В России разработали новое покрытие для военной техники, скрывающее её от тепловизоров
Российские войска в ближайшей перспективе получат на вооружение новое маскирующее покрытие, скрывающее технику от тепловизоров. Разработка покрытия под названием "Теплосфера" ведется в Центре НТИ "Цифровое материаловедение" МГТУ им Баумана.
Разработчики из "Баумановки" создали новое теплоизоляционное покрытие, способное скрывать от тепловизоров машины и бронетехнику. Первые испытания уже прошли в зоне СВО, с помощью "Теплосферы" маскировали танки, бронетранспортеры, САУ, автомобили и т.д. Как поясняется, оно просто наносится на технику поверх краски.
- приводят "Известия" слова военного эксперта Алексея Леонкова.
На данный момент разработчики дорабатывают "Теплосферу" с учетом выявленных в ходе испытаний недостатков. Поскольку основой разработки послужил полиуретан и полые стеклянные микросферы, то возник вопрос по негорючести материала. К тому же, покрытая таким материалом техника может получить перегрев. Однако, это решаемые вопросы, говорят разработчики, обещая внести необходимые изменения.
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