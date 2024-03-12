Депутат Верховной Рады потребовал от Грузии прекратить авиасообщение с Россией

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Депутат Верховной Рады потребовал от Грузии прекратить авиасообщение с Россией

Власти Украины решили, очевидно, что из-за их конфликта с Россией и другие страны не должны иметь с Москвой нормальных отношений. Так, глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия призвал грузинские власти для улучшения отношений с Киевом испортить их с Москвой.

По словам депутата, для этого необходимо прекратить авиасообщение между Грузией и Россией и освободить из тюрьмы экс-президента Грузии, бывшего украинского чиновника Михаила Саакашвили.



Для достижения нормализации отношений необходимо выпустить из тюрьмы нашего гражданина Михаила Саакашвили и прекратить прямое авиасообщение с Россией

— отметил депутат Верховной Рады в своём телеграм-канале.

Кроме того, чтобы отношения между Украиной и Грузией были совсем «идеальными», в Тбилиси должны прекратить помогать Москве обходить западные антироссийские санкции, считает Арахамия.

Правда, украинский депутат не уточнил, что готова Украина дать Грузии взамен испорченных с Россией отношений.

Напомним, что Арахамия был в составе украинской делегации на российско-украинских переговорах в Турции в 2022 году. А в ноябре 2023 года он признался, что стороны были близки к заключению соглашения, но тогдашний британский премьер Борис Джонсон отговорил Киев от этого шага.
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25 комментариев
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  1. Uprun Ранг пользователя
    Uprun
    +9
    Сегодня, 08:50
    Еще один чумной, грузины бегут теряя тапки на ходу помогать России обходить санкции. А чего не потребует от КНР отказаться от российских углеводородов для улучшения отношений с окраиной, Мотор-Сич не в счет, так обмишурились мал, мал.
    1. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +1
      Сегодня, 09:02
      "А ключи от квартиры.где деньги лежат"?
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 09:16
        Я так понимаю, после того как клоун Зеля стал президентом, не клоунов на Окраине не осталось...???
        Это ж надо, какой там украинский депутат полу грузинского разлива потребовал у целой Грузии поссориться с Россией...??? А кто их мочегонные Киндзмараули и Хванчкару покупать будет...??? Уж на ваша ли нищая Окраина... На вино вам Запад точно денег не даст... Вы им даже мертвые трезвыми нужны... Органы должны быть в полном порядке и готовыми к пересадке... am
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +2
          Сегодня, 09:32
          ...А кто их мочегонные Киндзмараули и Хванчкару покупать будет...???...

          Кстати, не объясните, а зачем наши люди покупают эти напитки, впрочем как и абхазские. Ради чего они это делают? recourse
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            0
            Сегодня, 09:44
            Во-первых, вино оно само по себе достаточно вкусное. Хотя и заметно подороже отечественного будет.
            Во-вторых, не факт, что вино Франции и Италии качественней. Проверенные марки исчезли из продажи. То что есть - ничего особенного из себя не представляет.
            В третьих, абхазские вина, на самом деле, разливаются из виноматериала, ввезённого их Приднестровья. такой обход санкций.
          2. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 09:47
            Не могу... Сам я эту кислятину не пью, а вкус этих спиртовых подделок под вино не понимаю... Ну а нормальные грузинские вина в наших супермаркетах не продаются... Разве что в специализированных магазины можно найти, но не дёшево... С возрастом компетентность в этом вопросе сама по себе как-то отползает на задний план... request
    2. Silver99 Ранг пользователя
      Silver99
      0
      Сегодня, 09:31
      Почему Россия жалеет один, всего один "циркон" для Рады ?
  2. Ломастер Ранг пользователя
    Ломастер
    +2
    Сегодня, 08:51
    Грузины уже прозрели. Скоро ваша очередь.
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +4
      Сегодня, 09:00
      Цитата: Ломастер
      Грузины уже прозрели. Скоро ваша очередь.

      Ага, прозрели они. Ремешком получили по пятой точке - сразу зрение улучшилось.
  3. Громовик Ранг пользователя
    Громовик
    +2
    Сегодня, 08:52
    Помимо того, что это выдал именно тот Ара-хам, который на переговорах с Мединским сидел в помещении как чоткий пацан в бейсболке, как бы отмена Грузией авиасообщения помогло делам на фронте? Клоуны одним словом :D
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 08:58
      Цитата: Громовик
      Клоуны одним словом

