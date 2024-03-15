Победа Витгенштейна при Бар-сюр-Обе
Сражение при Бар-сюр-Обе. Худ. Олег Пархаев
Общая ситуация
В ходе шестидневной кампании 9–14 февраля 1814 года Наполеон по частям разгромил союзную армию под началом прусского фельдмаршала Блюхера, заставив её прекратить наступление на Париж и отойти к Шалону (Шестидневная война Наполеона).
Затем французский император обратил своё внимание на Главную армию союзников под началом князя Шварценберга. В боях при Мормане и Монтро он разбил передовые соединения Главной союзной армии (Как Наполеон разгромил корпуса Шварценберга при Мормане и Монтро). Корпуса Шварценберга отступили к Труа.
В результате первая попытка наступления на Париж завершилась неудачей. Бонапарт планировал продолжить наступление против Главной армии, форсировать Сену и выйти на коммуникации противника.
Шварценберг по-прежнему действовал противоречиво и осторожно, опасаясь одновременного наступления войск Наполеона и обходного маневра маршала Ожеро из Лиона. Главнокомандующий попросил Блюхера идти ему на помощь и присоединиться к правому флангу Главной армии. Австрийский фельдмаршал планировал дать бой у Труа. Но 22 февраля он вдруг передумал и начал отводить войска из Труа за Сену к Бриенне, Бар-сюр-Обу и Бар-сюр-Сену. Шварценберг настаивал на необходимости избегать сражения, хотя имел превосходство в силах.
23 февраля к Наполеону отравили нового посланника князя Венцеслава Лихтенштейна, предлагая заключить перемирие. Однако Наполеон, убедившись, что союзники его опасаются, решил продолжить наступление.
Блюхер был разозлён, считая, что австрийцы хотят отступить за Рейн и заключить мир с Наполеоном. Прусский полководец решился снова идти на Париж, к Марне, чтобы отвлечь внимание противника от Главной армии. Прусский фельдмаршал обратился к русскому императору и прусскому королю за поддержкой. Монархи, которые находились при Главной армии, дали ему разрешение действовать самостоятельно.
В итоге союзные армии поменялись задачами.
Теперь армия Блюхера должна была вести активное наступление, а Главная армия Шварценберга – решать вспомогательную задачу, отвлекать и распылять французские войска. В армию Блюхера были включены русский корпус Винцингероде и прусский Бюлова из Северной союзной армии Бернадота. Да и сам Александр подумывал о том, чтобы вместе с русско-прусскими частями выйти из состава Главной армии и присоединиться к Блюхеру.
12 (24) февраля армия Блюхера двинулась через Сезанн и Ла-Ферте-су-Жуар в сторону Парижа навстречу идущим подкреплениям. В это время армия Наполеона направлялась к Труа. 23 февраля генерал Жерар опрокинул австрийский арьергард, захватив 4 орудия. Французы подошли к Труа с нескольких направлений. Однако сразу на штурм не пошли.
Поздним вечером Наполеон приказал поставить батареи около города и открыл сильный артиллерийский огонь. Затем французы трижды атаковали город, но были отражены войсками эрцгерцога Рудольфа. 24 февраля, когда все союзные войска отступили на правую сторону Сены, австрийский арьергард очистил Труа.
Наполеон торжественно вступил в Труа. Жители города его радостно приветствовали, в отличие от неприветливого приёма трёхнедельной давности. Эта радость была вызвана не столько преданностью императору, сколько притеснениями австрийцев, которые занимали этот город.
В Труа Наполеон принял решение снова сменить направление удара и повернуть армию против Блюхера. Преследование Шварценберга не могло привести к решительному успеху, так как австрийский главнокомандующий не хотел вступать в битву и мог продолжить отступление. Наполеон приказал войскам Макдональда и Удино (около 40 тыс. человек) продолжать преследование Главной армии, а сам решил с другой половиной армии (до 35 тыс. солдат) действовать против Блюхера. Его должны были поддержать соединения Мортье и Мармона, ранее оставленные в долине Марны.
Вторжение, 1814 год. Худ. Жан Батист Эдуард Детайль
Отступление Главной армии
Во время отхода войска Главной армии частично познали часть печального опыта Великой армии Наполеона, которая отступала из Москвы. Войска отступали по указанию Шварценберга так быстро, как если бы проиграли кампанию. Войска были утомлены, ослаблены множеством отставших солдат, искавшими приюта от холода и пропитания. Моральный дух армии упал, многие считали, что отступление будет завершено только за Рейном.
К тому же отходили по тем же дорогам, по которым двигались на Париж. Местность была уже разорена и не могла снабжать армию всем необходимым. В результате офицеры теряли доверие к командованию, а солдаты многих соединений едва не превратились в дезертиров и мародёров, почти полностью утратив дисциплину.
