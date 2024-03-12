Российские ресурсы: ВСУ предприняли новые попытки прорыва через границу в Белгородской и Курской областях

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Российские ресурсы: ВСУ предприняли новые попытки прорыва через границу в Белгородской и Курской областях

Получивший вчера хорошую оплеуху от наших бойцов на границе с Белгородской областью глава военной разведки Украины Буданов* (внесен в России в списки экстремистов и террористов) предпринял новую попытку прорыва границы. Зеленскому срочно нужен информационный повод, который позволит сместить внимание с неудач на фронтах.

По имеющейся на данный момент информации, которая приходит с российских ресурсов, сегодня под утро Киев предпринял новую попытку прорыва российской границы на юго-востоке Грайворонского района Белгородской области. В бой украинские нацисты бросили пехоту при поддержке трех бронетранспортеров, но наткнулись на организованную оборону российских сил охраны границы.



В бою украинская техника была уничтожена, противник отступил. Наши предполагают, что это была разведка боем, поскольку боевые действия продолжились, причем противник предпринял попытку ударить под прикрытием работы РСЗО и ракет. Российская ПВО перехватила 8 снарядов РСЗО Vampire и одну ракету "Точка-У". Работу ПВО подтверждает Минобороны.


На Белгородском пограничье противник пошёл в атаку. Работает арта с двух сторон, танки. Мамкин пирожок погнал вперёд свою пехоту. Наши всё видят и уничтожают противника

- пишет ТГ-канал "Старше Эдды".

Также сообщается, что попытка прорыва украинских ДРГ была предпринята в районе рабочего поселка Теткино Курской области. В ходе стрелкового боя противник отступил. Одновременно с атакой нашей границы идет атака и в информационном плане, украинская ЦИПсО распространяет некие кадры якобы украинских танков на улицах российских населенных пунктов. Наши предупреждают, что это ложь, прорывов границы не допущено, противник был рассеян, по нему работает артиллерия и РСЗО.
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    65 комментариев
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    1. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +19
      Сегодня, 09:24
      А-ля Хамас/Израиль. Методичка террора с сэлфи и захватом заложников. Может и правда пора уже центр куева прорядить с правительственным кварталом и посольствами "партнеров". Доколи?
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +4
        Сегодня, 09:26
        Ну до какого ещё Коли?Причём тут Коля.
        1. Ломастер Ранг пользователя
          Ломастер
          +2
          Сегодня, 09:34
          Не придирайся. Доколе.
      2. solar Ранг пользователя
        solar
        +2
        Сегодня, 09:28
        Извините, а где вы в статье увидели про заложников?
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          -3
          Сегодня, 09:30
          Цитата: solar
          Извините, а где вы в статье увидели про заложников?


          Неужели мамка взяла в заложники "мамкиного пирожка"?
      3. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        +11
        Сегодня, 09:29
        Не сомневаюсь, что в дни выборов крысы из ВСУ предпримут очередные пакости, предлагаю 13 марта провести массированный удар по всей линии приграничья России сопредельной территории и еще мне абсолютно не понятно откуда дроны атакуют Северо-Запад России ? Если с территории стран НАТО или кораблей почему нет ответа ?
        1. Эльдорадо Ранг пользователя
          Эльдорадо
          +3
          Сегодня, 09:47
          Предлагаю снести весь, центр принятия глобальных решений. т.е. правительство Украины. Там такой хаос начнется. Сколько жизней ни в чем не повинных граждан сберегем!
          Переговоры запросят сразу! Если останутся, с кем переговариваться.
          А может с Медведчуком переговоры начнем!
          1. Gomunkul Ранг пользователя
            Gomunkul
            -2
            Сегодня, 09:59
            Предлагаю снести весь, центр принятия глобальных решений.
            Такое сделать невозможно, пока через территорию Украины осуществляется прокачка газа в Европу. wink
          2. Добрый злыдень Ранг пользователя
            Добрый злыдень
            +2
            Сегодня, 10:08
            Цитата: Эльдорадо
            Предлагаю снести весь, центр принятия глобальных решений. т.е. правительство Украины. !
            Кому предлагаете? Лично я - за! Кто против? Воздержавшиеся есть? Принимается единогласно! laughing
          3. убей фашиста Ранг пользователя
            убей фашиста
            +3
            Сегодня, 10:16
            Это нужно было делать до начала СВО. За сутки до начала боевых действий - ракетными ударами оставить бандерогеев без основного политического и военного руководства. В недостране начался бы хаос и тогда бы через неделю был подписан мир. Но ...
            1. nik-mazur Ранг пользователя
              nik-mazur
              -1
              Сегодня, 10:28
              Цитата: убей фашиста
              через неделю был подписан мир