      Это мягко сказано, их даже Сеня Яценюк называп - "Дэбылы !"
  4. владимир 290 Ранг пользователя
    владимир 290
    +1
    Сегодня, 08:56
    Ну улучшат отношения с украиной и что это даст грузинам. Сейчас еще и кулебу к этому процессу нужно подключить, он выдержанным дипломатическим языком все грузинам предельно корректно объяснит.
    1. МВГ Ранг пользователя
      МВГ
      +3
      Сегодня, 09:14
      Грузины уже с подобными предложениями США послали и Францию. Думаю, Украина пойдет по натоптанной дорожке
  5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:58
    «Арахамия призвал грузинские власти для улучшения отношений с Киевом испортить их с Москвой» —

    ***
    ...Как,удручён своим венцом,
    Такой-то царь, в такой-то год,
    Вручал России свой народ.
    ---
    И божья благодать сошла
    На Грузию! Она цвела
    С тех пор в тени своих садов,
    Не опасаяся врагов,
    За гранью дружеских штыков...
    ---
    М. Ю. Лермонтов. Мцыри.
    -------------------------------------
    ͟«͟С͟о͟л͟н͟ц͟е͟ ͟д͟л͟я͟ ͟Г͟р͟у͟з͟и͟и͟,͟ ͟и͟ ͟у͟ж͟е͟ ͟д͟а͟в͟н͟о͟,͟ ͟в͟о͟с͟х͟о͟д͟и͟т͟ ͟с͟ ͟с͟е͟в͟е͟р͟а͟»
    Эдуард Шеварднадзе
    ( апрель 1971 год XXIV съезд КПСС).
    ***
  6. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 09:00
    Правда, украинский депутат не уточнил, что готова Украина дать Грузии
    Вот это-то и веселит wink
    1. МВГ Ранг пользователя
      МВГ
      +1
      Сегодня, 09:12
      Вот это-то и веселит wink

      Будут даны обещания и к ним заверения. Все с серьезным лицом. С Украины политики шуток не любят
  7. Путник_2 Ранг пользователя
    Путник_2
    +1
    Сегодня, 09:00
    Цитата: владимир 290
    Ну улучшат отношения с украиной и что это даст грузинам. Сейчас еще и кулебу к этому процессу нужно подключить, он выдержанным дипломатическим языком все грузинам предельно корректно объяснит.

    Он пошлет им"четкий сигнал".
  8. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:03
    "доктор" сказал в... сад, а его в ответ могут и послать, в более весёлое местечко.
  9. rusich Ранг пользователя
    rusich
    0
    Сегодня, 09:04
    Дурилка. А почему сразу грузинам не предложил ездить на ишаках, чтоб не летали
  10. МВГ Ранг пользователя
    МВГ
    +1
    Сегодня, 09:09
    Украинские политики они сами себе видятся пупом земли. Раздают указания и Папе римскому, и Байдену с Сенатом, и Европейским странам, вот и до Грузии дело дошло (про Россию то уж и говорить не стоит). Эдак скоро на Альфу Центавра ультиматум отправят. А впрочем, потомкам копателей Черного моря , основателям всех трех Римов и прародителей всех боевых искусств в мире простительно.
  11. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 09:15
    Для достижения нормализации отношений необходимо выпустить из тюрьмы нашего гражданина Михаила Саакашвили и прекратить прямое авиасообщение с Россией
    Прямо ультиматум, на предъявлении которых киев уже набил свою корявую руку. После таких слов обязательно "задружат" и очень крепко.
  12. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 09:28
    Новость по теме авиации. В сша найден мертым инжинер по контролю качества выступивший в суде против Боинг. Причем через несколько дней после дачи показаний! Суд продолжается но уже понятно что боинг выйдет сухим, нет человека нет и дела. Инжинер нанес сам себе множественный ножевые. А как вовремя то,аж диву даешься демократии в действии!
  13. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 09:36
    Для достижения нормализации отношений необходимо выпустить из тюрьмы нашего гражданина Михаила Саакашвили и прекратить прямое авиасообщение с Россией
    recourse Это правильно, а то завтра, гражданин украинцевермахта Арахамия, вдруг попадет в грузинскую тюрьму и что ему сидеть, как Мишико? feel Нет ребятки, граждане украинцевермахта есть священные коровы. request
  14. курвиметр Ранг пользователя
    курвиметр
    0
    Сегодня, 09:44
    Таких чудиков в каждой стране с избытком - в радах, думах, кнессетах, мажилисах и сенатах. Да и на всех уровнях... Работа такая - чудить. И страшно не то, что они реально так думают, а то что знают " несут пургу " и делают вид что это норма.
  15. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    0
    Сегодня, 10:30
    ""Для достижения нормализации отношений необходимо выпустить из тюрьмы нашего гражданина Михаила Саакашвили ...""

    Требования прям как у террористов wassat

    ""Правда, украинский депутат не уточнил, что готова Украина дать Грузии взамен испорченных с Россией отношений.""

    Да чего там уточнять-то? Конечно список того, что Грузии надо будет поставить на окраину, и желательно в короткие сроки.))

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