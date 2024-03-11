CNN: Россия в одиночку производит снарядов в три раза больше, чем США и Европа, вместе взятые

Россия, судя по всему, производит почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа, что является ключевым преимуществом в преддверии очередного российского наступления на Украине

Россия в одиночку производит в год в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа, вместе взятые могут произвести и отправить Украине. Об этом сообщает CNN.Американский телеканал привел данные западных разведок, которые оценивают производство российским ВПК артиллерийских боеприпасов на уровне 250 тысяч в месяц, т.е. порядка трех миллионов в год. При этом заявляется, что США и все страны Европы вместе взятые способны поставить Украине за год не более 1,2 млн. снарядов. Также утверждается, что Россия готовиться к очередному наступлению.- сообщает CNN.Однако, по мнению многих экспертов, оценки возможностей США и Европы не соответствуют действительности. 1,2 млн. снарядов в год для Киева - это показатели, на которые Запад хочет выйти к концу этого года при условии запуска нового производства. На сегодняшний день эта цифра недостижима. В отношении России цифры также некорректны, поскольку Россия только наращивает темпы и достигнет пика в следующем году, а это означает, что с каждым месяцем выпуск нарядов будет только нарастать.Таким образом, на Западе считают, что в ближайшей перспективе в конфликте Россия может расходовать до 10 тысяч снарядов в сутки, тогда как Украина только два. А это они еще не посчитали снаряды, которые наши получают от КНДР и Ирана, как утверждает западная разведка.