Украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов: в Орле возгорание на нефтебазе
Украинские вооруженные формирования в ночь с понедельника на вторник атаковали сразу несколько российских регионов, отражение атаки беспилотников прошло с переменным успехом, если в трех областях их удалось сбить, то в одном украинский беспилотник смог поразить цель.
Сегодня ночью Киев атаковал беспилотниками самолетного типа Курскую, Орловскую, Воронежскую области и Москву. По крайней мере, на данный момент других сообщений об атаках нет. Как сообщают власти Воронежской и Курской областей, там без последствий на земле, пострадавших тоже нет, хорошо сработала ПВО. Причем Курскую область атаковало несколько беспилотников двумя или тремя волнами. В Москве отчитались о перехвате украинского БПЛА над Раменским районом, обломки упали на землю, там работают экстренные службы. Предварительно, тоже без последствий.
А вот в Орловской области беспилотник атаковал объект топливно-энергетического комплекса и попал, поскольку в Орле было зафиксировано возгорание одного из резервуаров на местной нефтебазе. На место прибыли экстренные службы, ведется ликвидация возгорания. Власти региона подтверждают прилет.
- заявил глава региона Андрей Клычков.
В последнее время Киев старается нанести удары именно по объектам топливно-энергетического комплекса, атакуя с помощью беспилотников в основном нефтебазы. Такие атаки имеют двойной смысл: во-первых, лишить российскую армию какой-то части ГСМ, а во-вторых, напугать население российских регионов. Как заявляют эксперты, перед выборами президента России количество налетов только увеличится.
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