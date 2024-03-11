«Нужно советоваться перед такими заявлениями»: Столтенберг опроверг планы по вводу войск альянса на Украину

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«Нужно советоваться перед такими заявлениями»: Столтенберг опроверг планы по вводу войск альянса на Украину

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона не имеют ничего общего с планами НАТО, альянс не собирается отправлять войска на Украину. Об этом заявил Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО в интервью британскому изданию Reuters заявил, что у НАТО нет никаких планов по отправке войск на Украину, об этом уже неоднократно заявлялось. А Макрону необходимо советоваться с руководством альянса и главами стран, в него входящих, перед тем, как делать такие заявления.



НАТО не планирует отправлять войска на Украину и НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта. (...) Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас

- заявил генсек добавив, что если хоть одна страна НАТО отправит свои войска на Украину, это повлияет на весь альянс.

В Брюсселе неоднократно отрицали планы по вводу на Украину войск альянса, поскольку это означает прямой конфликт с Россией и потенциальную третью мировую войну со всеми вытекающими из этого последствиями. Как бы не хотели на Западе поддерживать Украину, но она таких жертв не стоит.

Ранее Макрон заявил о создании коалиции стран, выступающих за силовой вариант решения конфликта. На сегодняшний день, кроме балтийских лимитрофов, Францию никто не поддержал. А Латвии, Литве и Эстонии все равно, в какую коалицию вступать, лишь бы разрешили громко тявкать на Россию.
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    17 комментариев
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    1. пешик
      пешик
      -2
      Сегодня, 21:09
      Ну вот, - и хватит уже тут этих тем про это: будут, не будут - на дню прямо противоположных заявлений на 2 десятка таких тем.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +7
        Сегодня, 21:17
        У Макрона видимо обеденные лягушки забродили wassat и он решил писюн показать.
        Но ему напомнили, что писюн есть у его бабы laughing и даже у нее ( или него) он больше laughing
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Сегодня, 21:56
          Цитата: Чёрный
          У Макрона видимо обеденные лягушки забродили и он решил писюн показать.

          "Наполеончики" они все такие, думают что они Великая Франция, только после ПМВ, они стали кроликами, а не Наполеонами (наполеон это торт) им уже не быть..
        2. ZovSailor Ранг пользователя
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 22:54
          Чёрный
          Сегодня, 21:17
          У Макрона видимо обеденные лягушки забродили wassat и он решил писюн показать.
          Но ему напомнили, что писюн есть у его бабы laughing и даже у нее ( или него) он больше
          А мои источники передали, что ему фаб -ер- же кто-то из Орбанов продавил после
          поездки в Америку? Так сказать, привет от Трампа! Не знаю, Верить или нет?
      2. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        -2
        Сегодня, 22:02
        Да вот именно.) Тем более есть пара, тройка вариантов аннексии Украины войсками стран НАТО без мондата последней.))
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +6
      Сегодня, 21:10
      Макрону необходимо советоваться с руководством альянса и главами стран, в него входящих, перед тем, как делать такие заявления.

      Отчитали петушка Макрона как мальчишку... laughing
    3. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +5
      Сегодня, 21:19
      Ласковый намёк некоторым соратникам по опасному бизнесу что типа за помелом следить надо и базар сепарировать... bully
    4. пешик
      пешик
      +2
      Сегодня, 21:19
      Цитата: Msi
      Макрону необходимо советоваться с руководством альянса и главами стран, в него входящих, перед тем, как делать такие заявления.

      Отчитали петушка Макрона как мальчишку... laughing


      Могут потом тут написать ещё тему, что мол неверно поняли, неправильно перевели Столтенберга, и т.п. (такие похожие темы тут тоже были) - и снова здорова, - всё по новому.
    5. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +6
      Сегодня, 21:19
      Где то напряглись три трибалта laughing
    6. ANB Ранг пользователя
      ANB
      +4
      Сегодня, 21:30
      . На сегодняшний день, кроме балтийских лимитрофов, Францию никто не поддержал. А Латвии, Литве и Эстонии все равно, в какую коалицию вступать, лишь бы разрешили громко тявкать на Россию.

      Трибалты знают, что мы свои Таллин, Ригу, Либаву и Вильнюс сносить ЯО не будем. А вот Макрону надо бы задуматься. Париж нам совсем не жалко.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 21:50
        Цитата: ANB
        Париж нам совсем не жалко.

        Не Париж не жалко, там русских нет.
    7. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 21:49
      если хоть одна страна НАТО отправит свои войска на Украину, это повлияет на весь альянс.

      Ну вот те раз, Макаронина со товарищи, фейсом да об тейбл.
    8. Bingo Ранг пользователя
      Bingo
      +1
      Сегодня, 22:33
      Макарону может и надо советоваться, а дорогой госпоже фон дыр - не упоминаем в каких она профи дыр - Лаен?
    9. kit88 Ранг пользователя
      kit88
      +1
      Сегодня, 22:37
      Ну, вот и прогнулись господа натовцы.
      Это еще Трамп не избрался, а от этого кренделя всё что угодно ожидать можно, вплоть до предъявления счета европейцам за оборону от марсиан за 30 прошлых лет. А Украине за каждый поставленный патрон, и не поставленный кстати тоже.
    10. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 22:54
      НАТО не планирует отправлять войска на Украину и НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта. (...) Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас

      - заявил генсек добавив, что если хоть одна страна НАТО отправит свои войска на Украину, это повлияет на весь альянс.
      Странно что Столтенберг ничего не упомянул про приезд Санду в Париж. Кстати про :
      "нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас"
      Урсула давно не практикует . Но на примере Украины практика возможно восстановится не взирая на 47-ю администрацию ...
    11. STALKER666999
      STALKER666999
      0
      Сегодня, 22:59
      Ни как им беднягам не договориться. Теперь и НАТО высказалось отрицательно. То ли ещё будет, когда Трам сядет за руль.
    12. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 23:14
      "В моем доме не выражаться" (с)
      "Живой" еще генсек НАТО точно не потерпит никакого волюнтаризма. wassat

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