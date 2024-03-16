Японский американец для корейского жандарма
Оружейка в учебке для будущих сержантов Сил самообороны Японии, 1955 год. Все винтовки в кадре – это «Арисака» Тип 99 под американский патрон.
Часто этому способствовало большое количество локальных конфликтов, которые возникали на пепелище пожара Второй мировой войны. Где-то для возникновения нового противостояния необходимо было время, где-то новые конфликты становились прямым продолжением мировой войны здесь.
Возможно, особняком тут стоит японское оружие.
В самой Японии в 1945 году американцы начали стремительную демилитаризацию. При этом на окраинах когда-то громадной Японской империи старое оружие не только не утилизировалась, но зачастую, наоборот, собиралась и практически тут же пускалась в дело. Так было во Вьетнаме, в Индонезии, Малайзии и во многих других местах. Причём зачастую японское оружие вступало в бой в руках его старых владельцев японских солдат, принимавших одну из сторон новых конфликтов. Но это уже совсем другая история.
На самом деле исторически, начиная с XX века японское оружие имело большое распространение, благодаря начавшейся Первой мировой войне. Речь про японские винтовки и карабины системы «Арисака». Многие страны-участницы вступили в конфликт, имея откровенный недостаток оружия.
Капитуляция японских войск в Корее в 1945 году. Довольно скоро эти же винтовки продолжат воевать там же.
Вылилось это в закупку японских винтовок Великобританией и Российской империей. Начавшаяся в 1930-е активная экспансия и расширение Японской империи и последовавшее начало Второй мировой войны привели к тому, что японское оружие оказалось во всех уголках Азии, иногда даже самых отдалённых.
С окончание Второй мировой победителям достались запасы оружия японской императорской армии. Несмотря на то, что огромное количество оружия было просто утилизировано, в руках американцев осталось большое количество винтовок.
В 1950 году на фоне стремительного продвижения северокорейских войск содержавшихся в южнокорейских тюрьмах коммунистов... просто убивали, чтобы их не освободили. Вот и сейчас южнокорейские полицейские будут проводить массовую казнь. Некоторые вооружены японскими винтовками.
Начавшийся в 1950 году конфликт на Корейском полуострове быстро приобрёл такие масштабы, к которым американские военные откровенно готовы не были. Материальные потери были таковы, что оружие и технику в буквальном смысле по помойкам искали. И это не оборот речи, в 1950 году один танк М4А3Е8 был найден неисправным на окраине полигона под Токио, отремонтирован и отправлен в воюющую Корею.
В 1951 году, хотя в общем-то кризис для сил ООН был преодолен, поражение войскам уже не грозило, и опасность быть скинутыми в море миновала, но проблемы со снабжением всё ещё имелись. Касалось это прежде всего молодых южнокорейских вооруженных сил.
Если линейные пехотные части старались вооружать хотя бы примерно на уровне с американскими частями (теми же оружейными системами), то вот части второго эшелона или откровенно тыловые можно было вооружить и чем-то не стандартным для американцев. Но при этом хотелось бы не иметь проблем со снабжением боеприпасами. А в тылу оружие нужно было, красные партизаны в тылах войск ООН не были чем-то редким, да и «демократический» режим на юге страны в то время держался, откровенно, на грубой силе и штыках (вспомнить хотя бы массовые расстрелы коммунистов).
Только что отмобилизованное южнокорейское подразделение на марше, 1950 год. Все солдаты вооружены японскими винтовками.
И решение было найдено.
Американцы решили использовать запасы винтовок системы «Арисака» Тип 99, оставшихся на складах в Японии. При этом их предполагалось перестволить под американский винтовочный боеприпас 7,62×63 мм (.30-06 Springfield). Японские винтовки и так активно применялись южнокорейскими вооружёнными силами, бойцов, знакомых с этой матчастью хватало, а американский боеприпас исключал проблемы со снабжением.
Первоначально предполагалось переделать таким образом 100 000 винтовок, вооружаться ими должна была прежде всего южнокорейская полиция.
К винтовке, естественно, нужен штык. Японский штык Тип 30 с подвесом для использования с американским снаряжением. На самом деле такие переделки появились ещё до идеи с перестволением винтовок Тип 99 и использовались и в Японии, и в Корее.
Но пока суд да дело, конфликт перешёл в стадию позиционных боёв за позиции на холмах, а скоро и перемирие 1953 года подоспело. Переделка всех 100 000 винтовок так и не была закончена.
Часть винтовок так и не доехала до Кореи, оставшись в Японии, где они ещё долго служили в учебных частях. После окончания войны в Корее и с началом перевооружения Сил самообороны Японии часть винтовок отправилась союзникам США в Юго-Восточной Азии, например в Таиланд. Там эти винтовки в качестве учебных вполне можно было увидеть ещё пару лет назад.
Ствольная коробка винтовки с клеймом о применяемом американском боеприпасе. Эта винтовка оказалась на американском гражданском оружейном рынке и продавалась в качестве охотницкой.
Проект использования старых японских винтовок под новый патрон оказался довольно нетипичен для американских военных. Во многом это было обусловлено тем кризисом в материально-техническом обеспечении, с которым американцы столкнулись с началом войны в Корее и который они во многом создали себе сами.
Больше они такой ошибки не повторят, и после 1953 года в Японии будут развёрнуты целые заводы, единственной задачей которых будет – восстановить и сохранить военное имущество, послужившее в Корее.
Марш-бросок в учебке для будущих сержантов Сил самообороны Японии, 1955 год. Все бойцы на фото вооружены винтовками «Арисака» Тип 99 под американский патрон.
Это, кстати, оказалась далеко не последняя переделка японской винтовки.
Наверное, самой последней можно считать переделку этих винтовок в Китае под советский 7,62-мм патрон образца 1943 года (7,62×39 мм). Но об этом как-нибудь в другой раз.
Винтовки «Арисака» в Таиланде в учебной части в 2021 году. У тайских ВС были как винтовки, закупленные у Японии до 1945 года, так и полученные от США уже после того, как они стали не нужны в Корее.
- Александр Сычёв
- www.laststandonzombieisland.com www.gunauction.com www.firearmsnews.com www.usmilitariaforum.comwww.gunsinternational.com www.arsof-history.org
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