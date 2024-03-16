16 марта – день проведения референдума в Крыму в 2014 году

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16 марта – день проведения референдума в Крыму в 2014 году

Одним из самых значимых событий в современной российской истории стали 20 дней первой половины 2014 года, которые сегодня мы называем «Крымской весной». Началась она с того, что в ответ на госпереворот на Украине, устроенный в Киеве радикальными националистами, Верховный совет Республики Крым 27 февраля объявил о проведении референдума на территории полуострова. На нем крымчанам предложили проголосовать за воссоединение с Российской Федерацией.

Голосование, которое должно было навсегда изменить судьбу Крыма, решили провести 16 марта. На референдуме более 96 процентов жителей полуострова высказались за вхождение его в состав России. Его результаты были объявлены уже на следующий день. Именно 17 марта руководство полуострова официально объявило о своей независимости от Украины, а затем Верховный совет республики обратился к российским властям с просьбой принять Крым в состав РФ.



Еще через день, 18 марта, крымские руководители подписали соответствующий договор с Москвой. С 2014 года эта дата считается праздничной и ежегодно отмечается как День воссоединения Крыма с Россией, а 16 марта стали отмечать как День Общекрымского референдума 2014 года.


Собственно, многонациональный Крым на протяжении веков был ментально и культурно неотъемлемой частью многонациональной России, частью Русского мира. Полуостров являлся местом притяжения многих деятелей российской культуры – композиторов, писателей, живописцев. Без Крыма, наверное, таланты Глинки, Чехова, Айвазовского не смогли бы раскрыться настолько полно.

И сегодня в честь Дня Общекрымского референдума праздничные мероприятия проводятся не только на полуострове, но и по всей России. Организуются концертные выступления, спортивные состязания, субботники по благоустройству.


Но самое главное, что в этот день мы вспоминаем о мужестве тех, кто спас жителей Крыма от неонацистской угрозы и выражаем благодарность тем, кто борется с ней сейчас в зоне проведения специальной военной операции.
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23 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 05:11
    «16 марта – день проведения референдума в Крыму в 2014 году» —

    — Крым наш! ...
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 05:26
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «16 марта – день проведения референдума в Крыму в 2014 году» —

      — Крым наш! ...

      Мужик, ты что обалдел, а когда Крым,был " не наш". ?
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 05:37
        Цитата: carpenter
        когда Крым,был " не наш". ?
        Фактически всегда был нашим, а вот юридически какое-то время был у скакуасов wink
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 06:14
          Фактически всегда был нашим, а вот юридически какое-то время был у скакуасов

          Ну, Зеленский... Ну, Володька…
          Что же ты беду творишь…???
          Ты хотя бы сам-то веришь,
          В то, что нам всем говоришь…???
          Что наш Крым назад вернется…
          Что соскучился, мол, Крым
          Ты так шутишь, аль смеешься
          И внушаешь ложь своим…??
          Ты же клоун – ну, понятно,
          А какой с шута, мол, спрос?!!
          Пусть тебе и неприятно,
          Но у нас к тебе вопрос -
          Что забыл на Украине
          Наш родной российский Крым,
          Там где наш язык отныне
          Стал для граждан не родным…
          Где героем стал Бандера,
          Где прах предков позабыт,
          А страной майданно-серой,
          Правит тот - «Кто рассмешит»…
          soldier soldier soldier soldier soldier
        2. Bogalex Ранг пользователя
          Bogalex
          -1
          Сегодня, 06:35
          "Всегда", это в том числе и до 1773 года, верно?
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +1
            Сегодня, 07:24
            Цитата: Bogalex
            "Всегда", это в том числе и до 1773 года, верно?
            Почему бы вам не копнуть глубже? Например, до каменного века или до Большого Взрыва? Или до того момента, когда начала формироваться спираль ДНК?
            1. Bogalex Ранг пользователя
              Bogalex
              -1
              Сегодня, 07:28
              А на конкретный вопрос Вы в состоянии ответить вместо словоблудия?
              1. Голландец Михель Ранг пользователя
                Голландец Михель
                +1
                Сегодня, 07:29
                Цитата: Bogalex
                А на конкретный вопрос Вы в состоянии ответить вместо словоблудия?
                Ваш вопрос глуп. Подозреваю, вы либо из либерастов или из скаклофф. Не?
                1. Bogalex Ранг пользователя
                  Bogalex
                  -2
                  Сегодня, 07:32
                  Это Ваше утверждение глупо и показывает уровень Ваших исторических знаний, находящихся где-то на уровне детского сада. А переход на безосновательные оскорбления - прямое свидетельство ущербности Вашего ума и скудности Вашего воспитания. Мои соболезнования родителям.
          2. Andobor Ранг пользователя
            Andobor
            +1
            Сегодня, 07:37
            Цитата: Bogalex
            "Всегда", это в том числе и до 1773 года, верно?

            Конечно наш, как Сибирь, Казань, Астрахань, только Китай, Иран не нашего улуса.
            1. Bogalex Ранг пользователя
              Bogalex
              0
              Сегодня, 07:42
              Ну вообще-то Китай или, как минимум, его часть когда-то были ваши, не так ли? good
              Беда лишь в том, что я не из вашего улуса.
              1. Andobor Ранг пользователя
                Andobor
                -1
                Сегодня, 07:44
                Китай и сейчас наш, только не нашего улуса.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 06:16
        Мужик, ты что обалдел, а когда Крым,был " не наш". ?

