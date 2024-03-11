В потерявшей несколько танков Abrams в Бердычах 47-й ОМБр ВСУ сменился комбриг

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В потерявшей несколько танков Abrams в Бердычах 47-й ОМБр ВСУ сменился комбриг

В 47-й ОМБр ВСУ, переброшенной под Авдеевку для сдерживания российского наступления, снова сменился командир бригады, уже четвертый с момента появления ее на фронте в прошлом году. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на пресс-службу бригады.

В 47-й бригаде сняли комбрига Дмитрия Рюмшина, назначенного на эту должность всего полтора месяца назад. В самой бригаде недоумевают, за что могли снять такого "талантливого" командира, сдерживающего вместе со своим подразделением российские войска в Бердычах на Авдеевском направлении. Однако, здесь все просто, он допустил потерю очень дорогих во всех смыслах американских танков Abrams. По последним данным, на вооружении бригады их осталось всего 25 из поставленных 31. Четыре уничтожено и еще два повреждено.



47-я бригада была создана в апреле 2022 года на базе батальона, на передовой это подразделение появилось в ходе летнего контрнаступления ВСУ в прошлом году, закончившегося выводом бригады на переформирование из-за очень высоких потерь. Командовавший ей подполковник Александр Сак "отличился" в боях тем, что бросал немецкие танки и американские БМП в лобовые атаки через минные поля у Работино на Запорожском направлении. В сентябре 2023 года его сняли с должности и заменили на полковника Александра Павлия, ранее командовавшего 112-й отдельной бригадой ТРО.

На новой должности Павлий продержался до января этого года, после чего был снят. Причиной называют большие потери бригады, а также принудительный перевод минометных расчетов, снайперов и артиллеристов в штурмовики. Этот "командир" тоже оказался любителем лобовых атак. Его сменил Дмитрий Рюмшин, потерявший американские танки.

Чем отличиться новый комбриг Ян Яцишен пока неизвестно, но ранее он командовал 11 батальном 59 бригады ВСУ и очень любил общаться с бойцами матом. Именно в этом подразделении было больше всего погибших и "пропавших без вести".
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    32 комментария
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 18:25
      Этого сами всуки "снимут "за мат wassat
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +3
        Сегодня, 18:30
        Цитата: Бережливый
        за мат

        Тотами - жесткий японский мат! (с) good laughing
        Да в бою мат это то, что падежи связывает!
        1. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          -1
          Сегодня, 19:08
          Не тотами, а татами. Жертвы ЕГЭ на сайте неистребимы!
          1. Enceladus Ранг пользователя
            Enceladus
            -2
            Сегодня, 19:11
            Я не жертва, просто люблю так писать.
            З.Ы. Вообще я без экзаменов на Физ Фак МГУ поступил laughing И там знания именно такое не требуются, хотя писал не раз, сочинение по Мастеру и Маргарире выйграло в области... тема "антитеза в русской литературе".
          2. poquello Ранг пользователя
            poquello
            -2
            Сегодня, 19:24
            Цитата: Кот Александрович
            Жертвы ЕГЭ на сайте неистребимы!

            а то!
            "Чем отличиться новый комбриг Ян Яцишен пока неизвестно"
            мышей то не ловите? а всё туда же
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 18:32
        47-я бригада, она же Магура стала жертвой западной пропаганды и обучения. Ее целенаправленно экипировали натовским вооружением и техникой, учили по стандартам НАТО. В итоге, они сначала ополовинились на Запорожье, потом их еще усекли в Авдеевке, а сейчас они доумирают в Бердычах. Налицо поражение концепций ведения войны по стандартам НАТО!
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          -2
          Сегодня, 18:42
          По стандартам НАТО следует вбомбить сотнями самолетов с различным вооружением оборону противника.И ракетными ударами с кораблей и ПЛ..А то,что происходит под Авденвкой,Работино,Купянском,эти встречные ожесточенные бои из середины Великой Отечественной.Только в миниатюре.
          1. Rashid Ранг пользователя
            Rashid
            +1
            Сегодня, 18:50
            Такие бои в ВОВ назывались бои местного значения.
          2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 18:51
            Ага, кто им даст бомбить? Если начнется такая война, о которой вы говорите, то у них первым делом спутники лягут и по аэродромам в Румынии и Польше полетит все что есть, включая ТЯО.
            Текущая концепция ведения боевых действий чисто натовская, это их идея воевать малыми группами спецназа против бармалеев. В итоге, с нами не прокатило. А сейчас свои коррективы внесли дроны. Советую посмотреть вчерашний репортаж Соловьева из Авдеевки, там комбриг четко разложил как брали населенный пункт. А брали его группами максимум в пять человек.
        2. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +4
          Сегодня, 18:44
          Не связано ли смена командования 47-й бригады Магура с на днях озвученным МО РФ фактом поражения командного пункта 47-й бригады?Может просто удачно накрыли?