Это привело к ряду неприятных инцидентов.
Если вначале вступления союзных корпусов и дивизий на территорию Франции местное население отнеслось к этому довольно равнодушно, то по мере продвижения армий эти чувства резко изменились, особенно в феврале-марте 1814 года. Сконцентрированное для сражений в одном месте огромное войско требовало пропитания для солдат и фуража для лошадей (зимой травы не было). Занятые союзными войсками провинции были буквально разорены реквизициями.
Также, несмотря на призывы монархов и командующих к христианскому воздержанию и достойному отношению к французам, начались грабежи, уничтожение крестьянского имущества, случались поджоги, изнасилование женщин, издевательства и убийства. Этим грешили солдаты всех контингентов союзной армии. Но особенно отличались пруссаки, мстившие французам, и прочие германцы. Но французская пресса почему-то рисовала в качестве чудовищ только русских казаков.
Бесчинства казаков. Худ. Георг Эмануэль Опиц
Это заставляло французов вооружаться старыми охотничьими ружьями, подобранным оружием у убитых на полях сражений солдат или косами, вилами и топорами. Против регулярных частей это бы не помогло. Но вот отдельным, отставшим солдатам и малым группам, мелким подразделениям приходилось туго. Так, крестьяне Нижней Марны за четыре дня захватили 250 русских и пруссаков, которых зверски убили. Если бы кампания 1814 года затянулась, и Наполеон с самого начала призвал народ к сопротивлению, передав им часть оружия из арсеналов, то союзникам пришлось бы туго.
Русские солдаты и казаки в доме еврея. Худ. Георг Эмануэль Опиц
25 февраля три монарха провели в Бар-сюр-Обе военный совет, на который были приглашены военачальники и дипломаты. Было принято решение вести переговоры на Шатильонском конгрессе от имени всех союзных держав, чтобы предотвратить сепаратное соглашение Франции с одной из стран.
В военном отношении решили не вступать в генеральное сражение у Бар-сюр-Оба. Главная армия, в случае дальнейшего наступления Наполеона, должна была отойти к Лангру и там соединиться с резервами, дав сражение врагу. Также император Александр и король Фридрих-Вильгельм потребовали, чтобы в случае движения Наполеона против армии Блюхера, Главная армия немедленно перешла в контрнаступление.
Александр, чтобы предупредить дальнейшее отступление австрийцев, сообщил, что в таком случае русские полки оставят Главную армию и соединятся с Блюхером. Прусский король поддержал русского монарха.
Также было решено сформировать Южную армию. В неё должны были войти 1-й австрийской корпус Бианки, 1-я резервная австрийская дивизия и 6-й германский корпус. Эта армия должна была идти на Макон, оттеснить войска Ожеро, обеспечив коммуникации Главной армии с южного фланга и прикрыв женевское направление.
25–26 февраля войска Шварценберга продолжали отступать. 26 февраля король прусский и Шварценберг получили сообщение, что Блюхер перешёл через реку Об и двинулся против Мармона, а Наполеон направлялся к Марне, оставив против Главной армии только часть своей армии. Командовавший арьергардом Главной армии союзников граф Витгенштейн доложил, что давление французов ослабло, что говорило об уходе Наполеона.
Витгенштейн предлагал немедленно перейти в контрнаступление. Прусский король согласился с его мнением и настоял на прекращении отступления и переходе передовых корпусов к наступательным действиям. 27 февраля в наступление должны были перейти корпуса Вреде, Витгенштейна и кронпринца Вюртембергского. Их должны были подкрепить русские и прусские гвардейские кавалерийские части. Однако они не успели прибыть к началу сражения.
Кампания во Франции 1814 года. Худ. Орас Верне
Позиция
26 февраля 1814 года командовавший авангардом Удино генерал Жерар около полудня вышел к Бар-сюр-Обу и занял его, опрокинув стоявшую там австрийскую дивизию Гардегга. Генерал Жерар пытался продолжить движение, но был остановлен перекрестным артиллерийским огнем батарей корпуса Вреде.
К началу сражения расположение французских войск было следующим: в Доланкуре была оставлена дивизия Национальной гвардии Пакто; в Бар-сюр-Обе расположилась дивизия Дюгема; две дивизии (Леваля и Роттембурга) были поставлены на плато севернее города для того, чтобы обеспечить левый фланг. Также одна дивизия была расположена для связи этих войск с частями, которые занимали город. Кавалерия была разделена на две группы: корпус генерала Келлермана располагался к северу от города на плато у Споя, а конница де Сен-Жермена у Айлевилля и Мутье, за пехотными порядками.
Всего у Удино было около 30 тыс. солдат. Судя по всему, Удино не ожидал контратаки и планировал на следующий день продолжить преследование противника.
