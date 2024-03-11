Глава киевского режима заявил, что удовлетворен темпами строительства фортификаций ВСУ

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Глава киевского режима заявил, что удовлетворен темпами строительства фортификаций ВСУ

Глава киевского режима Владимр Зеленский назвал "хорошими" темпы строительства фортификационных сооружений ВСУ. По словам Зеленского, предполагается возвести еще две тысячи километров линий оборонительных сооружений.

По данным британской разведки, Киев ускорил строительство фортификаций. В частности, на территории Днепропетровской области в настоящее время обустраиваются три оборонительные линии, включающие в себя опорные пункты, систему блиндажей и капониров, противотанковые рвы, минные поля и "зубы дракона".



В украинском Минобороны рассчитывают, что линии фортификационных сооружений смогут снизить способность российской армии продвигаться вперед или использовать тактические преимущества в рамках текущих наступательных операций. Глава украинского правительства Денис Шмыгаль на очередном заседании ставки командования ВСУ отчитался о высоких темпах строительства фортификаций.

При этом, по всей видимости, украинское командование не учитывает тотальное превосходство ВС РФ в воздухе, обуславливающее, помимо прочего, массовое применение планирующих авиабомб большой мощности.

Как отмечает западная пресса, российские ФАБ с УМПК способны в считанные минуты уничтожить эшелонированную оборону противника, как это произошло во время освобождения Авдеевки, где на протяжении десяти лет ВСУ обустраивали мощнейший укрепрайон.
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    23 комментария
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    1. _просто Ранг пользователя
      _просто
      0
      Сегодня, 18:58
      Сейчас самая сложная линия фортификации- это рельеф.
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        0
        Сегодня, 18:59
        Да, причём открытый рельеф.
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 19:42
          Эксперты уже оценили ценность этих укреплений - при ударах ФАБами от них толку ноль. У Украины нет авиации, не хватает командиров на передовой, не хватает личного состава. Война постепенно идет к своему логическому завершению. Сейчас главный вопрос, на ком осядут убытки...
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            0
            Сегодня, 20:42
            Я думаю, как минимум полгода Украина - если всё пойдёт по совсем плохому для неё сценарию - сможет держаться на мобилизации всего, что движется, снаряжая своих солдат по принципу "винтовку добудьте в бою".
            1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
              Михаил-Иванов
              0
              Сегодня, 20:45
              Есть пример Авдеевки, где были отличные бетонные укрепления советской постройки, тоннели, укрепы подготовленные годами, но прилет ФАБов решил половину задачи, остальное исполнили штурмы и светлые головы командования.
    2. Вахтовик Ранг пользователя
      Вахтовик
      +3
      Сегодня, 19:00
      И смех и грех ..Особенно эти зубы дракона и т.д..ЕС выделило денег немного ,короче их раздербанили все
      Зеленский отчитался о тратах и просит еще
      1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        +5
        Сегодня, 19:04
        Цитата: Вахтовик
        И смех и грех ..Особенно эти зубы дракона и т.д..ЕС выделило денег немного ,короче их раздербанили все
        Зеленский отчитался о тратах и просит еще

        Так один уже строил стену! Как его? Аааа, Яйценюк! И где теперь этот "строитель"? laughing
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +1
        Сегодня, 19:34
        На строительство оборонительных рубежей кабмин выделил более полумиллиарда долларов Примерно столько же было выделено из резервного фонда госбюджета.
        Защита в три полосы общей протяженностью более 2000 км.
        Экскаваторы вырывают траншеи,а далее практически вручную.
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +7
      Сегодня, 19:02
      А почему бы сейчас не уничтожать строительную технику?Дронами её выбивать постоянно,и тем самым срывать сознание этих укреплений!
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +1
        Сегодня, 19:09
        Просто интересненько... а
        сама- то стройка имеется в наличии?
      2. Oleg Fedechkin
        Oleg Fedechkin
        0
        Сегодня, 19:37
        Там вопрос ,что уничтожать нечего!! Давайте уничтожим 200 экскаваторов!! Это зачем??? Лучше уничтожить 200 бмп!!
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 19:09
      Линия фронта нас с украинцами меньше 1000 километров-где этот ипанутый собрался строить на 2000км.-с поляками? laughing
      1. Тополь Ранг пользователя
        Тополь
        0
        Сегодня, 19:15
        Скорее всего планируется несколько линий.
    5. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +1
      Сегодня, 19:11
      Зеля удовлетворён... А жена знает?
    6. Victal Ранг пользователя
      Victal
      +2
      Сегодня, 19:16
      Последний раз Зеля был удовлетворён лишь полгода назад, и тогда его удовлетворили результаты контрнаступления.
    7. Decimalegio Ранг пользователя
      Decimalegio
      0
      Сегодня, 19:23
      Как говорится, "имитация - важнейшая форма восхищения". Когда россияне использовали зубы дракона, пользователи на многих украинских сайтах смеялись. Убедившись в их эффективности, украинцы решили тоже их использовать.
    8. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin
      +2
      Сегодня, 19:34
      Какие УКРАИНЦЫ убогие!! Пусть на Зееловские высоты посмотрят!!!!!!!! Дело не в фортификации, дело в мозгах!!!
    9. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 19:45
      Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал "хорошими" темпы строительства фортификационных сооружений ВСУ... Глава украинского правительства Денис Шмыгаль на очередном заседании ставки командования ВСУ отчитался о высоких темпах строительства фортификаций.

      Навеяло:

      Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую год назад была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась.
    10. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 19:48
      При нынешних темпах наступления, времени у Украины больше, чем достаточно. Тут любые темпы будут хороши.
      Все равно Днепр форсировать не сможем
    11. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      0
      Сегодня, 19:51
      Может не стоит ржать с их "пирамидок"? Мы же точно так же ставили "пирамидки". Или это другое? Парни просто "отмывают" денюжку и никого не интересует "эффективность" этих "пирамидок".... Что не говори, а мы "один народ". Для "ура-патриотов" - не люблю двойные стандарты.
      1. BAI Ранг пользователя
        BAI
        0
        Сегодня, 19:57
        Наша линия‐----------------------
        1. BAI Ранг пользователя
          BAI
          0
          Сегодня, 19:58
          А хо.хлы использовали волноломы
      2. костя1 Ранг пользователя
        костя1
        0
        Сегодня, 20:08
        Забавная логика-мы тоже ставили-стало быть чего ржать?-а почему бы и над нашими дятлами не поржать?
        1. Комментарий был удален.

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