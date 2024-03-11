В потерявшей несколько танков Abrams в Бердычах 47-й ОМБр ВСУ сменился комбриг
В 47-й ОМБр ВСУ, переброшенной под Авдеевку для сдерживания российского наступления, снова сменился командир бригады, уже четвертый с момента появления ее на фронте в прошлом году. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на пресс-службу бригады.
В 47-й бригаде сняли комбрига Дмитрия Рюмшина, назначенного на эту должность всего полтора месяца назад. В самой бригаде недоумевают, за что могли снять такого "талантливого" командира, сдерживающего вместе со своим подразделением российские войска в Бердычах на Авдеевском направлении. Однако, здесь все просто, он допустил потерю очень дорогих во всех смыслах американских танков Abrams. По последним данным, на вооружении бригады их осталось всего 25 из поставленных 31. Четыре уничтожено и еще два повреждено.
47-я бригада была создана в апреле 2022 года на базе батальона, на передовой это подразделение появилось в ходе летнего контрнаступления ВСУ в прошлом году, закончившегося выводом бригады на переформирование из-за очень высоких потерь. Командовавший ей подполковник Александр Сак "отличился" в боях тем, что бросал немецкие танки и американские БМП в лобовые атаки через минные поля у Работино на Запорожском направлении. В сентябре 2023 года его сняли с должности и заменили на полковника Александра Павлия, ранее командовавшего 112-й отдельной бригадой ТРО.
На новой должности Павлий продержался до января этого года, после чего был снят. Причиной называют большие потери бригады, а также принудительный перевод минометных расчетов, снайперов и артиллеристов в штурмовики. Этот "командир" тоже оказался любителем лобовых атак. Его сменил Дмитрий Рюмшин, потерявший американские танки.
Чем отличиться новый комбриг Ян Яцишен пока неизвестно, но ранее он командовал 11 батальном 59 бригады ВСУ и очень любил общаться с бойцами матом. Именно в этом подразделении было больше всего погибших и "пропавших без вести".
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