Источник: Украинские военные планируют создать свою партию с боевых крылом для борьбы против действующей власти
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На Украине может появиться новая радикальная партия с боевым крылом, задачей котрой станет свержение действующей власти во главе с Зеленским. Об этом сообщает источник в российских силовых структурах.
Украиские военные, недовольные руководством страны, планируют создать новую партию радикального типа, имеющую свое боевое крыло. На данный момент в закрытых чатах идет серьезное обсуждение вариантов свержения засевшего в Киеве Зеленского и командования ВСУ. Предполагается, что новая партия будет действовать методами террора.
В чате обсуждают создание политической партии, основанной на методах террора, предлагая начать с расправы над депутатами Верховной Рады, после чего приступить к террористическим действиям с подрывами и устранением несогласных — вплоть до расстрелов
Будущие "однопартийцы" считают, что народ Украины поддержит их, несмотря на методы борьбы, потому что "устал от этой власти". В пример приводятся исторические личности, включая Нестора Махно, Адольфа Гитлера и т.д., которые также боролись против власти.
Как отмечают наши специалисты, недовольство властью в среде военных возникло после начала давления Зеленского на Залужного с последующей заменой на Сырского. Как оказалось, нового главкома очень сильно не любят в ВСУ.
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