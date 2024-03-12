Украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов: в Орле возгорание на нефтебазе

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Украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов: в Орле возгорание на нефтебазе

Украинские вооруженные формирования в ночь с понедельника на вторник атаковали сразу несколько российских регионов, отражение атаки беспилотников прошло с переменным успехом, если в трех областях их удалось сбить, то в одном украинский беспилотник смог поразить цель.

Сегодня ночью Киев атаковал беспилотниками самолетного типа Курскую, Орловскую, Воронежскую области и Москву. По крайней мере, на данный момент других сообщений об атаках нет. Как сообщают власти Воронежской и Курской областей, там без последствий на земле, пострадавших тоже нет, хорошо сработала ПВО. Причем Курскую область атаковало несколько беспилотников двумя или тремя волнами. В Москве отчитались о перехвате украинского БПЛА над Раменским районом, обломки упали на землю, там работают экстренные службы. Предварительно, тоже без последствий.



А вот в Орловской области беспилотник атаковал объект топливно-энергетического комплекса и попал, поскольку в Орле было зафиксировано возгорание одного из резервуаров на местной нефтебазе. На место прибыли экстренные службы, ведется ликвидация возгорания. Власти региона подтверждают прилет.

Друзья, в Орле произошло падение БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет

- заявил глава региона Андрей Клычков.

В последнее время Киев старается нанести удары именно по объектам топливно-энергетического комплекса, атакуя с помощью беспилотников в основном нефтебазы. Такие атаки имеют двойной смысл: во-первых, лишить российскую армию какой-то части ГСМ, а во-вторых, напугать население российских регионов. Как заявляют эксперты, перед выборами президента России количество налетов только увеличится.
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    28 комментариев
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    1. Панкрат25 Ранг пользователя
      Панкрат25
      +3
      Сегодня, 06:44
      Неужели нельзя ёмкости с горючкой накрыть стальной сеткой?
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +4
        Сегодня, 06:53
        Ну,как всегда у нас.Зима пришла неожиданно.Кстати,на Украине трансфоматоры на ТП окружили "крепостями " из бетонных блоков.Атаковать их можно чуть ли не строго вертикально.Может быть поэтому ничеоо не слышро о поражении этих обьектов там
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          -1
          Сегодня, 06:59
          Атаковать их можно чуть ли не строго вертикально.Может быть поэтому ничеоо не слышро о поражении этих обьектов там

          Ерунду пишите... Команды нет... Патологический гуманизм к укросвиньям...
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +2
            Сегодня, 07:05
            Ну,так это же власть такая..Голосуйте дальше,за патологических..
            1. Msi Ранг пользователя
              Msi
              +2
              Сегодня, 07:06
              Голосуйте дальше,за патологических..

              А вы где проживаете, " товарищ" , напомните? За кого голосовать будете?
            2. Алекс_1973 Ранг пользователя
              Алекс_1973
              0
              Сегодня, 07:29
              dmi.pris1 (дмитрий)
              Ну,как всегда у нас.Зима пришла неожиданно.Кстати,на Украине трансфоматоры на ТП окружили "крепостями " из бетонных блоков.Атаковать их можно чуть ли не строго вертикально.Может быть поэтому ничеоо не слышро о поражении этих обьектов там
              А есть альтернатива?
              Нет, я вполне серьезно. Приведите мне в пример политика за которого можно проголосовать?
              1. Deon59 Ранг пользователя
                Deon59
                0
                Сегодня, 07:54
                Это мы слышим 20 лет . А если вдруг ...,что тогда ,России капец
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 06:57
        Цитата: Панкрат25
        Неужели нельзя ёмкости с горючкой накрыть стальной сеткой?
        Неужели нельзя нанести хороший удар по местам сборки и базирования беспилотников?
        1. Vrotkompot
          Vrotkompot
          +1
          Сегодня, 07:20
          Нельзя и вот почему:
          1. На Украине их тысячи и они под землей, либо в бункерах
          2. Мест сборки много в приграничных с Украиной странах.
      3. moscowp Ранг пользователя
        moscowp
        +1
        Сегодня, 07:10
        «Емкости с горючкой» - это ерунда. Гораздо хуже это атаки на НПЗ. Сегодня пожар на Нижегородской НПЗ после атаки дронов, судя по новостям. До этого была атака в ЛО и Туапсе. Ректификационную колонну НПЗ сеткой не накроешь, мешками не обложишь и быстро не восстановишь при поражении.
        1. Vrotkompot
          Vrotkompot
          0
          Сегодня, 07:22
          Такие предприятия должны иметь средства на хорошие системы РЭБ и противодронную защиту. То что они отсутсвуют, прямое преступление руководства предприятия.
          1. moscowp Ранг пользователя
            moscowp
            0
            Сегодня, 07:46
            То что они отсутсвуют, прямое преступление руководства предприятия

