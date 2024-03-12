Глава нацразведки США заявила об «эрозии» военного потенциала Украины и о том, что Россия не хочет военного конфликта с США

11
Глава нацразведки США заявила об «эрозии» военного потенциала Украины и о том, что Россия не хочет военного конфликта с США

Глава национальной разведки США Эврил Хейнс выступила с докладом, основной темой которого стал украинский конфликт. По словам Хейнс, после потери Авдеевки ситуация для украинской армии существенным образом усложнилась. Сложности эти состоят даже не в том, что приходится наспех организовывать новую линию обороны, а в том, что, как выразилась глава нацразведки США, «обнаружилась эрозия украинского военного потенциала».

Хейнс:



Это произошло на фоне снижения доступности предоставляемой из-за рубежа военной помощи.

Руководитель разведывательной структуры Соединённых Штатов добавила, что Россия при этом активизировала процесс военного производства, и «время играет на данный момент на руку Москве».

Все эти заявления Хейнс оказались направлены на одно – на то, чтобы конгрессмены одобрили пакет военной помощи киевского режиму.
Одновременно с этим глава национальной разведки США заявила о том, что «Россия не ищет военной конфронтации с Соединёнными Штатами».

Хейнс:

Почти наверняка Россия не хочет военного конфликта с армиями США и НАТО. Она будет продолжать свои действия ниже того уровня, который мог бы стать пороговым для перехода конфликта в масштаб глобального.


Глава ЦРУ Бернс о вероятности потери ВСУ новых территорий:

Если финансирование Украине не будет выделено, вы увидите ещё больше Авдеевок

Американские эксперты при этом дают понять, что Авдеевка рассматривалась штабами стран НАТО и Украины как один из главных плацдармов для дальнейшего продвижение ВСУ к Донецку и границам с Ростовской областью.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    11 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 06:31
      «Авдеевка рассматривалась штабами стран НАТО и Украины как один из главных плацдармов» —

      ***
      — Авдеевка не первая и не последняя ...
      ***
    2. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +6
      Сегодня, 06:33
      Россия не хочет военного конфликта с США

      Нашу страну не спрашивали и не будут спрашивать хочет ли она военного конфликта...на нас просто нападут без предупреждения... в истории это было уже не раз.
      Поэтому к войне надо готовиться всегда...хочешь мира будь готов воевать за него.
      Американцы как я понимаю стремятся все издержки за войну взвалить на Европу и Россию...это видно невооруженным взглядом.
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +3
      Сегодня, 06:35
      обнаружилась эрозия украинского военного потенциала

      Эрозия шейки матки – хроническое воспаление области шейки матки.

      Видимо женщина о чём - то своём...
      Я как посмотрю, в США серьёзные проблемы в этой области, у всего руководства...
    4. yuliatreb Ранг пользователя
      yuliatreb
      +4
      Сегодня, 06:43
      Не знаю чего хочет российское политическое руководство, но граждане РФ хотят справедливого возмездия всем членам западной коалиции, именно с теми кто поставлял и поставляет вооружение укрорейху, вплоть до прекращения дип отношений и прекращения всех торговых операций.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 06:48
        Цитата: yuliatreb
        граждане РФ хотят справедливого возмездия всем членам западной коалиции, именно с теми кто поставлял и поставляет вооружение укрорейху

        А не будет возмездия - снова получим очередной Минск. А надо бы Берлин-45 года
    5. Сибирь55 Ранг пользователя
      Сибирь55
      0
      Сегодня, 06:47
      Почти наверняка Россия не хочет военного конфликта с армиями США и НАТО. Она будет продолжать свои действия ниже того уровня, который мог бы стать пороговым для перехода конфликта в масштаб глобального.

      Вот поменяй местами в этом опусе Россию и США и этот шедевр будет соответствовать действительности
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 06:50
      Это произошло на фоне снижения доступности предоставляемой из-за рубежа военной помощи
      Все выступления политиков, военных и др. в Сша и Европе сводится к одному - необходима немедленная и большая военная помощь киеву. Дальше по отработанному сценарию начинается запугивание своих если не нападением России на одну из стран Европы, то
      Если финансирование Украине не будет выделено, вы увидите ещё больше Авдеевок
      Даже говоря о нежелании России конфликта с НАТО глава разведки делает это так, чтобы было понятно, что это не Запад, а Россия боится этого конфликта поэтому будет воевать одной рукой, чтобы "не рассердить" американцев.
    7. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      0
      Сегодня, 07:42
      ....о том, что Россия не хочет военного конфликта с США

      Прав, Россия действительно не хочет. Но самое главное, Саша (извините, США не выговариваю) не хочет непосредственной войны с Россией. Ему война с Россией совсем не нужна. Саша готовится к войне с Китаем, и прекрасно понимают, что начав войну с Россией никакой войны с Китаем уже не получится, т.к. после начала этой войны уже не будет самих сашей. Вот почему на Украине воюют скрытые украинцы - поляки, французы, иные разбойники и бандиты, но не воюют сами саши, которые к тому же предупредили всех своих шавок, что 5 статья устава НАТО не действует автоматически, и каждая громко гавкающая шавка вольна сама выбирать свой путь от будки, не оглядываясь на хозяина, наблюдающего за ней. После такого окрика сразу поубавилось спеси у бравых польских панов, которые в начале войны отказались от введения своих войск на Украину для защиты беззащитных поляков, которых всячески угнетают клятые москали, и предпочли воевать под прикрытием, перекрасившись под чернозем. Ничего, наша земля и наш чернозем еще и не такое дерьмо перемалывали, перемелем и это.
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:45
      Глава нацразведки США заявила об «эрозии» военного потенциала Украины и о том, что Россия не хочет военного конфликта с США
      . А что, полосатики прям мечтают ввязатся в прямой, горячий конфликт с Россией?
    9. asher Ранг пользователя
      asher
      0
      Сегодня, 07:46
      В чем права эта американка, так это в том, что современные буржуйские власти РФ до усеру боятся даже мысли о каком-то конфликте с США, НАТО! Это же конец всему нажитому непосильным трудом и вообще райской жизни на основе всего наследия СССР. Вот эта медвежья болезнь россиянских буржуинов гарантирует, что никакого уничтожения нацистской страны У не предвидится, никакого возвращения российской Одессы, Николаева они 100% даже теоретически не допускают. Как там в фильме: "Эти нехорошие люди предадут нас при первой возможности".
    10. Игораш Ранг пользователя
      Игораш
      0
      Сегодня, 07:55
      Не хочет или дали команду "не хотеть"?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»