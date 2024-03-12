Немецкое издание подтвердило подлинность фото с захваченным Россией танком Leopard 2A6 под Авдеевкой
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Российские военные захватили немецкий танк Leopard в одной из его последних модификаций 2A6 под Авдеевкой. Об этом пишет Bild со ссылкой на фотографию, появившуюся на российских ресурсах в минувшее воскресенье.
Немецкое издание признало потерю ВСУ одного из "высокотехнологичных" танков Leopard 2A6 и переход его в руки российских военных. Как пишет Bild, это первый доказанный захват немецкого танка, подтвержденный сделанной фотографией. Как утверждается, на фото немецкий Leopard, пораженный в кормовую часть на севере Авдеевки, в районе села Степовое. Танк ввели в бой 30 октября 2023 года, 31 его подбили, после чего экипаж дал деру, бросив технику. Отмечается, что немцы очень внимательно отслеживают судьбу переданной Киеву боевой техники.
В воскресенье российские военнослужащие опубликовали фотографии поврежденного основного боевого танка Leopard 2A6. Это первый из 18 танков Leopard 2, поставленных из Германии, который смогла захватить Россия. По информации Bild, фотография подлинная
- пишут немцы.
По данным издания, на вооружении украинской армии должно остаться еще 17 Leopard 2A6, поскольку Германия поставила Украине 18 танков в такой модификации. О возможных потерях этих танков в издании предпочли не вспоминать. При этом немцы признали, что большая часть поставленных танков находится в ремонте по тем или иным причинам. Ремонтом занимаются сами немцы на предприятиях в Литве.
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