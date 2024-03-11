CNN: Россия в одиночку производит снарядов в три раза больше, чем США и Европа, вместе взятые

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CNN: Россия в одиночку производит снарядов в три раза больше, чем США и Европа, вместе взятые

Россия в одиночку производит в год в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа, вместе взятые могут произвести и отправить Украине. Об этом сообщает CNN.

Американский телеканал привел данные западных разведок, которые оценивают производство российским ВПК артиллерийских боеприпасов на уровне 250 тысяч в месяц, т.е. порядка трех миллионов в год. При этом заявляется, что США и все страны Европы вместе взятые способны поставить Украине за год не более 1,2 млн. снарядов. Также утверждается, что Россия готовиться к очередному наступлению.



Россия, судя по всему, производит почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа, что является ключевым преимуществом в преддверии очередного российского наступления на Украине

- сообщает CNN.

Однако, по мнению многих экспертов, оценки возможностей США и Европы не соответствуют действительности. 1,2 млн. снарядов в год для Киева - это показатели, на которые Запад хочет выйти к концу этого года при условии запуска нового производства. На сегодняшний день эта цифра недостижима. В отношении России цифры также некорректны, поскольку Россия только наращивает темпы и достигнет пика в следующем году, а это означает, что с каждым месяцем выпуск нарядов будет только нарастать.

Таким образом, на Западе считают, что в ближайшей перспективе в конфликте Россия может расходовать до 10 тысяч снарядов в сутки, тогда как Украина только два. А это они еще не посчитали снаряды, которые наши получают от КНДР и Ирана, как утверждает западная разведка.
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    13 комментариев
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 19:38
      Надо же, прозрели! А раньше что думали, мы на медведях в бой пойдем и вместо гранат водкой всех закидаем?
      1. МятныйПряник Ранг пользователя
        МятныйПряник
        +1
        Сегодня, 19:54
        Раньше думали что будет проведена массированная ракетная атака и бомбардировка. Раньше думали что никто не поведётся на переговоры. Много чего думали. С другой стороны, города целые стоят и без жертв как в Секторе Газа. Хорошо или плохо это, кто знает. request
        1. Ломастер Ранг пользователя
          Ломастер
          0
          Сегодня, 20:43
          Не к патриотическому сайту будет сказано, но эта мадам арестович недавно заявила, что впервые в послевоенной истории количество жертв среди мирняка в разы меньше, чем военных. Сказал, что русские, типа, считают украинцев своими. Сам в шоке, что смотрел эту брехливую мадам. Но потом пораскинул, а ведь правда. У нас нет ковровых бомбардировок, нет массовых убийств мирняка. Это говорит о многом. Точнее, обо всём. Нет гуманнее и благороднее солдата, чем русский солдат. Уж сколько войн прошло, а этот постулат незыблем.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 20:00
        А раньше что думали, мы на медведях в бой пойдем и вместо гранат водкой всех закидаем?

        Не надо водкой... Водка это святое... А для закидывания вместо гранат есть лапти, балалайки и матрёшки!!! laughing
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 20:43
          Балалайка это как саперная лопата, можно голову пробить, владея инструментом)))
    2. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +6
      Сегодня, 19:45
      ""Таким образом, на Западе считают, что в ближайшей перспективе в конфликте Россия может расходовать до 10 тысяч снарядов в сутки, тогда как Украина только два.""

      Чегооо? Укроп может расходовать в сутки только два снаряда?!! wassat
      1. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        -2
        Сегодня, 19:48
        может он про ящики или вагоны ...
    3. север 2 Ранг пользователя
      север 2
      +1
      Сегодня, 19:52
      буква "е" в этой арифметике не менее значима , чем цифра 0 или запетая. В конце статьи сообщается . что если Россия может расходовать 10 тысяч снарядов в сутки ,тогда как Украина только два...хотя такую ближайшую перспективу можно только приветствовать
    4. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +2
      Сегодня, 19:57
      Россия может расходовать до 10 тысяч снарядов в сутки, тогда как Украина только два

      Ну, я конечно патриот, но два снаряда против десяти тысяч это, безусловно перебор lol
    5. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 20:03
      . Россия, судя по всему, производит почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа

      Завидуйте молча и стоит, вам, задуматься.........
    6. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      0
      Сегодня, 20:16
      Да сдавайтесь уже!!! Когда дойдет то там до всех?!
    7. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      0
      Сегодня, 20:24
      А это они еще не посчитали снаряды, которые наши получают от КНДР и Ирана, как утверждает западная разведка.
      Одни западные разведку утверждают, другие даже не упоминают, лично я не видел ни одного подтверждения корейских снарядов или иранских ракет, применяемых нашими ни с какой стороны.
    8. Был Мамонт Ранг пользователя
      Был Мамонт
      0
      Сегодня, 20:46
      Не могу утверждать, но... .
      В СССР на случай войны на предприятиях была программа производства чего-то военного и под это был запас сырья и материалов. Лет 20 назад , уже в капиталистической России, были льготы за хранение НЗ на случай войны. Не знаю, как сейчас.
      Никак советский запас прочности? belay

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