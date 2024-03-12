На Украине появились подтверждения ликвидации расчётов ЗРК Patriot вместе с уничтоженными пусковыми установками
На Украине появились первые подтверждения ликвидации расчетов зенитных комплексов Patriot вместе с пусковыми установками в районе Покровска. Украинские СМИ начали печатать некрологи.
В украинском сегменте одной из запрещенных в России соцсетей появился некролог о погибшем военнослужащем ВСУ Павле Василькове. В тексте говорится, что погиб он вместе со своими сослуживцами, "охраняя небо Украины". Особое внимание обращает на себя фотография Василькова, где они изображен на фоне американского ЗРК Patriot. Это еще одно подтверждение, что ракета российского ОТРК "Искандер" накрыла пусковые установки вместе с расчетами.
О гибели расчетов говорят и западные эксперты, также отмечая то, что под удар могли попасть и военнослужащие, охранявшие пусковые установки. Как ранее заявлялось, американские ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS передвигаются только в сопровождении специальных групп охраны. При этом высказывается мнение, что в ходе удара могли пострадать и американские военнослужащие, входящие в состав расчетов. Однако, пока этому нет подтверждений.
По данным украинских ресурсов, Киев уже потерял три из пяти переброшенных ближе к фронту мобильных групп ПВО, задачей которых была охота на российские истребители. США пока признают потерю только двух пусковых установок ЗРК Patriot, да и то на уровне прессы.
Напомним, что 9 марта российский ОТРК "Искандер" ударом ракеты уничтожил две пусковые установки ЗРК Patriot, находившиеся примерно в 50 км от линии фронта в районе Покровска (Красноармейск). Изначально сообщалось, что поражены установки ЗРС С-300 ВСУ, но в дальнейшем было установлено, что это американские комплексы.
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