Появятся ли войска НАТО на Украине: что стоит за инициативой Франции о создании альянса для ввода войск на Украину

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Появятся ли войска НАТО на Украине: что стоит за инициативой Франции о создании альянса для ввода войск на Украину

В последние несколько недель президент Франции Эммануэль Макрон сделал ряд громких заявлений о возможном вмешательстве западных стран в военный конфликт на Украине – так, на встрече с лидерами партий Макрон сообщил, что страна может ввести свои войска на Украину, если ВС РФ продолжат двигать линию фронта в сторону Одессы и Киева. В Польше инициативу Макрона поддержали, отметив, что «присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то немыслимым».

Эти заявления вызвали нервозность в Германии и Италии, которые поспешили сообщить, что у них нет подобных планов. В частности, министр обороны Италии Гуидо Крозетто раскритиковал подобные инициативы, заявив, что Франция и Польша не имеют права говорить от имени НАТО. Крозетто подчеркнул, что отправка войск на Украину приведет к излишней эскалации и не даст начать мирные переговоры.



Однако Макрона это, похоже, не остановило – позднее американская газета Politico написала, что Франция создает альянс стран, открытых для потенциальной отправки западных войск на Украину.

«Франция создает альянс стран, открытых для возможной отправки западных войск на Украину, и тем самым углубляет свой конфликт с более осторожным Берлином. В пятницу министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне находился в Литве, где встретился со своими коллегами из стран Балтии и Украины, чтобы поддержать идею о том, что иностранные войска могут в конечном итоге помочь Украине в таких областях, как разминирование… Министры стран Балтии похвалили Францию за «нестандартное мышление».

Многочисленные эксперты и аналитики тут же стали строить версии относительно того, что стоит за данными шагами Макрона – кто-то предположил, что за этим кроется попытка французского президента отвлечь внимание от внутриполитической ситуации во Франции, кто-то заявил, что устами Макрона и Франции дискуссию об отправке европейских военных на Украину открыли США, и данные заявления являются подготовкой к масштабной интервенции.

Нашлись и те, кто предположил, что это все дело рук «англичанки», которая, как известно, всегда гадит и подстрекает Макрона к необдуманным шагам.

На взгляд автора, ни одна из этих версий в полной мере не соответствует действительности.

Что же на самом деле стоит за инициативой Франции о вводе войск на Украину?

С какой целью Макрон говорит о западных войсках на Украине?


Предположения о том, что Эммануэль Макрон своими настойчивыми инициативами пытается отвлечь внимание от внутриполитической ситуации во Франции или и вовсе ведет самостоятельную политическую игру, представляются автору маловероятными, поскольку влияние Парижа на принятие важнейших глобальных решений, откровенно говоря, не слишком велико.

С политической точки зрения Франция не слишком далеко ушла от Германии, которая после проигранной Второй мировой войны, следствием чего стал феномен немецкого «покаяния», отказалась от притязаний на ведущую политическую роль в Европе, что стало условием ее интеграции в западный мир (именно поэтому Шольц ездит на поклон в Вашингтон и спрашивает совета американских демократов). Уже долгое время Франция не может действовать на международной арене в одиночку и пытается опираться на свое влияние в ЕС.

Учитывая, что евроатлантическая направленность внешней политики Франции предполагает курс в фарватере с США, делая Париж в лучшем случае младшим партнёром Вашингтона без получения серьёзных преференций, говорить о Франции как о великой державе не приходится. При Н. Саркози и Ф. Олланде внешняя политика Франции способствовала закреплению страны на вторых, отнюдь не лидирующих позициях, в том числе и в урегулировании региональных кризисов*. При Макроне ситуация не претерпела никаких изменений.

По этой причине предположения, что Макрон вдруг решил начать свою политическую игру и действовать самостоятельно, представляются маловероятными.

Гораздо логичнее предположить, что «неожиданные» инициативы Макрона согласованы с влиятельными глобальными политическими силами. Под таковыми автор понимает не только демократическую партию США, которая является основным лоббистом данных сил, но и транснациональные элиты (глобалистов), которые за ней стоят.

Но если это так, то с какой целью это делается?

В своих предыдущих материалах автор не раз высказывал мнение о том, что военный конфликт на Украине модерируется глобальными игроками, которые определяют некие правила, которые политические фигуры должны соблюдать. Так вот, с точки зрения глобальных игроков, взятие Россией под контроль Одессы и Киева представляется недопустимым, что и было сказано устами Макрона. Поэтому при определенном стечении обстоятельств войска западных стран (неважно под флагом НАТО или нет) действительно могут появиться на Украине.

Однако, с другой стороны, все прекрасно понимают, что, несмотря на взятие Авдеевки и некоторое продвижение ВС РФ на Донецком и Запорожском направлениях, говорить о каком-либо масштабном наступлении наших войск не приходится, ибо позиционный тупик никуда не делся. Ни о какой Одессе и Киеве, на мой взгляд, на самом деле в Москве, похоже, не помышляют – речь идет об улучшении тактических позиций и усилении переговорной позиции. А раз Русских войск не будет в Одессе, значит и войск НАТО не будет на Украине.

Вероятнее всего, Макрон просто выслуживается перед глобальными игроками, от которых получил поручение – вновь привлечь общественное внимание к украинскому вопросу, а заодно прощупать мнение некоторых европейских стран относительно отправки военных контингентов на Украину. Очевидно, что глобальные игроки хотят от Европы более активного вмешательства в конфликт.

Вместе с тем, делая воинственные заявления, президент Франции заблокировал покупку снарядов для Украины вне ЕС и препятствует созданию европейского фонда помощи Украине, по сути – пытаясь вести двойную игру.

Как бы там ни было, маловероятно, что до выборов в США войска стран НАТО появятся на Украине (хотя полностью исключать такой сценарий нельзя). Тем более, учитывая, что сторонников мирного урегулирования и мирных соглашений на Западе немало, и их голоса становятся все громче.

«Чем раньше начнутся переговоры, тем лучше»


Параллельно с воинственными заявлениями Макрона западные СМИ все чаще пишут о переговорах с Москвой, шанс которых все больше повышается, особенно в свете вероятной победы Дональда Трампа и республиканской партии на выборах в США. Если раньше о переговорах писали в основном правые и консервативные издания, близкие к республиканцам, то сейчас об этом заговорили практически все.

Более того, о переговорах упоминают и китайские газеты, например гонконгская South China Morning Post (SCMP). Издание явственно намекает, что КНР надоел военный конфликт на Украине, и там выступают за скорейшие мирные переговоры, именно поэтому Китай и Швейцария настаивают на присоединении России к мирному саммиту по Украине, который состоится в Швейцарии в начале лета.

Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время турне в Европе сказал, что у России два предварительных условия для участия в саммите – во-первых, прекращение поставок оружия на Украину, во-вторых, отмена указа Зеленского о том, что Киев не может вести переговоры с Владимиром Путиным. В свою очередь министр иностранных дел Ван И на пресс-конференции, проведенной в кулуарах ежегодной встречи Всекитайского собрания народных представителей, сообщил, что

«чем раньше начнутся переговоры, тем скорее наступит мир».

Со своей стороны американское издание The American Spectator недавно опубликовало достаточно любопытный материал под заголовком «Возможность «октябрьского сюрприза» от «новой» Украины», в котором утверждается, что мирные переговоры могут начаться перед выборами в США, в октябре, и по их итогам Украина официально потеряет часть территорий.

По мнению журналистов издания, Россия не будет проводить никаких крупных наступлений, поскольку достигла своих целей, а Украина полностью провалила свое контрнаступление, и ее вступление в НАТО в ближайшее время едва ли возможно.

