало время для обсуждения-стоит ли начать обсуждать laughing
    9. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 17:41
      Решили свои 2 волосинки на попе в 3 ряда послать?
    10. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 17:41
      Вся шелупонь, которую и на карте-то найти сложно, собирается под крылом Макрона wink
    11. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 17:48
      Они и правда думают, что их там кто-то сортировать будет, инструктор, не инструктор, повар, санитар, хлеборез, а я тут постоять вышел, а мне только спросить?

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