Вреде и Витгенштейн получили приказ на следующий день перейти в наступление. Войска с радостью встретили это известие. Корпус Вренде должен был атаковать Бар-сюр-Об. А корпус Витгенштейна – поддерживать атаку Вреде и нанести удар правее города, у Айлевилля.
Ночью баварцы провели разведку боем. 8-й баварский пехотный полк ворвался в Бар-сюр-Об, захватил заставу и попытался проложить дорогу к центру поселения, но, встретив превосходящие силы врага, отступил. Французы смогли отрезать передовые части, но они пробились к своим, потеряв 7 офицеров и 200 солдат убитыми, ранеными и пленными. Погиб и командир полка майор Массенгузен. Однако баварцы удержали захваченное предместье.
Утром на равнине перед городом Вреде построил свои войска в две линии. Впереди был расположен авангард, на левом фланге – баварцы, на правом – австрийская дивизия Фримона. Фланги поддерживали казаки с частью регулярной кавалерии. К тому же баварцы занимали Шомонское предместье. Фронтальная атака не обещала решительного успеха, поэтому решили обойти противника у Левиньи.
5-й корпус Вреде (20 тыс. человек) должен был провести демонстративную атаку, пока остальные войска обойдут позиции противника. Обход поручили 6-му корпусу Витгенштейна (16 тыс. человек). Он должен был наступать в общем направлении на Арсонваль, захватить мост у Доланкура, отрезав противнику пути отхода. Часть войск Вреде располагалась у Сен-Жермена, наблюдая за противником у Спой.
Сражение при Бар-сюр-Обе
Сражение
Около 10 часов утра баварские стрелки завязали перестрелку в предместье. Одновременно корпус Витгенштейна, предназначенный для обхода левого фланга французской позиции, разделенный на три колонны, двинулся вперед.
Первая колонна состояла преимущественно из кавалерии: Гродненского, Сумского, Ольвиопольского гусарских, Чугуевского уланского и Иловайского, Ребрикова и Власова казачьих полков, 3-й пехотной дивизии. Её возглавлял генерал-лейтенант граф Пётр Пален. Колонна должна была двигаться через Арентьер и Левиньи на Арсонваль с целью захватить мост у Доланкура.
Вторая колонна была составлена из частей 4-й пехотной дивизии. Её возглавлял принц Евгений Вюртембергский. Она также наступала на Арсонваль, к доланкурскому мосту. Колонна принца Вюртембергского выполняла задачу поддержки связи между правой и левой колоннами.
Третья колонна состояла из 5-й и 14-й пехотных дивизий, Псковского кирасирского и Лубенского гусарского полков. Командовал колонной генерал-лейтенант, князь Андрей Горчаков второй. Она должна была поддерживать действия первых колонн.
Кроме того, генерал-майор Егор Властов с двумя егерскими полками должен был занять позиции у речки Арентьер, прикрывая движения остальных войск.
Однако корпус Витгенштейна запоздал с обходным маневром. Французов не смогли застать врасплох. Удино, обнаружив движение колонн противника, немедленно построил войска в боевые порядки, занял лес у Левиньи и закрыл дорогу из Бар-сюр-Оба на Айлевилль и Арсонваль.
Егерские полки, которые были в составе колонны Палена, завязали бой с противником в лесу у Левиньи. Колонна принца Вюртемберского завязала бой у Вернопфе и, опрокинув противника сильным артиллерийским огнем, захватила мызу. Одновременно вступили в бой егеря Властова. Французский генерал Монфор перешёл через овраг с 101-м и 105-м линейными полками дивизии Леваля и опрокинул егерей. Находившийся здесь прусский король со своими сыновьями восстановил порядок в полках и направил русских егерей в контратаку.
Опасаясь, что противник сможет разобщить союзные корпуса, Витгенштейн приказал князю Горчакову не двигаться за второй колонной, а атаковать правое крыло противника. Витгенштейн лично повёл в атаку Псковский кирасирский полк, чтобы поддержать егерей. Но пересечённая местность и виноградники мешали эффективному использованию кавалерии на этом направлении. В ходе атаки Витгенштейн был ранен. Против французов выдвинули 4 орудия, они картечным огнем смогли удержать противника. А перегруппировавшиеся егеря Властова новой контратакой опрокинули врага за овраг.
В это время подошла колонна Горчакова. Однако прежде, чем она построилась в боевые порядки и перешла в наступление, в атаку пошла французская конница. Французы успели перебросить от Споя кавалерийский корпус Келлермана. Французская кавалерия опрокинула Псковский кирасирский и Лубенский гусарский полки. Перешла в наступление и французская пехота. Возникла угроза разъединения корпусов Витгенштейна и Вреде, прорыва противника в тыл союзным войскам.
