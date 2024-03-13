Из России с любовью: Всемирный фестиваль молодежи на берегу Черного моря

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Из России с любовью: Всемирный фестиваль молодежи на берегу Черного моря


Сделать красиво


Если необходимо что-то сделать красиво и масштабно, обращаться нужно к россиянам. Так было с Олимпиадой в 2014 году и Чемпионатом по футболу в 2018 году. Подобные события повторятся в России еще нескоро, а значит – необходимо придумывать что-то свое.



Например, недавно прошедшие в Казани «Игры будущего», где спортсмены последовательно состязались в реальном и виртуальном пространствах. Играли в футбол, Counter-Strike и Dota 2. Отдельный этап организовали на сочинском автодроме – сначала пилот должен был доказать свои навыки на гоночном симуляторе, а потом в реальном заезде. «Игры будущего», помимо праздника спорта, показали нам лишний раз, что до изоляции страны еще очень далеко. Как бы ни старались лидеры «золотого миллиарда».

Ровно на этой же волне оказался и Всемирный фестиваль молодежи, прошедший с 29 февраля по 7 марта в сочинском «Сириусе». Диапазон представленных направлений впечатляет – со всего мира съехались молодые лидеры в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса и медиапроизводства. Федеральное агентство по делам молодежи собрало в Сочи более 20 тысяч человек, из которых только половина россияне.

Как уже упоминалось выше, иностранным участникам на родине нередко предлагали деньги за отказ от участия и даже угрожали не пустить домой.

Страшно сказать, но среди участников фестиваля было несколько украинцев. Само собой, они приехали без флага и тщательно скрывали свое гражданство, иначе бы по возвращении им было бы несдобровать.


Для гостей России фестиваль не завершился 7 марта – делегации разъехались по регионам страны. Руководители субъектов взяли шефство над иностранцами и за несколько недель покажут им почти всю необъятную. Трек очень важный.

К сожалению, переломить иностранную пропаганду против России очень непросто. Еще пару лет, и страна окончательно превратится в глазах простого иностранца в обитель медведей, алкоголиков и орков. Со временем это станет стереотипом, от которого будет непросто отмыться.

Ломать тренд приходится долгой и дорогостоящей работой с заинтересованными лицами за рубежом. Например, десять тысяч молодых и инициативных иностранцев. Именно эти ребята в обозримом будущем будут формировать политику в своих странах в отношении России.

Хорошо, далеко не все из них станут дипломатами и политиками, но они вполне способны прямо сейчас передать волну российского позитива всему миру. И социальные сети, которые все ругают за бесконтрольность, здесь в самый раз. Каждый из десяти тысяч гостей России расскажет о нашей стране как минимум еще десяти людям у себя на родине. А сколько миллионов привлекут посты в социальных сетях, и подсчитать сложно.

Если хотите, происходящее можно назвать социальной инженерией в лучшем смысле этого термина.

Кирпичики общего будущего


Организацией столь масштабного и сложного мероприятия мог заняться только сочинский центр «Сириус». Его еще называют университетлм, хотя большей частью здесь занимаются с одаренными детьми со всей России. Многолетний опыт работы центра позволил провести Фестиваль на самом высоком уровне.

Одним из продуктов события стали «Глобальные большие вызовы». Они уже начались – с 8 по 21 марта на базе «Сириуса» юные исследователи и инженеры займутся научной работой. Из России выбраны представители 31 региона, из-за рубежа приедут сразу из 19 стран. Направления научного сотрудничества сгруппированы по шести секциям: «Генетика и биомедицина», «Новые материалы», «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение», «Умный город и безопасность», «Космические технологии» и «Экология и изучение изменений климата».

Под самый занавес фестиваля состоялось событие для любителей политики и немного футурологии. Молодежная конференция клуба «Валдай-2040: взгляд в будущее» собрала несколько сотен человек из десятков стран. Обсуждали наболевшее – место России в системе международных отношений в обозримой перспективе. Директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов:

«Метафора осыпания мира, которую мы используем каждый год в Валдайских докладах, оказалась реальностью. Тем не менее хотелось бы верить, что люди, которым сейчас до 30 лет, видят в этом мире что-то более оптимистичное. Мы все находимся под гипнозом холодной войны, но её не будет в том виде, в котором она была. В истории человечества какого-либо порядка было мало».

И пусть большая часть молодых экспертов пока далека от мира большой дипломатии, их взгляды внушают уверенность. Ключевой темой «Валдая» в Сочи стала многополярность современного мира, с реальностью который уже никто не спорит. Времена сложные, но интересные, отметили спикеры конференции.


В прошлом году в России патриотическую акцию «Бессмертный полк» пришлось отменить. Но лики героев прошлого вернулись на Фестивале молодежи. На церемонии закрытия несколько тысяч россиян и гостей взяли в руки портреты сражавшихся против фашизма в годы Великой Отечественной войны.

К слову, первый Всемирный фестиваль молодежи случился сразу после войны в 1947 году в дружественной тогда еще Праге.

