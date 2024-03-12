Источник: Украинские военные планируют создать свою партию с боевых крылом для борьбы против действующей власти

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Источник: Украинские военные планируют создать свою партию с боевых крылом для борьбы против действующей власти

На Украине может появиться новая радикальная партия с боевым крылом, задачей котрой станет свержение действующей власти во главе с Зеленским. Об этом сообщает источник в российских силовых структурах.

Украиские военные, недовольные руководством страны, планируют создать новую партию радикального типа, имеющую свое боевое крыло. На данный момент в закрытых чатах идет серьезное обсуждение вариантов свержения засевшего в Киеве Зеленского и командования ВСУ. Предполагается, что новая партия будет действовать методами террора.



В чате обсуждают создание политической партии, основанной на методах террора, предлагая начать с расправы над депутатами Верховной Рады, после чего приступить к террористическим действиям с подрывами и устранением несогласных — вплоть до расстрелов

- приводит РИА Новости слова источника.

Будущие "однопартийцы" считают, что народ Украины поддержит их, несмотря на методы борьбы, потому что "устал от этой власти". В пример приводятся исторические личности, включая Нестора Махно, Адольфа Гитлера и т.д., которые также боролись против власти.

Как отмечают наши специалисты, недовольство властью в среде военных возникло после начала давления Зеленского на Залужного с последующей заменой на Сырского. Как оказалось, нового главкома очень сильно не любят в ВСУ.
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    26 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 08:31
      У всех таких, подобных партий цель одна, доказать полосатикам, что лучше умеют... понятно, что то у них лучше, с точки зрения подлизнуть хозяину.
      1. Kusja Ранг пользователя
        Kusja
        0
        Сегодня, 08:40
        Зеля уже ТАК нализал всем кому надо, что эдакое крыло нализаные вряд ли примут с объятиями, если уберут клоуна...
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 09:03
          На Окраине лизание давно уже стало национальной традицией... Главное при выборе хозяина в очередной раз не ошибиться... laughing
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 09:44
        -после чего приступить к террористическим действиям с подрывами и устранением несогласных — вплоть до расстрелов
        Инициатива явно идет от "Азова" и Ко.
      3. Hagen Ранг пользователя
        Hagen
        0
        Сегодня, 10:30
        Цитата: rocket757
        У всех таких, подобных партий цель одна, доказать полосатикам, что лучше умеют... понятно, что то у них лучше, с точки зрения подлизнуть хозяину.

        Там до партии ещё очень далеко. Разговор о партиях можно начинать, когда появится достоверный слив инфы о сходке крупных фигур , обладающих реальным масштабным авторитетом. Партии вокруг пешек, пусть и активных, не рождаются. Пока все это вода на киселе...
    2. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 08:32
      Похоже Зелю будут свергать и далеко не мирными методами , во будет веселуха.
    3. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +1
      Сегодня, 08:32
      Тут только два вопроса:
      - Ну свергнут, а дальше что? (Мир-дружба-жвачка).
      - А нам что с этого?
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 08:35
        А нам то что?Одни террористы заменят других.Только по этой "новости" главное слово-наверное,может быть..
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 09:02
        Цитата: Uprun
        А нам что с этого?
        Как минимум, дестабилизация в Скакляндии
    4. Дмитрий444 Ранг пользователя
      Дмитрий444
      +8
      Сегодня, 08:32
      Организация тайная, поэтому рассказали о ней во всех новостных сайтах.
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        0
        Сегодня, 09:35
        Так инфа идёт не от них, бы статье же написано... Источник российских силовых структур! Инфо война не прекращается... Пусть теперь своих же и долбят
    5. Ю-81 Ранг пользователя
      Ю-81
      +1
      Сегодня, 08:33
      Ну вполне закономерное следствие... Собственно и исторически личности в пример приводятся очень показательные. Военная диктатура прекрасно ложится на общество, измученное войной...
    6. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 08:55
      Как-то даже странно. Xoxлы то утверждают, что если им своя власть не нравится, то они её сразу меняют. Опять наврали, получается.
    7. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      -1
      Сегодня, 08:58
      Сегодня прочитал что Сырский попал под обстрел и прибыл к Бандере. Но это пока что не точно
      1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
        Владимир Владимирович Воронцов
        -1
        Сегодня, 09:15
        «Сегодня прочитал что Сырский попал под обстрел и прибыл к Бандере» —

        ***
        1. aybolyt678 Ранг пользователя
          aybolyt678
          0
          Сегодня, 09:45
          Сырский там только "переебував", нигде не сказано что он попал под обстрел
    8. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 09:01
      Тут, вопрос в том, кто и как пожнет плоды "трудов" этой , так сказать "партии террора". Конечно, если эти слухи соответствуют действительности. В конечном счете, эти утилизаторы власти Зелинского, также будут утилизированы , теми кто неизбежно придёт им на смену. Примеры - петлюровцы, махновцы и т.д. и т.п.
    9. bbb Ранг пользователя
      bbb
      0
      Сегодня, 09:03
      Союз меча и орала. . . . . . .
    10. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 09:05
      На Украине может появиться новая радикальная партия с боевым крылом, задачей которой станет свержение действующей власти во главе с Зеленским
      "Боевых крыльев" на украине и сегодня хватает. Тот же "Правый сектор" мог спокойно взять на себя заявленные функции. Но очевидно кому-то хочется возглавить новую партию, а значит присесть к кормушке. Посмотрим, что из этого получится.
    11. Макс1995 Ранг пользователя
      Макс1995
      +2
      Сегодня, 09:15
      Очередные новости "зеля вот-вот кончится". Кк и раньше каждую неделю :"порош вот-вот кончится"
      1. Single-n Ранг пользователя
        Single-n
        -2
        Сегодня, 09:43
        США вот-вот развалится:))
    12. solar Ранг пользователя
      solar
      -1
      Сегодня, 09:35
      Об этом сообщает источник в российских силовых структурах.

      Смешно читать. Если бы это было правда, и действительно такой источник это сообщил, то там состав преступления даже не на статью о разглашении секретной информации , но и на измену Родине за предупреждение Зеленского. :))
    13. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      -2
      Сегодня, 09:39

      На Украине может появиться новая радикальная партия с боевым крылом

      Это видимо плановый результат "денацификации"?!
    14. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      +2
      Сегодня, 09:42
      Сказки. Что бы военные взбунтовались нужно несколько серьезных поражений. Или тотальное истощение. А этого пока не видать. Наши темпы наступления , мягко говоря не ошеломляют. Украина сегодня это далеко не Рейх весной 1945. Города целы, инфраструктура действует. Сколько роликов про злых военкомов не показывают, но народу там еще валом. Если только Амеры все таки их с баблом опрокинут. То может еще чего и будет. Но вряд ли. Скорее амеры своих холопов из ЕС обяжут выплаты увеличить.
    15. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      -1
      Сегодня, 09:46
      Если так, то всё движется к тому, что скоро на оной территории будет с десяток гетманов враждующих между собой, а в каждом хуторе будет свой "пан атаман". Короче бардак и анархия.
    16. denk20 Ранг пользователя
      denk20
      0
      Сегодня, 10:00
      Пусть и воюют сами с собой, нам легче будет.

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