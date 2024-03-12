Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять Папу… он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как Гуайдо

Президент Украины Владимир Зеленский является «побежденным клоуном». С таким заявлением выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Выступая в эфире телепрограммы «С Мадуро» на телеканале Venezolana de Television, глава венесуэльского государства сравнил президента Украины с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.Как отметил Мадуро, оба политика вредят своему государству. И это приносит большие страдания народам обеих стран.- подчеркнул президент Венесуэлы.Мадуро высказался в поддержку позиции папы римского о необходимости мирных переговоров по Украине. Напомним, что ранее Папа Римский Франциск заявил о важности мирных переговоров по Украине, призвав «проигрывающую сторону» признать данный факт и найти смелость пойти на переговоры.Глава киевского режима Зеленский раскритиковал инициативу понтифика, заявив о том, что Ватикан занимается «виртуальным посредничеством». Позиция Римской католической церкви в сложившейся ситуации не может не вызывать уважения. Нет сомнений в том, что папа римский занял позицию мира и сотрудничества, что свидетельствует о заметном изменении позиции Ватикана в отношении событий на Украине.