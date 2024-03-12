Беспилотник-камикадзе для ВМФ
Серийный беспилотник-камикадзе "Упырь". Фото Telegram / "Повернутые на войне"
Для российского военно-морского флота создается перспективный беспилотный летательный аппарат-камикадзе. Он будет размещаться на кораблях и катерах и дополнять имеющееся вооружение, расширяя разведывательные и ударные возможности своего носителя при решении разных задач. Как сообщается, разработка такого БПЛА уже подходит к своему завершению.
По последним данным
О разработке специализированного одноразового ударного БПЛА для флота 11 марта сообщило издание «Известия». От своих источников в министерстве обороны оно узнало о наличии такого проекта и о его ходе. Так, отмечается, что разработка беспилотника приближается к своему завершению, и вскоре он сможет поступить на вооружение ВМФ.
«Известия» обозначают новую разработку как «корабельную версию ударного дрона-камикадзе». Изделие предлагается запускать прямо с палубы корабля или катера-носителя и применять против надводных и наземных целей. В качестве морских целей для такого БПЛА рассматриваются катера и моторные лодки с диверсантами противника. Также его предлагается применять по беспилотным катерам-камикадзе.
«Сухопутное» применение флотского БПЛА связывают с операциями морской пехоты. Беспилотник-камикадзе должен будет стать еще одним средством огневой поддержки бойцов и подразделений, работающих на побережье.
Атака бронемашины ударным беспилотником. Фото Telegram / БОБР
Технические подробности нового проекта не сообщаются. В связи с этим неизвестно, о БПЛА какого типа идет речь – самолетного или вертолетного. Также под вопросом размерность и класс, боевые возможности и т.д. Впрочем, новые сведения об этом проекте могут появиться в самое ближайшее время, после завершения текущих работ и начала поставок готовой техники в части ВМФ.
Накопленный опыт
К настоящему времени российский ВМФ накопил некоторый опыт эксплуатации беспилотных авиационных систем. В ходе учений и иных мероприятий корабли флота применяли разведывательный БПЛА «Орлан-10» и иную схожую технику. Старт осуществлялся с катапульты на палубе, а для возвращения использовались подъемные сети-ловушки. Была наглядно показана как возможность эксплуатации беспилотников-разведчиков на кораблях, так и вся ее польза.
При этом наш ВМФ пока не имеет беспилотников ударного назначения. Этот вопрос теперь решается при помощи нового проекта, разработка которого, как сообщается, уже приближается к завершению. Организационные и технические подробности этого проекта не сообщаются, но можно предполагать, что в БПЛА для ВМФ используется опыт создания, производства и эксплуатации подобной техники в сухопутных войсках. Вероятно, имеющиеся идеи и решения дополняют новыми предложениями, связанными с особыми условиями будущей эксплуатации.
Каким именно будет новый БПЛА, пока не сообщается. Однако иностранный опыт показывает, что корабли могут нести и применять беспилотники практически любых классов. Состав такой авиационной группы и ее технические особенности фактически зависят только от пожеланий заказчика и требований корабля-носителя.
Иранский корабль-носитель БПЛА нескольких типов. Фото Tasnim News
Так, в США для палубной авиации разрабатываются многофункциональные БПЛА в размерности полноценного истребителя, способные взлетать и садиться на авианосец. Иран, в свою очередь, принимает в боевой состав ВМС специализированные корабли, оснащенные большим количеством беспилотников среднего и легкого класса, в т.ч. изделиями ударного назначения. Китай так же развивает это направление и уже показывает концепты кораблей-носителей БПЛА среднего и тяжелого класса.
В контексте нового российского проекта наибольший интерес представляют именно иранские разработки. Они показывают, как при минимальных усилиях можно изменить боевые возможности корабля любого класса либо создать боевую единицу совершенно нового рода с характерными задачами и инструментами для их решения.
Возможный облик
Согласно «Известиям», перспективный беспилотник-камикадзе является «корабельной версией ударного дрона-камикадзе». Это указывает на то, что для флота создается модификация одного из существующих ударных БПЛА. Какое изделие взято за основу, не сообщается. При этом нельзя исключать, что издание лишь имело в виду новый вариант реализации концепции беспилотника-камикадзе.
