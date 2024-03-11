Глава киевского режима Владимр Зеленский назвал "хорошими" темпы строительства фортификационных сооружений ВСУ. По словам Зеленского, предполагается возвести еще две тысячи километров линий оборонительных сооружений.По данным британской разведки, Киев ускорил строительство фортификаций. В частности, на территории Днепропетровской области в настоящее время обустраиваются три оборонительные линии, включающие в себя опорные пункты, систему блиндажей и капониров, противотанковые рвы, минные поля и "зубы дракона".В украинском Минобороны рассчитывают, что линии фортификационных сооружений смогут снизить способность российской армии продвигаться вперед или использовать тактические преимущества в рамках текущих наступательных операций. Глава украинского правительства Денис Шмыгаль на очередном заседании ставки командования ВСУ отчитался о высоких темпах строительства фортификаций.При этом, по всей видимости, украинское командование не учитывает тотальное превосходство ВС РФ в воздухе, обуславливающее, помимо прочего, массовое применение планирующих авиабомб большой мощности.Как отмечает западная пресса, российские ФАБ с УМПК способны в считанные минуты уничтожить эшелонированную оборону противника, как это произошло во время освобождения Авдеевки, где на протяжении десяти лет ВСУ обустраивали мощнейший укрепрайон.

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