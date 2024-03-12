Глава ЦРУ Уильям Бернс назвал предполагаемые сроки нового контрнаступления украинской армии

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Глава ЦРУ Уильям Бернс назвал предполагаемые сроки нового контрнаступления украинской армии

Украинская армия сможет перейти в новое наступление уже в конце этого года, но только в случае, если США окажут ей всестороннюю помощь. С таким прогнозом выступил глава ЦРУ Уильям Бернс.

В Конгрессе США прошли слушания по вопросам разведки, где выступили главы соответствующих департаментов. Возглавляющий ЦРУ Уильямс Бернс, выступая перед сенаторами заявил, что вопрос дальнейшей поддержки Украины стоит очень остро, поскольку разведка США видит только два выхода для Киева. Если деньги будут выделены, то ВСУ перейдут в наступление и нанесут удары по Крыму. Если их не будет, украинская армия начнет отступать, теряя территории.



С новым пакетом помощи Украина сможет оказаться в позиции к концу 2024 года — начале 2025 года, когда она вернет себе наступательную инициативу, а также сможет вести переговоры с позиции значительной силы

- заявил глава ЦРУ.

Отмечается, что на слушаниях очень часто упоминался Крым, который очень интересует США. По словам того же Бернса, профинансированная американцами украинская армия получит возможность нанести проникающие удары по Крыму и вести боевые действия против Черноморского флота России, пытаясь убрать его с полуострова. Прямо об атаке Крыма не говорится, но это подразумевается.

В общем, по прогнозам ЦРУ, Киев к концу года должен отразить все атаки российской армии и перейти в контрнаступление. Но только, если получит от США оружие и боеприпасы и сумеет наловить "новобранцев" в рамках продолжающейся мобилизации.
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    14 комментариев
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    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +3
      Сегодня, 07:11
      Бернс, выступая перед сенаторами заявил, что вопрос дальнейшей поддержки Украины стоит очень остро, поскольку разведка США видит только два выхода для Киева

      "... В общем так, мне теперь из этого дома есть только два пути: или я её веду в ЗАГС, либо она меня ведёт к прокурору..." (х/ф Кавказская пленница)
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 07:55
        Если деньги будут выделены, то ВСУ перейдут в наступление и нанесут удары по Крыму. Если их не будет, украинская армия начнет отступать, теряя территории.

        Развелось этих "кровавых" предсказателей в верхних эшелонах власти разных стран, к Ванге не ходи... Только настроение портят...С теплотой начинаешь вспоминать Кашпировского и Чумака, когда у телевизора вода заряжалась, а у все рубцы рассасывались... Хотя бы посмеяться можно было... lol
    2. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 07:12
      сроки нового контрнаступления
      Как! Опять? wink
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Сегодня, 07:51
        Эх не помните вы классику коллега! winked lol
        Цитата: Голландец Михель
        Как! Опять?

    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 07:13
      «Если деньги будут выделены, то ВСУ перейдут в наступление» —
      «Если их не будет, украинская армия начнет отступать» —

      ***
      — А если начнут отступать не дождавшись,можно сэкономить ...
      ***
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 07:17
      Если деньги будут выделены, то ВСУ перейдут в наступление и нанесут удары по Крыму. Если их не будет, украинская армия начнет отступать, теряя территории.
      Уже не знают какие методы воздействия на республиканцев в Конгрессе применить. Поэтому и появляется "железобетонная" альтернатива - если хотите, чтобы украина наступала, то дайте денег, а если хотите чтобы побеждала Россия, то тяните дальше. Вроде, как беспроигрышный вариант - если не дадите денег значит вы российские пособники.
      по прогнозам ЦРУ, Киев к концу года должен отразить все атаки российской армии и перейти в контрнаступление.
      Слабоваты сегодня аналитики ЦРУ, старым и в подметки не годятся.
      1. Aleksandr21 Ранг пользователя
        Aleksandr21
        +2
        Сегодня, 07:47
        Цитата: rotmistr60
        Слабоваты сегодня аналитики ЦРУ, старым и в подметки не годятся.


        Ну не скажите, за исключением промахов в Афганистане (и то там непонятно кто накосячил), в целом ЦРУ вполне хорошо действует, прибрало к рукам целую страну у нас под боком и адекватно оценивало возможности ВСУ, когда некоторые «эксперты» давали 3 дня/неделя/месяц и что с Украиной будет всё законченно, но прошло 2 года, мы сейчас в 2024 году… и выходит что правы были Американцы, когда решили играть в долгую.

        А вот наши аналитики не молодцы, учитывая первую фазу СВО и вообще весь ход нынешней операции… интересно кто-то давал такие прогнозы нашему правительству ? Что будут бить по Российским городам всем чем достанут, что помощь бронниками и касками со стороны Запада, дело не ограничится и мы увидим даже западных специалистов, которые будут направлять оружие против нас и т.д… мы на такое явно не рассчитывали).

        Да и в целом, то как действовало правительство России и президент, в ходе 2022 года, больше похоже на импровизацию чем на долгосрочное планирование…. и сейчас мало что изменилось.
    5. Сергей Викторович Королев Ранг пользователя
      Сергей Викторович Королев
      +1
      Сегодня, 07:25
      Еслиб у бабушки был хрен! Она былабы дедушкой!!!
      1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
        Владимир Владимирович Воронцов
        +1
        Сегодня, 07:49
        «Еслиб у бабушки был хрен! Она былабы дедушкой!!!» —

        ***
        "Если бы у бабушки был хрен,она не была бы дедушкой
        она была бы бабушкой с хреном" ...
        ***
    6. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      0
      Сегодня, 07:27
      Возможно, уничтожение нашего ЧФ выгодно в большей степени США, чем Украине.
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 07:46
        толку нет от ЧФ никому, БДК как транспорта используются
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 07:30
      Так у них все просто... сболтнул, предсказал, сбрехал, а там сбудется/не сбудется, за слова отвечать не обязательно.
      У них за потраченные/украденные бабки никто, по большому счету, не отвечает теперь!!! Когда это такое было то???
    8. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 07:46
      нового контрнаступления украинской армии

      Какое по счету? Не напомните?....
    9. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 07:54
      Технику, снаряды просто так не напечатаешь, как мертвых президентов lol Да хоть триллион выделят - толку никакого

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