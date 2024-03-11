Владимир Путин подписал указ о назначении нового замминистра обороны по МТО

14
Владимир Путин подписал указ о назначении нового замминистра обороны по МТО

В Минобороны России новые перестановки, заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению российских ВС назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга. Соответствующий указ подписал сегодня Владимир Путин, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Андрей Булыга родился 13 октября 1968 г. в посёлке Сары-Озек Кербулакского района в Казахстане. В 1990 году закончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, в 1999 - Военную академию тыла и транспорта, в 2010 – Военную академию Генштаба ВС РФ. Проходил военную службу в Западной группе войск, четырех военных округах, в департаменте планирования и координации МТО Минобороны РФ. С 2018 года занимал должность замкомандующего войсками ЗВО по МТО.



Указом Президента Российской Федерации заместителем Министра обороны Российской Федерации, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга

- говорится в сообщении.

Булыга сменил на посту замминистра по МТО генерал-полковника Алексея Кузьменкова, который назначен заместителем директора Росгвардии. На новом посту Кузьменков продолжит курировать тыловой блок и вопросы материально-технического обеспечения, но уже в другом ведомстве. Впрочем, он и занимался МТО в Росгвардии с 2019 года, его переход в Минобороны был временным, для выстраивания четких логистических цепочек.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    14 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +2
      Сегодня, 20:04
      Кого бы не назначили на должность - главное , чтобы поставки в войска были четко и в срок. И соответсвенно цена закупки была адекватная без откатов!
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 20:18
        Забудьте это - «без откатов!»
        Достаточно НДС...Недавно была оговорена стоимость «Гераней»...
        В опубликованных материалах утверждается, что изначально иранская сторона выставила цену в 375 тыс. долл. США (ок. 23 млн рублей) за каждый БПЛА «Шахед-136» / «Герань-2» своего производства. В ходе дальнейших переговоров стоимость техники снизилась. Так, при серии размером в 2 тыс. ед. цену одного изделия удалось сократить до 290 тысяч (18 млн руб.). Втрое большая серия дала цену в 190 тыс. долл. – 12 млн руб. Полная локализация производства на российской площадке позволит снизить цену до 48,8 тыс. долл. или 3 млн руб.

        https://topwar.ru/235992-skolko-stoit-geran.html
        Не знаю, по какому курсу они считали, но сегодня это - 4 400 000 рублей...
        Простите, но цена такого аппарата вряд ли должна быть дороже цены легкового авто, производимого в России.
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 20:40
        Все эти перестановки только укрепляют во мнении, что там у нас не все в порядке...
    2. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +2
      Сегодня, 20:10
      В Минобороны России новые перестановки

      Кроватей?
      1. ААК Ранг пользователя
        ААК
        +1
        Сегодня, 20:14
        Ну, не бандерше-же под клиента ложиться и план выполнять...
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -1
      Сегодня, 20:11
      Я то думал что замов себе министр обороны выбирает-а оказывается президент-и как далеко его полномочия распространяются-до назначения командира роты? wink
      1. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        0
        Сегодня, 20:18
        Так глубоко вряд ли, однако же
      2. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        0
        Сегодня, 20:45
        Вообще-то заместители министра обороны никогда приказом министра обороны не назначались и в СССР тоже. Министр только представление пишет.
    4. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 20:13
      переход в Минобороны был временным, д
      ля выстраивания четких логистических цепочек
      .


      очень понравилось, кстати у финансистов тоже есть логистика, м.б. о них здесь речь?
    5. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +2
      Сегодня, 20:20
      -А вы как братцы не садитесь, а всё в снабженцы не годитесь!
      Все эти постоянные перестановки показывают, сколько у нас некомпетентных людей не на своих местах!
    6. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      +1
      Сегодня, 20:31
      Что бы было без откатов надо менять очень много. Не сталкивался, но по сей день верю, что зависит от человека. Кому то нужно верить в то, что он всё делает в интересах места работы, а кому то нужно показать показатели и получить похвалу, а кому то вообще только личный доход.
      Если в МО как в гражданке, значит и там такие же разные. Как и везде.
    7. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 20:37
      Задумался как будет в этом случае: место испортит человека или человек место...
      Должность больно "интересная". what
    8. Metallurg_2 Ранг пользователя
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 20:42
      Полгода интенданства - и можно расстреливать без суда (А.В. Суворов).
    9. Черный_Ватник Ранг пользователя
      Черный_Ватник
      0
      Сегодня, 20:47
      А в отношении предыдущего зама по МТО проверка будет? Мне до сих пор интересно, почему снабжение "трусами-носками-мавиками-турникетами-ботинками" во многом лежит на плечах народа. Может быть я фигню пишу, но по-моему, за "полтора миллиона единиц экипировки пропали" кто-то должен ответить хотя бы подзатыльником, а не только переводом на другую жирную должность.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»