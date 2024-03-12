Президент Венесуэлы назвал Зеленского «побеждённым клоуном» после оскорблений в адрес папы римского

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Президент Венесуэлы назвал Зеленского «побеждённым клоуном» после оскорблений в адрес папы римского

Президент Украины Владимир Зеленский является «побежденным клоуном». С таким заявлением выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Выступая в эфире телепрограммы «С Мадуро» на телеканале Venezolana de Television, глава венесуэльского государства сравнил президента Украины с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.

Как отметил Мадуро, оба политика вредят своему государству. И это приносит большие страдания народам обеих стран.



Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять Папу… он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как Гуайдо

- подчеркнул президент Венесуэлы.

Мадуро высказался в поддержку позиции папы римского о необходимости мирных переговоров по Украине. Напомним, что ранее Папа Римский Франциск заявил о важности мирных переговоров по Украине, призвав «проигрывающую сторону» признать данный факт и найти смелость пойти на переговоры.

Глава киевского режима Зеленский раскритиковал инициативу понтифика, заявив о том, что Ватикан занимается «виртуальным посредничеством». Позиция Римской католической церкви в сложившейся ситуации не может не вызывать уважения. Нет сомнений в том, что папа римский занял позицию мира и сотрудничества, что свидетельствует о заметном изменении позиции Ватикана в отношении событий на Украине.
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    26 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      0
      Сегодня, 08:09
      Сеньору аккуратнее надо быть с высказываниями - а то какелы с амерами устроят ему подляну какую....
      А по сути - всё верно сказал.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 08:16
        Так они и без его высказываний ему постоянно всякие пакости устраивают... Мадуро, насколько я помню, свои политические взгляды никогда не менял... Это клоун ЗелиБоба может переодеваться на лету... В общем, побольше бы таких Мадур!!! fellow
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 08:18
          Понтификам - не верю. Они такие - специфически ватиканские. А вот Сеньор Мадуро - он да, молодец, не прогибается перед амерами. Но, к сожалению, такие обычно не долго живут. Амеры таких всеми силами изничтожить стараются - примеров море.
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +1
            Сегодня, 08:20
            Согласен... Папу убрал... laughing
          2. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            -1
            Сегодня, 08:57
            Цитата: Nexcom
            Понтификам - не верю. Они такие - специфически ватиканские. А вот Сеньор Мадуро - он да, молодец, не прогибается перед амерами. Но, к сожалению, такие обычно не долго живут. Амеры таких всеми силами изничтожить стараются - примеров море.

            Помнится, как папик Гитлера поддерживал. И Муссолини тоже. laughing
      2. NightWolf1991 Ранг пользователя
        NightWolf1991
        0
        Сегодня, 09:05
        Мадуро этих подлостей не боится! Он же не Зелебоба, которому только своя шкура дорога
    2. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 08:12
      Клоун стал ссориться с главами религиозных конфессий .Не его уровень
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 08:52
        Цитата: APASUS
        Не его уровень
        Он иудейского вероисповедания. Как раз уровень его
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:14
      ***
      — «Если клоун входит в замок, он не становится королём – это замок становится цирком»...
      ***
    4. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      +1
      Сегодня, 08:14
      Пора завалить этого клоуна руками религиозных фанатиков. Папа простит убийц.
    5. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +4
      Сегодня, 08:17
      Хотелось бы уточнить один вопрос, когда в истории глава католической церкви был на стороне России и желал ей добра? Ответив на этот вопрос можно рассуждать о высказываниях понтифика.
      1. Single-n Ранг пользователя
        Single-n
        +1
        Сегодня, 09:17
        А с какого перепуга он вообще должен быть ЗА Россию.Вопрос в том на насколько он/они был враждебен или нейтрален в конкретных вопросах. В данном предложении он даже отчасти союзен нам. Вот и задачка нашим СМИ и МИДу . Суметь из этого максимум пользы извлечь.
    6. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      -1
      Сегодня, 08:18
      Папа или мама римский, он такой же инструмент и говорящая ничего не решающая и неспособная сделать голова. Одна фикция и видимость значимости. Что скажут то и будет говорить согласно указивке.
    7. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +3
      Сегодня, 08:18
      А я вчера отправил на папский сайт ссылку на статью Цензора, где в комментариях евросвиньи плюются дерьмом в сторону Папы, с пожеланием поставить его в известность о степени "любви" к нему с их стороны. Понятно, что лично ему администратор сайта докладывать не будет, но почитает, с переводчиком, и слухи пойдут. Ватикан маленький. yes
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        0
        Сегодня, 08:26
        Скорее всего Вас там просто забанят и проигнорируют. Обычный западный подходец. Всё что им не к лицу - все игнорируется как-будто этого и нет....
        1. Аль Манах Ранг пользователя
          Аль Манах
          +1
          Сегодня, 08:54
          Забанят на папском сайте? Я там не регистрировался, равно как и на цензурятнике. Письмо отправлено по электронке, с одного из резервных адресов.
      2. Single-n Ранг пользователя
        Single-n
        0
        Сегодня, 09:19
        Тут скорее нужно его пастве отсылать. Папа политик он всякое "не заметит". А вот когда прихожанам покажут как плюют на их символ веры , а потом приезжают клянчить помощь.... Тут уже варианты появляются.
    8. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +1
      Сегодня, 08:32
      Президент Венесуэлы назвал Зеленского «побеждённым клоуном» после оскорблений в адрес папы римского


      для нас "Папа римский" - просто человек, а для Южной Америки - это воплощение бога...
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        0
        Сегодня, 08:34
        Ну так то да, они там все ярые католики....
    9. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 08:35
      Если посмотреть со стороны на реакцию киева и Зеленского в частности на высказывание Папы Римского, то видно, что Зеленский уже давно и настойчиво ведет себя, как говорят, не по рангу и поднял планку непозволительно высоко. Слишком избаловал Запад "это", которое даже президентом трудно назвать.
      Аль Манах
      Ватикан маленький
      По площади да, а вот по сути "глубокий" и способный проникать всюду.
    10. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 08:36
      Цитата: Uprun
      Хотелось бы уточнить один вопрос, когда в истории глава католической церкви был на стороне России и желал ей добра? Ответив на этот вопрос можно рассуждать о высказываниях понтифика.

      сейчас, вопрос не в этом: вопрос состоит в другом - проявлено ли уважение к мнению понтифика, имеющего влияние на все католические страны (а это, как минимум, бывшие колонии Испании и Португалии)
    11. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 09:03
      Владимир Зеленский является «побежденным клоуном»
      Отличный шильдик он повесил на Зеленского wink
    12. bbb Ранг пользователя
      bbb
      -1
      Сегодня, 09:05
      Церковь - служанка власти. . . .
      1. Single-n Ранг пользователя
        Single-n
        +2
        Сегодня, 09:21
        Это у нас.Последние лет 300 церковь пристежка к светской власти. А на западе церковь много лет сама была игроком.
    13. klev72 Ранг пользователя
      klev72
      0
      Сегодня, 09:06
      Он еврей и ему что православные, что католики, что мусульмане, всё едино должны очистить землю для евреев.
    14. klev72 Ранг пользователя
      klev72
      0
      Сегодня, 10:30
      Закон Украины от 1 июля 2021 года № 1616-IX
      О коренных народах Украины (с изменениями от 13.12.2022 г.
      Ст.1, 2. Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, крымские татары, караимы, крымчаки. Про "украинцев" и остальных славян ни слова. Делайте выводы на счёт евреев.

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