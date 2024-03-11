В МИД Литвы считают, что настало подходящее время для обсуждения отправки западных войск на Украину

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о вероятной отправке войск Североатлантического альянса, хоть и были встречены резкой критикой со стороны некоторых участников блока, но все же, судя по всему, приоткрыли пресловутое «окно Овертона».Сегодня все больше западных экспертов и политиков рассуждают о том, что может произойти в случае реализации подобного сценария. Более того, некоторые из них уверены, что предложение французского лидера вполне обосновано и актуально.Например, президент Чехии Петр Павел в открытую заявил, что присутствие сил альянса никак не нарушит международное право. Правда, он сделал поправку, что отправлять на Украину нужно консультативный контингент, который не будет непосредственно участвовать в боевых действиях.В свою очередь, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе интервью изданию Ouest France отметил, что сегодня настало подходящее время для обсуждения отправки войск НАТО на Украину. С его слов, тем самым западные лидеры смогут упразднить «красные линии», которые сами же на себя и наложили.Кроме того, литовский дипломат добавил, что слишком долгие дебаты лишь ослабят Европу. Видимо тем самым он намекнул, что обсуждение должно завершиться вполне конкретным решением.Напомним, что ранее французские власти сообщали о намерении создать альянс, в который смогут войти страны, выразившие готовность отправить своих военных на Украину.В свою очередь, в России предупредили западных политиков о том, что реализация подобного сценария непременно приведет к прямому столкновению ВС РФ с армиями стран НАТО.

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