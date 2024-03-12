«Не доехали бы до фронта»: западные эксперты раскритиковали движение танков Швеции и Финляндии колоннами на учениях НАТО Nordic Response 2024

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«Не доехали бы до фронта»: западные эксперты раскритиковали движение танков Швеции и Финляндии колоннами на учениях НАТО Nordic Response 2024

Впервые в своей истории шведские бронетанковые подразделения принимают участие в натовских маневрах не в качестве внеблокового союзника, а в качестве непосредственного члена альянса. Напомним, что Швеция была официально провозглашена 32-м членом НАТО несколько дней назад.

Шведские танки вместе с финскими «коллегами» пересекли границу Норвегии, где и участвуют в одной из фаз военных учений НАТО Nordic Response 2024.



Одна из задач, поставленных перед шведским и финским командованием в ходе учений, состоит в необходимости оперативно перебрасывать бронетанковые подразделения на «условный театр военных действий».

Задействованы несколько десятков танков Leopard, включая последние модификации этой бронетехники немецкой разработки.

Отрабатываются действия сводных танковых рот в обороне и наступлении. При этом переброска танков к линии условного боевого соприкосновения ведётся по асфальтированным дорогам, колоннами.



Такой подход уже раскритиковали западные военные эксперты, отмечая, что «в современной войне такая колонна просто не доедет до линии фронта, а будет разбита беспилотниками и артиллерией противника». Отсылка идёт к опыты украинского вооружённого конфликта, где движение техники колоннами практикуется всё реже.
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    22 комментария
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    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      -2
      Сегодня, 08:40
      Это если у противника хорошая разведка, скорость принятия решения и на готове средства поражения таких целей. Зря боятся.
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        -1
        Сегодня, 09:52
        даже атака 2-х вертолетов Ка-52 из засады пожгут батальон танков или БМП НАТО
        ПТУРами 32 ед. техники и 30-мм пушками еще пару батальонов пехоты проредят
        1. Trapp1st Ранг пользователя
          Trapp1st
          0
          Сегодня, 10:02
          даже атака 2-х вертолетов Ка-52 из засады пожгут батальон танков или БМП НАТО
          ПТУРами 32 ед. техники и 30-мм пушками еще пару батальонов пехоты проредят
          Они в первую очередь закрывают небо, паровым катком проходятся по всему что хоть как то представляет угрозу, потом хоть колонной хоть клином...
          1. Romario_Argo Ранг пользователя
            Romario_Argo
            -1
            Сегодня, 10:07
            в нашем случае,
            небо закроем первыми мы
            в силу просто большей дальности зенитных ракет и рлс
            и большей глубины поражения нашими: рсзо с умпб, исдм, отрк, крмб, крвб, кабов, фабов с упмк
            арта только пока еще не дотягивает свыше 40 км
            1. Trapp1st Ранг пользователя
              Trapp1st
              0
              Сегодня, 10:08
              в нашем случае,
              небо закроем первыми мы
              Так закройте от ВСУ, в чем проблема тогда? Любые варианты войны с НАТО очень быстро придут к ядрен батону, других вариантов у нас нет.
              1. Romario_Argo Ранг пользователя
                Romario_Argo
                -1
                Сегодня, 10:10
                а что Киев принимает международные рейсы (?) - нет
                небо - закрыто
                а то что с нашей территории действуют ДРГ СБУ по гражданской инфраструктуре при помощи БПЛА - это обычный украинский терроризм
                1. Trapp1st Ранг пользователя
                  Trapp1st
                  0
                  Сегодня, 10:11
                  а что Киев принимает международные рейсы
                  Регулярно в сводках фигурируют ВВС ВСУ.
    2. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +2
      Сегодня, 08:43
      Они и дальше будут такие покатухи устраивать пока на своей шкуре не попробуют. Россияне за два дня научат, что можно, а чего нельзя.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        -6
        Сегодня, 09:00
        И много колонн танков уничтожили на марше в зоне СВО? В рекламе оружейных выставок или наставлениях у генералов да, прям роты танков эпично накрывают кассетными кумулятивными штуками. В жизни такого красивого почему то не встречается.
        1. ГГВ Ранг пользователя
          ГГВ
          0
          Сегодня, 09:28
          А,что мало? Погуглите и будет вам счастье. В начале СВО много видео было, одно особенно запомнилось:семья xохлов едут вдоль разбитой колонны и восторгаются,как "русню" раздолбали,затем правда на трупах шевроны ВСУчьи разглядели и следом прапор(не флаг) над разбитой машиной и веселье всё как-то и пропало. Наверное потому видео и запомнилось. А из свежего:так три дня назад колонну с "патриотами" "Искандер"накрыл(в воскресенье комрады ссылку под статьей выкладывали). Пять машин в хлам, особенно с ракетами(3шт) вообще комки выгоревшего железа.
          1. Копчёный Ранг пользователя
            Копчёный
            -3
            Сегодня, 09:36
            Ещё раз. Когда и где накрывали танковые колонны на марше или даже в атаке, как в учебнике/рекламе? Всё что я видел за эти годы, это площадное накрытие офс в местах возможного сосредоточения или единичные укрытия.
            1. ГГВ Ранг пользователя
              ГГВ
              0
              Сегодня, 09:55
              Именно на марше танковых колон накрытых не нашёл(да и откуда они появляться будут если запретили xохлам выкладывать такие видео), вот в атаке видео есть(скинуть ссылку увы не умею).по видео бьют их скорее всего вертолеты. Из последних: вчера размещено видео на границе с Белгородской обл.,там правда не на марше,а замаскированные в лесном массиве,но танки и другая бронетехника там горит хорошо. Хотя помнется танки и на ж/д платформах накрывали "Искандером"
              1. Копчёный Ранг пользователя
                Копчёный
                0
                Сегодня, 10:24
                Ну тогда может не стоит надменно, как в первом посте на который я ответил, заявлять, что наши ВС их чему то научат за пару дней?
            2. nik-mazur Ранг пользователя
              nik-mazur
              0
              Сегодня, 10:37
              Цитата: Копчёный
              Когда и где накрывали танковые колонны на марше или даже в атаке, как в учебнике/рекламе