«Нет никаких признаков готовящегося нового крупного российского наступления с целью захвата дополнительных стратегически важных украинских территорий, таких как Одесский порт на Черном море. Тактические атаки, направленные на выпрямление российских оборонительных линий и отвлечение украинских сил от контрнаступательных операций, не меняют стратегического статус-кво. Россия достигла необходимых ей целей национальной безопасности. Это произошло благодаря присоединению Крыма и стратегически важной военно-морской базы Севастополя в марте 2014 года, а также последующим завоеваниям (сентябрь 2022 года) и присоединению к России (в период с февраля 2022 года по май 2023 года) частей Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей с целью формирования надежного санитарного кордона для защиты Крыма»,

– пишет издание.

The American Spectator отмечает, что еще в августе 2023 года высшее руководство НАТО, по крайней мере, неформально, выдвинуло предположение о том, что появление уменьшенной Новой Украины будет являться положительным фактором. В частности, глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен в прошлом году допустил возможность вступления Украины в НАТО в обмен на уступку части ее территорий России.

«Очевидно, что с точки зрения Москвы важно то, «какая именно Украина» выйдет за пределы сферы влияния России. Восточная Украина (Крым и стратегически важные районы Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей) теперь де-факто находится под контролем России. Одностороннее заявление о сокращении Новой Украины вряд ли вызовет возражения России.
Аналогичным образом, для правительства Украины вопрос о том, «какая именно Украина» окажется вне сферы влияния России, является столь же важным…
Таким образом, можно утверждать, что «мягкий раздел» Украины уже стал реальностью де-факто, поэтому провозглашение Новой Украины стало бы признанием этой реальности де-юре».

Недавно в Сети появилась информация о том, что переговоры и вовсе могут стартовать уже 25 марта, что, на взгляд автора, представляется крайне маловероятным сценарием. Скорее всего, это не более чем чьи-то фантазии.

Не слишком правдоподобен и сценарий The American Spectator, следуя которому переговоры пройдут в октябре – едва ли до выборов в США стоит ожидать каких-то серьезных движений по этому вопросу. Демократическая партия США едва ли пойдет на этот шаг, а Европа не будет действовать вопреки мнению гегемона.

После выборов в США или, по крайней мере, в момент, когда их итоги будут очевидны, уже можно будет делать выводы о дальнейшем развитии ситуации.

В качестве заключения


В каком случае на Украине могут появиться войска стран НАТО?

В случае победы кандидата от демократической партии США (неважно, будет это Джо Байден или кто-то другой), вероятность такого сценария серьезно возрастет.

Вполне вероятный сценарий появления войск западных стран на Украине – их размещение на территории страны в качестве «миротворцев» в тыловых районах, вне зоны досягаемости российской артиллерии, в рамках неких соглашений с Киевом о «гарантиях безопасности» с какой-либо страной Европы. Сложно себе представить, что это произойдет в период активных боевых действий, до объявления некоего перемирия на Украине, но и такой сценарий исключать нельзя.

В случае победы Дональда Трампа, он попытается заключить сделку с Россией, по сути, договорившись о разделе Украины. Обсуждения возможных условий этой сделки – это тема для отдельного материала, можно лишь отметить, что договариваться Москве с Трампом будет легче, чем с кандидатом от демократической партии, хотя и простыми эти переговоры точно не будут.