          В районе Желанное ДНР уничтожен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ - Минобороны


          https://topwar.ru/238056-v-rajone-zhelannoe-dnr-unichtozhen-punkt-upravlenija-47-j-mehanizirovannoj-brigady-vsu-minoborony.html

          Первый Abrams уничтожил FVP-дрон Пиранья-10,второй FVP-дрон Упырь,третий Т-72Б3,четвёртый ПТРК Корнет.
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +1
            Сегодня, 18:52
            И так тоже может быть. У американцев вертолет упал, у украинцев комбриг на пенсию вышел...
      3. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        +1
        Сегодня, 19:06
        И правильно, что снимут за мат. Ругаться матом не хорошо.
    2. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +4
      Сегодня, 18:27
      Это по количеству абосрамцев? 4 танка = 4 комбрига laughing
    3. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +3
      Сегодня, 18:28
      Подумаешь 4 танка. У нас понадобилось 20% ЧФ утопить, чтобы командующего ЧФ и глвкома ВМФ убрать
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 18:33
        И то еще не подтвердили официально...
    4. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +2
      Сегодня, 18:30
      А за потерю сразу двух Пэтриотов кому влетит?
      1. Елис_С Ранг пользователя
        Елис_С
        +2
        Сегодня, 18:35
        Цитата: alystan
        А за потерю сразу двух Пэтриотов кому влетит?

        Ясно кому - клоун зеля уже вовсю огребает...
        1. alystan Ранг пользователя
          alystan
          +1
          Сегодня, 18:36
          Жаль его не снимут как комбрига... am
      2. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        0
        Сегодня, 19:06
        Цитата: alystan
        А за потерю сразу двух Пэтриотов кому влетит?

        Да никому ,просто уже не будет никаких "Пэтриотов" ...Эти системы были даны США для защиты Киева ,а эти дурни их к передовой потащили и их тут же накрыли 300 лямов Байдену под хвост
        1. alystan Ранг пользователя
          alystan
          0
          Сегодня, 19:35
          Стоимость одного ЗРК Пэтриот составляет около 1 млрд. долларов.
          Одна ракета MIM-104 стоит порядка 3 млн. долларов.
          А там взрыв был очень впечатляющий - видать в фейерверк обратился и боекомплект.
          В двойном количестве.
    5. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      +1
      Сегодня, 18:33
      ..ранее он командовал 11 батальном 59 бригады ВСУ и очень любил общаться с бойцами матом. Именно в этом подразделении было больше всего погибших и "пропавших без вести"
      Что же, чем хуже, тем лучше. Им по-любому будет все хуже, назначенный опять поди - тайный - наш человек wassat
    6. Roma-1977 Ранг пользователя
      Roma-1977
      0
      Сегодня, 18:37
      Комбриги не виноваты. Им теперь приходится воевать против численно и технически превосходящего противника, имеющего еще и явное преимущество в воздухе. В их ситуации любой Гинденбург развел бы руками. Стандарты НАТО предполагали зеркальную ситуацию.
    7. 77alex77 Ранг пользователя
      77alex77
      0
      Сегодня, 18:38
      Так никаких командиров не напасешся
    8. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 18:40
      . уже четвертый с момента появления ее на фронте в прошлом году.

      Пятый на походе.... wink
      1. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        +1
        Сегодня, 19:10
        Цитата: Mouse
        . уже четвертый с момента появления ее на фронте в прошлом году.

        Пятый на походе.... wink

        Выжигают их четко ,а столько надежды было ,что Русские увидев абрамчиков и кошек с челенджами побегут от страха ..А все наоборот получилось ,на передке реальный азарт начался в охоте на эти танчик
    9. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +1
      Сегодня, 18:40
      -и очень любил общаться с бойцами матом.
      Армия – это зеркало/отражение общества.
      Судя по фамилиям рискну предположить,что комбриг-этнический русский,а комбат явно западенец.
      1. Касатик Ранг пользователя
        Касатик
        -1
        Сегодня, 18:47
        И как это связано с матом? Русские не знают таких слов? Наш гарант очень даже знает и умеет.
      2. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        0
        Сегодня, 19:14
        Цитата: knn54
        -и очень любил общаться с бойцами матом.
        Армия – это зеркало/отражение общества.
        Судя по фамилиям рискну предположить,что комбриг-этнический русский,а комбат явно западенец.

        Да западненцы ,еще похлеще русских матомругаются ,где нужно и не нужно ..Видео смотришь ,кошмар мат перемат и женщины особенно
        Я сам матерюсь ,но очень редко ,когда уже по другому никак объяснить истину или задачу
        Велик и могуч Русский язык и мат уже стал международным ..(шутка )))
    10. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 18:45
      Новый комбриг-если он не -видимо прикажет закопать оставшиеся Абрамсы-да так-что забудет где закопали? laughing
    11. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      0
      Сегодня, 18:49
      У Зеленского,говорят, острая нехватка дипломатических кадров,вот он и снимает военных с должностей и назначает их послами в европейские страны. . . winked
    12. роман66 Ранг пользователя
      роман66
      0
      Сегодня, 19:37
      любил общаться с бойцами матом

      А как по-другому-то?
    13. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 20:17
      Интересно, куда они всех снятых тправляют?
      Должностей послов на всех не хватит.

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