Из России с любовью: Всемирный фестиваль молодежи на берегу Черного моря
Сделать красиво
Если необходимо что-то сделать красиво и масштабно, обращаться нужно к россиянам. Так было с Олимпиадой в 2014 году и Чемпионатом по футболу в 2018 году. Подобные события повторятся в России еще нескоро, а значит – необходимо придумывать что-то свое.
Например, недавно прошедшие в Казани «Игры будущего», где спортсмены последовательно состязались в реальном и виртуальном пространствах. Играли в футбол, Counter-Strike и Dota 2. Отдельный этап организовали на сочинском автодроме – сначала пилот должен был доказать свои навыки на гоночном симуляторе, а потом в реальном заезде. «Игры будущего», помимо праздника спорта, показали нам лишний раз, что до изоляции страны еще очень далеко. Как бы ни старались лидеры «золотого миллиарда».
Ровно на этой же волне оказался и Всемирный фестиваль молодежи, прошедший с 29 февраля по 7 марта в сочинском «Сириусе». Диапазон представленных направлений впечатляет – со всего мира съехались молодые лидеры в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса и медиапроизводства. Федеральное агентство по делам молодежи собрало в Сочи более 20 тысяч человек, из которых только половина россияне.
Как уже упоминалось выше, иностранным участникам на родине нередко предлагали деньги за отказ от участия и даже угрожали не пустить домой.
Страшно сказать, но среди участников фестиваля было несколько украинцев. Само собой, они приехали без флага и тщательно скрывали свое гражданство, иначе бы по возвращении им было бы несдобровать.
Для гостей России фестиваль не завершился 7 марта – делегации разъехались по регионам страны. Руководители субъектов взяли шефство над иностранцами и за несколько недель покажут им почти всю необъятную. Трек очень важный.
К сожалению, переломить иностранную пропаганду против России очень непросто. Еще пару лет, и страна окончательно превратится в глазах простого иностранца в обитель медведей, алкоголиков и орков. Со временем это станет стереотипом, от которого будет непросто отмыться.
Ломать тренд приходится долгой и дорогостоящей работой с заинтересованными лицами за рубежом. Например, десять тысяч молодых и инициативных иностранцев. Именно эти ребята в обозримом будущем будут формировать политику в своих странах в отношении России.
Хорошо, далеко не все из них станут дипломатами и политиками, но они вполне способны прямо сейчас передать волну российского позитива всему миру. И социальные сети, которые все ругают за бесконтрольность, здесь в самый раз. Каждый из десяти тысяч гостей России расскажет о нашей стране как минимум еще десяти людям у себя на родине. А сколько миллионов привлекут посты в социальных сетях, и подсчитать сложно.
Если хотите, происходящее можно назвать социальной инженерией в лучшем смысле этого термина.
Кирпичики общего будущего
Организацией столь масштабного и сложного мероприятия мог заняться только сочинский центр «Сириус». Его еще называют университетлм, хотя большей частью здесь занимаются с одаренными детьми со всей России. Многолетний опыт работы центра позволил провести Фестиваль на самом высоком уровне.
Одним из продуктов события стали «Глобальные большие вызовы». Они уже начались – с 8 по 21 марта на базе «Сириуса» юные исследователи и инженеры займутся научной работой. Из России выбраны представители 31 региона, из-за рубежа приедут сразу из 19 стран. Направления научного сотрудничества сгруппированы по шести секциям: «Генетика и биомедицина», «Новые материалы», «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение», «Умный город и безопасность», «Космические технологии» и «Экология и изучение изменений климата».
Под самый занавес фестиваля состоялось событие для любителей политики и немного футурологии. Молодежная конференция клуба «Валдай-2040: взгляд в будущее» собрала несколько сотен человек из десятков стран. Обсуждали наболевшее – место России в системе международных отношений в обозримой перспективе. Директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов:
И пусть большая часть молодых экспертов пока далека от мира большой дипломатии, их взгляды внушают уверенность. Ключевой темой «Валдая» в Сочи стала многополярность современного мира, с реальностью который уже никто не спорит. Времена сложные, но интересные, отметили спикеры конференции.
В прошлом году в России патриотическую акцию «Бессмертный полк» пришлось отменить. Но лики героев прошлого вернулись на Фестивале молодежи. На церемонии закрытия несколько тысяч россиян и гостей взяли в руки портреты сражавшихся против фашизма в годы Великой Отечественной войны.
К слову, первый Всемирный фестиваль молодежи случился сразу после войны в 1947 году в дружественной тогда еще Праге.
Описать всю палитру красок, которую собрали на Всемирном фестивале молодежи одним разом невозможно. Среди гостей праздника можно было встретить личности, которые не нуждаются в представлении – Эмир Кустурица, Милош Бикович, Орнелла Мути и Фабио Мастранджело. Не говоря уже об отечественном бомонде, не запятнавшем себя предательством Родины.
Закономерно, что многие из прибывших в Сочи иностранных гостей не утратили связь с Россией, даже будучи за рубежом. У части родственники еще в советском прошлом принимали участие в Фестивалях молодежи, многие учились, а некоторые до сих пор обучают своих детей и внуков русским словам.
Первый этап знакомства с новой Россией прошел успешно. Но это лишь один и очень маленький шаг на долгом пути борьбы с западной пропагандой, которая может разрушить наши связи даже с дружественным странами.
Много говорят о «мягкой силе» России. Дескать, её не хватает, и с недавних пор мы научились работать лишь грубо. Добро пожаловать на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи – апофеоз «мягкой силы» России.
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