Примечание:
*См. Франция при президенте Эммануэле Макроне: в начале пути / Отв. ред.: М. В. Клинова, А. К. Кудрявцев, Ю. И. Рубинский, П. П. Тимофеев. – М.: ИМЭМО РАН, 2018.
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9 комментариев
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  1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    0
    Сегодня, 04:23
    Позвольте вам зачитать один отрывок из дневников французского офицера о бегстве Наполеоновской армии:
    После уничтожения и сожжения отставших обозов, фургонов, повозок, пушек и пр. истощились, наконец, и съестные припасы; их хватило всего на 14 дней. Наступил страшный голод, возраставший с каждым днем, так как по опустошенным дорогам ничего не оставалось и не было никакой надежды что-либо отыскать. Многие надеялись поддержать свои силы небольшим количеством сахара, пользуясь им с крайней расчетливостью; но и это средство скоро истощилось и пришлось довольствоваться лошадиным мясом. Сперва начали убивать самых тощих лошадей, застреливая их на месте. Оставалось еще немного соли и приправ; но и это вскоре уничтожилось; стрелять лошадей уже перестали и прямо вырезывали куски мяса из живых лошадей. Несчастные животные, обливаясь кровью, дрожа всем телом, стояли как оглушенные и, наконец, падали обессиленные на землю. Французы прежде всего вырезывали лошадям языки, не добивая их окончательно. При этом отступлении нет ничего ужаснее воспоминаний тех зверств, которые люди совершали над людьми и животными.

    Большая часть войска превратилась в мародеров, побросавших свое оружие и вооружение для того, чтобы заняться грабежом. При этом они нередко попадались в руки русских и погибали в жестоких мучениях.

    Тысячи умирали по дороге от истощения и голода. Лошади питались древесной корой и гнилой соломой, так как все замерзло и было занесено снегом. Кавалерийских лошадей брали для того, чтобы везти дальше артиллерию. Нужда росла с каждым днем. Таким образом мы добрались до Итарки 31 октября и прибыли в Вязьму 1 ноября 1812 г.

    Нас ожидали новые испытания: холода усиливались с каждым днем; припасы истощились, подкрепительных напитков не было; стоять на биваке без теплой одежды среди льда и снега было выше человеческих сил.

    Бесконечные ночи были ужасны, сырое дерево не горело, но и его приходилось собирать с трудом. В ожидании огня многие замерзали даже на работе; в ней участвовали офицеры высшего разряда для того, чтобы иметь право греться у огня. Нередко случалось, что, когда огонь разгорался, подбегали сильнейшие и отгоняли слабых; дело часто кончалось драками и убийствами.
  2. nikolaevskiy78 Ранг пользователя
    nikolaevskiy78
    0
    Сегодня, 04:32
    Много ассоциаций Макронище вызвал. Все-таки наша литература на эту тему богата. Вот Олег Царев нарыл цитат из Фиолетовый луч К.Паустовского от 1918г.

    Петлюровцы распускали слухи, будто французы уже идут на выручку Киеву, будто они уже в Виннице, в Фастове и завтра могут появиться даже в Бояре под самым городом бравые французские зуавы в красных штанах и защитных фесках. В этом клялся Петлюре его закадычный друг французский консул Энно...

    Даже самые матерые скептики верили всему, вплоть до того, что Украина будет объявлена одним из департаментов Франции и для торжественного провозглашения этого государственного акта в Киев едет сам президент Пуанкаре...

    ... Слухи при Петлюре приобрели характер стихийного, почти космического явления, похожего на моровое поветрие. Это был повальный гипноз.

    Слухи эти потеряли свое прямое назначение – сообщать вымышленные факты. Слухи приобрели новую сущность, как бы иную субстанцию. Они превратились в средство самоуспокоения, в сильнейшее наркотическое лекарство. Люди обретали надежду на будущее только в слухах.

    Даже внешне киевляне стали похожи на морфинистов. При каждом новом слухе у них загорались обычно мутные глаза, исчезала обычная вялость, речь из косноязычной превращалась в оживленную и даже остроумную...

    Когда бой начался под самым Киевом, у Броваров и Дарницы, и всем стало ясно, что дело Петлюры пропало, в городе был объявлен приказ петлюровского коменданта.

    В приказе этом было сказано, что в ночь на завтра командованием петлюровской армии будут пущены против большевиков смертоносные фиолетовые лучи, предоставленные Петлюре французскими военными властями при посредстве «друга свободной Украины» французского консула Энно.

