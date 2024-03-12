Дуда: Вступление Польши в НАТО 25 лет назад стало воплощением мечты нескольких поколений поляков

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Дуда: Вступление Польши в НАТО 25 лет назад стало воплощением мечты нескольких поколений поляков

Президент Польши выступил с речью, посвящённой 25-летию вступлению страны в НАТО. Напомним, что вступление Польши, Чехии и Венгрии в альянс стало тем самым его расширением, которого натовские чиновники и функционеры обещали не делать, однако о данных обещаниях «благополучно» забыли. Это лишний раз даёт пищу для размышления о том, а можно ли о чём-то вообще договориться с Западом и при этом рассчитывать на соблюдение договорённостей?

По словам Анджея Дуды, вступление Польши в НАТО стало реализацией «мечты нескольких поколений поляков». Дуда заявил, что именно вступление Польши в западный военный блок стало «реальным окончанием Холодной войны и падением Железного занавеса».



Дуда:

Тогдашнее решение было историческим. Но оно не сразу встретило поддержку на Западе. Нам понадобилось пройти долгий и трудный путь, чтобы стать членом организации.

По заявлению польского президента, теперь в НАТО «видят в Польше надёжного и важного союзника».

И в ходе своего выступление Анджей Дуда вновь повторил тезис о том, что для «повышения уровня безопасности» страны НАТО должны поднять уровень военных расходов до 3 процентов ВВП. Таким образом, Дуда транслирует основную идею Соединённых Штатов – заставить европейцев ещё больше раскошелиться. Многие государства, входящие в НАТО, не тянут и 2% «уставных» расходов, а тут уже предлагается дополнительно «затянуть пояса» и добиться повышения финансирования военной сферы в полтора раза. Поэтому к этой инициативе Дуды многие европейские члены НАТО отнеслись с настороженностью.

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    19 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 08:02
      По словам Анджея Дуды, вступление Польши в НАТО стало реализацией «мечты нескольких поколений поляков».

      Господи, сколько же в пшеках высокомерия и снобизма... Всегда за это страдали, но так до них ничего и не дошло... Значит ещё и изрядно тупы эти потомки шляхтичей, которые мечтая о великой Польше, в очередной раз опустят её на самое дно... В каждом поляке всё равно прошита холопская генетика, которую они пытаются скрыть за бравурными речами... am
    2. NightWolf1991 Ранг пользователя
      NightWolf1991
      +1
      Сегодня, 08:03
      Тогдашнее решение было историческим. Но оно не сразу встретило поддержку на Западе. Нам понадобилось пройти долгий и трудный путь, чтобы стать членом организации.


      РОДИЛА КОРОВА ТЕЛКА, ДА НЕ ОБЛИЗАЛА
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:03
      «Вступление Польши в НАТО стало воплощением мечты нескольких поколений поляков» —

      ***
      — Бывало соберётся шляхта на сейм и думает :"Как бы нам в НАТО вступить" ... ...
      ***
    4. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 08:06
      Пшеки не могут жить без задницы которую им надо с особым холопским пристрастием вылизывать.....
      1. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        0
        Сегодня, 09:52
        Цитата: Nexcom
        Пшеки не могут жить без задницы которую им надо с особым холопским пристрастием вылизывать.....

        Как они ошибаются , считая , что НАТО их защитит . Пока видим , что польские солдаты дохнут на Украине вместе с бандеровскими холопами wassat У Польши нет своего оружия и хорошей армии. Есть только иллюзия своей исключительности . hi
    5. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 08:11
      Ну если он предлагает затянуть пояса Франции с Германией, одновременно выбивая из ЕС для Польши лярдные субсидии, то красавчик.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 08:16
        У пшеков как и у какелов генетический бзик - им все должны. СССР был должен давать много всего за советскую оккупацию, Германия до сих пор должна за войну и оккупацию..... Интересно, с амеров они тоже начнут что-то трясти или пока что боязно?
        1. Копчёный Ранг пользователя
          Копчёный
          0
          Сегодня, 08:17
          Что кому то кто то должен это не ляхи с украми придумали, это идёт с Валинора и изначально негров всяких. Они тупо пользуются этим, как его, мейнстримом! Ну и повторюсь. Если ляхи вот так разводят швабов с лягушатниками, то красавчики они.
    6. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +2
      Сегодня, 08:14
      стало воплощением мечты нескольких поколений поляков

      Мечта рабов - рынок на котором можно выбирать себе хозяев.
    7. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 08:16
      Проституированная польская власть одной из первых показала, что никогда они не были союзниками России и воевать с ними не нужно. Их просто нужно стирать под корень, чтобы больше не водились.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 08:20
        Дык как только амеры начнут стухать - пшеки и их продадут. В крови это у них - всегда продавать и искать себе Хозяина по-круче.
    8. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 08:17
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Бывало соберётся шляхта на сейм и думает :"Как бы нам в НАТО вступить" ... ...

      Таки будете смеяться, но примерно так и было. То френчей на престол звали, то саксонец королевское место грел. Туркам ещё кланялись, аж лоб расшибали.
    9. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      -1
      Сегодня, 08:19
      Гиена Европы. Лучше и не скажешь.
    10. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 08:22
      Сидят на подачках из ЕСы, все вооружение берут в кредит, а туда же, повысить до 3%. Денежни то есть?))
    11. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 08:26
      Пафосно с долей высокомерия типа
      именно вступление Польши в западный военный блок стало «реальным окончанием Холодной войны и падением Железного занавеса»
      и очередное плутание в закоулках истории говоря, что сбылись "мечты нескольких поколений поляков" Наверное те кто воевал с немецким нацизмом, а потом строил социалистическую Польшу тоже мечтали о НАТО, который был создан только в 1949 г?
    12. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:34
      По заявлению польского президента, теперь в НАТО «видят в Польше надёжного и важного союзника»

      Да и Гитлер в надежности поляков не сомневался, как и Наполеон.
      .
    13. stelltok Ранг пользователя
      stelltok
      0
      Сегодня, 08:36
      По словам Анджея Дуды, вступление Польши в НАТО стало реализацией «мечты нескольких поколений поляков»

      Стали служить чужим людям.
      Отдали свою землю под управление чужакам.
      Не вижу тут успеха.
    14. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 09:42
      Отгрести по-полной за всех и первыми...
      Ну, не знаю... Такая себе "мечта"...
    15. Wratch Ранг пользователя
      Wratch
      0
      Сегодня, 10:00
      "Вечно ты Абрам во что нибудь вступишь,то в Нато,то в г..но."
      Впрочем для Польши это равнозначно.

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