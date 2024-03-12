Управляемые бомбы AASM HAMMER на Украине. Первые результаты
Бомбы AASM под крылом французского самолета
В середине января французские власти пообещали передать киевскому режиму большое количество управляемых авиационных бомб AASM или HAMMER. Первую партию такого оружия собирались отгрузить до конца месяца. К настоящему времени бомбы попали на Украину, и киевские ВВС пытаются применять их. Однако эффективность очередного иностранного образца в реальной обстановке оказалась крайне низкой, а российская ПВО опять продемонстрировала свои возможности.
Первые результаты
Сообщения о начале боевого применения авиабомб AASM (Armement Air-Sol Modulaire – «Модульное вооружение «воздух-земля») или HAMMER (Highly Agile Modular Munition Extended Range – «Гибкий модульный боеприпас увеличенной дальности») начали поступать в первых числах марта. Сначала об новом оружии украинских ВВС рассказали иностранные СМИ, а затем к ним присоединилась пропаганда киевского режима. Как всегда, писали о высочайшей эффективности и огромном уроне противнику. Впрочем, доказательства не приводились.
Вскоре украинская пропаганда опубликовала видеоролик, якобы показывающий применение французской бомбы. В видео, снятом с беспилотной воздушной платформы, демонстрировался некий далекий взрыв в городской застройке. Зрителю предлагалось просто поверить, что это была именно бомба AASM, а ее целью являлся именно российский объект.
Впрочем, радость от «перемог» была недолгой. Уже 6 марта авиабомба HAMMER впервые попала в сводки российского министерства обороны. Одно такое изделие было перехвачено и уничтожено в предыдущие сутки. Самолеты, способные стать носителями подобного оружия, в означенный период, к сожалению, не уничтожались.
Разные изделия линейки AASM
На следующий день бомба AASM вновь попала в сводку – силами и средствами ПВО было уничтожено еще одно такое изделие. 8 марта такой боеприпас упоминался пресс-центром группировки «Юг». В тот же день пресс-служба Минобороны подвела предварительный итог. В течение последней недели на разных участках фронта в общей сложности перехватили семь бомб HAMMER. Кроме того, был сбит один самолет МиГ-29, способный нести управляемое вооружение. Любопытно, что не все такие успехи ранее были отражены в ежедневных сводках, и недельный отчет дополнительно порадовал публику.
Уже 9 марта поступило следующее сообщение об уничтожении летящего изделия AASM. Следует ожидать, что это будет не последняя новость такого рода. Кроме того, продолжится процесс уничтожения украинской боевой авиации, способной нести французские бомбы и иное вооружение разных классов иностранного производства.
Таким образом, очередное иностранное «чудо-оружие» не оправдывает надежд киевского режима. За неделю с небольшим успешно пресечено около десятка попыток применения авиабомб AASM HAMMER, причем каждый раз создавалась угроза и для их носителей. При этом «повитряные силы» могут похвастать только непонятным видео, в котором якобы показан авиаудар. Очевидно, что такие тенденции будут сохраняться, и французские бомбы станут лишь очередной устранимой помехой на пути российской армии.
Иностранная помощь
О будущей поставке бомб AASM на Украину в середине января рассказал лично президент Франции Эммануэль Макрон. Тогда он сообщил, что в обозримом будущем дружественному режиму передадут дополнительную партию из десятков крылатых ракет и сотни управляемых бомб. При этом тип последних не был назван. Однако вскоре министр обороны Себастьян Лекорню уточнил этот вопрос – к передаче готовятся изделия AASM HAMMER.
AASM и головные модули разного назначения
Министр также раскрыл количество вооружений для отгрузки. До конца года собираются передать 600 бомб. Первая партия из 50 ед. должна была уйти с французских складов до конца января, и затем ежемесячно планировались схожие отгрузки. Технические и иные аспекты подобных поставок на тот момент уточнять не стали.
Вероятно, первую партию из полусотни бомб отправили киевскому режиму в указанные сроки. Кроме того, к настоящему времени могли передать еще одну-две партии. Итого, в распоряжении украинских ВВС появилось до 100-150 бомб. Также подготовили некоторое количество носителей в виде самолетов советской постройки. Для применения импортного оружия их должны были оснастить некоторыми новыми приборами.
С начала марта подготовленные самолеты пытаются применять французские бомбы. Им удается выходить в районы пуска и сбрасывать свое оружие. Однако дальнейшие события развиваются по предсказуемому и неприятному для украинской стороны сценарию. Авиабомбы успешно засекаются и перехватываются российской ПВО.
