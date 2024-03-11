«Нужно советоваться перед такими заявлениями»: Столтенберг опроверг планы по вводу войск альянса на Украину

НАТО не планирует отправлять войска на Украину и НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта. (...) Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона не имеют ничего общего с планами НАТО, альянс не собирается отправлять войска на Украину. Об этом заявил Йенс Столтенберг.Генсек НАТО в интервью британскому изданию Reuters заявил, что у НАТО нет никаких планов по отправке войск на Украину, об этом уже неоднократно заявлялось. А Макрону необходимо советоваться с руководством альянса и главами стран, в него входящих, перед тем, как делать такие заявления.- заявил генсек добавив, что если хоть одна страна НАТО отправит свои войска на Украину, это повлияет на весь альянс.В Брюсселе неоднократно отрицали планы по вводу на Украину войск альянса, поскольку это означает прямой конфликт с Россией и потенциальную третью мировую войну со всеми вытекающими из этого последствиями. Как бы не хотели на Западе поддерживать Украину, но она таких жертв не стоит.Ранее Макрон заявил о создании коалиции стран, выступающих за силовой вариант решения конфликта. На сегодняшний день, кроме балтийских лимитрофов, Францию никто не поддержал. А Латвии, Литве и Эстонии все равно, в какую коалицию вступать, лишь бы разрешили громко тявкать на Россию.