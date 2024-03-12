Немецкое издание подтвердило подлинность фото с захваченным Россией танком Leopard 2A6 под Авдеевкой

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Немецкое издание подтвердило подлинность фото с захваченным Россией танком Leopard 2A6 под Авдеевкой

Российские военные захватили немецкий танк Leopard в одной из его последних модификаций 2A6 под Авдеевкой. Об этом пишет Bild со ссылкой на фотографию, появившуюся на российских ресурсах в минувшее воскресенье.

Немецкое издание признало потерю ВСУ одного из "высокотехнологичных" танков Leopard 2A6 и переход его в руки российских военных. Как пишет Bild, это первый доказанный захват немецкого танка, подтвержденный сделанной фотографией. Как утверждается, на фото немецкий Leopard, пораженный в кормовую часть на севере Авдеевки, в районе села Степовое. Танк ввели в бой 30 октября 2023 года, 31 его подбили, после чего экипаж дал деру, бросив технику. Отмечается, что немцы очень внимательно отслеживают судьбу переданной Киеву боевой техники.



В воскресенье российские военнослужащие опубликовали фотографии поврежденного основного боевого танка Leopard 2A6. Это первый из 18 танков Leopard 2, поставленных из Германии, который смогла захватить Россия. По информации Bild, фотография подлинная

- пишут немцы.

По данным издания, на вооружении украинской армии должно остаться еще 17 Leopard 2A6, поскольку Германия поставила Украине 18 танков в такой модификации. О возможных потерях этих танков в издании предпочли не вспоминать. При этом немцы признали, что большая часть поставленных танков находится в ремонте по тем или иным причинам. Ремонтом занимаются сами немцы на предприятиях в Литве.
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    24 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 06:19
      «Немецкое издание признало потерю ВСУ одного из "высокотехнологичных" танков Leopard 2A6 и переход его в руки российских военных» —

      ***
      — А свидомые,поди,отрицают ...
      ***
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 06:20
      Система управления огнем там наверняка заинтересует.Кстати,profiBus впервые было внедрено именно на Леопардах.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 06:55
        Цитата: dmi.pris1
        Система управления огнем там наверняка заинтересует
        Не думаю, что поставляемые танки на Украину имеют какие-то технологические новинки
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +3
          Сегодня, 07:00
          Это не новинка,так скажем.Я про контроллеры и шины передачи данных и СОУ.Но все равно,этот танк из последних модификаций
        2. ААК Ранг пользователя
          ААК
          0
          Сегодня, 07:15
          Я бы, уважаемый коллега Михель, сказал-бы по-другому: В поставляемых бандерам системам ВиВТ самое высокотехнологичное оборудование как-правило снято, но и того, что оставлено для обеспечения боевого функционирования, вполне достаточно, чтобы там покопались ребята из "кружков технического творчества"...
        3. NightWolf1991 Ранг пользователя
          NightWolf1991
          0
          Сегодня, 07:30
          Не согласен. Уверен там много что будет для нас интересным)
        4. советник 2 уровня Ранг пользователя
          советник 2 уровня
          0
          Сегодня, 07:42
          Цитата: Голландец Михель
          Не думаю, что поставляемые танки на Украину имеют какие-то технологические новинки

          согласен, 2А6 ВСУ это модернизация 2А5 - 20летней давности.. более новых танков от 2А6М и до тем более 2А7,2А8, никто ВСУ не давал... интересное там наверняка что-то для наших есть, но прям с новинками - не густо.. хотя это в любом случае современнее чем Абры из начала 90х поставленные им...
      2. Kuroneko Ранг пользователя
        Kuroneko
        +2
        Сегодня, 06:58
        Нашим важнее трансмиссию и движок исследовать.
        С этим у России/СССР всегда неладно было.
        До сих пор все наши танки катаются на правнуках В-2, но он хоть и легендарен, но надо менять.
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +3
          Сегодня, 07:03
          Да,это так.Кстати,на Т14 применен X-образный двигатель.Насколько я понял из видео от УЗТМ.Конечно,надо посмотреть.Но у нас проблемы по двигателям не из за отсутствия компетенции,а из за оборудования,оснастки на заводе изготовителе.
    3. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 06:22
      30 октября 2023 года, 31 его подбили, после чего экипаж дал деру
      Дело было в октябре, а уже март...
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +2
        Сегодня, 06:28
        Дело было в октябре, а уже март