              Кем подписан, если руководства нет, а в стране хаос?
        2. Отшельница Ранг пользователя
          Отшельница
          +3
          Сегодня, 09:56
          На приграничной с Украиной территории Беларуси особисты накрыли схроны с деталями для бпла и взяли агента с поличным. А в Беларуси "оппозиция" большая. Неизвестно сколько сочуствующих выполнили поставленную задачу, приехали под Питер и уже там запустили бпла . Ещё можно по карте проработать малонаселённые районы и вести там дроны. Не исключено запуска с Прибалтики, но это надо доказать и даже доказав ничего не предпринять, кроме как "нам известно что бпла запускаются с территории НАТО".
      4. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +14
        Сегодня, 09:38
        Вообще то о концентрации ВСУ у границы с Белгородской областью было известно заранее, поэтому возможно стоило нанести упреждающий удар по ним, чтобы не доводить ситуацию до попыток прорыва. yes
        1. Romario_Argo Ранг пользователя
          Romario_Argo
          -2
          Сегодня, 09:46
          политика и война не совместимы
          политикам нужен информационный фон
          но тогда ВСУ увеличат фронт, и могут лишиться своих резервов
          ВСРФ может увеличить фронт кратно, а не так как планируют Зен-политы
          добавим ЛБС от Чернигова до Белгорода
          и ВСУ оголят серное направление у Белоруссии - это будет началом конца нынешней Украины
          1. кредо Ранг пользователя
            кредо
            +3
            Сегодня, 09:58
            ...но тогда ВСУ увеличат фронт, и могут лишиться своих резервов
            ВСРФ может увеличить фронт кратно, а не так как планируют Зен-политы
            добавим ЛБС от Чернигова до Белгорода...

            Нам то что заботы ВСУ нам о своих гражданских нужно думать, которые живут у границы как на пороховой бочке. soldier
          2. Trapp1st Ранг пользователя
            Trapp1st
            +2
            Сегодня, 09:59
            политика и война не совместимы
            Война это политика, политика это война.
            1. Romario_Argo Ранг пользователя
              Romario_Argo
              0
              Сегодня, 10:01
              Зен-политы рискуют обрушить оборону ВСУ по всему фронту - я только "ЗА"
            2. Добрый злыдень Ранг пользователя
              Добрый злыдень
              -1
              Сегодня, 10:11
              Цитата: Trapp1st
              политика и война не совместимы
              Война это политика, политика это война.
              Война - это провал политики. Умные политики войн избегают, они действуют другими методами!
              1. Trapp1st Ранг пользователя
                Trapp1st
                -1
                Сегодня, 10:13
                Война - это провал политики.
                Война это полнейший провал политиков, когда политикой приходиться заниматься военным.
          3. Hagen Ранг пользователя
            Hagen
            +2
            Сегодня, 10:14
            Цитата: Romario_Argo
            политика и война не совместимы

            Не морочьте голову. Война и есть политика, но насильственными методами... Читать надо умные толстые книги, а не только комменты из разных сетей.
            1. Romario_Argo Ранг пользователя
              Romario_Argo
              0
              Сегодня, 10:18
              Зен-политы рискуют обрушить оборону ВСУ по всему фронту

              читаем внимательнее
              но тогда ВСУ увеличат фронт, и могут лишиться своих резервов
              ВСРФ может увеличить фронт кратно, а не так как планируют Зен-политы
              добавим ЛБС от Чернигова до Белгорода
              и ВСУ оголят серное направление у Белоруссии

              читайте еще внимательнее
              где в моём тексте нет логики (?)
              Всё как обычно, Ваши хотелки или провокации просто не стыкуются с действительностью
              1. Hagen Ранг пользователя
                Hagen
                -2
                Сегодня, 10:24
                Цитата: Romario_Argo
                читайте еще внимательнее
                где в моём тексте нет логики (?)

