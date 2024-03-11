Американская пресса: Запрос администрации США на 2025 год не включает выделение средств на нужды Украины

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Американская пресса: Запрос администрации США на 2025 год не включает выделение средств на нужды Украины

Американская информационная сеть FNN (Federal News Network) публикует сведения о бюджете США на 2025 год. Напомним, что несколько дней назад конгресс одобрил временный вариант бюджета на ближайшее время, чтобы избежать полной остановки реализации правительством программ. В США это называют временным бюджетом, позволяющим избежать шатдауна. Следующее рассмотрение планируется осуществить 22 марта. И на Украине надеются, что хотя бы к этому моменту конгрессмены всё же примут решение профинансировать Киев.

Пока американская пресса не пишет о точном настрое конгресса по поводу голосования 22 марта, зато пишет о том, что на 2025 год вообще не предусматривается никакого запроса на финансирование киевского режима со стороны Белого дома США. По данным FNN, запрос Белого дома не включает средства на украинские нужды в связи с отсутствием консенсуса у конгрессменов по этому поводу.



При этом в запросе администрации Байдена содержится пункт, где говорится о средствах на «сдерживании России» в размере 1,5 млрд долларов. Сумма, безусловно, внушительная, однако это совсем не те средства, которых от Вашингтона ожидает режим Зеленского.

Получается. что либо Байден и Ко планируют обсуждать финансирование Киева по некой отдельной (внебюджетной) статье, либо считают, что конгресс всё же одобрит крупное финансирование своего украинского проекта в этом году - с прицелом на то, что в следующем точно ничего давать не будет. В любом случае, похоже на тревожный звонок для Зеленского.
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    20 комментариев
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    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      -2
      Сегодня, 21:45
      на 2025 год вообще не предусматривается никакого запроса на финансирование киевского режима со стороны Белого дома США

      Всё... Проект Украина, видимо планируется свернуть к тому времени...
      Пора убегать вам , нацистики...
      1. Попандос Ранг пользователя
        Попандос
        +5
        Сегодня, 22:01
        Пора убегать вам , нацистики...

        Может лучше не надо, потом опять по всему миру расползётся эта нечисть stop angry
        Уж, лучше добить, пока все эти ушлепки в одной куче.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +2
          Сегодня, 22:06
          Может лучше не надо, потом опять по всему миру расползётся эта нечисть

          Я согласен что не надо. Но увы... Расползутся как тараканы... Такова реальность.
          1. Anarchist Ранг пользователя
            Anarchist
            0
            Сегодня, 22:42
            Сейчас НАТО думает о ресурсах и возможности введения войск на туда.
            Считают возможные, само собой, потери....
            Бухгалтерыыы
        2. Msi Ранг пользователя
          Msi
          0
          Сегодня, 22:11
          Может лучше не надо, потом опять по всему миру расползётся эта нечисть

          Я тоже за всё хорошее... Но есть реальность... Увы.. Эти расползутся как тараканы.
      2. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        0
        Сегодня, 22:09
        Странно, что это нас должно волновать. Выдадут баксы, не выдадут. Закроют проект Украина, не закроют. По какому варианту границы: по факту, по Днепру, и т.д. и т.п. С нашей стороны, пока слава Богу, чёткая позиция: денацификация и демилетерезация всей Украины.)
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          -1
          Сегодня, 22:15
          Странно, что это нас должно волновать. Выдадут баксы, не выдадут. Закроют проект Украина, не закроют

          Да действительно странно, что вас это не волнует...
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            -1
            Сегодня, 22:20
            Очень интересный ответ. Ну продолжайте считать, их машина может печатать безостановочно. Чем думаете заняться в процессе подсчёта?))
      3. Taskhyl
        Taskhyl
        -1
        Сегодня, 22:53
        Не стоит тешить себя пустым! Все у них будет для украины. Только программы финансирования закинут под какие-нибудь фонды.
    2. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 21:51
      Сколько уже можно носиться с этими миллиардами? Аж надоели! Раздали бы себе в виде премий за хорошую работу!
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        0
        Сегодня, 21:54
        Раздали бы себе в виде премий за хорошую работу!

        Вы о про что? Что ВПК свой работой загрузили?
      2. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        0
        Сегодня, 22:03
        Цитата: Кот Александрович
        Сколько уже можно носиться с этими миллиардами?

        Какие такие миллиарды? Триллионы виртуальных нуликов в компютерах!!!!! Стоит компютеры выключить и попробуй эти нулики найди.
    3. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 22:00
      Сколько говорить этим янкам, что к пустой голове руку не прикладывают.))
    4. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      0
      Сегодня, 22:01
      Будут давить на отбившееся от рук дитя, которое сами создали и теперь ненужное
    5. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 22:02
      Да думаю не бросят, покривляются для вида, урежут, но всё же, что то да дадут. Правда по рукам давать будут, а вот если в ближайшее время не увидят успехов, могут всю команду просто поменять. И так, что Зее, Канары и Лондон не светят. А скорее два метра и звезда героя.
      Или что там у них является высшей наградой, посмертно.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        0
        Сегодня, 22:13
        Да думаю не бросят

        А может и бросят... Проститутка украина использована во все дыхательные и пихательные, уже плохо подмахивает, да что греха таить и всё хуже, и хуже просматриваются признаки жизни...какой от неё кайф???
        1. ВАМ Ранг пользователя
          ВАМ
          +1
          Сегодня, 22:23
          Да дело не в проститутке, дело в том, на сколько можно нагадить ещё России, а так же можно ли ещё дальше загнать гейропу в известное место. Бабла вбухано много, бросить жалко, гейропа не горит желанием остаться с данной ситуацией один на один. Решать всё будет, когда ситуация придет к тому, что дальнейшая помощь, уже будет приносить только сплошные минусы. А пока вон чехи, ещё там кто то закупают снаряды. Макарон крылья распушил. Я думаю пока какие то
          просматриваются признаки жизни
          , ещё подёргаются
      2. РДР Ранг пользователя
        РДР
        +2
        Сегодня, 22:26
        Цитата: ВАМ
        А скорее два метра и звезда героя.
        Или что там у них является высшей наградой, посмертно.

        Осиновый кол wassat
    6. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +4
      Сегодня, 22:06
      Скорее всего бидон и компания сомневаются в успехе президентских выборов. А там уж Трамп со товарищи решать будут.
    7. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 23:13
      Ничего не понятно, но очень интересно

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