«Нужно советоваться перед такими заявлениями»: Столтенберг опроверг планы по вводу войск альянса на Украину
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона не имеют ничего общего с планами НАТО, альянс не собирается отправлять войска на Украину. Об этом заявил Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО в интервью британскому изданию Reuters заявил, что у НАТО нет никаких планов по отправке войск на Украину, об этом уже неоднократно заявлялось. А Макрону необходимо советоваться с руководством альянса и главами стран, в него входящих, перед тем, как делать такие заявления.
- заявил генсек добавив, что если хоть одна страна НАТО отправит свои войска на Украину, это повлияет на весь альянс.
В Брюсселе неоднократно отрицали планы по вводу на Украину войск альянса, поскольку это означает прямой конфликт с Россией и потенциальную третью мировую войну со всеми вытекающими из этого последствиями. Как бы не хотели на Западе поддерживать Украину, но она таких жертв не стоит.
Ранее Макрон заявил о создании коалиции стран, выступающих за силовой вариант решения конфликта. На сегодняшний день, кроме балтийских лимитрофов, Францию никто не поддержал. А Латвии, Литве и Эстонии все равно, в какую коалицию вступать, лишь бы разрешили громко тявкать на Россию.
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