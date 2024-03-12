Депутат Верховной Рады потребовал от Грузии прекратить авиасообщение с Россией
Власти Украины решили, очевидно, что из-за их конфликта с Россией и другие страны не должны иметь с Москвой нормальных отношений. Так, глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия призвал грузинские власти для улучшения отношений с Киевом испортить их с Москвой.
По словам депутата, для этого необходимо прекратить авиасообщение между Грузией и Россией и освободить из тюрьмы экс-президента Грузии, бывшего украинского чиновника Михаила Саакашвили.
— отметил депутат Верховной Рады в своём телеграм-канале.
Кроме того, чтобы отношения между Украиной и Грузией были совсем «идеальными», в Тбилиси должны прекратить помогать Москве обходить западные антироссийские санкции, считает Арахамия.
Правда, украинский депутат не уточнил, что готова Украина дать Грузии взамен испорченных с Россией отношений.
Напомним, что Арахамия был в составе украинской делегации на российско-украинских переговорах в Турции в 2022 году. А в ноябре 2023 года он признался, что стороны были близки к заключению соглашения, но тогдашний британский премьер Борис Джонсон отговорил Киев от этого шага.
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