В ближайшем будущем
К настоящему времени в воздухе уничтожили до десятка бомб, т.е. 5-10 проц. от поставленного количества – в зависимости от числа переданных партий и реальных объемов отгрузки. Кроме того, нельзя исключать, что некоторое количество изделий AASM HAMMER было уничтожено в ходе ударов высокоточным оружием по складам и объектам базирования ВВС противника. В таком случае процент потерь будет значительно выше.
Впрочем, Париж планирует продолжать поставки бомб. Это даст «повитряным силам» возможность в течение длительного времени применять такое оружие и даже рассчитывать на определенный ущерб российским объектам. Российской армии придется принять меры, направленные на сокращение подобных возможностей противника и уменьшение бомбовой угрозы.
Бомба в полетной конфигурации
В первую очередь, ПВО продолжит перехватывать управляемое оружие. Кроме того, для сокращения или даже обнуления потенциала бомб AASM и иных средств поражения будет продолжена борьба с фронтовой авиацией противника. В результате боевой работы наших истребителей и ПВО численность ВВС Украины постоянно сокращается, а вместе с этим падают и возможности применения ракет и бомб. Соответственно, если киевский режим останется без боеспособной авиации, любые поставки управляемых бомб станут бесполезными.
Технические факторы
Напомним, что перспективная авиабомба AASM или HAMMER разрабатывалась с 1997 г. по заказу Минобороны Франции. В 2000 г. победителем конкурсной стадии программы стала компания SAGEM (ныне часть группы Safran), получившая контракт на дальнейшие работы. Испытания и доводка новой бомбы затянулись, и ее удалось принять на вооружение только в 2008 г. Вскоре она пошла в серию и производилась для ВВС и ВМС Франции, а также для нескольких иностранных государств.
С точки зрения общей концепции, бомба AASM является аналогом американского изделия JDAM. Был разработан комплект аппаратуры для установки на свободнопадающую бомбу, превращающую ее в управляемую. При этом предусматривается переоснащение боеприпасов разных калибров и применение разных устройств наведения. За счет этого фактически создали семейство бомб с разными характеристиками и потенциалом. Кроме того, такой подход упростил проведение модернизаций и создание новых модификаций.
На корпус штатной бомбы может устанавливаться дополнительный головной модуль с ГСН – инфракрасной или полуактивной лазерной. Хвостовой модуль AASM имеет инерциальную и спутниковую систему навигации, автопилот и рули с приводами. Полет осуществляется по заранее введенным координатам или с наведением на конкретную цель.
Точность наведения для разных приборов колеблется в пределах 3-10 м. Могущество определяется типом базовой бомбы. Комплект AASM может использоваться с боеприпасами калибром от 125 до 1000 кг с соответствующей массой боезаряда.
В зависимости от базового боеприпаса, а также от параметров носителя на момент сброса, ранние варианты HAMMER могли лететь на дальность не более 30-50 км. В дальнейшем внедрили хвостовой модуль с компактным твердотопливным двигателем. С его помощью дальность довели до 50-70 км.
Авиабомбы семейства AASM могут рассматриваться как безмоторные летательные аппараты средних размеров – длина такого изделия может достигать 3-4 м при диаметре 250-270 мм и более. Как показала практика в последние дни, российские РЛС вполне способны вовремя засекать такие воздушные цели и выдавать целеуказание огневым средствам. Затем ЗРК или ЗРПК успешно перехватывают их. Кроме того, ПВО способна работать и по носителям бомб, причем такие цели являются более простыми с точки зрения обнаружения и уничтожения. Поражению самолетов-носителей из состава украинских ВВС способствует их немалый возраст и моральное устаревание. Также имеет значение ограниченная дальность бомб AASM, из-за которой самолет должен входить в зону поражения ПВО средней и большой дальности.
Неудачный дебют
Таким образом, киевский режим получил еще одно иностранное «чудо-оружие» и начал применять его против российских войск. Импортный образец предсказуемо не оправдал всех надежд и оказался не самой сложной целью для нашей ПВО. Очевидно, что такая ситуация не изменится, и прочие бомбы AASM HAMMER тоже ждет незавидная участь – уничтожение на складах или в воздухе.
Впрочем, официальный Париж планирует продолжать поставки и в итоге передать несколько сотен управляемых авиабомб. Реальный потенциал такого оружия, пусть даже и в больших количествах, вызывает сомнения. Однако 600 обещанных изделий могут увеличить нагрузку на нашу ПВО. При этом противнику не следует рассчитывать на то, что подобная нагрузка окажется чрезмерной, и оборона ослабнет.
- Рябов Кирилл
- Safran Group, Wikimedia Commons
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