В России разработали новое покрытие для военной техники, скрывающее её от тепловизоров

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В России разработали новое покрытие для военной техники, скрывающее её от тепловизоров

Российские войска в ближайшей перспективе получат на вооружение новое маскирующее покрытие, скрывающее технику от тепловизоров. Разработка покрытия под названием "Теплосфера" ведется в Центре НТИ "Цифровое материаловедение" МГТУ им Баумана.

Разработчики из "Баумановки" создали новое теплоизоляционное покрытие, способное скрывать от тепловизоров машины и бронетехнику. Первые испытания уже прошли в зоне СВО, с помощью "Теплосферы" маскировали танки, бронетранспортеры, САУ, автомобили и т.д. Как поясняется, оно просто наносится на технику поверх краски.



Военная техника, если посмотреть, не создавалась с теплоизоляцией, чтобы ее меньше замечал противник. Но вот такого рода "накидки" делают потенциальные цели менее контрастными, то есть они будут сливаться с температурным диапазоном земли, и перестанут быть целями

- приводят "Известия" слова военного эксперта Алексея Леонкова.


На данный момент разработчики дорабатывают "Теплосферу" с учетом выявленных в ходе испытаний недостатков. Поскольку основой разработки послужил полиуретан и полые стеклянные микросферы, то возник вопрос по негорючести материала. К тому же, покрытая таким материалом техника может получить перегрев. Однако, это решаемые вопросы, говорят разработчики, обещая внести необходимые изменения.
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    8 комментариев
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    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 07:40
      Вот уличные системы распознавания лиц вроде как уже умеют различать оное под маской. Возможно ли, что и беспилотник с ИИ сможет наблюдать местность в нескольких спектрах одновременно плюс вот эта функция распознавания если цель накрыта чем то? Ещё, лет 10 назад в новостях было, у гаишников вроде как были некие лазеры, что распознают пары спирта в машине. Ну настроить на распознавание пороха или ещё какого специфического ГСМ. Все ужасы фантастики книжно-фильмовой, в жизнь!
    2. Vita VKO Ранг пользователя
      Vita VKO
      0
      Сегодня, 07:41
      Интересно, куда делись тепловые генераторы специально предназначенные для теплового распетнения местности. Помнится на инженерных складах в начале 2000-х их было полно.
    3. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 07:43
      Бауманка всегда в авангарде, сколько там всего наизобретали за время его существования. И да, видно не все гонятся за рублем/баксом, есть ещё и действительно патриоты своей страны. И особенно радует, что это молодёжь.
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 07:43
      Закон сохранения энергии и прочие законы физики, пока никто обмануть не умеет.
      Если тепло есть, где то накапливается, его нужно куда то отводить, потому как преобразовать его во что то другое, не тратя массу энергии, т. е. опять выделять массу тепла, никто не умеет...
      Конечно рассматриваем вариант, когда тепло не полезное/вредное...
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 07:46
        Вот Вы душните по самое не могу. Сказано, что они это делают, значит делают!
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 07:52
          Так то давно не верю в то, что на заборе написано, уроки физики никогда не прогуливаю...
          Впрочем, может на "новых физических принципах"???
          В покрытие/накидку, которая помогает рассеивать тепло по большей площади или позволяет отводить его с помощью теплооотвода подальше от объекта защиты, в ещё какие то подобные ухищрения готов поверить... не вижу противоречий.
    5. Silver Fox Ранг пользователя
      Silver Fox
      0
      Сегодня, 07:46
      вот так это выглядит. Канал "военный переполох" показывал.. Т-90М «Прорыв» - лучший танк в мире? Стреляем БОПСами, Кумулятивом и ОФЗ!
    6. Пуз Большой Ранг пользователя
      Пуз Большой
      0
      Сегодня, 07:55
      Интересно, если в комплексе с подобными накидками / покрытиями на выхлоп повесить соответствующего сечения шланг метров пяти длиной, чтобы разнести визуально наиболее тёплое место с танком - сильно поможет?

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