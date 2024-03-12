Российские войска взяли под контроль новые территории на Кураховском направлении

Российские войска, несмотря на переброску всё новых и новых резервов противника на фронт, шаг за шаг продолжают отодвигать ВСУ западнее на Кураховском направлении. Так, стало известно о переходе под контроль российской армии новых территорий на севере Георгиевки, а также севернее самого населённого пункта.Наши бойцы при поддержке артиллерии разгромили противника по направлению к каскаду водоёмов, которые от севера Георгиевки протянулись к Красногоровке. На этом участке фронта ВСУ используют этот каскад прудов (ставков) в качестве линии обороны, перед которой организовали минные поля.Помимо всего прочего российская армия продвинулась западнее Георгиевского пруда, улучшив своё тактическое положение в черте упомянутого села Георгиевка.В общей сложности за сутки под контроль ВС РФ перешли до 2 квадратных километров территории на Кураховском направлении. Противник при этом потерял несколько единиц бронетехники, гаубицу и несколько десятков человек личного состава, включая иностранных наёмников.

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