            Да что вы такое говорите! То есть теперь защита предприятий и граждан от военной и террористической опасности - ответственность самого гражданского населения?! Оружие тогда раздайте гражданам и предприятиям, раз вы отказываете силовым ведомствам в ответственности за нашу безопасность.
        2. sanja.grw Ранг пользователя
          sanja.grw
          +2
          Сегодня, 07:22
          Цитата: moscowp
          Сегодня пожар на Нижегородской НПЗ после атаки дронов, судя по новостям

          Сылку можно, я с Нижнего,что-то такой новости не нахожу
          1. Кельбес
            Кельбес
            +1
            Сегодня, 07:35
            https://lenta.ru/news/2024/03/12/gubernator-nizh/

            https://www.kommersant.ru/doc/6562136
          2. moscowp Ранг пользователя
            moscowp
            0
            Сегодня, 07:39
            https://www.rbc.ru/politics/12/03/2024/65efd0f89a79471c0cd59f91?from=from_main_1
      4. Voronezh Ранг пользователя
        Voronezh
        0
        Сегодня, 07:51
        Вы когда нибудь нефтебазе видели? Можете себе представить как над ней купол из сетки сделать?
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +4
      Сегодня, 06:49
      Такие атаки имеют двойной смысл: во-первых, лишить российскую армию какой-то части ГСМ, а во-вторых, напугать население российских регионов

      Да мало хорошего... С дерьмом надо смешивать укросвиней, а не любезничать....
      П. С. Белгородская область... Ракетная опасность, сын в школу не пойдёт пока... Задолбали укросвиньи...
    3. Vyacheslav P Ранг пользователя
      Vyacheslav P
      -2
      Сегодня, 06:49
      Чувствую, что скоро хорошая ракетная ответочка будет)
      1. ААК Ранг пользователя
        ААК
        +6
        Сегодня, 07:06
        Лучшая "ответочка" - это недопущение "приветочек" с той стороны, а с этим - увы-увы, тут в СМИ "бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию.." если мы у бандер пару гаубиц накрыли и "просто праздник какой-то", если в "Хаймарс" попали, зато если эти сожгли несколько тысяч тонн ГСМ или потопили корабль, ценою даже самого завалящего МРК в сотню, ПК или БДК - во много сотен, а та же "Москва" - и в тысячи единиц бронетехники, то тут сразу стыдливое - "возгорание..." или "атакован..."
      2. moscowp Ранг пользователя
        moscowp
        +1
        Сегодня, 07:11
        Да, как обычно поразят все места изготовления и запуска дронов
      3. Сибирь55 Ранг пользователя
        Сибирь55
        +1
        Сегодня, 07:13
        Ежедневная
        вот из свежего:
        [quote]Ударно отработали как наши "Герани",так и ракеты.
        Взрывы гремели в Киевской,Винницкой,Запорожской,Днепропетровской,Кировоградской,Одесской,Николаевской,Харьковской,Львовской,Ровенской, Тернопольской,Житомирской,Херсонской,Хмельницкой областях,Купянском районе.
        Мощные взрывы в Киеве,Николаеве,Одессе...

        1. Сибирь55 Ранг пользователя
          Сибирь55
          +1
          Сегодня, 07:20
          Хех,прикольно laughing
          Минусаторы расстроились? Привыкайте laughing
    4. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      0
      Сегодня, 07:17
      Цитата: Голландец Михель
      Цитата: Панкрат25
      Неужели нельзя ёмкости с горючкой накрыть стальной сеткой?
      Неужели нельзя нанести хороший удар по местам сборки и базирования беспилотников?

      В общем нет нельзя и там и там.
    5. Михаил Дадеко Ранг пользователя
      Михаил Дадеко
      0
      Сегодня, 07:33
      Что бы уменьшить частоту атак беспилотников на нашу территорию,надо наступать по всей линии фронта или сконцентрировать силы в одном направлении,вот тогда и ВСУ будет не до обстрелов приграничных областей!
    6. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 07:36
      За то для пожарных хорошо. Не всем удаётся получить практику выезда на пожар максимальной сложности.
    7. asher Ранг пользователя
      asher
      +1
      Сегодня, 07:37
      "в Орле произошло падение БПЛА" ну зачем такие гнилые комменты?! Ну просрали БПЛА, который нанес удар туда, куда рассчитывал, ну зачем теперь так блеять про какое-то падение, хорошо еще про падение обломков не выдали.
    8. Jovanni Ранг пользователя
      Jovanni
      0
      Сегодня, 07:47
      Может стоит попробовать опыт Израиля и использовать аэростаты с оборудованием для обнаружения беспилотников? Кто в курсе, возможно ли? Опять же в ВОВ применялись аэростаты заграждения... Ну хотя бы нефтебазы...
    9. Daphuyam Ранг пользователя
      Daphuyam
      0
      Сегодня, 07:51
      Почему мы не бьем по Киеву ? Уже сколько раз они лупили по Москве. Надо по банной разок кинжалом

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