Президент Венесуэлы назвал Зеленского «побеждённым клоуном» после оскорблений в адрес папы римского
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Президент Украины Владимир Зеленский является «побежденным клоуном». С таким заявлением выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Выступая в эфире телепрограммы «С Мадуро» на телеканале Venezolana de Television, глава венесуэльского государства сравнил президента Украины с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.
Как отметил Мадуро, оба политика вредят своему государству. И это приносит большие страдания народам обеих стран.
Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять Папу… он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как Гуайдо
- подчеркнул президент Венесуэлы.
Мадуро высказался в поддержку позиции папы римского о необходимости мирных переговоров по Украине. Напомним, что ранее Папа Римский Франциск заявил о важности мирных переговоров по Украине, призвав «проигрывающую сторону» признать данный факт и найти смелость пойти на переговоры.
Глава киевского режима Зеленский раскритиковал инициативу понтифика, заявив о том, что Ватикан занимается «виртуальным посредничеством». Позиция Римской католической церкви в сложившейся ситуации не может не вызывать уважения. Нет сомнений в том, что папа римский занял позицию мира и сотрудничества, что свидетельствует о заметном изменении позиции Ватикана в отношении событий на Украине.
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