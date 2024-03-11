Министр обороны Словакии призвал Европу задуматься об отправке на Украину не войск НАТО, а сбежавших украинцев

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Министр обороны Словакии призвал Европу задуматься об отправке на Украину не войск НАТО, а сбежавших украинцев

Отправка на Украину войск западных стран лишь приблизит риск глобального конфликта, у Киева имеются собственные ресурсы для ведения войны с Россией, нужно лишь вернуть их из-за границы. С таким заявлением выступил министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

Европа взбудоражена ранее прозвучавшим предложением Эммануэля Макрона обсудить возможную отправку войск НАТО на Украину. Масла в огонь подливают политики, выступающие за и против этого предложения. Пока Франция не может сколотить достаточно мощную коалицию сторонников силового варианта решения проблемы с Россией. Вот и Словакия отказалась поддержать предложение Макрона, Будапешт вообще выступает за прекращение конфликта путем переговоров.



Глава военного ведомства Словакии Роберт Калиняк предложил выступающим за отправку войск на Украину альтернативный вариант помощи Киеву. По его словам, нужно не посылать свои войска на Украину, а подумать о возвращении туда тысяч "трусливых" украинских мужчин, решивших спрятаться от войны на территории Европы. У Киева имеются собственные ресурсы, просто нужно их вернуть обратно.

Отправлять в Украину солдат из стран НАТО - это грубая красная линия, пересечение которой значительно повысит риск глобального конфликта. Если бы наши разжигатели войны серьезно относились к поддержке Украины и победе России, они бы призвали разрешить возвращение трусливых украинцев на родину

- написал Калиняк в одной из соцсетей.

Ранее в Киеве неоднократно призывали страны Европы выслать обратно на Украину украинских граждан, чтобы мобилизовать их и отправить в окопы. Однако, в ЕС Киеву отказали, прикрываясь заявлениями о свободе и демократии. А желающих самостоятельно вернуться на Украину и быть ликвидированным на фронте желающих крайне мало, если они вообще есть.
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    9 комментариев
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    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +4
      Сегодня, 17:21
      нужно лишь вернуть их из-за границы.

      Вот тебе и Велком Украина-цэ Эвропа lol
      Теперь с такой же "радостью", как приглашали, будут гнать обратно свидомых.
      1. Pharmacist Ранг пользователя
        Pharmacist
        +1
        Сегодня, 17:36
        Ну так они там всех достали на западе. Была надежда, что СВО не затянется надолго, да не вышло. Начались придумки как спихнуть засидевшихся "гостей". На фронт, конечно, беглецы не поедут, но сбежать куда-нибудь в Латинскую Америку могут вполне.
        1. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          +2
          Сегодня, 17:40
          Цитата: Pharmacist
          Начались придумки как спихнуть засидевшихся "гостей".

          Ждём концерт с нетерпением.
          1. роман66 Ранг пользователя
            роман66
            +1
            Сегодня, 17:46
            Это будут скачки с препятствиями! Стипльчез, фактически
            Леди hi
        2. evgen1221 Ранг пользователя
          evgen1221
          0
          Сегодня, 18:03
          Начнут придимать, в африку обратным рейсом вплавь погребут.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 17:42
        Цитата: Ясная
        Вот тебе и Велком Украина-цэ Эвропа
        С ними весь мир! wink wink
      3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 17:53
        Ну так этого и стоило ожидать. Кстати, в Словакии со сменой власти в головы руководства пришли разумные мысли. Какой смысл словакам гибнуть за украинцев, которые у них же в стране и расквартировались, да еще и на их же деньги?
    2. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +1
      Сегодня, 17:42
      Вот так вот: войдут шуцманы в венскую оперу, отберут каву, выдадут камуфляжные труселя без кружевов...
      Куда катится сад?
    3. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 18:01
      Если уж они из 404(шоушенко) свалить съумели, то от вас и подавно уйдут играючи.

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