        Крыму долго говорили –
        Чемодан, вокзал, Россия
        Чемодан Крым в руки взял,
        Погрузил туда вокзал,
        А затем весь полуостров,
        Хоть и было не так просто,
        Он туда же запихнул,
        И в Россию с ним махнул –
        Сделал то, о чем мечтал -
        Снова НАШИМ русским стал!!!
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 06:12
      — Крым наш! ...

      Kрым cбежал от Украины -
      Он в Россию убежал,
      Kрым с Россией вновь едины -
      Он России частью стал,
      Всполошились вдруг «не братья» -
      Kрым назад пора вернуть,
      Задушить в своих объятьях,
      Чтоб не смог даже вздохнуть,
      Объявить скорей блокаду,
      ЛЭП взорвать, чтоб cвeт погас -
      Крыму это точно надо,
      Пусть он крепче любит нас,
      Перекрыть скорее воду,
      Диверсантов в Крым послать,
      Чтобы крымскому народу
      О любви своей сказать -
      Мол, родная Украина
      Вам не мачеха, а мать…
      Ну а Крым ей вроде сына,
      Что ушел в лес погулять…
      В лес ушел и заблудился,
      А она его все ждет…
      Крым совсем от рук отбился -
      Там живет не «тот» народ…
      Сердцем был для Украины,
      А не пасынком, мол, Крым…
      Был своим наполовину,
      И «почти что» был родным…
      Выслушав любви признанье,
      Ничего Крым не сказал,
      Только FUСК он в назиданье
      Украине показал…
      Не пошла бы ты «родная»,
      Хоть туда, а хоть сюда,
      Больше я тебя не знаю -
      Я с Россией навсегда!!!
      soldier soldier soldier soldier soldier
  2. Марголин Ранг пользователя
    Марголин
    +2
    Сегодня, 06:27
    Крым-НАШ ! Звучало в душах русских ..
  3. Керенский Ранг пользователя
    Керенский
    +1
    Сегодня, 06:39
    Началась она с того, что в ответ на госпереворот на Украине, устроенный в Киеве радикальными националистами,

    Наш МИД поздравительную телеграмму отправил. Забыли уже?!
    Где этот... законный президент Украины? Тоже забыли...
    Порошенко был поздравляем нашим, как законный президент. Забыли?!
    Субботников захотелось? Так берите грабельки и айда бычки с презервативами под окнами собирать!
    А Крым наш не от субботников и референдумов,- это Россия!
  4. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    -1
    Сегодня, 06:40
    Одним из самых значимых событий в современной российской истории стали 20 дней первой половины 2014 года,


    Помни имя свое, русский крым.

    И надо помнить минск1 и 2.
    История учит жестоко за забывчивость своих уроков.
  5. Mazunga Ранг пользователя
    Mazunga
    +2
    Сегодня, 06:57
    после Турецкого вала оказался на день прведения референдума в оцеплении Рады Крыма она еще тогда так называлась))) к полуночи к нам вышел Аксенов народ тоже собрался и ждал и сказался что Крым наш))) в эту же ночь автобусами убыли домой а прибыли в конце февраля
  6. Комментарий был удален.
  7. tatra Ранг пользователя
    tatra
    +1
    Сегодня, 07:29
    Крым не нужно было бы возвращать России, если бы на Украине не произошел госпереворот, сообщает Коммерсант.

    «Если бы там было все хорошо, если бы к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально...» - заявил президент страны Владимир Путин.

    По словам президента России, Крым пришлось вернуть после того, как на Украине произошел государственный переворот и начались притеснения русской культуры.

    То есть ,если бы не Майдан -2014 ,то ему Крым не нужен был бы .
    1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      -1
      Сегодня, 08:00
      То есть ,если бы не Майдан -2014 ,то ему Крым не нужен был бы .
      ..для несведующих...до 14-го РФ арендовала военные базы в Крыму, включая полуразрушенные маяки, а так же санаторные объекты минобороны на ЮБК (южный берег Крыма), граждане РФ свободно и полноправно имели недвижимость в частной собственности, в 2008 году русский язык в Крыму стал официальным и делопроизводство могло вестись именно на нём..так что особо вопросов ЧЕЙ КРЫМ не было...унацыки сами себе в лоб стрельнули, с Крыма они сосали бабла немеряно, взамен разворованный бюджет, а теперь по кладбищем...туда им и дорога
      1. tatra Ранг пользователя
        tatra
        0
        Сегодня, 08:04
        Что Вы пытаетесь доказать ? Что Вы не согласны с Путиным ?
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 08:08
          Что Вы пытаетесь доказать ?
          ..я как крымчанин ответил на поставленный вопрос , могу расширить изложенное в деталях, как свидетель всех событий в Крыму участник обороны Крыма 2014-го года , но по ходу это будет татрам не интересно, чехи они и в африке чехи
  8. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    0
    Сегодня, 07:40
    Эх! А вот Донбасс в 2014 году так и не дождался поддержки России.

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