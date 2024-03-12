Российские ресурсы: ВСУ предприняли новые попытки прорыва через границу в Белгородской и Курской областях

Получивший вчера хорошую оплеуху от наших бойцов на границе с Белгородской областью глава военной разведки Украины Буданов* (внесен в России в списки экстремистов и террористов) предпринял новую попытку прорыва границы. Зеленскому срочно нужен информационный повод, который позволит сместить внимание с неудач на фронтах.По имеющейся на данный момент информации, которая приходит с российских ресурсов, сегодня под утро Киев предпринял новую попытку прорыва российской границы на юго-востоке Грайворонского района Белгородской области. В бой украинские нацисты бросили пехоту при поддержке трех бронетранспортеров, но наткнулись на организованную оборону российских сил охраны границы.В бою украинская техника была уничтожена, противник отступил. Наши предполагают, что это была разведка боем, поскольку боевые действия продолжились, причем противник предпринял попытку ударить под прикрытием работы РСЗО и ракет. Российская ПВО перехватила 8 снарядов РСЗО Vampire и одну ракету "Точка-У". Работу ПВО подтверждает Минобороны.- пишет ТГ-канал "Старше Эдды".Также сообщается, что попытка прорыва украинских ДРГ была предпринята в районе рабочего поселка Теткино Курской области. В ходе стрелкового боя противник отступил. Одновременно с атакой нашей границы идет атака и в информационном плане, украинская ЦИПсО распространяет некие кадры якобы украинских танков на улицах российских населенных пунктов. Наши предупреждают, что это ложь, прорывов границы не допущено, противник был рассеян, по нему работает артиллерия и РСЗО.

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