Дуда: Вступление Польши в НАТО 25 лет назад стало воплощением мечты нескольких поколений поляков

Президент Польши выступил с речью, посвящённой 25-летию вступлению страны в НАТО. Напомним, что вступление Польши, Чехии и Венгрии в альянс стало тем самым его расширением, которого натовские чиновники и функционеры обещали не делать, однако о данных обещаниях «благополучно» забыли. Это лишний раз даёт пищу для размышления о том, а можно ли о чём-то вообще договориться с Западом и при этом рассчитывать на соблюдение договорённостей?По словам Анджея Дуды, вступление Польши в НАТО стало реализацией «мечты нескольких поколений поляков». Дуда заявил, что именно вступление Польши в западный военный блок стало «реальным окончанием Холодной войны и падением Железного занавеса».Дуда:По заявлению польского президента, теперь в НАТО «видят в Польше надёжного и важного союзника».И в ходе своего выступление Анджей Дуда вновь повторил тезис о том, что для «повышения уровня безопасности» страны НАТО должны поднять уровень военных расходов до 3 процентов ВВП. Таким образом, Дуда транслирует основную идею Соединённых Штатов – заставить европейцев ещё больше раскошелиться. Многие государства, входящие в НАТО, не тянут и 2% «уставных» расходов, а тут уже предлагается дополнительно «затянуть пояса» и добиться повышения финансирования военной сферы в полтора раза. Поэтому к этой инициативе Дуды многие европейские члены НАТО отнеслись с настороженностью.

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