        Как пишет Bild, это первый доказанный захват немецкого танка,

        Ага, Билд подзависает...
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +3
          Сегодня, 06:52
          Цитата: Msi
          Дело было в октябре, а уже март

          Как пишет Bild, это первый доказанный захват немецкого танка,

          Ага, Билд подзависает...

          У них просто источник информации - эстонская разведка laughing
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +1
            Сегодня, 06:55
            Цитата: Чёрный
            У них просто источник информации - эстонская разведка
            А эстонцы добывают информацию из газет wink
            1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
              Владимир Владимирович Воронцов
              +1
              Сегодня, 07:01
              «А эстонцы добывают информацию из газет» —

              ***
              "Сужденья черпают из западных газет -
              Времён обамовских,до возвращенья Крыма" ...
              ***
      2. Andy_nsk Ранг пользователя
        Andy_nsk
        +1
        Сегодня, 06:28
        Дело было в октябре, а уже март...

        И что? Был в серой зоне, желающих пофотаться рядом до этого не нашлось. Сейчас данную территорию освободили, и можно кошечку вывезти без опасения попасть под огонь противника.
      3. Nikolaevich I Ранг пользователя
        Nikolaevich I
        0
        Сегодня, 07:44
        Цитата: Uncle Lee
        Дело было в октябре, а уже март.

        Вспомнил "детский стишок"... :"Дело было в декабре 5 апреля ...Было сухо на дворе -по колено грязи....Шёл высокий человек низенького роста...(и т. д. ,и т.п. ! ) По моему, этот стишок весьма реально характеризует точность информации ,которую "предоставляют информационные агентства по "всему миру" !
    4. Evgenijus Ранг пользователя
      Evgenijus
      +2
      Сегодня, 06:27
      Поставить перед германским посольством в Москве. Ствол направить на посольство. С исторической справкой - плакатом для Шольца: "1945 - 2024". Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет.
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 06:48
        А причем тут посольство? Шольца немцы сами выбрали. Как укропы- Зелкнского. Приятель часто пишет из Германии,что все резко подорожало и это немцам не нравится. А украина,твнки и все такое- им др лампочки.
        1. Васян1971 Ранг пользователя
          Васян1971
          0
          Сегодня, 07:05
          Цитата: Андрей Николаевич
          Приятель часто пишет из Германии,что все резко подорожало и это немцам не нравится. А украина,твнки и все такое- им др лампочки.

          Есть такая штука - "причинно-следственная связь" называется... request
    5. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +2
      Сегодня, 06:28
      Немецкое издание подтвердило подлинность фото с захваченным Россией танком Leopard 2A6 под Авдеевкой

      Когда в Кубинке можно будет посмотреть?
    6. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 06:29
      Поставить его напротив посольства ФРГ в Москве и надписать: "Смерть немецким оккупантам"
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 06:30
      По информации Bild, фотография подлинная
      А, что были сомнения? С трудом, зачастую через губу, но приходится немцам признавать, что их Leopard 2A6 не только уничтожаются, но и попадают в более-мене приличном состоянии в руки российских войск. Как и то, что
      большая часть поставленных танков находится в ремонте по тем или иным причинам
    8. pexotinec Ранг пользователя
      pexotinec
      +2
      Сегодня, 06:53
      Удивляет, что немцы ещё не попросили вернуть им танк laughing
    9. Михаил Дадеко Ранг пользователя
      Михаил Дадеко
      0
      Сегодня, 07:39
      Леопард не " чудо- юдо" ,но как " бонус" приятный для наших военных,да и лишний раз " щёлкнуть по носу" немцев и не только их хорошо! laughing

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