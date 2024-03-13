Из России с любовью: Всемирный фестиваль молодежи на берегу Черного моря

Сделать красиво

Кирпичики общего будущего

«Метафора осыпания мира, которую мы используем каждый год в Валдайских докладах, оказалась реальностью. Тем не менее хотелось бы верить, что люди, которым сейчас до 30 лет, видят в этом мире что-то более оптимистичное. Мы все находимся под гипнозом холодной войны, но её не будет в том виде, в котором она была. В истории человечества какого-либо порядка было мало».

Если необходимо что-то сделать красиво и масштабно, обращаться нужно к россиянам. Так было с Олимпиадой в 2014 году и Чемпионатом по футболу в 2018 году. Подобные события повторятся в России еще нескоро, а значит – необходимо придумывать что-то свое.Например, недавно прошедшие в Казани «Игры будущего», где спортсмены последовательно состязались в реальном и виртуальном пространствах. Играли в футбол, Counter-Strike и Dota 2. Отдельный этап организовали на сочинском автодроме – сначала пилот должен был доказать свои навыки на гоночном симуляторе, а потом в реальном заезде. «Игры будущего», помимо праздника спорта, показали нам лишний раз, что до изоляции страны еще очень далеко. Как бы ни старались лидеры «золотого миллиарда».Ровно на этой же волне оказался и Всемирный фестиваль молодежи, прошедший с 29 февраля по 7 марта в сочинском «Сириусе». Диапазон представленных направлений впечатляет – со всего мира съехались молодые лидеры в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса и медиапроизводства. Федеральное агентство по делам молодежи собрало в Сочи более 20 тысяч человек, из которых только половина россияне.Как уже упоминалось выше, иностранным участникам на родине нередко предлагали деньги за отказ от участия и даже угрожали не пустить домой.Страшно сказать, но среди участников фестиваля было несколько украинцев. Само собой, они приехали без флага и тщательно скрывали свое гражданство, иначе бы по возвращении им было бы несдобровать.Для гостей России фестиваль не завершился 7 марта – делегации разъехались по регионам страны. Руководители субъектов взяли шефство над иностранцами и за несколько недель покажут им почти всю необъятную. Трек очень важный.К сожалению, переломить иностранную пропаганду против России очень непросто. Еще пару лет, и страна окончательно превратится в глазах простого иностранца в обитель медведей, алкоголиков и орков. Со временем это станет стереотипом, от которого будет непросто отмыться.Ломать тренд приходится долгой и дорогостоящей работой с заинтересованными лицами за рубежом. Например, десять тысяч молодых и инициативных иностранцев. Именно эти ребята в обозримом будущем будут формировать политику в своих странах в отношении России.Хорошо, далеко не все из них станут дипломатами и политиками, но они вполне способны прямо сейчас передать волну российского позитива всему миру. И социальные сети, которые все ругают за бесконтрольность, здесь в самый раз. Каждый из десяти тысяч гостей России расскажет о нашей стране как минимум еще десяти людям у себя на родине. А сколько миллионов привлекут посты в социальных сетях, и подсчитать сложно.Если хотите, происходящее можно назвать социальной инженерией в лучшем смысле этого термина.Организацией столь масштабного и сложного мероприятия мог заняться только сочинский центр «Сириус». Его еще называют университетлм, хотя большей частью здесь занимаются с одаренными детьми со всей России. Многолетний опыт работы центра позволил провести Фестиваль на самом высоком уровне.Одним из продуктов события стали «Глобальные большие вызовы». Они уже начались – с 8 по 21 марта на базе «Сириуса» юные исследователи и инженеры займутся научной работой. Из России выбраны представители 31 региона, из-за рубежа приедут сразу из 19 стран. Направления научного сотрудничества сгруппированы по шести секциям: «Генетика и биомедицина», «Новые материалы», «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение», «Умный город и безопасность», «Космические технологии» и «Экология и изучение изменений климата».Под самый занавес фестиваля состоялось событие для любителей политики и немного футурологии. Молодежная конференция клуба «Валдай-2040: взгляд в будущее» собрала несколько сотен человек из десятков стран. Обсуждали наболевшее – место России в системе международных отношений в обозримой перспективе. Директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов:И пусть большая часть молодых экспертов пока далека от мира большой дипломатии, их взгляды внушают уверенность. Ключевой темой «Валдая» в Сочи стала многополярность современного мира, с реальностью который уже никто не спорит. Времена сложные, но интересные, отметили спикеры конференции.В прошлом году в России патриотическую акцию «Бессмертный полк» пришлось отменить. Но лики героев прошлого вернулись на Фестивале молодежи. На церемонии закрытия несколько тысяч россиян и гостей взяли в руки портреты сражавшихся против фашизма в годы Великой Отечественной войны.К слову, первый Всемирный фестиваль молодежи случился сразу после войны в 1947 году в дружественной тогда еще Праге.Описать всю палитру красок, которую собрали на Всемирном фестивале молодежи одним разом невозможно. Среди гостей праздника можно было встретить личности, которые не нуждаются в представлении – Эмир Кустурица, Милош Бикович, Орнелла Мути и Фабио Мастранджело. Не говоря уже об отечественном бомонде, не запятнавшем себя предательством Родины.Закономерно, что многие из прибывших в Сочи иностранных гостей не утратили связь с Россией, даже будучи за рубежом. У части родственники еще в советском прошлом принимали участие в Фестивалях молодежи, многие учились, а некоторые до сих пор обучают своих детей и внуков русским словам.Первый этап знакомства с новой Россией прошел успешно. Но это лишь один и очень маленький шаг на долгом пути борьбы с западной пропагандой, которая может разрушить наши связи даже с дружественным странами.Много говорят о «мягкой силе» России. Дескать, её не хватает, и с недавних пор мы научились работать лишь грубо. Добро пожаловать на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи – апофеоз «мягкой силы» России.