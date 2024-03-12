Шольц отклонил предложение Британии об обмене ракет Taurus на Storm Shadow

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Шольц отклонил предложение Британии об обмене ракет Taurus на Storm Shadow

Немецкий канцлер прокомментировал инициативу британского правительства об обмене дальнобойными ракетами с армией Соединённого королевства. Напомним, что ранее глава МИД Британии Кэмерон предложил Берлину обменять ракеты Taurus на Storm Shadow, если Шольц не хочет поставить первые Украине самостоятельно. Британцы, выступая с такой инициативой, планировали получить от Берлина дальнобойные ракеты «Таурус», после чего уже от своего имени передать их киевскому режиму.

Выступая на совместной пресс-конференции с малайзийским премьером Анваром Ибрагимом, канцлер ФРГ, ответил на вопрос журналистов по поводу предложения, поступившего из Лондона. По словам Олафа Шольца, он уже озвучил позицию по ракетам Taurus и от этой позиции не откажется.



Канцлер ФРГ:

Я уже говорил, что использование таких ракет не может осуществляться без контроля, при этом контроль со стороны немецких военных, пусть даже не с территории Украины, в данной ситуации невозможен. Поэтому я и сказал, что ракеты Taurus мы поставлять не будем. И для меня нет разницы, о каком варианте идет речь: о прямой поставке или косвенной. Моя позиция на этот счёт однозначна.

Это заявление главы немецкого кабмина вызвало раздражение не только в Киеве, но и в Лондоне. Правда, в британской столице, комментируя ситуацию, заявили, что «со своей стороны сделали что могли». Мол, это всё упёртость Шольца, который не хочет разделять тезис «Весь мир с Украиной».
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    7 комментариев
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    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 06:59
      ракеты Taurus мы поставлять не будем. И для меня нет разницы, о каком варианте идет речь: о прямой поставке или косвенной.
      Интересно, на долго хватит Шольца? Удивительно, что Шольц вообще вдруг занял такую, на первый взгляд, непреклонную позицию по немецким ракетам. Реакция киева и Лондона предсказуема - одним не терпится ответить на российские удары в глубину нашей территории, а другим разработать планы этих ударов.
      1. Сибирь55 Ранг пользователя
        Сибирь55
        +1
        Сегодня, 07:03
        Возможно вызов посла Германии на "ковёр" и повлиял на решение недоканцлера? feel
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 07:02
      Шольц отклонил предложение Британии об обмене ракет Taurus на Storm Shadow

      Дрищит Шольц... Всё таки какие - то договорённости имеются негласные...красные линии.
    3. Шептун Ранг пользователя
      Шептун
      0
      Сегодня, 07:14
      Может до Шольца на конец дошло, что всё это не шутки?
      Доверять нельзя конечно, но вдруг это прозрение.
      Может статистику какую на стол положили.
    4. sanja.grw Ранг пользователя
      sanja.grw
      0
      Сегодня, 07:15
      Taurus,Taurus, они теперь на Taurus молятся. Storm Shadow не помог. И чем интересно они отличаются, в дальности так у той и той есть ограничения по дальности при импорте. или Storm Shadow закончились. Или на нового "божка" решили молится, начиная со святого джевелина
    5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 07:27
      ***
      "Чем кончится? Узнать не мудрено:
      Ола́ф ещё поморщится немного,
      Что пьяница пред чаркою вина" ...
      ***
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:39
      Шольц отклонил предложение Британии об обмене ракет Taurus на Storm Shadow
      . Шольц не забыл, как зелебобики его обозвали!

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