                Была бы военная польза от ваших предложений, давно бы рванули от Белгорода. Не надо мешать нашему ГШ в вопросах планирования. Хотите помочь - в военкомат, согласно ВУС... Зачем эти детские мечтания у глобуса?
                1. Romario_Argo Ранг пользователя
                  Romario_Argo
                  -1
                  Сегодня, 10:28
                  в планах ГШ по убавить военный потенциал всего блока НАТО
                  поэтому Ваши пожелания - таковыми и останутся - печалька, да (?)
                  1. Hagen Ранг пользователя
                    Hagen
                    +1
                    Сегодня, 10:33
                    Цитата: Romario_Argo
                    в планах ГШ по убавить военный потенциал всего блока НАТО

                    Валерий Васильевич, простите, не признал...! laughing
    2. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +1
      Сегодня, 09:25
      Несколько человек были отправлены на бойню по пропагандистским соображениям, связанным с российскими выборами. Тем хуже для них.
      1. Mavrikiy Ранг пользователя
        Mavrikiy
        +2
        Сегодня, 09:30
        Цитата: Carlos Sala
        Несколько человек были отправлены на бойню по пропагандистским соображениям,
        belay Переводчик не вставляет? request
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 10:10
          Да, это проблемы переводчика. Человек вроде из Германии. И он дружественно настроен к России, насколько я понял.
      2. Single-n Ранг пользователя
        Single-n
        +2
        Сегодня, 09:33
        Нет. Их задача вынудить нас обозначить свою арту. Главная война идет между артой и операторами дронов. А пехота и танки сегодня это зачастую просто приманки.
    3. Громовик Ранг пользователя
      Громовик
      +11
      Сегодня, 09:27
      Вопрос не по теме новости. Вот в тексте новости цитируется ТГ-канал
      xoxoл пошёл в атаку
      . А если попытаться написать это в тексте комментария, срабатывает автозамена. Я вот сейчас латиницей написал. Администрация боится обидеть врагов России? Не дай Бог Мойсийчук, Буданов или Гончаренко обратятся в российский суд и будут судиться за оскорбление по национальному признаку? Это слово вообще считается нецензурным? Или какой ещё смысл в таких настройках?
      1. Громовик Ранг пользователя
        Громовик
        +4
        Сегодня, 09:33
        P.S.: А если я процитирую стихотворение "Убей его! (Если дорог тебе твой дом)" меня будут судить по ст.280 УК РФ, чтобы Шольц не обиделся?
        1. Я свой Ранг пользователя
          Я свой
          +2
          Сегодня, 09:45
          Хорошо хоть негров неграми всё ещё можно называть. Это ведь не обзывательство. Просто называем вещи своими именами request
          П. с. : а за цитату наверное ничего не пришьют, если не "увлекаться"
        2. Hagen Ранг пользователя
          Hagen
          0
          Сегодня, 10:18
          Цитата: Громовик
          P.S.: А если я процитирую стихотворение "Убей его! (Если дорог тебе твой дом)" меня будут судить по ст.280 УК РФ, чтобы Шольц не обиделся?

          Медведев уже процитировал. Пока не посадили... wink
    4. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +2
      Сегодня, 09:28
      Буданыч видно поставил себе цель уничтожить все свое ССО ибн СС. То на Крым анонсы, то на Белгородчину рвутся. А главное анонсы в прямом эфире и в реальном времени. Типа ждите, вот завтра тудой, послезавтра сюдой. Цирк. До своих кумиров, немчуры времен ВОВ, явно не дотягивает.
    5. БИАБИА Ранг пользователя
      БИАБИА
      +3
      Сегодня, 09:28
      пора уже центр куева прорядить

