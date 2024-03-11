Президент России подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве в Баренцевом море

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Президент России подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве в Баренцевом море

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации заключенного в 1956 году соглашения, согласно которому рыболовным судам из Великобритании разрешалось ловить рыбу в российской экономической зоне Баренцева моря.

В пояснительной записке к документу, размещенному на официальном портале нормативно-правовых актов, указывается, что с учетом принятого в марте 2022 года британскими властями решения о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с РФ денонсация соглашения не вызовет каких-либо серьезных экономических и внешнеполитических последствий для России.



Денонсированное соглашение предоставляло право британским рыболовным судам осуществлять промысел в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос и вдоль побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах.

Соглашение имело односторонний характер и было выгодно исключительно британской стороне, в то время как ни советским ни впоследствии российским рыбакам подобные полномочия документом не предоставлялись. Таким образом, отмена разрешения Британии ловить рыбу в российской экономической зоне Баренцева моря является адекватной ответной мерой на недружественные действия Лондона.

По данным британской прессы, только в течение 2023 года рыболовы из Великобритании выловили в Баренцевом море более 566 тысяч тонн трески.
  • Pixabay
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18 комментариев
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  1. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 17:45
    Хватит нашу рыбу жрать!
    1. Piramidon Ранг пользователя
      Piramidon
      +2
      Сегодня, 17:53
      Цитата: Младший рядовой
      Хватит нашу рыбу жрать!

      Может мойва в наших магазинах подешевеет. recourse
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Сегодня, 17:59
        Путин подписал закон о денонсации заключенного в 1956 году соглашения, согласно которому рыболовным судам из Великобритании разрешалось ловить рыбу в российской экономической зоне Баренцева моря.

        А, кто это, в те времена , у нас правил в СССР? winked Ах, вон кто! winked
        Ники́та Серге́евич Хрущёв — советский партийный и государственный деятель. Первый секретарь ЦК КПСС (1953—1964). Председатель Совета министров СССР (1958—1964).
      2. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 18:00
        Сомневаюсь на счет подешевления. Но здесь не англичане виноваты, а капитализм.
      3. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        0
        Сегодня, 18:02
        Цитата: Piramidon

        Может мойва в наших магазинах подешевеет. recourse

        Что-то мне подсказывает, не подешевеет... Не стоит даже надеяться.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:45
    ***
    — Рыбку съесть больше не получится ...
    ***
  3. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +2
    Сегодня, 17:46
    По данным британской прессы, только в течение 2023 года рыболовы из Великобритании выловили в Баренцевом море более 566 тысяч тонн трески.
    Ну наконец то, сейчас поднимется вой. Англичанке нагадили. crying
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +1
      Сегодня, 18:01
      Цитата: ВАМ
      По данным британской прессы, только в течение 2023 года рыболовы из Великобритании выловили в Баренцевом море более 566 тысяч тонн трески.
      Ну наконец то, сейчас поднимется вой. Англичанке нагадили. crying

      Я, лично, этой вой послушаю с удовольствием yes
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 18:03
        Согласен. Жаль только долго ждали.
  4. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 17:46
    Соглашение имело односторонний характер и было выгодно исключительно британской стороне
    И мы это с 1956 года терпели? Какое-то странное соглашение
    1. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 17:55
      Это отголоски более ранних взаимных договоренностях старой колониальной системы устройства мира. Вроде как все потихоньку меняется.
  5. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    +1
    Сегодня, 17:47
    Как-то удивительно долго, трезвонят об этом уже больше месяца, и только вот под выборы...
    Так себы фокус.
    Может еще пенсионку свою позорную отменить успеет?
  6. axren1 Ранг пользователя
    axren1
    +2
    Сегодня, 17:47
    а Что так можно было?))))))
  7. mongol9999 Ранг пользователя
    mongol9999
    +1
    Сегодня, 17:48
    А почему только сейчас? С прилетом первого самолёта касок на Украину это нужно было сделать.
  8. Zhan Ранг пользователя
    Zhan
    +2
    Сегодня, 17:48
    Ну вот, а мы все думаем, почему вдруг они призвали Россию бомбить как Югославию. Халява рыбная закончилась. Теперь то, жирку то поубавится.
  9. HAM Ранг пользователя
    HAM
    0
    Сегодня, 18:02
    Там ещё ДАМ с норвегами накуролесил,не пора ли разобраться?
  10. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:02
    Англия подписала на прошлой неделе договор о рыболовстве с Норвегией.Норвежцы будут делиться с Англией своей тресковой квотой ,которую она согласовала с Россией.Норги за это получат от Англии квоту на вылов скумбрии в Английской экономической зоне.Как то так.Сколько в море не ходил ,но англицких рыбаков у Кольского п- ова не видел.Зачем им к нам ходить,когда Норвегия рядом.
  11. Dizel200 Ранг пользователя
    Dizel200
    0
    Сегодня, 18:04
    А если покопаться то может ещё типа этих у нас какие то соглашения есть?

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