Описать всю палитру красок, которую собрали на Всемирном фестивале молодежи одним разом невозможно. Среди гостей праздника можно было встретить личности, которые не нуждаются в представлении – Эмир Кустурица, Милош Бикович, Орнелла Мути и Фабио Мастранджело. Не говоря уже об отечественном бомонде, не запятнавшем себя предательством Родины.

Закономерно, что многие из прибывших в Сочи иностранных гостей не утратили связь с Россией, даже будучи за рубежом. У части родственники еще в советском прошлом принимали участие в Фестивалях молодежи, многие учились, а некоторые до сих пор обучают своих детей и внуков русским словам.

Первый этап знакомства с новой Россией прошел успешно. Но это лишь один и очень маленький шаг на долгом пути борьбы с западной пропагандой, которая может разрушить наши связи даже с дружественным странами.

Много говорят о «мягкой силе» России. Дескать, её не хватает, и с недавних пор мы научились работать лишь грубо. Добро пожаловать на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи – апофеоз «мягкой силы» России.
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11 комментариев
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  1. turembo Ранг пользователя
    turembo
    +7
    Сегодня, 05:10
    То что проводятся молодежные фестивали это хорошо. Но вот заниматься ерундой и пускать пыль в глаза у нас к сожалению любят больше. Когда у Вас боксеры сначала сражаются на ринге а потом играют в шахматы, или баскетбол соединяют с регби это не нормально, это как оркестр из сотни музыкантов заменить одним уличным музыкантом но зато тот и на гитаре, и на барабане, и еще труба между ног.... Помните с каким размахом мы открыли олимпиаду в Сочи, или футбольный чемпионат, а скольким странам мы помогали, и обычно вся это любовь крайне быстро забывается,и пока мы тут фенечки с иностранцами плетем, их государства поставляет оружие которое летит уже в наши с Вами города и стреляет в наших же ребят... Если из нас лепят хулигана в школе, нужно им быть, а не получать пинки от всего класса, а после школы угощать всех мороженным..
    1. Гражданский Ранг пользователя
      Гражданский
      +1
      Сегодня, 06:57
      Пойду спортом займусь - погоняю в контр-страйк!
    2. aybolyt678 Ранг пользователя
      aybolyt678
      0
      Сегодня, 07:27
      Цитата: turembo
      вся это любовь крайне быстро забывается

      Запад это про деньги... для них это не более чем развлечение а уж в развлекалове за границей знают толк, именно поэтому все и забывается....
  2. samarin1969 Ранг пользователя
    samarin1969
    +5
    Сегодня, 05:22
    Сомневаюсь, что автор сам верит в "кирпичики будущего". Лучше бы отдали этот бюджет Донбассу или армии, чем, очередной раз, развлекать проходимцев.
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 06:58
      Пустое это все.А то,что долго придется отмываться от медведей с баллалайками...А зачем?Неплохой тренд.Между прочим.."Да,азиаты мы"(с)
      1. Doccor18 Ранг пользователя
        Doccor18
        +1
        Сегодня, 07:12
        Цитата: dmi.pris1
        А то,что долго придется отмываться

        Отмываться нужно если в грязи, а не по чьей-то прихоти...
        "Медведь с балалайкой" - это они придумали очень давно, но странно, что навязанные кем-то когда-то стереотипы мы оголтело пытаемся опровергнуть, оправдаться, непременно стать "своими, буржуинскими"...
  3. иван2022 Ранг пользователя
    иван2022
    +2
    Сегодня, 05:58
    Как говорил Черномырдин :"какую партию ни создаём, получается КПСС."
    И какой фестиваль ни начнётся, получается все одно
    .... Одна любовь вместо мягкой силы. . Как в далёком 1957--негритянские детишки.
  4. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    +1
    Сегодня, 06:04
    А кто инициатор проведения такого фестиваля? Ранее,Всемирные фестивали молодежи и студентов проводились под эгидой ВФДМ-Всемирной Федерации Демократической молодежи,фестивали проходили под антиимпериалистическими и антивоенными лозунгами.
  5. Storm1978 Ранг пользователя
    Storm1978
    +2
    Сегодня, 06:12
    Ключевое значение в статье, Россия в глазах иностранца... До СВО мы только и делали на протяжении десятков лет, что оглядывались на иностранцев, всё пытались им понравится. Этакий Карго культ. Все делалось с оглядкой на запад, что скажут друзья из волшебного сада. Пока такую логику не искоренить, всё будет по старому. Нужно оглядываться только на себя. Кроме нас самих, что в обычной жизни, что в геополитике, больше некому позаботиться.
  6. Николай Малюгин Ранг пользователя
    Николай Малюгин
    +1
    Сегодня, 06:24
    Трудно писать,когда желаемое выдается за действительное.Пропагандистом этого Фестиваля должно быть стать телевидение.Оно по своим программам таким тонким слоем размазало это событие,что для многих людей оно стало незаметным.Ни новых песен,ни новых фильмов.Все было как обычно.
  7. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    0
    Сегодня, 07:05
    Ничего не изменилось. Показуха для партнеров и ни строчки о народе живущем в России.

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