Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации заключенного в 1956 году соглашения, согласно которому рыболовным судам из Великобритании разрешалось ловить рыбу в российской экономической зоне Баренцева моря.В пояснительной записке к документу, размещенному на официальном портале нормативно-правовых актов, указывается, что с учетом принятого в марте 2022 года британскими властями решения о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с РФ денонсация соглашения не вызовет каких-либо серьезных экономических и внешнеполитических последствий для России.Денонсированное соглашение предоставляло право британским рыболовным судам осуществлять промысел в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос и вдоль побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах.Соглашение имело односторонний характер и было выгодно исключительно британской стороне, в то время как ни советским ни впоследствии российским рыбакам подобные полномочия документом не предоставлялись. Таким образом, отмена разрешения Британии ловить рыбу в российской экономической зоне Баренцева моря является адекватной ответной мерой на недружественные действия Лондона.По данным британской прессы, только в течение 2023 года рыболовы из Великобритании выловили в Баренцевом море более 566 тысяч тонн трески.

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