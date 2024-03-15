Появятся ли войска НАТО на Украине: что стоит за инициативой Франции о создании альянса для ввода войск на Украину
В последние несколько недель президент Франции Эммануэль Макрон сделал ряд громких заявлений о возможном вмешательстве западных стран в военный конфликт на Украине – так, на встрече с лидерами партий Макрон сообщил, что страна может ввести свои войска на Украину, если ВС РФ продолжат двигать линию фронта в сторону Одессы и Киева. В Польше инициативу Макрона поддержали, отметив, что «присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то немыслимым».
Эти заявления вызвали нервозность в Германии и Италии, которые поспешили сообщить, что у них нет подобных планов. В частности, министр обороны Италии Гуидо Крозетто раскритиковал подобные инициативы, заявив, что Франция и Польша не имеют права говорить от имени НАТО. Крозетто подчеркнул, что отправка войск на Украину приведет к излишней эскалации и не даст начать мирные переговоры.
Однако Макрона это, похоже, не остановило – позднее американская газета Politico написала, что Франция создает альянс стран, открытых для потенциальной отправки западных войск на Украину.
Многочисленные эксперты и аналитики тут же стали строить версии относительно того, что стоит за данными шагами Макрона – кто-то предположил, что за этим кроется попытка французского президента отвлечь внимание от внутриполитической ситуации во Франции, кто-то заявил, что устами Макрона и Франции дискуссию об отправке европейских военных на Украину открыли США, и данные заявления являются подготовкой к масштабной интервенции.
Нашлись и те, кто предположил, что это все дело рук «англичанки», которая, как известно, всегда гадит и подстрекает Макрона к необдуманным шагам.
На взгляд автора, ни одна из этих версий в полной мере не соответствует действительности.
Что же на самом деле стоит за инициативой Франции о вводе войск на Украину?
С какой целью Макрон говорит о западных войсках на Украине?
Предположения о том, что Эммануэль Макрон своими настойчивыми инициативами пытается отвлечь внимание от внутриполитической ситуации во Франции или и вовсе ведет самостоятельную политическую игру, представляются автору маловероятными, поскольку влияние Парижа на принятие важнейших глобальных решений, откровенно говоря, не слишком велико.
С политической точки зрения Франция не слишком далеко ушла от Германии, которая после проигранной Второй мировой войны, следствием чего стал феномен немецкого «покаяния», отказалась от притязаний на ведущую политическую роль в Европе, что стало условием ее интеграции в западный мир (именно поэтому Шольц ездит на поклон в Вашингтон и спрашивает совета американских демократов). Уже долгое время Франция не может действовать на международной арене в одиночку и пытается опираться на свое влияние в ЕС.
Учитывая, что евроатлантическая направленность внешней политики Франции предполагает курс в фарватере с США, делая Париж в лучшем случае младшим партнёром Вашингтона без получения серьёзных преференций, говорить о Франции как о великой державе не приходится. При Н. Саркози и Ф. Олланде внешняя политика Франции способствовала закреплению страны на вторых, отнюдь не лидирующих позициях, в том числе и в урегулировании региональных кризисов*. При Макроне ситуация не претерпела никаких изменений.
По этой причине предположения, что Макрон вдруг решил начать свою политическую игру и действовать самостоятельно, представляются маловероятными.
Гораздо логичнее предположить, что «неожиданные» инициативы Макрона согласованы с влиятельными глобальными политическими силами. Под таковыми автор понимает не только демократическую партию США, которая является основным лоббистом данных сил, но и транснациональные элиты (глобалистов), которые за ней стоят.
Но если это так, то с какой целью это делается?
В своих предыдущих материалах автор не раз высказывал мнение о том, что военный конфликт на Украине модерируется глобальными игроками, которые определяют некие правила, которые политические фигуры должны соблюдать. Так вот, с точки зрения глобальных игроков, взятие Россией под контроль Одессы и Киева представляется недопустимым, что и было сказано устами Макрона. Поэтому при определенном стечении обстоятельств войска западных стран (неважно под флагом НАТО или нет) действительно могут появиться на Украине.
Однако, с другой стороны, все прекрасно понимают, что, несмотря на взятие Авдеевки и некоторое продвижение ВС РФ на Донецком и Запорожском направлениях, говорить о каком-либо масштабном наступлении наших войск не приходится, ибо позиционный тупик никуда не делся. Ни о какой Одессе и Киеве, на мой взгляд, на самом деле в Москве, похоже, не помышляют – речь идет об улучшении тактических позиций и усилении переговорной позиции. А раз Русских войск не будет в Одессе, значит и войск НАТО не будет на Украине.
Вероятнее всего, Макрон просто выслуживается перед глобальными игроками, от которых получил поручение – вновь привлечь общественное внимание к украинскому вопросу, а заодно прощупать мнение некоторых европейских стран относительно отправки военных контингентов на Украину. Очевидно, что глобальные игроки хотят от Европы более активного вмешательства в конфликт.
