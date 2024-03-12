Шольц отклонил предложение Британии об обмене ракет Taurus на Storm Shadow

Я уже говорил, что использование таких ракет не может осуществляться без контроля, при этом контроль со стороны немецких военных, пусть даже не с территории Украины, в данной ситуации невозможен. Поэтому я и сказал, что ракеты Taurus мы поставлять не будем. И для меня нет разницы, о каком варианте идет речь: о прямой поставке или косвенной. Моя позиция на этот счёт однозначна.

Немецкий канцлер прокомментировал инициативу британского правительства об обмене дальнобойными ракетами с армией Соединённого королевства. Напомним, что ранее глава МИД Британии Кэмерон предложил Берлину обменять ракеты Taurus на Storm Shadow, если Шольц не хочет поставить первые Украине самостоятельно. Британцы, выступая с такой инициативой, планировали получить от Берлина дальнобойные ракеты «Таурус», после чего уже от своего имени передать их киевскому режиму.Выступая на совместной пресс-конференции с малайзийским премьером Анваром Ибрагимом, канцлер ФРГ, ответил на вопрос журналистов по поводу предложения, поступившего из Лондона. По словам Олафа Шольца, он уже озвучил позицию по ракетам Taurus и от этой позиции не откажется.Канцлер ФРГ:Это заявление главы немецкого кабмина вызвало раздражение не только в Киеве, но и в Лондоне. Правда, в британской столице, комментируя ситуацию, заявили, что «со своей стороны сделали что могли». Мол, это всё упёртость Шольца, который не хочет разделять тезис «Весь мир с Украиной».