    В связи с пуском фиолетовых лучей населению города предписывалось во избежание лишних жертв в ночь на завтра спуститься в подвалы и не выходить до утра.

    В ночь «фиолетового луча» в городе было мертвенно тихо. Даже артиллерийский огонь замолк, и единственное, что было слышно, – это отдаленный грохот колес. По этому характерному звуку опытные киевские жители поняли, что из города в неизвестном направлении поспешно удаляются армейские обозы.

    Так оно и случилось. Утром город был свободен от петлюровцев, выметен до последней соринки. Слухи о фиолетовых лучах для того и были пущены, чтобы ночью уйти без помехи.
  3. Эдик Ранг пользователя
    Эдик
    0
    Сегодня, 04:55
    Всё это бред,психологическая обработка,цель склонить Россию к переговорам.Пусть кукарекуют дальше.Но дальше будет намного интереснее..
  4. kepmor Ранг пользователя
    kepmor
    0
    Сегодня, 04:59
    Да уж... наделал много шума гасконский петушёк в европе... даже на ВО уже какая по счету статья???
    Видимо, в вашингтоне решили назначить на роль "любимой жены европейского гарема" францию... вот и старается "любитель по-старше" сколотить банду миротворцев-мародёров... а желающих пограбить полуживую украину предостаточно.
    Так что пиру падальщиков дан зелёный свет, однозначно. Грабить будут как всегда... под видом миротворцев.
    По срокам, думаю, что наиболее вероятно летом...но до выборов трампа.
    - франкам очень нужен кировоградский ГОК в Жёлтых Водах... африканский уран утрачен, казахи отказали...пусть немного, но всё же халява.
    - пшеки полюбому заберут "своё"... Львов с волынью...
    - урбан наконец-то воссоединится с мадьярами Мукачево.
    - немцы возьмут под контроль все нитки труб, и остатки от промпроизводств.
    - англичане всю морскую инфраструктуру Одессы, Очакова и Николаева.
    Воевать с нами они не будут, однозначно...выставят между собой и нами прокладку в виде ВСУ.
    Дорога в ад выложена благими намерениями... прощай вильна Украина...
    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      0
      Сегодня, 05:17
      Цитата: kepmor
      Воевать с нами они не будут, однозначно

      Как вы это себе представляете?Им уже сказали, где войдут,там и останутся,мы свою поляну явно обозначили.По ним будут прилёты, пока не известно чем,можем и ЯО применим.А они с нами воевать не будут.Шутки давно кончились,пора уже всем бояться.
  5. Дед-дилетант Ранг пользователя
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 05:05
    С выводами автора согласен. С другой стороны, военнослужащие НАТО и так присутствуют на территории, занятой врагом. На мой взгляд, не важно, озвучат это официально, или нет, руководители НАТО: факт остается фактом. Единственное, к чему приведет официальный ввод войск - у наших появится больше законных целей. Ну, и возможность заявить, что НАТО вступило в войну с Россией.
  6. Stas157 Ранг пользователя
    Stas157
    0
    Сегодня, 05:07
    Нам же сразу сказали, что слова Макрона - чушь и истерика. Зачем каждый день обсуждать это?

    А свое мнение я уже давно высказал. Войска Запада в качестве специалистов, наемников, спецназа и "отпускников" уже там. Им нужно просто расширить присутствие. Возможно ли это? Более чем. Красных линий-то нет.
  7. Aleksandral Ранг пользователя
    Aleksandral
    0
    Сегодня, 05:07
    А что может пора пройти победным маршем по европе?
  8. иван2022 Ранг пользователя
    иван2022
    0
    Сегодня, 05:08
    Сценарий событий тот же, что и в 1918. Украина +Дальний восток +Северо-запад.
    И даже Брестский мир в форме Минских соглашений.

    Разница только в одном, век назад ПМВ этим заканчивалась, а сегодня ТМВ начинается с той же самой страницы.

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