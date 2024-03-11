Американская пресса: Запрос администрации США на 2025 год не включает выделение средств на нужды Украины

Американская информационная сеть FNN (Federal News Network) публикует сведения о бюджете США на 2025 год. Напомним, что несколько дней назад конгресс одобрил временный вариант бюджета на ближайшее время, чтобы избежать полной остановки реализации правительством программ. В США это называют временным бюджетом, позволяющим избежать шатдауна. Следующее рассмотрение планируется осуществить 22 марта. И на Украине надеются, что хотя бы к этому моменту конгрессмены всё же примут решение профинансировать Киев.Пока американская пресса не пишет о точном настрое конгресса по поводу голосования 22 марта, зато пишет о том, что на 2025 год вообще не предусматривается никакого запроса на финансирование киевского режима со стороны Белого дома США. По данным FNN, запрос Белого дома не включает средства на украинские нужды в связи с отсутствием консенсуса у конгрессменов по этому поводу.При этом в запросе администрации Байдена содержится пункт, где говорится о средствах на «сдерживании России» в размере 1,5 млрд долларов. Сумма, безусловно, внушительная, однако это совсем не те средства, которых от Вашингтона ожидает режим Зеленского.Получается. что либо Байден и Ко планируют обсуждать финансирование Киева по некой отдельной (внебюджетной) статье, либо считают, что конгресс всё же одобрит крупное финансирование своего украинского проекта в этом году - с прицелом на то, что в следующем точно ничего давать не будет. В любом случае, похоже на тревожный звонок для Зеленского.

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