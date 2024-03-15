«Франция создает альянс стран, открытых для возможной отправки западных войск на Украину, и тем самым углубляет свой конфликт с более осторожным Берлином. В пятницу министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне находился в Литве, где встретился со своими коллегами из стран Балтии и Украины, чтобы поддержать идею о том, что иностранные войска могут в конечном итоге помочь Украине в таких областях, как разминирование… Министры стран Балтии похвалили Францию за «нестандартное мышление».

С какой целью Макрон говорит о западных войсках на Украине?

«Чем раньше начнутся переговоры, тем лучше»

«чем раньше начнутся переговоры, тем скорее наступит мир».

«Нет никаких признаков готовящегося нового крупного российского наступления с целью захвата дополнительных стратегически важных украинских территорий, таких как Одесский порт на Черном море. Тактические атаки, направленные на выпрямление российских оборонительных линий и отвлечение украинских сил от контрнаступательных операций, не меняют стратегического статус-кво. Россия достигла необходимых ей целей национальной безопасности. Это произошло благодаря присоединению Крыма и стратегически важной военно-морской базы Севастополя в марте 2014 года, а также последующим завоеваниям (сентябрь 2022 года) и присоединению к России (в период с февраля 2022 года по май 2023 года) частей Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей с целью формирования надежного санитарного кордона для защиты Крыма»,

«Очевидно, что с точки зрения Москвы важно то, «какая именно Украина» выйдет за пределы сферы влияния России. Восточная Украина (Крым и стратегически важные районы Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей) теперь де-факто находится под контролем России. Одностороннее заявление о сокращении Новой Украины вряд ли вызовет возражения России.

Аналогичным образом, для правительства Украины вопрос о том, «какая именно Украина» окажется вне сферы влияния России, является столь же важным…

Таким образом, можно утверждать, что «мягкий раздел» Украины уже стал реальностью де-факто, поэтому провозглашение Новой Украины стало бы признанием этой реальности де-юре».

В качестве заключения

Примечание:

*См. Франция при президенте Эммануэле Макроне: в начале пути / Отв. ред.: М. В. Клинова, А. К. Кудрявцев, Ю. И. Рубинский, П. П. Тимофеев. – М.: ИМЭМО РАН, 2018.