      Нельзя. "Элита" "Элиту" не трогает, только обычных можно на убой.
      Иначе объяснить почему столица врага еще в порошок не стерта нельзя. Сказки про братский народ и т.д. не в счет...
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 09:29
      украинская техника была уничтожена, противник отступил.
      Хотели попробовать отыграться за предыдущий разгром (иначе не назовешь), но опять получили по зубам. Попытки прорыва российской границы воинскими подразделениями это разве не повод объявления войны этому недогосударству со всеми вытекающими последствиями и уже без ссылки на СВО?
      1. Single-n Ранг пользователя
        Single-n
        +1
        Сегодня, 09:35
        Вы серьезно? Прорыв аж 3-мя брониками? Стопудово собирались Тулу захватывать:)) Обычное выманивание и разведка. Тут еще бы знать результаты. Сколько из их группы потерянно. Сколько из наших сил прикрытия. И самое главное. Какой результат арт дуэли.
        1. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          +2
          Сегодня, 09:40
          Вы серьезно?
          Да серьезно. Прорыв государственной границы войсковыми подразделениями (взвод, рота, батальон..) уже факт агрессии в отношении страны. А вообще, как только первый БПЛА упал не территории Кремля необходимо было уже принимать радикальные меры.
          1. Single-n Ранг пользователя
            Single-n
            +10
            Сегодня, 09:49
            Уважаемый, а вы давно за новостями следили? У нас тут Белгород чуть ли не через день обстреливают. Еще по десятку деревень и городов регулярно прилетает. Боевые корабли на донный нерест толпами идут. Самолеты над территорией РФ сбивают, и на аэродромах атакуют. Несколько регионов РФ в Частичной оккупации. А вы про какой то факт агрессии, после атаки взвода, говорите.
          2. Ломастер Ранг пользователя
            Ломастер
            -1
            Сегодня, 09:51
            На то нужны яйца и воля. Кое у кого.
            1. Практик23354df Ранг пользователя
              Практик23354df
              +2
              Сегодня, 10:29
              Цитата: Ломастер
              На то нужны яйца и воля. Кое у кого.

              Кое у кого яйца, по-видимому, на хранении в Швейцарии.
        2. Я свой Ранг пользователя
          Я свой
          +1
          Сегодня, 09:52
          Это попытки просочится на нашу территорию диверсионным группам, для последующих террактов и вербовки
      2. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        -3
        Сегодня, 09:52
        Повод. У верхов с яйцами.
    7. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      -1
      Сегодня, 09:31
      Вот упыри. Их с землёй мешают, а они ползут, зомбаки. Нет, надо освобождать Харьков, Сумы и Чернигов. Иначе конца не будет эти обстрелам и прорывам.
      1. Громовик Ранг пользователя
        Громовик
        +5
        Сегодня, 09:41
        Иначе конца не будет эти обстрелам и прорывам.
        Нет, нет, в Кремле считают, что с ними можно договориться, подписать какую-то писульку, формально запрещающую героизировать бандеровцев и гитлеровских подсосников (при том, что у них и сейчас якобы запрещено демонстрировать символику Рейха), и тогда всё станет нормально, наступит мир навсегда.
        По крайней мере я до конца не верю в кардинальное изменение отношения Путина и Ко к вариантам исхода СВО только на основании заявлений Медведева. Медведев играет роль "ястреба", а нужно публичное заявление первых лиц страны.
        1. Ломастер Ранг пользователя
          Ломастер
          -1
          Сегодня, 09:47
          Со скорбью соглашаюсь. И конца не видно этой войне "договорняков"...
      2. Комментарий был удален.
      3. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        -1
        Сегодня, 10:10
        Вот упыри. Их с землёй мешают, а они ползут, зомбаки.