Ф. Камп. Сражение 15 (27) февраля при Бар-сюр-Обе
Поэтому Витгенштейн решил вообще отказаться от обходного маневра и приказал сначала вернуться колонне Вюртембергского, а затем и Палена. Пока войска возвращались, французов сдерживали огнем русских батарей, выгодно поставленных генералами Левенштерном и Костенецким.
Генерал Исмерт с одной из драгунских бригад корпуса Келлермана пытался захватить орудия, но русские батареи, подпуская врага на расстояние 100 шагов, открывали огонь. С помощью картечи русские артиллеристы отразили несколько французских кавалерийских атак. Французы потеряли более 400 человек.
Французская дивизия Леваля с примкнувшей бригадой Шассе продолжала наступать. Она была поддержана дивизией Ротембурга и кавалерией Сен-Жермена. В эту решительную минуту Калужский пехотный полк нанес по противнику фланговый удар. За ним последовали Могилевский, Пермский и другие полки князя Горчакова, поддержанные огнем артиллерии.
Одновременно (около 4 часов дня) Шварценберг приказал Вреде более активно атаковать правое крыло французов у Бар-сюр-Оба, послал на подкрепление Витгенштейну отряд из пяти батальонов пехоты и пяти полков кавалерии австрийских и баварских войск. Войска Горчакова и Вюртемберского дружно атаковали. Граф Пален снова получил приказ двигаться к Доланкурскому мосту.
Удино, заметив усиление противника и его общее наступление, приказал войскам оставить позиции и отходить. В это время баварцы атаковали Бар-сюр-Об. Вреде послал 5 батальонов штурмовать город и направил отряд из 4 батальонов под началом генерала Гертлинга вправо, чтобы обойти противника.
Генерал Дюгем хорошо подготовил город к обороне. Перекрыл все улицы баррикадами, а позади города, на высотах поставил батареи. Полковник Теобальд с 10-м баварским линейным полком ворвался в город, но дальше дело застопорилось. Французские стрелки занимали дома, улицы были перекрыты. Приходилось штурмовать каждый дом. Французы упорно дрались. Только когда стало ясно, что основные силы отошли и, опасаясь окружения, Дюгем вывел дивизию из города. Основная часть дивизии отступила по дороге в Спой, несколько батальонов – в направлении Айлевилля.
Отрезать войска противника не удалось. Кавалерия Палена с несколькими орудиями заняла арсонвальские высоты только вечером, когда основные силы противника уже были за рекой. Удино вывез всю артиллерию. Пален смог расстроить огнем артиллерии только французский арьергард.
М. Трензенский. Австрийская легкая дивизия в сражении 15 (27) февраля при Бар-сюр-Обе
Итоги
В сражении под Бар-сюр-Обе французские войска потеряли более 3 тыс. человек (2,6 тыс. убитыми и ранеными, около 500 пленными). Союзники потеряли 1,9 тыс. человек (по другим данным – 2,4 тыс. человек). Основные потери пришлись на русские войска, баварцы и австрийцы потеряли 650 человек.
Шварценберг был контужен. В бою был ранен граф Витгенштейн. Он сдал командование Раевскому (корпус передали Ламберту). Отъезд Витгенштейна был больше связан не с ранением, а с несогласием действиями Шварценберга и почестями Вреде. Баварский корпус в этом сражении не стяжал особой славы, но Вреде был награждён орденом Георгия 2-й степени и произведён в фельдмаршалы. Прусский король, к его чести, засвидетельствовал перед Александром храбрость русских войск и искусное управление ими со стороны Витгенштейна.
Развить успех Шварценберг не сумел или не захотел. Он опасался появления главных сил Наполеона. Оправдывался утомлением войск, которым приходилось двигаться в разоренной войной местности. При появлении Наполеона пришлось бы отходить усиленными маршами. Поэтому за противником направили только кавалерию, подкрепленную небольшими пехотными отрядами с орудиями.
16 (28) февраля Удино соединился в Вандевре с войсками Макдональда, увеличив численность французской группировки до 35 тыс. солдат. В этот же день части корпуса Макдональда вступили в бой с соединениями корпуса Гиулая.
При Ла-Ферте-сюр-Обе французы потеряли 750 человек убитыми, ранеными и пленными. Союзные войска потеряли около 600 человек.
Макдональд был вынужден отвести войска за Сену, оставив Труа.
5 марта союзные войска в очередной раз заняли Труа, но здесь князь Шварценберг остановил своё продвижение, выполняя инструкции австрийского кабинета не удаляться далеко за Сену.
Главные сражения с французами развернулись северо-западнее за рекой Марной – между Наполеоном и армией Блюхера.
Портрет графа Петра Христиановича Витгенштейна. Рис. 1813–1815 гг. Автор неизвестен
- Самсонов Александр
- https://ru.wikipedia.org/
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