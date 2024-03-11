Украинское правительство освободит от мобилизации высокооплачиваемых граждан

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Украинское правительство освободит от мобилизации высокооплачиваемых граждан

Те, кто много зарабатывает, платят больше налогов в казну государства. Поэтому украинское правительство освободит от мобилизации высокооплачиваемых граждан, которые вносят в госбюджет большие суммы.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).



Чтобы получить бронь, украинский гражданин обязан официально зарабатывать не менее 35 тысяч гривен (примерно 83 тысячи рублей). При этом он оплачивает как минимум 6,3 тысячи гривен (около 15 тыс. руб.) НДФЛ и 7,7 тысячи (18,3 тысячи в российских рублях) единого социального взноса (ЕСВ).

Отдельно упоминаются сотрудники IT-сферы, получающие освобождение от призыва, если они выплачивают высокие налоги.

Впрочем, есть и несколько категорий граждан Украины, которые также получат право на бронь независимо от уровня своего благосостояния. Это часть чиновничьего аппарата, полицейские, работники украинской «оборонки», сотрудники компаний сотовой связи и те граждане, которые трудятся в топливно-энергетической сфере.

Украинский депутат утверждает, что данное решение пока не приняли, но могут сделать это в самое ближайшее время.


Ранее о данной инициативе упоминал и глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

Средняя зарплата, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией, влияние предприятия или отрасли на экономику – это рамка будущей системы бронирования

- заявлял чиновник.
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    22 комментария
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    1. a_2573 Ранг пользователя
      a_2573
      +5
      Сегодня, 17:24
      Заплати или умри! Чинуши и им подобное хорошо придумали. Обезопасили себя.
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        0
        Сегодня, 17:30
        Да кто бы сомневался, только это и сейчас видно. Где все детки ихних элит, да и сами они на фронт не ногой.
        1. knn54 Ранг пользователя
          knn54
          +2
          Сегодня, 17:50
          -Где все детки ихних элит
          "Если с вами в окопе нет детей чиновников/элиты , то это не война, а бизнес"! (У.Черчилль).
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +6
        Сегодня, 17:33
        Цитата: a_2573
        Заплати или умри! Чинуши и им подобное хорошо придумали. Обезопасили себя.

        Вот теперь-то единение украинского общества будет происходить быстрее времени затвердевания строительного бетона в летний зной lol
      3. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 17:38
        Цитата: a_2573
        Заплати или умри!
        Имей много денег и можешь спать спокойно wink
    2. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Сегодня, 17:26
      Все по западным рыночным меркам - все можно купить. Все удобства для жизни только для имущих. Остальных имеют как хотят.
    3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 17:26
      Вот с этого и надо было начинать. Это Украина. Взяточничество- узаконено.
    4. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +2
      Сегодня, 17:28
      На окраине появился проект борьбы с бедностью. Нищеброды подлежали отправке в Крынки и прочие Работино, в один конец.
    5. ANB Ранг пользователя
      ANB
      +1
      Сегодня, 17:29
      То есть, если бешенцы будут платить налоги с пособий, то можно на украину официально для могилизации не ехать?
      Клево придумали. :)
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 17:36
      Как это по хохляцки-пусть быдло дохнет laughing
    7. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 17:38
      Рыла на фото... мы не высокооплачиваемые lol
    8. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 17:40
      Украина стала классовым обществом, а это значит, что все рабы превращаются просто в говорящее орудие труда wink
    9. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 17:41
      Ну в принципе ничего нового, как гнали на убой сельских хлопцев ,так и будут , депутатам Рады и офису Зеленского все равно, кто потом будет работать в сельском хозяйстве Украины , у них планы на туманный Альбион . И надо сказать туда уже начинают потихоньку сваливать под любыми предлогами , за примером ходить далеко не надо -Резников, Залужный ,Шаптало....
    10. Andy_nsk Ранг пользователя
      Andy_nsk
      +1
      Сегодня, 17:42
      (примерно 83 тысячи рублей).

      Не густо, у нас (по крайней мере - в городах миллионниках) у многих мужчин з/п выше. А небратья всё время твердили, что русские нищие. Кого же они будут мобилизовать? селюков с западенщины?
      Ну и не могу не отметить, что НДФЛ у нас куда ниже (13%).
      1. советник 2 уровня Ранг пользователя
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 17:55
        Цитата: Andy_nsk
        Не густо, у нас (по крайней мере - в городах миллионниках) у многих мужчин з/п выше. А небратья всё время твердили, что русские нищие.

        вопрос к Вам чисто исходя из логики, поскольку не уловил логики коммента.. причем тут вообще наши, если это какляцкий законопроект?
      2. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Сегодня, 18:02
        На гражданке (москва) - 240... и если размазать премии полугодовые - то до 280. В 3-х буквах были 2 командировки... да поменьше было... часть в итоге да, не выплатили - по известным вещам, но в качестве компенсации, как ИТ спеца, пристроили и в целом доволен... числюсь в хорошем отзыве и льготами тоже не обижают. soldier
    11. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +1
      Сегодня, 17:42
      Рожи на фото такие, будто им смертный приговор зачитывают what
    12. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 17:43
      По сути в открытую говорят - или давай денег или в окопы. Сами украинцы вообще задумываются над такой откровенностью? Не все тарасики откупятся.
    13. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +1
      Сегодня, 17:45
      Правильно, жить должны те кому жизнь приносит радость (и деньги)... а когда жизнь так себе, так и зачем она нужна?
    14. sgr291158 Ранг пользователя
      sgr291158
      +1
      Сегодня, 17:46
      Не освобождается, а откупается.
    15. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 17:52
      Хорошо было бы если бы всех с ЖКХ отмогилизовали, особенно ассенизаторов и работников очистных. Говорят деньги не пахнут?
    16. Hellcos Ранг пользователя
      Hellcos
      0
      Сегодня, 18:02
      Все равны, но некоторые равнее

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