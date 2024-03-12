«Не доехали бы до фронта»: западные эксперты раскритиковали движение танков Швеции и Финляндии колоннами на учениях НАТО Nordic Response 2024
22
Впервые в своей истории шведские бронетанковые подразделения принимают участие в натовских маневрах не в качестве внеблокового союзника, а в качестве непосредственного члена альянса. Напомним, что Швеция была официально провозглашена 32-м членом НАТО несколько дней назад.
Шведские танки вместе с финскими «коллегами» пересекли границу Норвегии, где и участвуют в одной из фаз военных учений НАТО Nordic Response 2024.
Одна из задач, поставленных перед шведским и финским командованием в ходе учений, состоит в необходимости оперативно перебрасывать бронетанковые подразделения на «условный театр военных действий».
Задействованы несколько десятков танков Leopard, включая последние модификации этой бронетехники немецкой разработки.
Отрабатываются действия сводных танковых рот в обороне и наступлении. При этом переброска танков к линии условного боевого соприкосновения ведётся по асфальтированным дорогам, колоннами.
Такой подход уже раскритиковали западные военные эксперты, отмечая, что «в современной войне такая колонна просто не доедет до линии фронта, а будет разбита беспилотниками и артиллерией противника». Отсылка идёт к опыты украинского вооружённого конфликта, где движение техники колоннами практикуется всё реже.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация