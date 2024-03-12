В Турции прошло первое успешное испытание противокорабельной ракеты с турбореактивным двигателем собственной разработки

Наши национальные платформы, усиленные местными двигателями, ускоряют достижение нашей оборонной промышленностью цели полной независимости и меняют правила игры на поле боя

На фоне политических разногласий с некоторыми странами НАТО, включая США, Турция лишина возможности закупать производимые в этих государствах вооружения и военную технику. Однако Анкара довольно успешно реализует своего рода программу импортозамещения в оборонной отрасли.В минувшее воскресенье в Турции в рамках ракетного проекта Atmaca прошло первое успешное испытание отечественной противокорабельной ракеты с турбореактивным двигателем. Ракета, выпущенная из мобильной пусковой установки в самой северной провинции Турции, Синопе, поразила цель в Черном море. Об удачных испытаниях сообщило Главное управление оборонной промышленности при администрации президента Турции (SSB), отвечающее за разработки вооружений и закупки в военной сфере. В 2020 году Госдеп США ввел санкции против турецкой оборонной промышленности, включая запрет на предоставление определенных экспортных лицензий и разрешений на любые продукты и технологии военного назначения, переданные SSB.— написал в своем аккаунте соцсети глава SSB Халук Гергюн, поздравив с успешным испытанием ракет всех, кто участвует в проекте, «особенно наших инженеров и технические команды».Ракета была разработана и создана турецкой военно-промышленной компанией Roketsan, а первый в стране турбореактивный двигатель KTJ-3200 произведен оборонным предприятием Kale Arge. В арсенале турецких Военно-морских сил уже давно имеются противокорабельные ракеты Harpoon американского производства. Ожидается, что их заменят ракеты Atmaca, которые могут с высокой точностью поражать цели на расстоянии более 250 километров, пишет турецкой издание Daily Sabah.Ракета Atmaca способна поражать как надводные, так и наземные цели, в том числе движущиеся, имеет функции повторной атаки и принудительного самоуничтожения по защищенному каналу передачи данных. Разработка ракеты началась в 2009 году, а в 2018 году SSB и Roketsan подписали соглашение об их серийном производстве. Ожидается, что ракеты Atmaca будут использоваться на корветах, построенных по проекту Türkiye National Ship (MILGEM), наряду с другими судами и подводными лодками, которые в настоящее время используют ракеты Harpoon.Ракета Atmaca движется на минимальной высоте и может поражать цель как в линейной, так и в вертикальной плоскостях. Благодаря этой функции ракета может набирать большую высоту при приближении к цели и атакует корабль непосредственно сверху.Запуск Atmaca состоялся всего через день после того, как в Турции прошли успешные испытания первого турбовентиляторного двигателя TF6000, что стало крупным прорывом в стремлении страны полагаться на отечественные технологии для сокращения зависимости от критически важного оборудования извне, уточняет турецкое издание. Ожидается, что двигатель, разработанный компанией TUSAŞ Engine Industries (TEI), будет использоваться в беспилотных истребителях Kızılelma и Anka-3, первых в стране беспилотных летательных аппаратах дальнего действия. В перспективе на его основе должна быть создана отечественная силовая установка для первого турецкого реактивного истребителя пятого поколения KAAN, который недавно совершил свой первый испытательный полет.