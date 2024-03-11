Отправлять в Украину солдат из стран НАТО - это грубая красная линия, пересечение которой значительно повысит риск глобального конфликта. Если бы наши разжигатели войны серьезно относились к поддержке Украины и победе России, они бы призвали разрешить возвращение трусливых украинцев на родину

Отправка на Украину войск западных стран лишь приблизит риск глобального конфликта, у Киева имеются собственные ресурсы для ведения войны с Россией, нужно лишь вернуть их из-за границы. С таким заявлением выступил министр обороны Словакии Роберт Калиняк.Европа взбудоражена ранее прозвучавшим предложением Эммануэля Макрона обсудить возможную отправку войск НАТО на Украину. Масла в огонь подливают политики, выступающие за и против этого предложения. Пока Франция не может сколотить достаточно мощную коалицию сторонников силового варианта решения проблемы с Россией. Вот и Словакия отказалась поддержать предложение Макрона, Будапешт вообще выступает за прекращение конфликта путем переговоров.Глава военного ведомства Словакии Роберт Калиняк предложил выступающим за отправку войск на Украину альтернативный вариант помощи Киеву. По его словам, нужно не посылать свои войска на Украину, а подумать о возвращении туда тысяч "трусливых" украинских мужчин, решивших спрятаться от войны на территории Европы. У Киева имеются собственные ресурсы, просто нужно их вернуть обратно.- написал Калиняк в одной из соцсетей.Ранее в Киеве неоднократно призывали страны Европы выслать обратно на Украину украинских граждан, чтобы мобилизовать их и отправить в окопы. Однако, в ЕС Киеву отказали, прикрываясь заявлениями о свободе и демократии. А желающих самостоятельно вернуться на Украину и быть ликвидированным на фронте желающих крайне мало, если они вообще есть.