Вместе с тем, делая воинственные заявления, президент Франции заблокировал покупку снарядов для Украины вне ЕС и препятствует созданию европейского фонда помощи Украине, по сути – пытаясь вести двойную игру.
Как бы там ни было, маловероятно, что до выборов в США войска стран НАТО появятся на Украине (хотя полностью исключать такой сценарий нельзя). Тем более, учитывая, что сторонников мирного урегулирования и мирных соглашений на Западе немало, и их голоса становятся все громче.
«Чем раньше начнутся переговоры, тем лучше»
Параллельно с воинственными заявлениями Макрона западные СМИ все чаще пишут о переговорах с Москвой, шанс которых все больше повышается, особенно в свете вероятной победы Дональда Трампа и республиканской партии на выборах в США. Если раньше о переговорах писали в основном правые и консервативные издания, близкие к республиканцам, то сейчас об этом заговорили практически все.
Более того, о переговорах упоминают и китайские газеты, например гонконгская South China Morning Post (SCMP). Издание явственно намекает, что КНР надоел военный конфликт на Украине, и там выступают за скорейшие мирные переговоры, именно поэтому Китай и Швейцария настаивают на присоединении России к мирному саммиту по Украине, который состоится в Швейцарии в начале лета.
Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время турне в Европе сказал, что у России два предварительных условия для участия в саммите – во-первых, прекращение поставок оружия на Украину, во-вторых, отмена указа Зеленского о том, что Киев не может вести переговоры с Владимиром Путиным. В свою очередь министр иностранных дел Ван И на пресс-конференции, проведенной в кулуарах ежегодной встречи Всекитайского собрания народных представителей, сообщил, что
Со своей стороны американское издание The American Spectator недавно опубликовало достаточно любопытный материал под заголовком «Возможность «октябрьского сюрприза» от «новой» Украины», в котором утверждается, что мирные переговоры могут начаться перед выборами в США, в октябре, и по их итогам Украина официально потеряет часть территорий.
По мнению журналистов издания, Россия не будет проводить никаких крупных наступлений, поскольку достигла своих целей, а Украина полностью провалила свое контрнаступление, и ее вступление в НАТО в ближайшее время едва ли возможно.
– пишет издание.
The American Spectator отмечает, что еще в августе 2023 года высшее руководство НАТО, по крайней мере, неформально, выдвинуло предположение о том, что появление уменьшенной Новой Украины будет являться положительным фактором. В частности, глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен в прошлом году допустил возможность вступления Украины в НАТО в обмен на уступку части ее территорий России.
Аналогичным образом, для правительства Украины вопрос о том, «какая именно Украина» окажется вне сферы влияния России, является столь же важным…
Таким образом, можно утверждать, что «мягкий раздел» Украины уже стал реальностью де-факто, поэтому провозглашение Новой Украины стало бы признанием этой реальности де-юре».
Недавно в Сети появилась информация о том, что переговоры и вовсе могут стартовать уже 25 марта, что, на взгляд автора, представляется крайне маловероятным сценарием. Скорее всего, это не более чем чьи-то фантазии.
Не слишком правдоподобен и сценарий The American Spectator, следуя которому переговоры пройдут в октябре – едва ли до выборов в США стоит ожидать каких-то серьезных движений по этому вопросу. Демократическая партия США едва ли пойдет на этот шаг, а Европа не будет действовать вопреки мнению гегемона.
После выборов в США или, по крайней мере, в момент, когда их итоги будут очевидны, уже можно будет делать выводы о дальнейшем развитии ситуации.
В качестве заключения
В каком случае на Украине могут появиться войска стран НАТО?
В случае победы кандидата от демократической партии США (неважно, будет это Джо Байден или кто-то другой), вероятность такого сценария серьезно возрастет.
Вполне вероятный сценарий появления войск западных стран на Украине – их размещение на территории страны в качестве «миротворцев» в тыловых районах, вне зоны досягаемости российской артиллерии, в рамках неких соглашений с Киевом о «гарантиях безопасности» с какой-либо страной Европы. Сложно себе представить, что это произойдет в период активных боевых действий, до объявления некоего перемирия на Украине, но и такой сценарий исключать нельзя.
В случае победы Дональда Трампа, он попытается заключить сделку с Россией, по сути, договорившись о разделе Украины. Обсуждения возможных условий этой сделки – это тема для отдельного материала, можно лишь отметить, что договариваться Москве с Трампом будет легче, чем с кандидатом от демократической партии, хотя и простыми эти переговоры точно не будут.
Примечание:
*См. Франция при президенте Эммануэле Макроне: в начале пути / Отв. ред.: М. В. Клинова, А. К. Кудрявцев, Ю. И. Рубинский, П. П. Тимофеев. – М.: ИМЭМО РАН, 2018.
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