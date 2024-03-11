Президент России подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве в Баренцевом море
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации заключенного в 1956 году соглашения, согласно которому рыболовным судам из Великобритании разрешалось ловить рыбу в российской экономической зоне Баренцева моря.
В пояснительной записке к документу, размещенному на официальном портале нормативно-правовых актов, указывается, что с учетом принятого в марте 2022 года британскими властями решения о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с РФ денонсация соглашения не вызовет каких-либо серьезных экономических и внешнеполитических последствий для России.
Денонсированное соглашение предоставляло право британским рыболовным судам осуществлять промысел в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос и вдоль побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах.
Соглашение имело односторонний характер и было выгодно исключительно британской стороне, в то время как ни советским ни впоследствии российским рыбакам подобные полномочия документом не предоставлялись. Таким образом, отмена разрешения Британии ловить рыбу в российской экономической зоне Баренцева моря является адекватной ответной мерой на недружественные действия Лондона.
По данным британской прессы, только в течение 2023 года рыболовы из Великобритании выловили в Баренцевом море более 566 тысяч тонн трески.
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