Утверждается, что носителями нового БПЛА смогут стать надводные корабли и катера. Последнее обстоятельство указывает на ограниченные размеры и массу, соответствующие возможностям менее крупных боевых единиц. Кроме того, учитывая названный класс беспилотной системы и особенности накопленного опыта, можно предполагать, что в новом проекте используется хорошо отработанная концепция и архитектура.
Запуск БПЛА с борта корабля. Фото Tasnim News
Возможно, разрабатывается малый мультикоптер с дистанционным управлением и боевой частью. В таком случае новый БПЛА действительно может быть корабельной версией существующего образца, уже состоящего на вооружении сухопутных подразделений. Унификация на уровнях концепции и техники даст известные преимущества, связанные с производством, освоением и эксплуатацией новых аппаратов.
На вооружении российской армии состоит целый ряд легких беспилотников-камикадзе с разными особенностями. При этом все такие изделия имеют схожую конструкцию и общие особенности. Перспективное изделие для ВМФ может иметь такой же облик, тактико-технические характеристики и боевой потенциал. В таком случае это будет беспилотная платформа с несколькими электрическими винтомоторными группами, камерой и дистанционным управлением.
Адаптация существующей конструкции или общей архитектуры к применению на кораблях не представляет особой сложности, но требует определенных мер. В первую очередь, флотский БПЛА нуждается в усовершенствованной бортовой электронике. Средства навигации, оптика и приборы управления должны обеспечить полеты над водой гладью без визуальных ориентиров, поиск надводных целей и их уверенное поражение. Полезной будет и всесуточная оптика, позволяющая работать в любое время и в разных условиях.
Могут возникнуть особые требования к летно-техническим характеристикам. Морской БПЛА должен иметь достаточную скорость и дальность полета. Также ему требуется высокая маневренность для поражения подвижной цели. Кроме того, требуется повышенная устойчивость в полете для возможности применения в ветреную погоду.
Концепт китайского корабля-носителя БПЛА. Фото Thedrive.com
В качестве боевой части распространенные дроны-камикадзе используют незначительно доработанные боеприпасы подходящей массы и размеров. Кроме того, в прошлом году силами нескольких предприятий был освоен выпуск специализированных боезарядов ряда моделей разного назначения. Их тоже могут применить в новом проекте.
Наконец, одноразовый ударный БПЛА должен быть простым и дешевым. Это позволит производить его массово и в больших количествах развертывать в войсках. Как показывает опыт армии, именно высокая численность является одним из преимуществ беспилотных систем такого рода.
Дополнительное средство
Перспективный БПЛА следует рассматривать в качестве дополнительного вооружения для надводного флота. За счет него корабли и катера смогут улучшить свои боевые качества и повысить другие важные параметры. Кроме того, следует ждать рост боеспособности и безопасности.
Беспилотник-камикадзе может занять промежуточное положение между стрелковым оружием и артиллерией, а также показать преимущества перед ними. Так, БПЛА должен превосходить по дальности и могуществу любые стрелковые системы и малокалиберные орудия. В зависимости от параметров установленной БЧ, он может уступать по мощности артиллерии среднего и крупного калибра. В то же время, беспилотник с большей вероятностью сможет доставить свою БЧ к цели. В случае с малоразмерными и маневрирующими целями это имеет критическое значение.
Как пишут «Известия», при помощи беспилотников-камикадзе корабли и катера смогут поражать разные надводные объекты, включая безэкипажные катера. Последние представляют угрозу для флота и являются не самой простой целью. Перспективные БПЛА в связке с другим вооружением вполне способны улучшить защиту от подобных угроз и снизить имеющиеся риски.
Таким образом, за счет нового БПЛА корабли и катера нашего ВМФ получат возможность расширить номенклатуру вооружений на борту и смогут повысить эффективность решения всех основных задач. При этом следует ожидать, что в дальнейшем идея развертывания беспилотников-камикадзе в надводном флоте получит развитие и приведет к новым интересным результатам. Но пока главной задачей в этом направлении является завершение работ по текущему проекту.
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