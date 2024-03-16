16 марта – день проведения референдума в Крыму в 2014 году
Одним из самых значимых событий в современной российской истории стали 20 дней первой половины 2014 года, которые сегодня мы называем «Крымской весной». Началась она с того, что в ответ на госпереворот на Украине, устроенный в Киеве радикальными националистами, Верховный совет Республики Крым 27 февраля объявил о проведении референдума на территории полуострова. На нем крымчанам предложили проголосовать за воссоединение с Российской Федерацией.
Голосование, которое должно было навсегда изменить судьбу Крыма, решили провести 16 марта. На референдуме более 96 процентов жителей полуострова высказались за вхождение его в состав России. Его результаты были объявлены уже на следующий день. Именно 17 марта руководство полуострова официально объявило о своей независимости от Украины, а затем Верховный совет республики обратился к российским властям с просьбой принять Крым в состав РФ.
Еще через день, 18 марта, крымские руководители подписали соответствующий договор с Москвой. С 2014 года эта дата считается праздничной и ежегодно отмечается как День воссоединения Крыма с Россией, а 16 марта стали отмечать как День Общекрымского референдума 2014 года.
Собственно, многонациональный Крым на протяжении веков был ментально и культурно неотъемлемой частью многонациональной России, частью Русского мира. Полуостров являлся местом притяжения многих деятелей российской культуры – композиторов, писателей, живописцев. Без Крыма, наверное, таланты Глинки, Чехова, Айвазовского не смогли бы раскрыться настолько полно.
И сегодня в честь Дня Общекрымского референдума праздничные мероприятия проводятся не только на полуострове, но и по всей России. Организуются концертные выступления, спортивные состязания, субботники по благоустройству.
Но самое главное, что в этот день мы вспоминаем о мужестве тех, кто спас жителей Крыма от неонацистской угрозы и выражаем благодарность тем, кто борется с ней сейчас в зоне проведения специальной военной операции.
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