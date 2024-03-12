Это произошло на фоне снижения доступности предоставляемой из-за рубежа военной помощи.

Почти наверняка Россия не хочет военного конфликта с армиями США и НАТО. Она будет продолжать свои действия ниже того уровня, который мог бы стать пороговым для перехода конфликта в масштаб глобального.

Если финансирование Украине не будет выделено, вы увидите ещё больше Авдеевок

Глава национальной разведки США Эврил Хейнс выступила с докладом, основной темой которого стал украинский конфликт. По словам Хейнс, после потери Авдеевки ситуация для украинской армии существенным образом усложнилась. Сложности эти состоят даже не в том, что приходится наспех организовывать новую линию обороны, а в том, что, как выразилась глава нацразведки США, «обнаружилась эрозия украинского военного потенциала».Хейнс:Руководитель разведывательной структуры Соединённых Штатов добавила, что Россия при этом активизировала процесс военного производства, и «время играет на данный момент на руку Москве».Все эти заявления Хейнс оказались направлены на одно – на то, чтобы конгрессмены одобрили пакет военной помощи киевского режиму.Одновременно с этим глава национальной разведки США заявила о том, что «Россия не ищет военной конфронтации с Соединёнными Штатами».Хейнс:Глава ЦРУ Бернс о вероятности потери ВСУ новых территорий:Американские эксперты при этом дают понять, что Авдеевка рассматривалась штабами стран НАТО и Украины как один из главных плацдармов для дальнейшего продвижение ВСУ к Донецку и границам с Ростовской областью.