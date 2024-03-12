На Украине появились подтверждения ликвидации расчётов ЗРК Patriot вместе с уничтоженными пусковыми установками

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На Украине появились подтверждения ликвидации расчётов ЗРК Patriot вместе с уничтоженными пусковыми установками

На Украине появились первые подтверждения ликвидации расчетов зенитных комплексов Patriot вместе с пусковыми установками в районе Покровска. Украинские СМИ начали печатать некрологи.

В украинском сегменте одной из запрещенных в России соцсетей появился некролог о погибшем военнослужащем ВСУ Павле Василькове. В тексте говорится, что погиб он вместе со своими сослуживцами, "охраняя небо Украины". Особое внимание обращает на себя фотография Василькова, где они изображен на фоне американского ЗРК Patriot. Это еще одно подтверждение, что ракета российского ОТРК "Искандер" накрыла пусковые установки вместе с расчетами.



О гибели расчетов говорят и западные эксперты, также отмечая то, что под удар могли попасть и военнослужащие, охранявшие пусковые установки. Как ранее заявлялось, американские ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS передвигаются только в сопровождении специальных групп охраны. При этом высказывается мнение, что в ходе удара могли пострадать и американские военнослужащие, входящие в состав расчетов. Однако, пока этому нет подтверждений.


По данным украинских ресурсов, Киев уже потерял три из пяти переброшенных ближе к фронту мобильных групп ПВО, задачей которых была охота на российские истребители. США пока признают потерю только двух пусковых установок ЗРК Patriot, да и то на уровне прессы.

Напомним, что 9 марта российский ОТРК "Искандер" ударом ракеты уничтожил две пусковые установки ЗРК Patriot, находившиеся примерно в 50 км от линии фронта в районе Покровска (Красноармейск). Изначально сообщалось, что поражены установки ЗРС С-300 ВСУ, но в дальнейшем было установлено, что это американские комплексы.
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    31 комментарий
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 08:07
      Маловато будет... Маловато. (с)
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 08:09
        Маловато будет... Маловато. (с)

        Три из пяти маловато...??? По моему нормально... Мы не креаклы, чтобы стреляя по трём уничтожить шесть... laughing
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +6
          Сегодня, 08:10
          Ниии, я вовсе не про это. я в том смысле что больше надо этих Пэтриотов утилизировать.
          Вот если бы пять из пяти - это был бы шикардос! good
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            +1
            Сегодня, 08:55
            Война есть война. Врага надо бить везде.
            Врага надо уничтожать. Ребятам большой поклон!! Молодцы! Это жизнь пилотов и наших самолётов и ещё... Один шаг к ПОБЕДЕ!
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:08
      «Появились первые подтверждения гибели расчётов зенитных комплексов Patriot вместе с пусковыми установками» —

      ***
      — А расчёты рассчитывали выжить при гибели Патриотов"?Не патриотично ...
      ***
    3. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 08:09
      Значит накрыли кабину управления,замечательно.
      1. kromer Ранг пользователя
        kromer
        0
        Сегодня, 09:35
        Цитата: dmi.pris1
        Значит накрыли кабину управления,замечательно


        Там установки разнесли в хлам. Естественно в хлам и кабины управления.
    4. Jovanni Ранг пользователя
      Jovanni
      -11
      Сегодня, 08:11
      А вот интересно, сколько надо ухлопать этих пусковых установок, чтобы хоть как-то компенсировать потерю, скажем одного А 50? При том что наших погибших ребят не вернуть...
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        -6
        Сегодня, 08:16
        В армии РФ не так полагаются на данные с подобных летающих радаров и ещё долго не будут полагаться пока не уйдут на пенсию генералы старой формации.
      2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        -3
        Сегодня, 08:24
        Jovanni(Evgenevgen), вы сильно переживаете и не можете смириться с потерей А 50 и наших солдат? Но почему-то в вашем комментарии сквозит нескрываемое, ехидство о неравноценности потерь...
        Могу подкинуть дровишек в вашу топку... Знаете, наши потери в отечественную войну были кратно больше немецких и это горький факт! Но факт и то, что мы победили в той войне. Как вам такая арифметика?
        1. владимир 290 Ранг пользователя
          владимир 290
          +3
          Сегодня, 08:51
          В целом согласен, но "наши потери в отечественную войну были кратно больше немецких" - насчет кратно, это еще как посмотреть. С учетом вражеских союзников потери нашей армии на конец войны были примерно одинаковые или даже меньше. А вот с учетом гражданского населения, то тут да.
          1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
            Сабуров_Александр53
            0
            Сегодня, 08:58
            владимир 290, я про общие потери в 27 млн. граждан. И общие потери в технике тоже к сожалению больше, но это нисколько не умаляет итог той войны. А у многих комментаторов на этом форуме, проскакивают ехидные сравнения, за которыми ничего кроме детской дурости.
            1. владимир 290 Ранг пользователя
              владимир 290
              +2
              Сегодня, 08:59
              Да я понял о чем вы, так для уточнения про армию написал
            2. советник 2 уровня Ранг пользователя
              советник 2 уровня
              0
              Сегодня, 09:52
              Александр, спорить конечно не буду-про потери и результаты ВОВ-это истина и героизм предков живших в СССР, но почему Вы вообще сравниваете СВО и ВОВ? где они похожи? по мне так ближе к Гражданской.. хотя скорее само по себе..
        2. Stas157 Ранг пользователя
          Stas157
          +1
          Сегодня, 09:35
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Знаете, наши потери в отечественную войну были кратно больше немецких и это горький факт!

