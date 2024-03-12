В Турции прошло первое успешное испытание противокорабельной ракеты с турбореактивным двигателем собственной разработки

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В Турции прошло первое успешное испытание противокорабельной ракеты с турбореактивным двигателем собственной разработки

На фоне политических разногласий с некоторыми странами НАТО, включая США, Турция лишина возможности закупать производимые в этих государствах вооружения и военную технику. Однако Анкара довольно успешно реализует своего рода программу импортозамещения в оборонной отрасли.

В минувшее воскресенье в Турции в рамках ракетного проекта Atmaca прошло первое успешное испытание отечественной противокорабельной ракеты с турбореактивным двигателем. Ракета, выпущенная из мобильной пусковой установки в самой северной провинции Турции, Синопе, поразила цель в Черном море. Об удачных испытаниях сообщило Главное управление оборонной промышленности при администрации президента Турции (SSB), отвечающее за разработки вооружений и закупки в военной сфере. В 2020 году Госдеп США ввел санкции против турецкой оборонной промышленности, включая запрет на предоставление определенных экспортных лицензий и разрешений на любые продукты и технологии военного назначения, переданные SSB.



Наши национальные платформы, усиленные местными двигателями, ускоряют достижение нашей оборонной промышленностью цели полной независимости и меняют правила игры на поле боя

— написал в своем аккаунте соцсети глава SSB Халук Гергюн, поздравив с успешным испытанием ракет всех, кто участвует в проекте, «особенно наших инженеров и технические команды».

Ракета была разработана и создана турецкой военно-промышленной компанией Roketsan, а первый в стране турбореактивный двигатель KTJ-3200 произведен оборонным предприятием Kale Arge. В арсенале турецких Военно-морских сил уже давно имеются противокорабельные ракеты Harpoon американского производства. Ожидается, что их заменят ракеты Atmaca, которые могут с высокой точностью поражать цели на расстоянии более 250 километров, пишет турецкой издание Daily Sabah.

Ракета Atmaca способна поражать как надводные, так и наземные цели, в том числе движущиеся, имеет функции повторной атаки и принудительного самоуничтожения по защищенному каналу передачи данных. Разработка ракеты началась в 2009 году, а в 2018 году SSB и Roketsan подписали соглашение об их серийном производстве. Ожидается, что ракеты Atmaca будут использоваться на корветах, построенных по проекту Türkiye National Ship (MILGEM), наряду с другими судами и подводными лодками, которые в настоящее время используют ракеты Harpoon.

Ракета Atmaca движется на минимальной высоте и может поражать цель как в линейной, так и в вертикальной плоскостях. Благодаря этой функции ракета может набирать большую высоту при приближении к цели и атакует корабль непосредственно сверху.

Запуск Atmaca состоялся всего через день после того, как в Турции прошли успешные испытания первого турбовентиляторного двигателя TF6000, что стало крупным прорывом в стремлении страны полагаться на отечественные технологии для сокращения зависимости от критически важного оборудования извне, уточняет турецкое издание. Ожидается, что двигатель, разработанный компанией TUSAŞ Engine Industries (TEI), будет использоваться в беспилотных истребителях Kızılelma и Anka-3, первых в стране беспилотных летательных аппаратах дальнего действия. В перспективе на его основе должна быть создана отечественная силовая установка для первого турецкого реактивного истребителя пятого поколения KAAN, который недавно совершил свой первый испытательный полет.
  • Сайт Roketsan
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12 комментариев
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  1. Silver99 Ранг пользователя
    Silver99
    +1
    Сегодня, 09:38
    Вопрос, Турция остается в НАТО и в то же время производит собственное противокорабельное вооружение, от кого они собрались обороняться (нападать).
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      0
      Сегодня, 09:43
      От НАТО в том числе.Тем более союзнички по НАТО,то отказываются движки поставлять для танка Altay,то отказываются Patriot и F-35 поставлять, годами тянут с поставками F-16,вооружают курдов. Надеяться можно только на себя.
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 09:43
      Ответ простой, Турция желает создать свой такой же по значимости ВПК как ВПК США для НАТО.
      Конечно, Турции взять планку по замещению ВПК США на европейском континенте не дадут сами янки, но зато сколотив союзников на востоке в виде Великого Турана, свою продукцию она направит именно туда и ещё в Африку. hi
      1. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        0
        Сегодня, 09:53
        Могу согласится. Турция не верит в долгосрочность НАТО и возможность коллективно защищаться, в случае чего каждый сам за себя, а с приходом Трампа это станет явью.
    3. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +1
      Сегодня, 09:56
      Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им. академика А. Г. Ивченко уже принадлежит Турции?
      Для КР проекта Gezgin. -Аи-35 .
      Для ракеты Atmaca,-МС-400.
      Или(как обычно) продали туркам наработки?
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        0
        Сегодня, 10:05
        Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им. академика А. Г. Ивченко уже принадлежит Турции?...

        Как только УССР превратилась в независимую страну поток коммивояжеров из всех стран мира, где имелось своё ВПК рванул туда за образцами военной продукции и военными секретами, которые достались ей в наследство от СССР.
        Так что всё возможно, особенно учитывая продажность большинства местных чиновников и желание быстро обогатится у местных инженеров и конструкторов. yes
    4. Maxim G Ранг пользователя
      Maxim G
      0
      Сегодня, 10:24
      Греция, страны СНГ, Иран.
      Цитата: Silver99
      Вопрос, Турция остается в НАТО и в то же время производит собственное противокорабельное вооружение, от кого они собрались обороняться (нападать).
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        0
        Сегодня, 10:27
        Страны СНГ нападут на Турцию? laughing
        1. Maxim G Ранг пользователя
          Maxim G
          0
          Сегодня, 10:33
          Турция мнит себя региональным лидером мусульманских стран, это видно по отношениям с Азербайджаном.
          Её интересы могут распространяться и на другие страны СНГ, в том числе на нашу страну-Крым, Кавказ, т.е. на наши южные регионы, где значительная часть населения-мусульмане.
  2. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 09:40
    ракеты Atmaca, которые могут с высокой точностью поражать цели на расстоянии более 250 километров,
    Как бы султан их не начал поставлять, куда не надо.... feel
  3. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:44
    Хозяин заругает за своеволие , что евойное не закупают.
  4. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    0
    Сегодня, 09:47
    Молодцы, постепенно выходят из под крыла старшего брата, понимают что дружба с ним очень однобока

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