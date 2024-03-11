Американский сенатор: Для военной машины Нетаньяху у США не будет денег
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Экс-кандидат в президенты США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прокомментировал политику израильского премьера Нетаньяху в отношении палестинцев. По словам Сандерса, который позиционирует себя как независимый политик, при этом входящий во фракцию Демпартии в конгрессе США, заявил, что «для военной машины израильского премьера у США не будет денег». Этот тезис американский политик повторяет несколько раз за последнее время.
Берни Сандерс:
Выделение средств Соединёнными Штатами для военной машины Нетаньяху сделает США соучастниками преступлений. Но США не могут и не должны быть соучастниками убийства детей.
По словам 82-летнего Берни Сандерса, сейчас уже дело не только в том, что погибло более 30 тысяч палестинцев, из которых две трети – женщины и дети, а ещё и в том, что сотни тысяч жителей сектора Газа могут умереть от голода и отсутствия медикаментов из-за блокады, устраиваемой израильским правительством.
Американский сенатор:
Мы должны сказать ему (Нетаньяху): если тебе нужны наши деньги, ты должен изменить свою политику. Разреши въезд грузовикам с гуманитарной помощью, дай возможность накормить детей.
При этом Сандерс настаивает на ликвидации движения ХАМАС. Он полагает, что в войне против ХАМАС израильские власти всё же могли бы действовать так, чтобы она не ставила под угрозу подавляющее большинство населения палестинского анклава.
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