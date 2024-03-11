Средняя зарплата, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией, влияние предприятия или отрасли на экономику – это рамка будущей системы бронирования

Те, кто много зарабатывает, платят больше налогов в казну государства. Поэтому украинское правительство освободит от мобилизации высокооплачиваемых граждан, которые вносят в госбюджет большие суммы.Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).Чтобы получить бронь, украинский гражданин обязан официально зарабатывать не менее 35 тысяч гривен (примерно 83 тысячи рублей). При этом он оплачивает как минимум 6,3 тысячи гривен (около 15 тыс. руб.) НДФЛ и 7,7 тысячи (18,3 тысячи в российских рублях) единого социального взноса (ЕСВ).Отдельно упоминаются сотрудники IT-сферы, получающие освобождение от призыва, если они выплачивают высокие налоги.Впрочем, есть и несколько категорий граждан Украины, которые также получат право на бронь независимо от уровня своего благосостояния. Это часть чиновничьего аппарата, полицейские, работники украинской «оборонки», сотрудники компаний сотовой связи и те граждане, которые трудятся в топливно-энергетической сфере.Украинский депутат утверждает, что данное решение пока не приняли, но могут сделать это в самое ближайшее время.Ранее о данной инициативе упоминал и глава правительства Украины Денис Шмыгаль.- заявлял чиновник.