Японский американец для корейского жандарма

Винтовки «Арисака» в Таиланде в учебной части в 2021 году. У тайских ВС были как винтовки, закупленные у Японии до 1945 года, так и полученные от США уже после того, как они стали не нужны в Корее.

Марш-бросок в учебке для будущих сержантов Сил самообороны Японии, 1955 год. Все бойцы на фото вооружены винтовками «Арисака» Тип 99 под американский патрон.

Ствольная коробка винтовки с клеймом о применяемом американском боеприпасе. Эта винтовка оказалась на американском гражданском оружейном рынке и продавалась в качестве охотницкой.

К винтовке, естественно, нужен штык. Японский штык Тип 30 с подвесом для использования с американским снаряжением. На самом деле такие переделки появились ещё до идеи с перестволением винтовок Тип 99 и использовались и в Японии, и в Корее.

Только что отмобилизованное южнокорейское подразделение на марше, 1950 год. Все солдаты вооружены японскими винтовками.

В 1950 году на фоне стремительного продвижения северокорейских войск содержавшихся в южнокорейских тюрьмах коммунистов... просто убивали, чтобы их не освободили. Вот и сейчас южнокорейские полицейские будут проводить массовую казнь. Некоторые вооружены японскими винтовками.

Капитуляция японских войск в Корее в 1945 году. Довольно скоро эти же винтовки продолжат воевать там же.

Оружейка в учебке для будущих сержантов Сил самообороны Японии, 1955 год. Все винтовки в кадре – это «Арисака» Тип 99 под американский патрон.

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