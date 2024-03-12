Глава ЦРУ Уильям Бернс назвал предполагаемые сроки нового контрнаступления украинской армии
Украинская армия сможет перейти в новое наступление уже в конце этого года, но только в случае, если США окажут ей всестороннюю помощь. С таким прогнозом выступил глава ЦРУ Уильям Бернс.
В Конгрессе США прошли слушания по вопросам разведки, где выступили главы соответствующих департаментов. Возглавляющий ЦРУ Уильямс Бернс, выступая перед сенаторами заявил, что вопрос дальнейшей поддержки Украины стоит очень остро, поскольку разведка США видит только два выхода для Киева. Если деньги будут выделены, то ВСУ перейдут в наступление и нанесут удары по Крыму. Если их не будет, украинская армия начнет отступать, теряя территории.
- заявил глава ЦРУ.
Отмечается, что на слушаниях очень часто упоминался Крым, который очень интересует США. По словам того же Бернса, профинансированная американцами украинская армия получит возможность нанести проникающие удары по Крыму и вести боевые действия против Черноморского флота России, пытаясь убрать его с полуострова. Прямо об атаке Крыма не говорится, но это подразумевается.
В общем, по прогнозам ЦРУ, Киев к концу года должен отразить все атаки российской армии и перейти в контрнаступление. Но только, если получит от США оружие и боеприпасы и сумеет наловить "новобранцев" в рамках продолжающейся мобилизации.
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