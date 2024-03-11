Американский сенатор: Для военной машины Нетаньяху у США не будет денег

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Американский сенатор: Для военной машины Нетаньяху у США не будет денег

Экс-кандидат в президенты США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прокомментировал политику израильского премьера Нетаньяху в отношении палестинцев. По словам Сандерса, который позиционирует себя как независимый политик, при этом входящий во фракцию Демпартии в конгрессе США, заявил, что «для военной машины израильского премьера у США не будет денег». Этот тезис американский политик повторяет несколько раз за последнее время.

Берни Сандерс:

Выделение средств Соединёнными Штатами для военной машины Нетаньяху сделает США соучастниками преступлений. Но США не могут и не должны быть соучастниками убийства детей.

По словам 82-летнего Берни Сандерса, сейчас уже дело не только в том, что погибло более 30 тысяч палестинцев, из которых две трети – женщины и дети, а ещё и в том, что сотни тысяч жителей сектора Газа могут умереть от голода и отсутствия медикаментов из-за блокады, устраиваемой израильским правительством.

Американский сенатор:

Мы должны сказать ему (Нетаньяху): если тебе нужны наши деньги, ты должен изменить свою политику. Разреши въезд грузовикам с гуманитарной помощью, дай возможность накормить детей.

При этом Сандерс настаивает на ликвидации движения ХАМАС. Он полагает, что в войне против ХАМАС израильские власти всё же могли бы действовать так, чтобы она не ставила под угрозу подавляющее большинство населения палестинского анклава.
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    14 комментариев
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    1. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +7
      Сегодня, 21:23
      Да бог с ним, с деньгами... а на Олимпиаду? На Олимпиаду израильские спортсмены будут допущены?
      п.с. Только дед опоздал. США уже являются соучастниками преступлений и убийства детей.
      Аж со времен атомных бомбардировок мирных городов.
      1. Старый_геолог Ранг пользователя
        Старый_геолог
        +1
        Сегодня, 21:33
        Конечно будут, это же другое. Странно что хоть в этом Россию и Путина не обвиняют.
        1. михаилл Ранг пользователя
          михаилл
          +1
          Сегодня, 22:41
          Цитата: Старый_геолог
          Конечно будут, это же другое

          Не факт, что будут.
          Старый американский еврей прямым текстом говорит израильским евреям об определенном непонимании значительной части американских евреев действий израильских партнеров по бизнесу.
          А сенатор в США- это совсем не то, что в РФ. По крайней мере к Сандерсу в штате Вермонт прислушиваются.
          И сразу пришел на ум вопрос- сколько прохожих на улице смогут назвать своего сенатора в Совете Федерации России? Хотя бы одного?
          Предполагаю, что наиболее частый ответ будет- "Совет Федерации? Что это?".
          1. Бледар Ранг пользователя
            Бледар
            0
            Сегодня, 23:15
            сенатора в Совете Федерации России? Хотя бы одного?

            Матвиенко) и еще помню был там один рыжий горец, который по русски не говорил
      2. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 21:35
        А что, в Мюнхен когда-то скатались и ничего. Многим даже понравилось.
    2. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +2
      Сегодня, 21:23
      Ага, а штвтовский военно- морской флот в Красном море чисто случайно...рыбу ловит laughing
      1. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        0
        Сегодня, 22:48
        От хуситов "подарки" он ловит.
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 21:29
      Но США не могут и не должны быть соучастниками убийства детей

      Да уж... Дедушка подзадержался в этом мире... Уже пора... am
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        -1
        Сегодня, 21:36
        Дедушка и с того свата будет клеймить сионистов!
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +1
          Сегодня, 21:37
          Дедушка и с того свата будет клеймить сионистов

          Дедушке будет не до того... На сковородке будет подпрыгать...
          1. Комментарий был удален.
            1. Комментарий был удален.
          2. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            0
            Сегодня, 21:47
            7-40 он будет на сковородке испонять! До второго пришествия.
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +6
      Сегодня, 21:31
      И никто не предлогает побомбить еврейцев в отместку за творимый ими холокост палестинцев!!!
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 21:37
        Предлагать-то мы все тут горазды. А кто возьмётся практически?
      2. Вадим С Ранг пользователя
        Вадим С
        +1
        Сегодня, 22:03
        А все герои только у себя дома и за монитором! А как в поле так только до ветру.....

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