              А когда и где танки ходили колоннами и не были накрыты?
    3. Maluck Ранг пользователя
      Maluck
      +2
      Сегодня, 08:44
      А как вы хотели? Самолетами перебрасывать? Да пусть ездят колоннами, и не нужно им что-то доказывать.
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 08:49
      А в Скандинавии других вариантов как передвижение колоннами по дорогам нет.Сьехал с дороги,естественные надолбы - валуны или речка или болото.Скандинавия и наша Карелия это край тысячи озёр, болот и речек.Техника может передвигаться только по дорогам с твёрдым грунтовым покрытием.Плюс ещё сопки - с гранитным основанием.
    5. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      +3
      Сегодня, 08:53
      Дураков война не учит. Пусть едут. Гореть будет больше кошек.
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 09:12
      переброска танков к линии условного боевого соприкосновения ведётся по асфальтированным дорогам, колоннами.
      Они считают, что так быстрее, а главное комфортнее. Может свой асфальт переломают, создадут проблемы гражданскому автотранспорту. А на видео танк по снегу не смог подняться по небольшому и не крутому склону.
    7. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +2
      Сегодня, 09:36
      Чему удивляться, новое поколение не воевало и к войне не готовилось, да и не верят что будут воевать, так, показуха очередная
    8. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +2
      Сегодня, 09:45
      При этом переброска танков к линии условного боевого соприкосновения ведётся по асфальтированным дорогам, колоннами.
      belay Учатся ребятки ходить строем, что особенного то. request Перерыть гусеницами всю округу - жалко, это же не полигон. fool
    9. vargo Ранг пользователя
      vargo
      0
      Сегодня, 10:23
      Мужик в ролике говорит о важности происходящего, а самого трясет от холода и челюсть сводит))
    10. Mедвежонок Ранг пользователя
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 10:36
      Есть ли источник этих "экспертных" утверждений? У вас есть дар публиковать новости, не подкрепленные никакими содержательными источниками, и эта новость находится в полном противоречии с тем, что можно прочитать в западной прессе.

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