          Не знаю такого факта. Даже вражеская Википедия по этому поводу пишет: погибших военных 8 млн. у СССР и 5 млн у Германии. Безвозвратные потери тоже не кратные: 11, 4 млн. СССР и 8,6 млн. Германия плюс 1.6 млн. взятых в плен после 9 мая 1945. То есть безвозвратные потери сравнимые.
    5. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 08:12
      В тексте говорится, что погиб он вместе со своими сослуживцами, "охраняя небо Украины

      Хорошая новость.
    6. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +3
      Сегодня, 08:13
      Если уж и бомжи из охраны накрылись медным тазом, то уж расчёты должны были быть явно поближе к комплексу. Будем надеяться, что бундеса или полосатики.
      1. советник 2 уровня Ранг пользователя
        советник 2 уровня
        +1
        Сегодня, 09:58
        думаю там максимум один-два советника для координации и контроля, что в этой технике такого сверхсложного, что ее нельзя за 2 года освоить, тем более имеющим опыт С-300? походу там желто-голубые экипажи, что и доказывается новостью.. хотя понимаю, что морально, многим было бы приятно думать об уничтоженных полностью полосатых экипажах, но вероятность этого невелика-зачем своих спецов подставлять, если есть укры?
    7. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +2
      Сегодня, 08:13
      Хорошая работа разведки; по фото сделали привязку к местности, отправили дрон и нанесли удар "Искандером".
    8. Сибирь55 Ранг пользователя
      Сибирь55
      +7
      Сегодня, 08:16
      Конечно нет подтверждений
      А тем временем:
      В Техасе рухнул вертолет национальной гвардии США, сообщили СМИ

      Просто совпадение laughing
      1. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        0
        Сегодня, 08:18
        Цитата: Сибирь55
        Конечно нет подтверждений
        А тем временем:
        В Техасе рухнул вертолет национальной гвардии США, сообщили СМИ

        Просто совпадение laughing

        Падение чёрного ястреба дубль два?)) Там не указывают число погибших?
        1. Сибирь55 Ранг пользователя
          Сибирь55
          +1
          Сегодня, 08:21
          Ну как-то же надо своему пиплу обосновать гробы-нежданчики
    9. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      +4
      Сегодня, 08:17
      Побольше таких некрологов. Пока не прозреют. Или пока все скакуасы не вымрут.
    10. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +4
      Сегодня, 08:18
      Ой славно то как! Если с расчетами, то сто пудов и амеры там были.
    11. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 08:19
      подтверждения ликвидации расчетов зенитных комплексов Patriot вместе с пусковыми установками
      Наблюдая, как бабахало детонируя, то понятно, что кто был там в живых не остался. Сдохли и сдохли. На очереди следующие.
      1. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        0
        Сегодня, 08:26
        Цитата: rotmistr60
        подтверждения ликвидации расчетов зенитных комплексов Patriot вместе с пусковыми установками
        Наблюдая, как бабахало детонируя, то понятно, что кто был там в живых не остался. Сдохли и сдохли. На очереди следующие.

        Фейерверк однозначно фееричный получился. Прямо загляденье.
    12. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 08:24
      Цитата: Ломастер
      Побольше таких некрологов. Пока не прозреют. Или пока все скакуасы не вымрут.

      Большая часть тех, кто поумнее давно свалили. Вон у коллеги дочь аж в Италии прописалась. Остались либо на голову ушибленные, либо кто чисто по техническим причинам уехать не смог. У другого коллеги дядька в Киеве. Когда ехать можно было, жена болела, а сейчас в сторону России совсем никак, гестапо ихнее серьезно работает.
      Так, что да. В подавляющем большинстве, остались умом скорбные. Про таких, кстати, можно у Вершигоры почитать, "Рейд на Сан и Вислу".
    13. убей фашиста Ранг пользователя
      убей фашиста
      +1
      Сегодня, 08:26
      Утилизированные вместе с "экипажами" патриоты и химеры - это вишенка на торте наших побед. И особенно приятно если среди экипажей были (наверняка были) забугорные инструктора.
    14. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 08:39
      А между тем гдето в Висконсине сша якобы грошнулся вертолет, минус 5 челопуков. А кто мешает таким оброзом маскировать полосатикам потери в 404? Никто, да и баз много, потери можно бесконечно размазывать.
    15. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      +1
      Сегодня, 08:45
      сдохло павло, потому что по жизни было ...о
    16. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +1
      Сегодня, 09:28
      На Украине появились подтверждения ликвидации расчётов ЗРК Patriot вместе с уничтоженными пусковыми установками

      О гибели расчетов говорят и западные эксперты, также отмечая то, что под удар могли попасть и военнослужащие, охранявшие пусковые установки.


      статья в заголовке - о гибели матрасов вместе с ЗРК, а по сути - факты только об охране ЗРК
      нужны факты про матрасы

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