        Адекватные люди понимают, что если враг продолжает "ползти и атаковать", значит про "мешание с землей" примитивные сказки (по народному - "враньё"!)
        1. Tagan Ранг пользователя
          Tagan
          -2
          Сегодня, 10:28
          Ну да, тымчукпотерьнет.))
          У вас есть более точная информация, а не та, которую спускают по линии ципсо?
          И с каких пор вы решаете за адекватных?
    8. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      +2
      Сегодня, 09:33
      Теткино. Мать моего знакомого там живёт. Старушка под 90. Не представляю, как там жить с ежедневным риском получить мину или снаряд в крышу дома. Всего 6 км до границы.
    9. cpls22 Ранг пользователя
      cpls22
      +2
      Сегодня, 09:38
      Судя по выбору мест, тактика всё та же - попытка просочиться через непрерывную застройку, ибо при подходе по открытой местности всё уничтожается на корню.
      У этой тактики есть вариант - просачивание через овраги или русла мелких извилистых рек, где есть глубокие складки рельефа местности.
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        0
        Сегодня, 09:49
        Всё по методичкам британских спецслужб. И закрыть каждый овраг нет возможности. В советское время там же пограничья не было. И в российское тоже особых укрепов никто не возводил.
    10. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 09:45
      Они пёрли ночью, нагло, на технике, даже служебного пса с собой взяли, он погиб с диверсантами. Было уничтожено порядка 70 чел. л/с , 5 танков и 1 САУ . Одновременно в районе Новой Таволжанки была попытка отвлекающего манёвра. Группа в составе 15-20 человек приблизилась к границе. Была уничтожена огнём подразделений, который прикрывал государственную границу.
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        -2
        Сегодня, 09:50
        Ссылку на инфу можно? Из телеги?
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          0
          Сегодня, 09:53
          Телеграмм -канал "Адекватный харьковчанин" ( ведет полковник ВС РФ Алехин товарищ Сладкова)
          1. Ломастер Ранг пользователя
            Ломастер
            -2
            Сегодня, 09:54
            Спасибо. Зайду посмотреть.
          2. Владимир80 Ранг пользователя
            Владимир80
            -1
            Сегодня, 10:07
            товарищ Сладкова

            Сладков штатный говорун центральных телеканалов, доверия ему нет... тут перед выборами даже Стешин перестал "острые новости" публиковать, только одобренное "нашими солнцеликими предводителями"
        2. Фразах Ранг пользователя
          Фразах
          +1
          Сегодня, 09:56
          Видимо, из головы. Даже с некоторым литературным оформлением - "Они пёрли ночью, нагло..." - жуть берет.
      2. Single-n Ранг пользователя
        Single-n
        -2
        Сегодня, 09:53
        Сильно на байку похоже. Источник не укажете?
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          -1
          Сегодня, 09:54
          выше уже указал , источник во вранье замечен не был в отличии от приводимого источника здесь в "ВО"
          1. Single-n Ранг пользователя
            Single-n
            +2
            Сегодня, 10:21
            Послушал. Походу повторяется весна 2023. Это кстати к разговору что у ВСУ кончаются резервы. Ничего там не кончается. У них сил хватает и атаки отражать и самим атаковать. Конечно народу там задействовано немного. Все это можно силами одной бригады организовать.
      3. YanniKounnar Ранг пользователя
        YanniKounnar
        0
        Сегодня, 10:34
        Pauvre bête , je suis triste pour le...chien !
    11. Million Ранг пользователя
      Million
      +5
      Сегодня, 09:52
      Вот так,получается.Шел 3 год СВО,атаковать регулярно стали Белгородскую и Курскую области..
      А богатые люди России стали еще богаче..
      1. sdivt Ранг пользователя
        sdivt
        0
        Сегодня, 10:04
        Мне, как говорится, всё равно на богатых людей, а вот то, что к третьему году военных действий ВСУ активничает уже не где-то на своих задворках, а непосредственно на российских (даже не на вновь присоединенных, а довоенных российских!) территориях - крайне неприятный и тревожный знак.
        1. Single-n Ранг пользователя
          Single-n
          +1
          Сегодня, 10:23
          О чем вы говорите. Пошел третий год, а ЛБС все еще в 10-15 км от Донецка. Причем подвинуть ее смогли буквально месяц назад. А то вообще в 5 км была.
    12. polinet Ранг пользователя
      polinet
      -1
      Сегодня, 10:07
      Цитата: БИАБИА
      пора уже центр куева прорядить

      Нельзя. "Элита" "Элиту" не трогает, только обычных можно на убой.
      Иначе объяснить почему столица врага еще в порошок не стерта нельзя. Сказки про братский народ и т.д. не в счет...

      зачем Киев стирать, это не даст никакого сиюминутного преимущества, а поднимет на Западе еще одну волну - мол русские по мирным стреляют. Руководство, скорее всего прячется. Выгоды - ноль от такого шага.
    13. РусГр
      РусГр
      +2
      Сегодня, 10:30
      А чему удивлятся-то? Это граничащие регионы, с вражеским государством, с которым у нас война. Пока территории приграничные этого государства, не перейдут в состав РФ, так и будет, покуда будет существовать Бандерукрорейх!

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